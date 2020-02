DHA YURT BÜLTENİ - 3

Bitlis, karla beyaza büründü

Bitlis, kent merkezine sabah saatlerinde kar yağdı. Çiçek açan ağaçlar, kar altında kalırken, vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye geneli sıcak ve güneşli havalar yaşanırken, Bitlis\'te gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kış aylarını yağışsız ve kurak geçiren Bitlis\'te nisan ayında yağan kar, vatandaşları da şaşırttı. Kalınlığı yaklaşık 3 santimetreyi bulan beyaz kar örtüsü, henüz yenin çiçek açmış meyve ağaçlarını ve yeşil bitki örtüsünü de beyaza bürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kar altındaki araçlardan detaylar

-Çiçek açmış ağaçlardan detaylar

-Yeşillikler ile beyaz kardan görüntü

-Kar altında kalmış çocuk parkından detaylar

-Sokaklardan detaylar

-Karayolundaki araçların ilerlemesinden detaylar

-Detay görüntüler

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)

===============================================

Erzurum\'a kar yağdı



Erzurum\'da, dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde oturanlar güne karla uyandı. Toprak zemin, otomobiller, lale ve ağaçların üzeri karla kaplandı. Dışarı çıkan bazı aileler kar topu oynadı.

Bahar ayında Doğu Anadolu Bölgesi\'nde hava bir anda soğudu ve Erzurum\'da gece yarısından sonra kar yağışı başladı. Nisan ayını uğurlamaya hazırlanan Erzurumlular kar yağışı sürprizi yaşadı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Erzurum\'da Nurallah Akçayır\'ın, \"Yazın yağar kar başıma\" adlı şarkısını hatırlatan Başak Güney, \"Baharı beklerken kışı karşıladık. Erzurum karın en güzel yakıştığı şehir. Haziranda da yağsa şaşırmayız. İşe giderken karı görünce eşim ve kızımla birlikte kar topu oynadık\" diye konuştu. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceğini açıkladı. Yağışların sabah saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin yağmur ve sağanak yağmurlu şeklinde olması beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceğini hatırlatan Meteoroloji, buzlanma ve zirai don uyarısında bulanarak yaptığı yazılı açıklamada:Bölgemiz genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 altında seyredeceğinden gece ve sabah ilk saatlerde hafif, yer yer orta kuvvette buzlanma ve zirai don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)

==============================================

Fuhuş yaptırdıkları kadınlara protokol imzalatmışlar

Adana\'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin, mağdurlara 1 yıllık protokol imzalattığı ileri sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17 Nisan\'da kent merkezinde kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırıp fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren polisler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin, bazı kadınları parklarda ve otoyolda çalıştırdığı, TIR sürücülerinin fuhuş için sıraya girdiği ve fuhuş yapmak istemeyenlerin ise dövüldüğü öne sürüldü.

1 YILLIK PROTOKOL

Şüphelilerin, parklardaki kimsesiz kadınların yanına giderek ,\"İstersen sana para kazandıralım, kalacak yer ve yemek verelim\" diyerek kandırdığı, tuzağa düşürdükleri kadınlara 1 yıllık sözleşme imzalattığı iddia edildi. Hazırlanan protokole göre, gündüz parkta gece saatlerinde ise otoyolda çalışan kadınların kazançlarının büyük bölümünü çete üyelerinin aldığı öğrenildi. Fuhuş yapmak istemeyenlerin ölümle tehdit edildiği, ayda ortalama 20 bin lira kazanan kadınlara çok az pay verildiği de saptandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 23 mağdur kadından 16\'sının şüphelilerden şikayetçi olduğu, mağdurların hiç birinin okuma yazma bilmediği kaydedildi. Sorgulanan 9 şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin, ilişkiye girdikleri kadınlara çok para veren müşteriler için \'keneli\' tabiri kullandıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılması

- Zanlılardan birinin kamera var diye bağırması

- Zanlılardan birinin koşmaya çalışması

- Polis minibüsüne binmeleri

- Otobanda duran kadınlar

- Üst geçitteki adam

- Otobanda duran kadının üst geçitteki adamların yanına gitmesi

- Konuşmaları

- Kadının adamın birine vurması

- Adamın kadına vurması

- Konuşmaları

- Fuhuş yapan genç kadından görüntü

- Bir TIR\'ın durması

- Kadının TIR\'ın kapısını açıp birşiyler böylemesi

- TIR\'ın gidişi

SÜRE:04\'15\" BOYUT:260MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

==============================================

Bu teknolojiyle servislerde artık çocuk unutulmayacak

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümünün ardından, bir üniversite çocukların araçlarda unutulmasına son verecek TSE onaylı sistem geliştirdi. Sistem, araçta çocuk unutulması durumunda, sürücüyü önce görüntülü ardından ise sesli olarak uyarıyor. Ayrıca aileler, servis araçlarına yerleştirilen kamera sayesinde, cep telefonlarına yüklenen uygulama ile çocuklarını yolculuk esnasında takip edebiliyor.

Türkiye, geçen yıl 15 Ağustos\'ta İzmir\'in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümü ile sarsıldı, aileler bu olayın ardından güvenilir servis arayışına girdi. Minik Alperen\'in hayatını kaybetmesinin ardından; İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınladı. İstanbul\'daki Aydın Üniversitesi de çözüm ortakları Techno-Arge ve Veldo Teknoloji ile birlikte okul servis minibüsleri için ilginç bir sistem geliştirdi. Projenin fikir sahibi Techno-Arge Müdürü Muzaffer Gökçimen, İzmir\'deki 7. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı\'nda (Busworld Turkey 2018), sistemin detaylarını paylaştı. Geliştirilen sisteme göre, okul servis koltuklarının içerisine koltuk sensörleri yerleştirildi. Koltuk sensör ve emniyet kemeri sensörlerinin kablolama sistemleri HUB yardımı ile mevcut sistem bilgisi Main Board\'a aktarılıyor. Aktarılan sistem bilgisi, LCD ekranda görülüyor. Sürücü, LCD ekrana gelen sistem bilgisinden koltuk doluluklarını ve kemerlerin takılı olup olmadığını görebiliyor. Okul servisi, varış noktasına ulaştıktan sonra aracın içerisinde bir öğrenci unutulmuş ise alarm sistemi devreye giriyor ve LCD ekranda uyarı veriyor. Bu süre içerisinde herhangi bir müdahale olmazsa bu kez de aracın flaşörleri devreye giriyor. Sürücünün, flaşörleri de fark etmemesi durumunda son olarak bu kez korna devreye girerek çevredeki vatandaşları uyarıyor.

\"OTOBÜS VE UÇAKLARA DA UYARLADIK\"

Alperen\'in ölümünün kendilerini çok etkilediğini, bir daha benzer bir durum yaşanmaması için gece gündüz çalışıp, bu projeyi geliştirdiklerini söyleyen Muzaffer Gökçimen, yalnızca Türkiye\'de değil dünya çapında bir proje geliştirdiklerini ve bu sistemi minibüslerden, otobüslere, hatta uçaklara taşıdıklarını belirtti. Minik Alperen\'i hiç unutulmayacaklarını ifade eden Muzaffer Gökçimen, bu sistemin ayrıca çocukları için endişelenen ailelere de istedikleri anda gerekli bilgileri SMS yönetimi ile iletilebileceğini aktardı. Gökçimen, \"Umarız ülkemizde bu tür olaylar bir daha yaşanmayacak. Anne ve babalar, çocuklarının okula ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilecek. Ya da aile endişelendiğinde sistemden çocuğunu takip edebilecek\" dedi.

\"UNUTMAYA KARŞI KESİN ÇÖZÜM\"

Veldo Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Sedat Güney de araç koltuklarında kimse oturmadığı zaman, koltukların sistemde beyaz olarak göründüğünü belirterek, \"Bir öğrenci oturduğunda koltuğun rengi kırmıza dönüyor. Koltukta oturan kişi emniyet kemerini taktığında sistem yeşile dönüyor. O zaman biliyoruz ki koltukta oturan ve emniyet kemerini takan bir öğrencimiz var. Bu sistem çocuklarımızın servislerde unutulmaması için kesin bir çözüm üretiyor\" dedi. Techno Arge CEO\'su Yalçın Koçak da şunları söyledi: \"Üniversitelerin 5 görevlerinden biri de sosyal sorumluluk projeleri üretmeleridir. Biz de üstümüze düşeni aldık. Çözüm ortaklarımızla birlikte bu minibüsü ürettik. Bu servis minibüsü ve bu araçlarda bir daha kesinlikle çocuk unutulmayacak. Minibüs, bir dakika sonra bağırıyor, daha sonra ışıklarını yakıyor. Ardından \'İçimde biri unutuldu\' diye feryat figan ediyor. Bakanlık, genelge çıkardı. Bu genelgeye rağmen hala ayak sürüyenler var. Ya da merdiven altlarında bu işin kötü taklitçileri var. Biz onlara karşı devletimizin yanında bu konuya çözüm bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Techno Arge Müdürü Muzaffer Gökçimen ile röp.

-Veldo Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Sedat Güney ile röp.

- Techno Arge CEO\'su Dr. Yalçın Koçak ile röp.

-Sistemin kurulduğu servis aracından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

==========================================

Anne- kız, dede- torun aynı üniversitede

Türkiye\'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü çatısı altında kurulan, yaşlı üniversitesi olarak da bilinen \'Tazelenme Üniversitesi\'ne, Saniye Yılmaz, kızı Özgen Yılmaz ile Hamdi Oktay Tutçuoğlu da torunu Zeynep Korkmaz ile birlikte gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasının bir ürünü olarak Prof. Dr. İsmail Tufan\'ın girişimiyle ortaya çıkan \'Yaşlı Üniversitesi\' ya da bilinen ismiyle \'Tazelenme Üniversitesi\', ilk örnek olarak gösteriliyor. Genelde 60 yaş üstü insanlara açık ve ücretsiz üniversitede eğitim, 4 yıl sürüyor. Yaşlılarla beraber gençler de derslere katılıyor. Akdeniz Üniversitesi çatısı altındaki Tazelenme Üniversitesi\'nde eğitim alan memur emeklisi Hamdi Oktay Tutçuoğlu (79) da derslere tutkuyla katılanlar arasında. Tutçuoğlu\'nu buraya bağlayan en önemli neden ise torunu Zeynep Korkmaz (19) ile aynı üniversitede eğitim görmesi. Tutçuoğlu, hayattaki en büyük başarısının yetiştirdiği evlatları ve onların torunları olduğunu söyledi. Torunu Zeynep ile aynı üniversiteye gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini sevinç gözyaşları içinde anlatan Tutçuoğlu, “Dünyanın en mutlu insanlarından biri olduğumu zannediyorum. Bana bu mutluluğu yaşatanlara çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\'TORUNUMLA OKULA GİDİYORUM DEMENİN HAZZI\'

Geçen yıla kadar evde televizyon karşısında ölümü bekleyen bir ihtiyarken, Tazelenme Üniversitesi sayesinde her gün yeni bir şeyler öğrendiğini belirten Tutçuoğlu, “19 yaşındaki gençler gibi koşa koşa üniversiteye gelmek, bana Tazelenme Üniversitesi\'nin verdiği en büyük destek, sağlık hareketi oldu. Torunum Zeynep ile okula gelmek bambaşka bir haz. Bu yaşta okula gidiyorum demek, bir de torunum ile gidiyorum demenin hazzını başka bir şeyde almadım\" diye konuştu.

HAYALİNİ TORUNU İLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Tutçuoğlu\'nun torunu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Zeynep Korkmaz da dedesinin en büyük hayallerinden birinin kendi kızlarıyla aynı üniversiteye gitmek olduğunu söyledi. Korkmaz, “Dedem, kızları ile okuyamadı belki, ama torunuyla aynı üniversiteye gelerek bir nevi hayalini gerçekleştirdi. Beraber geliyoruz üniversiteye, bazen derslerine katılıyorum, bazen ders çıkışı dedemi bekliyorum. Beraber ders çalıştığımız da oluyor. Dedem buradaki eğitimleri sayesinde bambaşka birine dönüştü, artık daha mutlu\" dedi.

ANNE- KIZ AYNI FAKÜLTEDE

Gerontoloji Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Özgen Yılmaz (21) da annesi Saniye Yılmaz (58) ile aynı fakültede eğitim alıyor. Özgen Yılmaz, “Annem de aynı fakülte bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi\'nin öğrencisi. Beraber okula geliyoruz, insanlar önce farklı karşılıyordu, ama artık alıştılar. Lisans öğrencilerine Tazelenme Üniversitesi\'nden bir kişiyi yol arkadaşı olarak seçmeleri istenmişti, benim ilk yol arkadaşım annemdi\" şeklinde konuştu.

ANNESİ OLDUĞUNU ANLAMAMIŞLAR

Anne Saniye Yılmaz da Tazelenme Üniversitesi sayesinde gençleştiğini hissettiğini söyledi. Hayata daha sağlıklı ve güzel baktığını kaydeden Yılmaz, “Kızım Akdeniz Üniversitesi\'ni kazandı ve İstanbul\'dan Antalya\'ya geldi. Ben de onunla beraber buraya yerleştim. Proje sayesinde aynı üniversiteye başladık. Çok mutluyum. Anne- kız beraber geliyoruz. Bazı derslerde bana eşlik ediyor. İlk başta kimse benim kızım olduğunu bilmiyordu. Beni sevdiği için \'anne\' dediğini düşündüler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Fakülte dış plan görüntü

-Taze öğrencilerin spor yaparken görüntüleri

-Dede torun okula geliş

-RÖP 1: Hamdi Oktay Tuzçuoğlu

-RÖP 2: Zeynep Korkmaz

-Anne kız ders dinlerken görüntü

-Anne kız eğitim alırken görüntü

-RÖP 3: Sahiye Yılmaz

-RÖP 4: Özgen yılmaz

-Detaylar

484 MB /// 04.25 (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==========================================

Baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Düzce\'de, baba mesleği olan sepetçilik işiyle uğraşan Ecevit Kazım (44), 12 yaşında başladığı sepetçilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Ecevit Kazım birçok ilden sipariş aldıklarını, ancak çırak yetiştiremediklerini belirterek, sepet yapımının öğretilmesi için kurs açılmasını istedi.

Düzce\'nin Çamköy Mahallesi\'nde baba mesleği olan ve 12 yaşında babasından görerek öğrendiği sepetçilik işi ile uğraşan Ecevit Kazım, mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Sepet örmek için Kocaeli\'den özel olarak kestane ağacı getirdiklerini ifade eden Ecevit Kazım, bu ağaçların makine kullanmadan tamamen el emeği ile kağıt kalınlığında ayrıldığını ve daha sonra sepet örme işlemine başlandığını söyledi. Kayınpederi Cesur Gezmez (65) ile birlikte mahallelerinde 6 kişinin sepetçilik işi ile uğraştığını ifade eden Ecevit Kazım, birçok ilden sipariş aldıklarını, ancak çırak olmadığı için siparişleri yetiştiremediklerini belirtti. El emeği sepetlerin tamamen organik olduğunu ve her türlü alanda kullanabileceğini söyleyen Ecevit Kazım, \"Bu mesleği babamızdan öğrendik. Babam şu anda 80 yaşında, ben 12 yaşından beri yapıyorum. Bu mesleğin geliştirilmesini istiyorum. Çocuklarımız için, iş imkanı sağlanması için, çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durulması için mesleğin geliştirilmesini istiyorum. Bizim amacımız yeni nesillerin gelişmesi. Sepetçilik mesleği bitmesin. Köyümüzde sadece 6 usta kaldı. Biz istihdam istiyoruz. Sipariş alıyoruz ama yetişemiyoruz. Belli kurslar istiyoruz\" dedi.

ROMANLAR DERNEĞİ DESTEK VERİYOR

Düzce Romanlar Derneği Başkanı Sibel Gün Çabuk ise, \"Çamköy Mahallesi\'nde sepetçilik yapan 6 kişi kaldı. Biz Düzce Romanlar Derneği olarak bu kişilerin desteklenmesini istiyoruz. Tamamen el örmesi ve el emeği. Bu Çamköy sepetlerinin marka olmasını istiyoruz. Mahalle gençlerine de iş imkanı sağlanabilir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ecevit Kazım\'ın kestane ağacını kağıt gibi ayırmasının görüntüsü

-Hazırlanan parçalarla sepet örme görüntüleri

-Ecevit Kazım\'ın sepet örerken tarif etmesi ve bilgiler vermesi

-Sepet içerisinde çocuk taşınması

-Bitmiş sepetlerin görüntüsü

-Ecevit Kazım ve Romanlar Derneği Başkanı Sibel Gün Çabuk ile röp ve detaylar

Haber:Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA)

===============================================

Kemer\'de gece kulüpleri sezona \'merhaba\' dedi

Antalya\'nın Kemer ilçesinde gece kulüpleri sezona \'merhaba\' dedi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış gecesinde Simse Sağın konser verdi, DJ Burak Yeter performans sergiledi. Gece kulüplerinin vazgeçilmezi go- go kızları ise danslarıyla büyüledi.

Kemer\'de ünlü iki büyük gece kulübünün kapılarını açmasıyla birlikte gece hayatı da hareketlendi. Binlerce yerli ve yabancı turist gece kulüplerini doldururken, birçoğu ise yoğunluktan içeri giremedi. Açılışlarda renkli görüntülere sahne olurken, Kemer gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen go- go kızları, DJ performansları eşliğinde sergiledikleri danslarıyla büyüledi.

\'Miş miş\' adlı şarkısıyla ünlenen Simge Sağın kulüplerden birinde sahneye çıkarken, diğerinde ise DJ Burak Yeter performans sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- DJ setup detayı

- DJ ve kulüpten detay

- Go- go dansçıları detaylar

- Simge Sağın konseri

- Kulüp genel detay

- Simge konseri

- Dans eden kadın detay

289 MB /// 02.34\" (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)