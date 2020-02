DHA YURT BÜLTENİ - 3

Afyonkarahisar\'a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış\'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı.

Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış\'a şehadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehit İbrahim Imış\'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haber:Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Eğlence mekanının yatakhanesinde yangın

Edirne\'nin Keşan ilçesinde alkollü eğlence mekanının personel yatakhanesi olarak kullanılan 2\'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan personel yatakhanesi olarak kullanılan 2\'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm katı sararken, ihbar üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Poliste caddeyi trafiğe kapattı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yatakhanede yangın sırasında kalan olmadığı bildirildi. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Paraşütçü komandolardan \'Şehitlere Saygı Atlayışı\'



Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadelede gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı sancağında iki altın madalya bulunan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına da katılan Kayseri 1. Komando Tugayı\'nın seçme paraşütçüleri, şehit silah arkadaşları için \'Saygı Atlayışı\' yaptı.

Türk Kara Kuvvetleri\'nin ilk komando ve Hava İndirme Tugayı olarak olan Kayseri 1. Komando Tugayı\'nın seçkin subay, astsubay ve erlerinden oluşan paraşütçüler, bu kez şehit şehit silah arkadaşları için gökyüzünde süzüldü. Paraşütçüler, Erkilet\'te bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı\'ndan nakliye uçaklarıyla Erciyes Dağı eteklerindeki Karasazlık\'ta bulunan Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak atma ve atlama sahasına geldi.

ONLARCA PARAŞÜTÇÜ GÖKYÜZÜNÜ RENKLERDİRDİ

Burada nakliye uçaklarından gruplar halinde atlayan onlarca paraşütçü, gökyüzünde rengarenk görsel şölen oluşturdu. Art arda uçaklardan atlayan paraşütçüler 4, 5, 8 ve 10 bin feet yüksekliklerden dönemsel atlayışlarını gerçekleştirdi. Gökyüzünde süzülen komandolar gerek statik gerekse serbest paraşütle atlayış dalında yeteneklerini sergilerken, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Türk Ordusu\'nun gözbebeği komandolar Erciyes semalarında süzülerek planlandığı gibi Karasazlık\'taki alana başarıyla iniş gerçekleştirdi. Komandoların atlayışlarının ardından uçaklardan gönderilen çeşitli askeri malzeme ve toplar da paraşütle Karasazlık\'a indirilerek, etkinlik başarıyla tamamlandı.

ŞEHİT SİLAH ARKADAŞLARINA SAYGI ATLAYIŞI

Kahraman komandolar bu dönemsel atlayışlarını, Güneydoğu\'da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında şehit olan silah arkadaşlarına saygı için gerçekleştirdiklerini belirtti. Paraşütçülerin bu etkinliği şehit arkadaşlarına ithafen gerçekleştirmeleri özel anlam kazanırken, \'Düşmana korku, dosta güven veren\' Silahlı Kuvvetler\'in eğitimli personel gücünü de gözler önüne serdi.

İKİ MADALYALI TUGAYIN ÖDÜLLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2 Altın Madalyaya sahip olan Kayseri\'deki 1. Komando Tugayı, aynı zamanda Türkiye tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren askeri birlik özelliğini taşıyor. 1965 yılında kurulan tugayın sancağına Irak\'ın kuzeyinde icra ettiği \'sınır ötesi harekattaki başarısı\' sebebiyle 07 Ocak 1993 tarihinde \'Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası\' takıldı. 1. Komando Tugayı, 1974\'teki Kıbrıs Barış Harekatı\'nda da gösterdiği üstün başarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gururu oldu. İzmir\'den gelen birliklerle havadan Kıbrıs\'a iniş yapan komandolar, Girne\'yi çok kısa bir süre içinde alarak önemli bir başarı elde etti. Paraşütçü komandolar, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın başarılı olmasında büyük rol oynadı. Hava İndirme Taburu, harekatta 76 askerini şehit verdi.

SÜLEYMAN ŞAH SAYGI KARAKOLU\'NU KORUDULAR

Kayseri\'deki 1. Komando Tugayı bir dönem de Suriye\'de Süleyman Şah Saygı Karakolu\'nun emniyetinde sorumluluk aldı. Suriye\'de yaşanan güvenlik sorunları ve iç savaş sebebiyle 2 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Süleyman Şah Saygı Karakolu\'nun emniyeti 1\'inci Komando Tugayı birlikleri tarafından sağlandı. Tugay görevi, Haziran 2014 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'na devretti.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİREN ATLAYIŞ

Kayseri 1. Komando Tugayı\'nın adı Guinness Rekorlar Kitabı\'na da yazıldı. 16 Haziran 2005 tarihinde tugay personeli o dönem Üsteğmen Gazali Peltek, şehitler adına gerçekleştirdiği faaliyette 18,6 metre eninde ve 28,56 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile 2 bin metreden atlayış gerçekleştirdi. 700 metre yükseklikte paraşütünü açarak Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıran Peltek, bu atlayışıyla \'Gökyüzünde açılan en büyük bayrak\' olarak Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeye hak kazandı.

Adana merkezli 15 ilde fuhuş operasyonu: 41 gözaltı

Adana merekli 15 ilde eskort sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda site kurup, insan ticareti, örgüt kurma, örgüte üye olma, fuhuşa teşvik ve zorlama, fuhuşa aracılık ve yer temini etmek suçlarından 4\'ü kadın 41 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte internet sitesi üzerinden fuhuş yapıldığına ilişkin bir ihbarı değerlendirdi. İnternet sitesinin Gaziantep merkezli bir fuhuş çetesi tarafından kurulduğunu belirleyen ekipler, çetenin 10 ilde daha eskortluk sitesi işlettiğini tespit etti. 4,5 ay boyunca 11 eskortluk sitesinin üzerinde teknik incelemelerde bulunan ekipler, çetenin lideri ve sitelerin sahibinin İ.H.D. (44), yöneticilerin ise A.A. (34), M.Y. (32), K.K. olduğunu, saptadı. Teknik ve fiziki takibi tamamlayan ekipler, Adana merkezli Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya\'da 41 adrese 350 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler İ.H.D., ile siteleri yöneten A.A., M.Y. ve K.K.\'nın aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 41 kişiyi gözaltına aldı.

AYLIK 350 BİN LİRA KAZANIYORLAR

11 eskortluk sitesinde 52 kadına fuhuş yaptıran çetenin aylık 350 bin lira kazandığı ortaya çıktı. Ayrıca platin ve gold olarak iki tip üyeliğin bulunduğu sitede, kadınlar haftalık 300 ile 500 lira arasında değişen ücretler ödeyerek sitelere üye olduğu belirtildi.

YÖNETİCİ, ÇETE LİDERİNİ PARA KAÇIRDI

Sitenin yöneticiliği yapan A.A., fuhuştan gelen parayı kardeşinin ve amcasının oğlunun banka hesaplarına aktararak İ.H.D.\'den yüklü miktarda para kaçırdığı öğrenildi. A.A.\'nin Gaziantep\'teki evinde yapılan aramada ise İ.H.D.\'den kaçırdığı değerlendirilen 365 bin lira bulundu.

SİTE ÜZERİNDEN EŞİNİ PAZARLAMIŞ

Adana\'da eskortluk sitesinde B.U.\'nun (41) ilan vererek eşi M.U.\'yu (34) pazarladığı ortaya çıktı. M.U., yaklaşık 2 ay önce anlaşamadığı müşterisinin penisini ısırmış, müşterisi ile karakolluk olmuşlardı.

ADANA\'YA GETİRELECEKLER

Operasyonda Adana\'da gözaltına alınan 17 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Gaziantep\'te gözaltına alınan çete lideri ve sitelerin sahibinin İ.H.D., yöneticiler A.A., M.Y. ve K.K. ile diğer illerde alınan 20 kişi ise aynı gün içinde Adana\'ya getirileceği bildirildi.

Alanya\'da 54 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya\'nın Alanya ilçesinde izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün 22.00 sıralarında ilçeye girişte takibe alınan 07 NV 084 plakalı izolasyon malzemesi taşıyan kamyon Kızlarpınarı Mahallesi\'nde durduruldu. Polis kamyon kasasındaki kolileri açarak kontrol etti. Yapılan aramalarda izolasyon malzemesi görünümlü kutuların içerisine gizlenmiş değişik markalarda toplam 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis kamyon şoförü Mehmet Y.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Y.\'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Tatlı yemeğe geldi, çalışan kadının çantasını çaldı

Adana\'da tatlı yemek için geldiği işyerindeki çalışan kadının çantasını çalan 37 yaşındaki Mehmet Salih D. tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen Mehmet Salih D. tatlı yedikten sonra, ellerini yıkamak için mutfağa girdi. Bu sırada zanlı işyerinde bulaşıkçı olarak çalışan Songül İpeksaç\'ın çantasını fark etti. Zanlı kadının cep telefonu ve para bulunan cüzdanı aldı. Bir süre sonra çantasını açan İpeksaç, soyulduğunu anlayınca ne yapacağını şaşırdı. İpeksaç, çantası bulmak için uzun çöpleri karıştırdı daha sonra polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamelarını inceledi. Polis, görüntülerde zanlının çantayı çaldığını saptadı. Kimliği belirlenen Mehmet Salih D. kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızlarının eğitim masrafları için 4 yıl önce açtığı atölyede tek başına çalışıyor

Samsun’da emekli olduktan sonra dekoratif el sanatları ürünlerini tasarlayıp satışını gerçekleştiren evli ve 2 çocuk annesi Özden Şenpınar Özcan (50), 4 yıl önce açtığı atölyesinde tek başına çalışarak hem ev ekonomisine hem de üniversiteden okuyan kızlarının masraflarına katkıda bulunuyor.

Samsun’da İl Sağlık Müdürlüğü’nden 4 yıl önce emekli olan Özden Şenpınar Özcan, çocukluğundan bu yana hobi olarak yaptığı dekoratif el sanatları atölyesini açarak hem ev ekonomisine hem de üniversitede de okuyan 2 kızının eğitim masraflarına katkıda bulunuyor. Yaptığı işten zevk aldığını belirten Özcan, tek başına çalıştığı atölyesinde yaptığı bebek ürünleri, kapı süsleri, keçe ürünleri, keçe sabunlukları, dikiş ve örgülerini hem Türkiye’nin dört bir tarafına hem de yurtdışına satıyor. 4 yıl önce emekli olup, dükkan açan Özden Şenpınar Özcan, “Örgüden, keçeden, dikişten, bebeklere bir şeyler yapmaktan çok zevk alıyorum. Çocukluğumdan beri el ürünleri benim ilgimi çekiyordu. 2 kızımla birlikte bunu daha da geliştirdim. Emekli olmadan önce evde hobi olarak yapıyordum. Emekli olduktan sonra da bir dükkan açmaya karar verdim. Amacım herkesin neyi nasıl yaptığımı görmesiydi. Bir şeyler üretmekten ve ortaya çıkartmaktan çok zevk alıyorumö dedi. Kadınlara seslenen Özcan, “El becerileri olan kadınlar vazgeçmesinler. Sosyal medyadan yaptıkları ürünleri sergilesinler. Türkiye’nin birçok yerine hatta yurtdışına bile ürünlerimi gönderiyorum. Üretmek çok güzel bir şey. Üreten kadın her zaman kazanır. KOSGEB sertifikam var ama onu değerlendiremedim. Başvuru yaptığım dönemde emekliye hibe veremediklerini söylediler. Belki ileriki dönemlerde KOSGEB’e başvuru yapabilirimö diye konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Samsun’da yapılan Amazon Çarşısının kadınlar için çok önemli bir sergi olduğunu dile getiren Özcan, “4 yıldır bu işi yapıyorum. Burada bebek ürünleri, kapı süsleri, keçe ürünleri, keçe sabunları, örgü, dikiş gibi aklıma gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Şuanda da işyerinde tek çalışıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Samsun’da yapılan Amazon Çarşısı çok güzeldi. Orada bende sergi açtıydım. Çok güzel geri dönüşümler aldım. Bu tür çarşıların 3-5 günlüğüne değil de sabitleşmesi gerekiyor. Çünkü evde bu tür işleri yapan çok sayıda kadın var. Benim bir dükkanım var ama bu tür ürünleri yapan ev kadınları için böyle yerlerin olması gerekiyor. Diğer bütün şehirlerde daimi olduğu gibi bu tür çarşıların Samsun’da da olması gerekiyorö şeklinde konuştu. 4 yıldır dükkanında tek çalıştığını, ev ekonomisine ve üniversitede okuyan çocuklarının eğitim masraflarına katkıda bulunduğunu belirten Özcan, “Buranın katkısı bana çok büyük. Emekli maaşım var ama üniversitede de 2 tane çocuk okutuyorum. Çocuklarımdan 21 yaşındaki İpek Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde 19 yaşındaki Buket Özcan ise Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliğinde okuyor. Yaptığım işlerde ev ekonomisine, eşime ve çocuklarıma faydalı oluyorum. Ayrıca yaptığım ürünlerin karşılığını almak çok güzel bir şey. Yaptığım işlerin karşılığını aldığımda ev ekonomisine, eşime ve çocuklarıma faydamın olduğunu düşünüyorum. Maddi zevkin yanında manevi zevki de çok güzel. Herkes ekonomiye katkıda bulunmalı ve elinden gelen her şeyi yapmalıö

Baza altında sıkışıp ölen Caner\'in sınıf arkadaşları unutmadı

Adana\'da içinden kıyafet almak için açtığı bazanın kapanması sonucu boynu sıkışan 10 yaşındaki Caner Keskin, sınıf arkadaşları sırasına çiçek koyup andı.

Seyhan ilçesi Büyükyalmanlı Mahallesi\'nde oturan Keskin ailesinin çocukları Caner Keskin, 23 Mart\'ta elbiselerini almak için bazayı açtı. Amortisörünün bozuk olması sonucu tahta sopayla tutulan baza aniden kapandı. Boynu bazanın arasında sıkışan Keskin, bir süre sonra odaya giren annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Aile tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Caner Keskin\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen Caner Keskin\'in babası gözyaşları içinde olayı anlattı. Bazanın amortisörünün bozuk olması sonucu tahta sopayla kullanıldığını anlatan baba Yüksel Keskin (56), \"Bazayı tahta sopa kullanarak açıyorduk. Sopa kayınca oğlum arada kalarak ölmüş. Oğlumuzun öldüğünü saatler sonra fark ettik \" dedi. Olayın ardından sakinleştirici verilen anne Özlem Çiftçi ise \"Yattığımız yatak oğlumuzun sonu oldu\" diyerek ağladı.

SINIF ARKADAŞLARI UNUTMADI

Yalmanlı İlkokulu 5\'inci sınıf öğrencisi olan Caner Keskin\'i ise sınıf arkadaşları unutmadı. Öğrenciler yaşamını yitiren arkadaşlarının sırasını çiçeklerle donattı. Caner\'in ölümünün ardından çok üzüldüklerini söyleyen öğrenciler, arkadaşları için sürekli dua ettiklerini anlattı.

Şırnak\'ta, Radyasyona dayanıklı, 20 yıl giyilebilen Şal, Şepik kumaşı yeniden canlandırılıyor

Şırnak ve Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal ve şepik kumaş üretiminin yeniden canlanması, geleceğe taşınması için Şırnak Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün ortak projesi ile bir atölye kuruldu. Şal şepik kumaşının üretimi ve gelecek nesillere taşınması amacıyla kurulan atölyede 4 usta ve 12 öğrenci bulunuyor. Halk Eğitim Müdürü Orhan Kadırhan, \"Şal Şapik tiftikten yapılmasından dolayı yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Radyasyona karşı dayanıklılığı olan ve uzun zaman dayanabilen özel bir kumaştır. Buda tiftik ipliğinden gelen bir özelliktir. Ve çok ince dokunan bir özelliği var. Yöresel olarak özel günlerde, düğünler giyilen bir elbisedir. Şal Şapik kumaşı ceket, yelek, pantolon şeklinde giyilebiliyor. 20 yıla yakın bir süre giyilebilen Şal Şapik içindeki özgün malzemelerden dolayıda güveler tarafından yenilmiyor\" dedi.

ŞAL ŞEPİK KUMAŞLARI TÜRKİYE PAZARINA ÇIKACAK

Şırnak ve Siirt kent merkezleri ile ilçelerinde genelde erkeklerin 500 yıldan beri giydiği şal ve şepik kumaşlarının üretiminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Şırnak Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün ortak projesi ile bir atölye kuruldu. 4 usta ve 12 öğrencinin bulunduğu atölyede üretilecek şal ve şepik kumaşları, Türkiye pazarına açılacak. Halk Eğitim Müdürü Orhan Kadırhan, 3 kurumun verdiği destekle şal şepik atölyesinin kurulduğunu belirterek, \"Atölyemizde yeralan malzemelerimiz tamamen orijinalliğe dikkat edilerek yerleştirildi. Şuanda 4 usta, 12 öğrencimizle İşkur işbirliği ile atölyemizi açtık. Atölyemizde şal şapikin yeniden dirilişi, yeniden canlanışı ve değer haline getirerek o değerin yok olmasına engel olmaya çalışacağız. O değerin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde yapıyoruz\"dedi.

\"RADYASYONA KARŞI DAYANIKLI VE 20 YIL GİYİLEBİLİYOR\"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadırhan, Şal Şapik\'in tiftikten yapılmasından dolayı yazın serin, kışın sıcak tuttuğunu da belirterek, \"Radyasyona karşı dayanıklılığı olan ve uzun zaman dayanabilen özel bir kumaştır. Buda tiftik ipliğinden gelen bir özelliktir. Ve çok ince dokunan bir özelliği var. Yöresel olarak özel günlerde, düğünler giyilen bir elbisedir. Şal Şapik kumaşı ceket, yelek, pantolon şeklinde giyilebiliyor. 20 yıla yakın bir süre giyilebilen Şal Şapik içindeki özgün malzemelerden dolayıda güveler tarafından yenilmiyor\" diye konuştu.

\"DEVLET BÜYÜKLERİMİZE GÖNDERİYORUZ\"

Beşir Şat ise, 50 yıldır Şal Şepik ustalığı yaptığını, bu işi dedesi ve babasından öğrendiğini ifade ederek, \"Emeği de, geliri de fazladır. Şal şapik pahalı olduğu için herkes giyemiyor. Ama şuanda ceket, yelek ve pantolon olarak yapıyoruz. Türkiye\'nin farklı bölgelerindeki bürokratlarımıza, devlet büyüklerimize gönderiyoruz. Amacımız, bu sanattı unutturmamak. Gençlerimize bu sanatı öğretmek. Bu sanata merak saran bir insan 1 ay içinde öğrenir. Bizim de gayretimizle inşallah şu anda eğitim gören 12 öğrencimiz de usta olacak. Ben gençlerimize çağrıda bulunuyorum; Gelsinler bu sanatı öğrensinler. Çünkü sanat, eğitmek, öğretmek ve üretmektir. Bu tarihi sanatın yok olmaması için devlet desteği ile bu sanat ve tarih geleceğe taşınabilir\"dedi. Şal Şepik atölyesinde ustalık yapan Rıdvan Ertaş da, Şırnak yöresine ait kültürel mirasları olan Şal Şepik\'in dokumacılığını yaptıklarını, kumaşın tekstilin tam gelişmediği dönemlerde normal günlük kıyafet olarak üretildiğini ifade ederdek, \"Ama, günümüzde şuan düğünlerde ve özel günlerde kullanılmaktadır. Şuan ellimizde olan iplerimiz geçmişteki iplerden çok daha kaliteli. Bununla beraber çok daha kaliteli kumaşlar çıkaracağız. Kumaşlarımız mavi, siyah, gök mavisi, beyaz renklerinde üretilmekte. Tiftik keçilerinin yünü ip haline getiriliyor. İp haline getirildikten sonra masuraya sarıyoruz. Masura işleminden sonra yapılacak ceket, yada pantolon ölçüsüne göre ip uzatılıyor. Ardından tiftik ipi ince olduğu için dayanıksız bir ip. Biz çiriş ve fırça ile sağlamlaştırıyoruz. Sonra tüylerini gidermek için sıka dediğimiz işlemi yapıyoruz. Sıkadan sonra ipleri belli bir düzen içerisinde hazırlayıp tezgahta dokumaya başlıyoruz. Tezgahta dokunduktan sonra kumaş iyice yıkanıp kaynatılır. Ardından kalıp işlemine tabi tutuluyor. 24 saat kalıpta bırakıyoruz. 24 saat sonunda iki tahta arasında yaklaşık 10 kilo baskı altında bekletilerek dikime hazır hale getiriliyor\"diye konuştu. Şırnak ve yöresinde üretilen Şal Şepik kumaşları, tiftik, yün ve pamuk iplikleriyle dokunuyor. Yörede yetiştirilen tiftik keçilerinden toplanan yünler, elde açılıp yumak haline getirildikten sonra, büyük taraklarla taranan bu yumaklar, \"iğ ve teşi\" denilen saplı topaçlarla eğrilip, ince ve pürüzsüz hale getiriliyor. Yumak haline getirilen iplikler, önceden hazırlanmış kök boyası kazanlarında kaynatılıp renklendirildikten sonra güneşte kurutuluyor. Bu şekilde dokumaya hazır hale getirilen iplikler, dokunacak şal şapikin desenine göre tezgaha sarılıyor.

