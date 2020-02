DHA YURT BÜLTENİ - 3

Tunceli-Aliboğazı\'nda çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü



Tunceli merkeze bağlı Aliboğazı bölgesinde, MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 2 kadın PKK\'lı terörist öldürülürken, 1 kadın terörist de ağır yaralı ele geçirildi. Çatışma bölgesinde bulunan 9 sığınak içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda giyim, yaşam malzemeleriyle örgütsel döküman ele geçirildi.

Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyon ve yaşanan çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Tunceli-Aliboğazı Kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin ölü 1 teröristin ağır yaralı olarak toplam 3 kadın teröristin silahları ile birlikte ele geçirildiği bildirilmişti. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 9 sığınak içerisinde; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 terörist kıyafeti, 15 dolu kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 örgütsel kitap-roman, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri, 1 telsiz, 12 radyo, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 benzin deposu, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 sensör, örgütsel doküman, pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir\" denildi.

Haber:TUNCELİ, (DHA)

==========================================

Bağırsaklarını torbada taşıyan 6 çocuk babasının çaresizliği

İzmir\'in Bergama ilçesine 5 yıl önce orman işçisi olarak çalışırken çıkan tartışmada pompalı tüfek ile yaralandığı için geçirdiği 100\'e yakın ameliyata rağmen bağırsakları vucudunun dışında torbada taşıyan 6 çocuk babası Necat Soysal, yetkililerden sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor. 47 yaşındaki 6 çocuk basası Soysal, ailesini geçindirdmek için aylık 500 liraya temizlik işinde çalıştığını belirterek, \"İyi bir doktor olursa iyileşebilirim. Hastalığım yok, sadece bağırsak dışarıda. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum ve çalışamıyorum. Bu 4 ay içerisinde sadece 60 kez ameliyat oldum\"dedi.

Diyarbakırlı Necat Soysal (47), orman işçisi olarak çalışmak üzere 5 yıl önce ailesiyle birlikte İzmir\'in Bergama ilçesine gitti. Çocuklarını köy okuluna götürürken Köyde çıkan bir tartışmada pompalı tüfekle yaralanan Soysal\'ın hayatı o günden sonra karardı. Bergama\'da ameliyat olan Soysal, İzmir\'e sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Soysal, taburcu oldu. Kısa süre içerisinde Soysal, pompalı tüfekten çıkan saçmalardan mermi çıkış yerinden tekrar kanama olması nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan müdahalede Sosyal\'ın bağırsağının patladığı ortaya çıktı. Yaklaşık 100\'e yakın ameliyat geçiren ve bir türlü sağlığına kavuşamayan Soysal, 6 çocuğuna bakmak için yaşam mücadelesi veriyor. Hayatı kararan çaresiz baba şimdi ise bir bağırsağı kolostomi torbası içerisinde, kuzeninin yanında temizlik yaparak aylık aldığı 500 lira para ile geçimini sağlıyor. Maddi durumu olmayan Soysal, yetkililerden sadece sağlığına kavuşması için yardım talep ediyor.

“MADDİ DURUMUM OLMADIĞI İÇİN İYİ BİR DOKTORA GİDEMİYORUM\"

Necat Soysal, başından geçenleri anlatırken, \"O günden sonra hep bu acıyı çektim. Neyim varsa hepsini tedavim için verdim. Bir türlü düzelemedim. Düzelince yine başlıyor. İyi bir doktora denk gelemiyorum herhalde. Maddi durumum iyi olmadığı için iyi bir doktora da gidemiyorum. Bağırsağım ile kemiğim bir birine değdiği için sürekli iltihaplanıyordu. Ortopedi doktoruna gittim, yıkandığı zaman patladı. Genel cerraha sevk ettiler sonra bir türlü kapanmadı. Geçimim çok zor yapamıyorum. Sadece kuzenimin dükkanında temizlik yapıyorum aylık 500 lira alıyorum. Geçimim bu şekilde. İyi bir doktor olursa iyileşebilirim. Hastalığım yok sadece bağırsak dışarıda. Ayakta duramıyorum, oturamıyorum ve çalışamıyorum. Bu 4 ay içerisinde sadece 60 kez ameliyat oldum. Patlayınca ameliyata alıyorlardı beni çok zor durumda kaldım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Soysal\'ın çalıştığı işyerinden görüntü

-Temizlik yapmasından görüntüler

-Necat Soysal ile röportaj

-Soysal\'ın yürümesi ve dinlenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

==========================================

Kendisine küfür eden adamı bacağından vurdu

Konya\'da 45 yaşındaki Mehmet Sütcüoğlu, kaldırımda beklerken Hasan B. tarafından küfür ettiği gerekçesiyle bacağından vuruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırım üzerinde bekleyen Mehmet Sütcüoğlu\'nun yanına 42 FON 81 plakalı otomobili ile Hasan B. geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan B., Sütcüoğlu\'nu sol bacağından tüfekle vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Sütcüoğlu\'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından kısa süre sonra yakalanan Hasan B. ise gözaltına alındı. Hasan B. ilk ifadesinde, Sütcüoğlu\'nun kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.



Görüntü dökümü:

------------------------

- Olay yeri detay

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının sedyeye alınması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

==========================================

Evine masa almak isterken kendi işini kurdu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Sevda Barut Keleş (36), ilçede evine almak istediği yemek masası bulamayınca ortağı Emine Yılmaz (35) ile birlikte Ceviz ağacından ahşap dekoratif masa yapmaya başladılar.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde evine yemek masası almak isteyen ve istediği masayı bulamayan evli ve 2 çocuk annesi Sevda Barut Keleş, masayı yaptırmaya karar verdi. Hayal ettiği doğal ahşap malzemeden masayı araştırmalar sonucunda yaptırdı. Daha sonra arkadaşı olan Emine Yılmaz ile birlikte proje geliştirerek ilçede ceviz ağacından doğal dekoratif ev ve iş yeri mobilyaları üzerine işyeri açmaya karar verdi. Kurdukları atölyede çalışan personelleri ile birlikte doğal ahşap malzeme kullanılarak yapılan mobilyalar kısa sürede ilgi gördü. Özellikle yaptıkları masalar katıldıkları fuarlarda da talep görmeye başladı. İki kadın girişimci, 1,5 yıl içerisinde işlerini büyüttü. Önce komşu illere ardından da Türkiye\'nin çeşitli illerine satış yapmaya başladı. Vezirköprü ilçesindeki İnönü Mahallesinde yaklaşık 1,5 yıldır Emine Yılmaz ile birlikte ceviz sanatını icra ettiklerini belirten Sevda Barut Keleş, 400 metrekarelik alanda toplam 5 kişi ile birlikte ceviz ağacından doğal dekoratif ev iş yeri ürünleri yapmaya başladıklarını belirtti. Keleş, “Bu ürünlerin en büyük özelliği çok fazla işlem görmeden doğallığını koruyacak şekilde üretilmesi ve üzerine fazla kimyasal uygulama olmamasıdır. Ağacın deseninin tamamını koruyacak şekilde boya işleminden geçiyor. Uzun ömürlü ve dayanıklıdırö dedi. Yaptıkları işte en fazla ceviz ağacını kullandıklarını ifade eden Keleş, “Ceviz daha dayanıklı, dokusu diğer ahşap türlerinden kolaylıkla ayrılabilir. Daha önceki dönemlerde de mobilya olarak en çok kullanılan cevizdi. Ceviz sandıklar falan çok revaçtaydı. Biz tekrardan cevize olan ilgiyi arttırmak için ceviz ağacını tercih ettik. Bir talebin olduğunu gördük. İlk başta kendimize bir masa yapmak istedik. Daha sonra da bu ürünü bizim de üretebileceğimizi düşündük. İlk etapta amacımız kendi ihtiyacımızı gidermekti. Daha sonra bunu iş olarak düşünmeye karar verdik. Biz bayan olarak birlikte yapıyoruz ama erkek iş gücünden yararlanıyoruz. Dışarıdaki mobilya sanayisinde dolap yapmak için onun menteşesi var, kulpu var. Biz daha sade, daha yapılabilir ürünler yaptığımız için bayan olarak buna cesaret ettik. Toplamda 400 metrekare alanda ürünlerimizi üretiyoruz. Evde benim masa ihtiyacım vardı. Birkaç mobilyacıyı dolaştım. Genel anlamda da ahşaba merakım vardı. Kendim evde küçük sehpalar yapıyordum ama masa yapmaya cesaret edemiyordum. Sonra mobilyacıları dolaştığımda bu tür ürünleri gördüm ve ‘bizde yapabiliriz’ dedim. Sonrasında araştırdım ve yapmaya başladık. Tamamen benim evde bir masa ihtiyacımın olmasından bu iş doğdu. Daha sonra da Emine hanımla beraber bu işe başladık. Hammaddeyi Samsun’dan ve ilçelerden temin ediyoruz\"diye konuştu. Yeni evli çiftlerin bu tür ürünlere merakının olduğunu belirten Emine Yılmaz ise, “Sevda hanım ile biz iyi bir arkadaşız. Daha önceden Sevda Hanım ve eşi böyle şeyler yapmış. Eşi de orman mühendisi bize destek olabileceğini düşünerek bu işe başladık. Sonrasında ağaçları Sevda hanımın eşi seçti ve bize destek oldu. Şuanda bize olan ilgi çok iyi. Son yıllarda yeni evli çiftler hangi tarz mobilya kullanırsa kullansın doğal ürünleri tercih ediyor. En azından yemek masası veya orta sehpayı mutlaka alıyor. Her eve girmeye başladı. Şuanda Tokat, Çorum, İstanbul ve Ankara gibi illere satışlarımız oluyor. Fuarlara da elimizden geldiği kadarıyla katılmaya çalışıyoruzö şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Atölyede işçilerin çalışmasından detay

-Atölyede Sevda Barut Keleş ve Emine Yılmaz’ın çalışması

-Sevda Barut Keleş ile röportaj

-Emine Yılmaz ile röportaj

(SÜRE: 03.42 DK.)-(BOYUT: 415 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA)

==========================================

Şakayık çiçekleri bu yıl erken açtı

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde endemik yetişen şakayık çiçekleri açtı. Toros Dağları\'nın yüksek kesimlerinde açan ve güzellikleriyle büyüleyen şakayıklar, yöre halkının koruması altında.

Expo 2016 Antalya\'nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları\'nda 1300- 1400 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruduğu ve yoğun ilgi gösterdiği şakayık, bölgeye özel bir önem kazandırırken, doğal güzelliğiyle de büyülüyor. Özellikle Expo\'nun yapıldığı dönemlerde foto safari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca\'ya bağlı Altınyaka Mahallesi\'ndeki çiçekler bu yıl erken açtı. Nisanın son, mayısın ilk haftasında açan şakayıklar bölgede renk cümbüşü oluşturdu.

\'HER YIL FOTOĞRAFLARIM\'

Amatör fotoğrafçı Sedat Erdoğan ve Altınyaka Mahalle Muhtarı Cahit Önder, şakayık çiçeklerinin bulunduğu alana giderek, zarar görüp görmediğini kontrol etti. Sedat Erdoğan, \"Her yıl bu günlerde gelir, bu endemik bitkiyi fotoğraflarım. Yöre halkının \'Ayı Gülü\' olarak adlandırdığı şakayık, katran (sedir) ağaçlarının arasında, serin havayı ve bu toprak yapısını seven bir bitkidir. Herkesi bu endemik bitkiyi korumaya davet ediyorum\" dedi.

\'SÖKMEYE ÇALIŞANLARA İZİN VERMİYORUZ\'

Altınyaka Mahalle Muhtarı Cahit Önder de dışarıdan gelip bu çiçeği evinde yetiştirmek için yerinden sökmeye çalışanlar olduğunu belirterek, buna izin vermediklerini vurguladı. Cahit Önder, \"Çocukluğumdan beri bu bölgede keçi güttüm. Bu bitki bu bölgede, Beydağları\'nın yamaçlarında ve bir de Tahtalı\'da yetişir. Buraya dışarıdan gelip bu bitkiye zarar vermek isteyenlere izin vermiyoruz\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Şakayıkların yetiştiği alan

- Şakayık detayı

- Amatör fotoğrafçı Sedat Erdoğan’ın konuşması

- Şakayıklardan detay

- Altınyaka Mahalle Muhtarı Cahit Önder’in konuşması

212 MB /// 01.55ö

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

============================================

Kayakla Atlama Milli Takımı\'na girebilmek için uçuyorlar

Kayakla Atlama Milli Takımı\'na girebilmek için Erzurum\'da kampa giren 6 sporcu zorlu ve adrenalin yüklü antrenmanlarını sürdürüyor. Rampalardan her gün 15 ila 20 kez atlayarak gökyüzünde bir kuş gibi uçan sporcuların tek hedefi ise milli takıma girebilmek.

2011\'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken İlçesindeki Kiremitliktepe\'de yaptırılan kayakla atlama kulelerinde antrenmanlarını antrenörleri Mustafa Öztaş Öner eşliğinde yapan sporcular, ilk olarak 45 gün sonra Almanya\'da yapılacak olan FIS Kupası\'nda yarışacak. İyi bir kamp süresi geçirdiklerini söyleyen Kayakla Atlama Milli Takım Antrenörü Mustafa Öztaş Öner, \"Sporcuların milli olması için federasyon ile birlikte kampımızı açtık. Şu an 6 sporcumuz ile kamptayız. Burada FIS kupalarına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız günde 2 veya 4 saate kadar çıkabiliyor. Sabah ve öğleden sonra atlayışa bağlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Her sporun bir zorluğu var ama bizim spor diğer sporlara göre daha iyi ve daha kolay. Beş saniye süreniz var, buna çok çalışmanız gerekiyor. Kondisyonunuz, esnekliğiniz, antrenmanlarınız ona bağlıdır ve çok antrenman yapmanız gerekiyor. Antrenmanları günde 15 veya 20 atlayışla kapattığımız zaman yurt dışındaki sporculara daha yakın bir şekilde sonuç elde edeceğiz\" diye konuştu. Milli takıma girebilmek için her atlayışta bir kademe daha yukarı çıkmaya çalıştıklarını söyleyen sporculardan Gökhan Taşdemir (16) ise şunları söyledi: \"Yurt dışındaki FIS kupası yarışmalarına katılmak için 20 gündür atlama kulelerinde kamp yapıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman gerçekleştiriyoruz. Milli takıma girmek için ilk olarak Almanya’da düzenlenecek olan FIS Kupası yarışmalarına katılacağız. Yaptığımız spor çok da kolay değil. Adrenalin ve cesaret gerektiriyor. Hepimiz tek hedefi milli takıma girmek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sporcuların rampalardan atlaması

-Sporcuların gelişi

-Sporcular toplu halde

-Bir sporcu ve antrenör ile röp

(Süre: 2.22 Dk / 266 MB)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

============================================

İpsala\'daki köpekler \'Can evi\'ne nakledildi

Edirne\'nin İpsala ilçesinde belediyeye ait sokak hayvanları barınma evinde olumsuz şartlarda kalan köpekler, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can evi\' olarak adlandırılan barınağa nakledildi.

İpsala Belediyesi\'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakılan köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Barınağın, geçen yıl Kasım ayında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından hayvanların sağlıksız ortamda bulunduğu, tedavilerinin yapılmadığı, kapalı odaları bulunmadığı ve gerekli şartları taşımadığı için kapatılması kararı aldı. Karara karşın belediye, özellikle köylerden getirilip barınağa bırakılan birçoğu yaşlı ve hasta köpeğe mama desteği vermeyi sürdürdü. Gelen tepkiler üzerine barınakta kalan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne ait \'Can evi\' olarak adlandırılan barınağa nakledildi. Tutanak karşılığı yediemin olarak barınağa teslim edilen köpekler, ayrı ve kulübeler bulunan bir alana konularak veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aşılandı.

\'SADECE BİZLERİN DEĞİL HERKESİN SAHİP ÇIKMASINI RİCA EDİYORUM\'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, kapatılmasına rağmen özellikle köylerden getirilip bırakılan birçoğu yaşlı ve hasta köpeğin barınakta yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, \"İpsala\'da belediye başkanı ve kaymakam da bu hayvanlara yardım etmiş. Ancak ne kadar yardım etmiş? Çünkü orasının veteriner hekimi yok. Bu görüntüler sosyal medyada da yayılınca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü bizimle iletişime geçti. Bizde bu hayvanları Can evimize getirdik. Veteriner hekimler şu anda tedavilere başladı. Çok kötü durumda olan köpekler. Bu köpekler için elimizden geleni yapacağız. Sahip çıktık. Sadece bizlerin değil herkesin sahip çıkmasını rica ediyorum. El ele verirsek birçok şeyi başarırız. Hayvanseverler de bizlere yardımcı olurlarsa bu canları kurtarırız. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayvanlar karşı biraz daha insaflı ve vicdanlı olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok\" dedi. Cebeci, köpeklerin tedavilerinin ardından kısırlaştırılarak, sahiplendirileceği ya da salınacağını söyledi.Öte yandan İpsala Belediyesi tarafından yeni barınak inşa edilmesi için yer satın alınarak, proje hazırlandığı ve yakın zamanda inşasına başlanacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Keşan \'can evi\'ne getirilen köpekler

-Köpeklerin barınakta dolaşması

-Mama ve su verilmesi

-Kapalı alanda tedaviye alınan köpekler

-Barınak genel ve detay görüntüler

-Dernek Başkanı Sevinç Cebeci röp.

(SÜRE: 04.51 - BOYUT: 543 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)