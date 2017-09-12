DHA YURT BÜLTENİ - 3

1)DİCLE VE KULP\'TA OPERASYON: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR Valiliği, Kulp İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK\'lı 1 teröristin öldürüldüğünü, Dicle İlçesi kırsalında yapılan aramalarda ise, örgüte ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Kulp İlçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası Hazneki tepe doğusundaki ağaçlık alanda 11 Eylül sabah saatlerinde tespit edilen teröristlere yönelik yakın hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, \"Operasyon birliklerince; sağlanan teması müteakip, 1 terörist, 1 adet bixi makineli tüfek, 200 adet bixi fişeği, 2 adet ak-47 kaleşnikof tüfek, mayın/eyp yapımında kullanılan 30 adet alfa fire ateşleme düzeneği, 5 adet sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir\"denildi. Açıklamada ayrıca, Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri mülki sınırları içerisinde, 10 Eylül\'de temas araması gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, aramalarda, 3 adet jelikan bidon içerisinde; 2 adet bölücü terör örgütü kıyafeti, 179 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 50 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet bixi makinalı tüfek fişeği, 1 adet küçük tüp, 2 adet kamuflaj şemsiye, 3 adet ızgara, 1 adet çanta pançosu, 1 adet panço, 1 adet yağmurluk, 400 metre kablo, 16 adet pil ve çok miktarda giyim malzemesi ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Diyarbakır Valiliği açıklamasının son bölümünde ise, narko-terörizmle mücadele kapsamında 11 Eylül\'de Hazro İlçesi Meşebağları köyü mülki sınırları içerisindeki 4 ayrı bölgede toplam 60 bin 640 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen silah ve mühimmat ile yaşam malzemeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)SANSAR\'A ATEŞ EDERKEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde iddiaya göre kümesine giren Sansar\'a ateş eden 67 yaşındaki yaşlı adam sokakta arkadaşlarıyla oturan 14 yaşındaki çocuğu vurdu.Olay gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Badem Sokak\'ta meydana geldi. 67 yaşındaki Mehmet Tütüncü, iddiaya göre beslediği tavukların kümesinden sesler gelince kontrol etmek için dışarı çıktı. Tütüncü yanına ruhsatsız tabancasını da aldı. Kümesten kaçan Sansarı kovalamaya başlayan yaşlı adam hayvana tabancayla ateş etti. Tütüncü\'nün ateşlediği silahtan çıkan kurşun sokakta arkadaşlarıyla oturan Aydın ve Ayşe Çelik çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 14 yaşındaki Ahmet Çelik\'in sırtına isabet etti. Olayı gören komşular otomobille yaralı çocuğu Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Çelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi. Olayı öğrenip hastaneye gelen anne Ayşe Çelik yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Silahı ateşleyen Mehmet Tütüncü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri görüntüsü

-Yaralı çocuğun hastaneye kaldırılması

-Olay yeri inceleme çalışması

-Vurulan çocuğun fotoğrafı

-Genel Görüntüler

(224MB)

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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3)MİNİBÜS TIR\'A ARKADAN ÇARPTI: 16 YARALI

MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde minibüsün önündeki TIR\'a arkadan çarptığı kazada 16 kişi yaralandı.Kaza, E-96 Karayolu Mersinli Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Mevkii\'nde meydana geldi. Kula\'dan Salihli yönüne gelen Tuncay Seyman yönetimindeki 35 AU 060 plakalı minibüs, önünde giden Abdullah Özsoy yönetimindeki 03 VB 263 TIR\'a arkadan çarptı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada; minibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kazaya karışan TIR ve minibüsten görüntü

Haber- Kamera: Ekrem ÇAĞLAR /SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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4)ÇARPTIĞI YAVRU KÖPEĞİN ÜSTÜNDEN GEÇEREK KAÇTI

İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, otomobiliyle yavru bir köpeğe çarpan sürücü, hayvanın üzerinden ikinci kez geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yavru köpek ise olay yerinde öldü.

Olay, gece saatlerinde Alsancak semti Şehitler Caddesi\'nde, Hürriyet Gazetesi binası yakınlarında meydana geldi. Alsancak\'tan Halkapınar yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen lüks bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan köpeği fark eden sürücü, yavaşladıktan sonra yine hızlanarak çarptığı yavru köpeğin üzerinden geçip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki gençler, köpeği alarak Hürriyet Gazetesi binasındaki güvenlik görevlisinden yardım istedi. Köpeğin öldüğünün anlaşılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale Birimi\'ne haber verildi. İhbar üzerine gelen görevliler ölü hayvanı alarak götürdü.

Otomobilin köpeğe çarpmasının ardından kısa süreli bir şok yaşadıkları için aracın plakasını alamadıklarını söyleyen gençlerden Berkay Bardakçı (20), \"Biz arkadaşlarımızla eve giderken otomobil sol taraftan hızlıca geldi. O kadar hızlı geliyordu ki köpeğe çarpacağını anlayınca arkadaşım ortaya atladı durması için işaret yaptı ama otomobil durmadı. Biz kenara çekilmek zorunda kaldık. Araç hızlıca yavru köpeğe çarptı, durdu, baktı ve köpeğin üzerinden bir daha geçti. Biz \'dur\' diye bağırdık, durmadı. Sonra köpeği kucaklayıp Hürriyet binasına getirdik\" dedi.

Otomobilin sürücüsünün kaçmasının vicdansızlık olduğunu söyleyen gençlerden İbrahim Yenigün (18), \"Köpeği ezdikten sonra sürücü durdu, elini camdan çıkartıp \'Bana ne ya\' der gibi salladı ve yoluna devam etti. Bu vicdansızlık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilin köpeğe çarptığı andan görüntü

- Ölü yavru köpeğin görüntüsü

- Berkay Bardakçı ile röp.

- İbrahim Yenigün ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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5)BURSA\'DA EĞİTİM UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI

BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde eğitim uçuşu için kalkış yapan eğitim uçağı arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Tarlaya inen uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci yara almadan kurtuldu.

Bursa\'nın Yenişehir İlçesi\'nde bulunan havalimanında bu sabah eğitim amacıyla havalanan Ankara Merkezli Güneyoğdu Havacılığık Şirketine ait Ultralight 2 kişilik uçuk arıza nedeniyle Havaalanının 5 kilometre uzağında bulunan Menteşe Köyü\'nün kuzeyindeki ceviz ağacınında bulunduğu tarlaya arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. TC-UGV Tescilli Tecnam 2008 JC tipi uçakta bulunan Öğretmen Pilot Hasan Hoş ile öğrenci Burak Büyüktersi uçaktan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü dökümü

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Uçaktan olay yeri görüntüsü

Detaylar

Haber: Nihat BIÇAK/BURSA (DHA)-

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6)UZUN BAYRAM TATİLİ ŞEFTALİ ÜRETİCİSİNİ VURDU

MERSİN\'de 10 günlük Kurban Bayramı tatili şeftali üreticilerini vurdu. Mersin Hali ile meyve suyu sektöründeki fabrikaların kapalı olması nedeniyle alım yapılmayınca olgunlaşarak dalından dökülen meyvenin fiyatı 1 liradan 40 kuruşa düştü.

Merkez Mezitli İlçesi\'ne 55 kilometre uzaklıkta Torosların eteğinde yer alan Tepeköy Mahallesi\'ndeki bahçelerde şeftali toplama telaşı yaşanıyor. Mezitli Şeftali Üreticiler Birliği Başkanı Nevzat Kurt, büyük bir sıkıntı içinde olan üreticinin bölgeden yok pahasına günlük yaklaşık 2 bin 500 ton ürünü meyve suyu fabrikalarına zararına gönderdiğini söyledi. Uzun bayram tatilinde alım olmayınca dalında olgunlaşan şeftalinin döküldüğünü belirten Başkan Kurt, iç piyasanın da üreticinin talebini ve emeğini karşılamadığını belirterek, \"Meyve sirkülasyonu olmuyor. Çiftçilerimizin durumu kötü. Bu yıl kredi borçlarını ödeme şansları zor görünüyor. Ayrıca ihracat sıfır noktasında. Bayram öncesine kadar Ortadoğu, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Rusya\'ya şeftali gönderiyorduk. Bayramdan sonra ihracat durdu. Bundan dolayı bütün meyvelerimiz ağaç dibine döküldü. Bu nedenle de çiftçi ürününü meyve suyu fabrikalarına vermek zorunda kaldı. Meyve suyu fabrikaları da ürünün kendilerine döndüğünü görünce de ister istemez fiyatta düşüş yaşattı. Şu anda çiftçimizin malı toplayıp tezgaha getirmesi dahil 40 kuruş masrafı var. Meyve suyu fabrikaları da bunu 40 kuruşa bin naz ile alıyor\" dedi.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ise, \"Bugün itibari ile meyve suyu sektörüne alım yapanlar 30 ile 40 kuruş arasında alım yapıyor. Pazar için ticaretini yapanlarda 60 ile 70 kuruş arasında alım yapıyorlar. Ürünün maliyeti 60-65 kuruş. Bu durum da çiftçilerimizin para kazanması mümkün değil. Son yıllarda maalesef pazarlama noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Her yıl hem üretim hem de kalite artıyor ama fiyatla yerinde sayıyor. Bu durumun ortadan kaldırılması için mutlaka sanayi anlamında çiftleri koruyacak, piyasa şartlarında onlara zarar ettirmeyecek, ürün alıp işleyen bir fabrikanın mutlaka çiftçiler adına bu bölgeye kurulması gerekiyor ki çiftlerimiz her yıl bu sıkıntıları yaşamasın\" diye konuştu.

Gökçel, 10 günlük bayram tatilinin de olgunlaşma aşamasında ürüne ve çiftçiye son darbeyi vurduğunu kaydederek, şunları söyledi:

\"Bu bölge hasat başladığı dönemde Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı araya girdi. Ülkemizde 10 günlük tatil oldu. 10 günlük tatil tarıma zarar verip, çiftçiyi vurdu. Maalesef bayram süresince 5 gün halin kapalı olması, meyve suyu sektöründeki fabrikaların kapalı olması, ürünler yetişti dibine döküldü. Çünkü olgunlaşan şeftali ne dalında durur ne de toplandıktan sonra bekletilebilir. Bu yıl hem kalite hem de rekolte anlamında çok büyük beklentilerimiz vardı. Maalesef gözlemlediğimiz kadarı ile şeftali üreticimiz zarar etmekten kurtulamayacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tepeköy tabelası

- Köy girişi

- Bahçelerden görüntü

- Daldaki şeftaliden detay

- Şeftali toplayanlar

- Toplanan şeftaliler

- Şeftali paketleyenler

- Paketlemeden genel ve detay

- Mezitli Şeftali Üreticiler Birliği Başkanı Nevzat Kurt ile röp.

- Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ile röp.

(BOYUT: 521,59) (SÜRE:06,33 DK)

Haber-Kamera:Mustafa ERCAN / MERSİN,

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7)ENGELLİLERE ENGELSİZ KAFE - ÖZEL

KIRIKKALE Belediyesi, örnek bir projeyi hayata geçirip, engellilere yönelik yapımını tamamladığı kafenin işletmesini Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği\'ne devretti. Belediye, daha önce de şehir merkezinde bulunan bir parkı çay bahçesine dönüştürüp, şehit ailelerine devretmişti.

Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği tarafından faaliyete geçirilecek kafe, engellilere engelsiz bir yaşam sunarken, engelsiz vatandaşlara da hizmet verecek. Türkiye\'de bir ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen kafenin yakın zamanda açılışının yapılacağı belirtildi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, engellilerle tokalaşıp, sohbet ederken, Ankara\'da sendromlular için yapılmış bir kahvenin olduğunu belirtti, şunları söyledi:

\"Biz de Kırıkkale\'mizde dernek yönetimimizle beraber bir farkındalık yapalım diyerek engelsiz kafe yapalım dedik. Bu, tüm engellilerimizin tamamı için geçerli olan bir kahvemiz. Burayı onlar kendileri işletiyorlar. Çalışanlar da kendileri. Ama müşterinin tamamı kendilerinden değil, biz de gelebileceğiz. Açık havada yeşil alan olsun, kardeşlerimiz evlerinde ister istemez sıkıntı çekiyorlardı. Böyle bir ortamda hepsinin bir araya gelebileceği bir kafe fikri doğdu. Dernek yönetimi ile birlikte burayı tahsis ettik. Umarım memnun kalırlar. Kırıkkale\'deki engelli-engelsiz kardeşlerimiz için böyle bir mekanımız oldu. Hep beraber güle güle kullanın.\"

Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Emin Erkoç ise Belediye Başkanı Saygılı\'ya, kendilerine kazandırdıkları müessese için teşekkür etti. Erkoç, \"Burası kesinlikle kar amacı güdülmeyen bir yer olacak. Tüm Kırıkkale halkımızın hizmetinde, Kırıkkale halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki; buradaki bir kuruş gelirin engellilerin engelinin kalkması için kullanılacağı. Bunu engellilerin spor faaliyetleri, gezi turları, engelliler için sosyal aktivitelerin tamamında kullanılacağını unutmamalarını istiyorum. Halkımız buraya bir kuruş verirlerse, engellilerin sosyal hayata katılımları için olacak. Biz engellilerin bırak Türkiye\'yi, Dünyaya açılmalarını isteyeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Haber ve görüntü ÖZEL)

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- Engelliler levhasından görüntü

- Belediye başkanın gelişi ve engellilerden sevgi gösterisi

- Belediye Başkanı Engelliler ile birlikte

- Belediye Başkanın Saygılının açıklaması

- Dernek Başkanı M Emin Erkoç un açıklaması

- Röportajlar Engellilerle

- Toplu çekim

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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8)ÖRNEK ÖĞRETMENLER OKULU BOYAYIP, EKSİKLERİ GİDERDİ

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde merkeze 110 kilometre uzaklıktaki Yeşilbağ Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulu\'nda öğretmenler örnek bir çalışma sergileyerek okulu, sınıflardan koridorlara, dış duvarlardan mescide kadar her yerini boyayarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim için okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Okul yöneticileri ve öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin en iyi şartlarda eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla milli eğitim müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle okullardaki fiziksel eksikleri ve sorunları gidermeye çalışıyor.

ELLERİNDE FIRÇALARLA OKULU BOYADILAR

Antalya- Isparta sınırında, Manavgat\'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, Müdür vekili Belin Ada\'nın önderliğinde, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık yapmak amacıyla önce okulun eksiklerini tespit etti. Öretmenler, hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla alınan boyalarla, ellerine fırça alarak okulda bulunan bütün sınıfları, koridorları, mescidi, dış duvarı ve bahçe duvarını boyadı. Öğrencilerin daha rahat eğitim almaları amacıyla sınıfları tertemiz yapan öğretmenler, sıraları da okul bahçesine çıkartarak önce tadilatlarını yaptı, ardından boyadı.

PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİ ULAŞIM İMKANI VAR

Yeşilbağ Mahallesi\'nin Manavgat\'a 110 kilometre mesafede ve 950 rakımda bulunduğunu belirten Müdür vekili Belin Ada, \"Küçük, şirin, yeşille doğayla iç içe bir mahallemiz var. Mahallemizin en büyük sıkıntısı yol mesafesi, yolumuzun 110 kilometre ve virajlı olduğu için 2- 2.5 saate merkeze inebiliyoruz. Köyümüzde haftada iki kere, pazartesi ve cuma günleri dolmuş merkeze indiği için de istediğimiz her an ulaşım sağlayamıyoruz. İki bakkalımız var, ihtiyacımızı oradan sağlayabiliyoruz. Mahallelimiz yardımsever, istediğimiz zaman yardım ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz\" dedi.

\"OKULUMUZ EĞİTİME HAZIR\"

Geçen yıl atandığı okulda bu eğitim öğretim yılında 5 ayrı mahalleden taşımalı olarak gelen 112 öğrencinin eğitim ve öğretim göreceğini anlatan Belin Ada, \"Okulumuza bir hayırsever tarafından boya temin edildi. Biz de öğretmenler olarak okulumuzun içini, dışını, her yerini, okulumuzun duvarlarını boyadık. Gayet yeni oldu. Onun haricinde baca temizliği ve sobaların temini, bazı ufak tefek arızalar, sıkıntılar; bunlar giderildi. Okulumuzu eğitim öğretime hazır hale getirdik. Şimdi de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasını dört gözle bekliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yeşilbağ mahallesinden görüntüler

- Öğretmenlerin okulda yaptıkları çalışmalar

- RÖP: Belin Ada (müdür vekili)

- Atatürk köşesinin hazırlanması

- Mahalleden görüntüler

167 MB /// 05.14\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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9)TÜRKİYE’NİN İLK YEMLİK BÖRÜLCE ÇEŞİDİ \'ÜLKEM\'

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. İlknur Ayan, Türkiye’nin ilk yemlik börülce çeşidi olarak tescil edilen \'ülkem\' yemlik börülce çeşidinin ikinci ürün olarak ekilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalarda başarı elde ettiklerini söyledi. OMÜ öğretim üyesi Prof.Dr. Ayan, kaba yem olarak hayvancılıkta kullanılabilecek olan \'ülkem\' yemlik börülce çeşidinin üretiminin Türkiye\'nin bu alandaki ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof.Dr. İlknur Ayan ve beraberindeki ekip tarafından 1996 yılında verimli ve iyi kalite yemlik börülce çeşidi üretebilmek için çeşit toplama ve ıslah çalışmaları başlatıldı. Şuan OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Acar, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hanife Mut ile Doç. Dr. Uğur Başaran, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nde öğretim üyesi Doç.Dr. Özlem Önal Aşcı\'nın içinde bulunduğu ekip tarafından yapılan çalışmalarda hem kalite hem verim anlamında çok iyi olar genotip belirlenerek \'Ülkem\' adıyla yemlik börülce 2012 yılında Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi\'nde tescil ettirildi. Türkiye’nin ilk yemlik börülce çeşidi olarak tescil edilen \'ülkem\' yemlik börülce çeşidinin ikinci ürün olarak ekilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalar bu yılda devam etti. OMÜ Ziraat Fakültesi uygulama alanında ikinci ürün olarak ekilen \'ülkem\' yemlik börülcesinin hasadı başarılı bir şekilde geçen hafta yapıldı. İkinci ürün olarak da başarılı bir sonuç elde edildiği belirtildi.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Prof.Dr. İlknur Ayan, hayvancılık ta en önemli girdilerden biri olan kaba yem konusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, \"Sağlıklı beslenmede önemli rolü bulunan et ve süt gibi temel gıdaların fiyatlarının toplumun bütün kesimlerinin ulaşabileceği sınırlarda tutulması, ancak yeterli ve düşük maliyetli üretimle sağlanabilir. Ancak, Türkiye’de maliyetler çok yüksek seviyededir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de kaliteli kaba yem üretimimizin ihtiyacımızı karşılamada yetersiz oluşudur. Uygulanan destekleme programlarının da katkısıyla, son yıllarda görülen üretim artışlara rağmen, hala önemli miktarda kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. Yem bitkileri ekim oranını daha üst düzeylere çıkarabilmek için, var olanlara ek olarak, yeni uygulamalar devreye sokulmalıdır\" dedi.

Prof.Dr. Ayan, Türkiye\'de sulanan alanlarda kaba yem üretimi amacıyla kullanılabilecek yazlık tek yıllık baklagil yem bitkisi açığı bulunduğunu söyleyerek, \"Yemlik börülce bu açığı giderme potansiyeline sahip bitkilerden birisidir. Tek yıllık olmasına karşın, yemlik börülcenim biçimden sonra yeniden büyüme özelliğinde olması, üretim açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ülkem börülce çeşidi, Orta Karadeniz Bölgesi’nde yalnız ve mısır, kocadarı gibi bitkilerle karışık olarak yetiştirilebilir. Yalnız ekimleri daha çok yeşil/kuru ot, karışık ekimler ise silaj amaçlı yapılabilir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, börülce bitkisi kuruduğunda sapları sağlam olduğu için kırılmamakta, yaprakları çok fazla ufalanıp dökülmemekte ve kuru otta meydana gelen fiziksel kayıplar az olmaktadır. Silaj için mısır bitkisi ile karışık ekimi yapılabilmekte ve protein içeriği yüksek kaliteli silaj elde edilebilmektedir. Bölgemiz tarım sistemi içerisinde hem 1\'inci ürün, hem de 2\'inci ürün olarak yem bitkisi amaçlı börülce yetiştirilebilir. Özellikle organik üretim yapılacak alanlarda, bitkinin baklagil oluşu ve toprağı ıslah edici özelliği nedeniyle ekim nöbeti sisteminde önemli bir yere sahiptir. Çeşit ıslahı zor ve uzun yıllar alan bir süreçtir. Yaklaşık 12 yıllık bir araştırma-geliştirme sürecinin sonucunda tescil ettirilen yemlik börülce çeşidinin bölgemiz ve ülkemiz tarımına çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ülkem yemlik börülce ekili tarladan detay

-Öğretim üyesi ve calışma ekibinden detay

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:6.14 Dk) (BOYUT:198.86 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) -

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10)HASAT FESTİVALİ\'NDE ŞENLENDİRİCİ\'DEN MÜZİK ZİYAFETİ

İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde ilk kez bu yıl 10-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Hasat Festivali\'nin ikinci gününde sahne alan dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, klarnetiyle seyircileri hem hüzünlendirdi hemde coşturdu.

Kınık\'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali kapsamında dün (pazartesi) sevenleriyle buluşan Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlendirici, festivalin ilçeye yakıştığını söyledi. Kınık\'ta 2 yıldır klarnet kampı da yaptıklarını anlatan Şenlendirici, \"Dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden misafirlerimiz geliyor. Belediye Başkanımızın kampı ziyareti sırasında bu festival fikri ortaya atılmıştı. Kınık\'a bu festival yakıştı. Bu yıl ilki yapılıyor ama herşey eksiksiz hazırlanmış. Umarız uzun yıllar devam eder\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından klarnetiyle performans sergileyen Hüsnü Şenlendirici, hareketli ve duygusal şarkılarla sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Kendisine sahnede çiçek veren minik hayranı ile sohbet eden Hüsnü Şenlendirici konseri sırasında Kerimoğlu zeybeği oynayan efe kıyafetli lise öğrencisi Berna Sert\'i de sahneye çağırıp kutladı.

Konser sonunda sahneye çıkan AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Hüsnü Şenlendirici\'ye mütevazılığı nedeniyle teşekkür ederek, \"Hemşerimiz bizleri kırmayıp bu akşam sanatını icra etti. İki yıldır klarnet kampı düzenleyerek Kınık\'ı Türkiye ve dünyaya tanıtmak için katkı sağlıyor. İnşallah ikinci, on ikinci ve yirmi ikinci festivali birlikte yaparız\" dedi. Daha sonra Başkan Doğruer Hüsnü Şenlendirici\'ye bir plaket ve Kınık\'ta dokunan Kınık kilimi hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hüsnü Şenlendirici\'nin konuşmasından görüntü,

-Efe kıyafetli izleyici ile Hüsnü Şenlendirici\'nin konuşması,

-Hüsnü Şenlendirici\'nin seyircileri coştururken görüntüsü,

-Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer\'in konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)