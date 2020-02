DHA YURT BÜLTENİ - 26

Rasulayn\'daki teröristlerin silahlı yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar\'da tedirginlik yarattı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD\'li teröristler yılbaşı dolayısıyla havaya ateş ederek kutlama yapması tedirginlik yarattı.

Rasulayn ilçesinde PKK/PYD\'li teröristlerin ağır silahlarla yılbaşı kutlamaları Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Suriye sınırını aşan mermiler zaman zaman Ceylanpınar\'a düştü. Ağır makineli silahlarla kutlama yapan teröristler vatandaşları tedirgin etti. Ceylanpınar ilçe merkezinde ise güvenlik güçleri sınır hattında zırhlı araçlarla önlem aldı.

\'OPERASYONUN BAŞLADIĞINI ZANNETTİK\'

İlçe sakinlerinden Murat Çoban, \"Karşıda operasyonun başladığını zannettik, ilk başta ama sonradan öğrendik ki yılbaşı kutlamaları yapılıyor. Ara ara Ceylanpınar\'a mermilerin geldiğini görüyoruz. İzli mermi atıyorlar ve bu bizleri rahatsız ediyor, tedirgin oluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin İnşallah\" dedi.

Haber: Şafak SAĞ / CEYLANPINAR(Şanlıurfa),(DHA)

SOKAK ORTASINDA POMPALI SALDIRI: 1 YARALI

DENİZLİ’de sokakta yürüyen 17 yaşındaki genç, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay bugün saat 21.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2433 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta yürüyen 17 yaşındaki Ahmet D. (Ahmet Demir), içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunduğu plakasız bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle 2 el ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Ahmet D. ağır yaralandı. Otomobil ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Siverek’liler 2019 silahlarla girdi

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, “2019 yılına girerken iyi günde ve kötü günde her zaman emniyetin yanında olan Siverek halkına sağlık mutluluk ve başarı getirmesini dilerken, vatandaşlarımızın kutlamalar esnasında ateşli silah havai fişek kullanmasın, hukuken suç teşkil eden, toplumda telafisi mümkün olmayan acılara ve sıkıntılarda yol açıldığı bilindiğinden ateşli silahla kutlama yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini temenni ediyoruzö denildi.

Bu uyarıya rağmen 2019 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil\'den görev yapan kamu personellerine yılbaşı ziyareti

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı gecesi Adana’da görev yapan polis, jandarma ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

Akşam saatlerinde havayoluyla kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı. Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Jandarma Komando Birlik Komutanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Prof. Dr. Erdil, yeni yıla dakikalar kala merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında görevli polis memurlarıyla bir araya gelip, sohbet ett. Burada konuşan Erdil, Bakan Yardımcılarının ve üst düzey yöneticilerin bugün Türkiye genelinde benzer ziyaretler yaptığına değinerek, “Vatandaşlarımızın yeni yılla ilgili etkinliklerini güven ve huzur içerisinde sürdürmelerini izliyoruz. Çok şükür huzuru ve asayişi bozacak herhangi bir olay olmadı ve inşallah da olmayacak. Tüm Türkiye’de 2018’in son saatlerini ve 2019’un ilk saatlerinin güven ve huzurla yaşanmasını temin etmeye çalışıyoruz. Yeni yılı tebrik ediyoruz. 2019’un daha mutlu, güven ve huzur içinde geçirmelerini temenni ediyoruzö diye konuştu.

Uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 670 bin hap ele geçirildi

MERSİN polisinin bazı Arap ülkelerinin polisleriyle gerçekleştirdiği ortak operasyonda, toplamda 3 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Türkiye\'den yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan şebeke çökertiildi, 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik teknik takip destekli operasyon düzenledi. Mersin merkezli, Adıyaman, Antalya’nın Alanya ilçesi, Ankara, Hatay, İstanbul ve Adana\'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yurt dışından getirilen uyuşturucu hapları, Arap ülkelerine götürdüğü öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler Mersin’deki farklı adreslerde de makineler içine zulanmış bir milyon 200 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirdi. Aynı soruşturma kapsamında bazı Arap ülkelerinin polisleriyle yurt dışında da operasyon düzenleyen Mersin polisi, Arap ülkelerinde de 2 milyon 450 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı ise 3 milyon 670 bin oldu. Operasyonun tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5\'i tutuklanırken, 6\'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yeni yıla görev başında girdiler

DENİZLİ’de görevli yapan polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2019 yılına görevlerinin başında girdi. Kent merkezinde 2 bin polis görev yaparken, itfaiye ekipleri de olası bir yangın ve kazalara karşı hazır bekledi. Sağlık ekipleri de ihbarlara intikal etmek için gece boyunca zamanla yarıştı.

Denizli’de çalışan polis, itfaiye ve sağlık görevlileri, yılbaşı akşamında mesai yaptı. Ekipler, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı akşamı geçirmesi için mesai harcarken, 2019 yılını görevlerinin başında karşıladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, güvenlik önlemlerini artırdı. Şehrin ana arterleriyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanlarda ekipler denetimler yaptı. Birçok noktada 2 bin personelle görev yapan Denizli polisi, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturarak, şüpheli araçlarda aramalar yapıldı, şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yılı görevleri başında karşıladı. Ekipler komuta merkezinden gelen yangın ihbarına doğru çıkış yaparak bölgeye doğru hareket etti.

Yeni yılda vatandaşın huzurlu bir şekilde girmesi için görev başında olduklarını belirten Vardiya çavuşu Burçin Kemer,“Bizim bu gibi özel günlerde çalışmamız hiç önemli değil. Biz ateş savaşçıları olarak, yaptığımız işle gururluyuz. Sevdiklerimizle olamasak da mesai arkadaşlarımızla bir aileyiz\" dedi.

Ağaoğlu yeni yıla Uludağ\'da girdi

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ\'da sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel\'de ailesiyle birlikte girdi. Öte yandan binlerce vatandaş Uludağ\'da eksi 17 derecede yeni yılı karşıladı.

Yılbaşı gecesi için Uludağ\'daki sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain Uludağ Otel\'i tercih eden Ali Ağaoğlu, yeni yıla ailesi ile birlikte girdi. Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada bütün kötülüklerin 2018 ile beraber geride kalmasını temenni ettiğini söyledi. Ağaoğlu, \"Hem dünya hem de Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. Umarım 2019 hem ülkemiz hem de dünya için barış, sağlık ve mutluluk getirir. Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. En başta huzura, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik ülkemiz için çok önemli çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember. Birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde bu coğrafyada her zaman varlığımızı sürdüreceğiz\" dedi.

Ailesi ve torunlarıyla beraber olmasının önemine dikkat çeken Ağaoğlu, \"Uludağ\'ın benim için maddi yönünden ziyade manevi yönü önemli olan bir yer. Ailem benim için her şeyden önemlidir. Bu sebeple yılbaşlarını ailemle beraber Uludağ\'da kutluyorum. Şimdi torunum da geldi. Burada torunlarımla, ailemle beraber olmak ayrı bir duygu\" dedi.

EKSİ 17 DERECEDE KUTLAMA

Öte yandan Uludağ\'ın pistleri, mesire alanları, yolları hatta otoparklarında dahi eğlenen vatandaşlar geri sayımı eksi 17 derecede yaptı. Eğlence mekanlarının dışında eğlenen vatandaşlar yaktıkları ateşlerin başında toplanıp ısındı. 00.00\'da atılan havai fişekler ise Uludağ\'da geceyi aydınlattı.

Sivas\'ta yeni yıl coşkusu

SİVAS\'ta 2019 yılını coşkuyla karşılayan vatandaşlar, kent meydanında ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Sivas\'ta da yeni yıl coşku ile karşılandı. Yeni yılı kent meydanında karşılayan vatandaşlar, 2019 yılına dakikalar kala cadde ve sokaklara akın ederek müzik eşliğinde eğlendi. Kalabalık, saatler 00.00\'a yaklaştığında 10\'dan geriye doğru sayarak yeni yılın gelmesini kutladı. Bazıları yeni yıla dilek feneri uçurarak girerken, hatıra fotoğrafı çektirenler oldu.

Polis ekipleri de yeni yıl nedeniyle Bağdat Caddesinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Sürücüler alkol muayenesinden geçirilerek, araçlarda arama yapıldı.

İL PROTOKOLÜNDEN YENİ YIL ZİYARETLERİ

Sivas Valisi Salih Ayhan yılbaşına kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Ayhan programına ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek başladı. Ayhan daha sonra İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzur evini ziyaret etti. Burada yaşlılarla sohbet eden Ayhan, Türk Halk Müziği Korusunun verdiği konseri dinledi. Huzurevi sakinleri koronun çaldığı şarkılarla oyun oynayarak, halay çekti. Ziyarette Durmuş Kaya (76) kaval, Şakit Tamambay (81) ise klarnet çaldı. Vali Ayhan daha sonra Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde trafik kontrolü yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelerek, asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Ayhan, polislere ve sürücülere çeşitli ikramlarda bulundu. Daha sonra \'112 Acil Çağrı Merkezi\'ni ziyaret eden Vali Ayhan, çağrı durumu hakkında bilgi alarak merkeze gelen bir çağrıya da yanıt verip emniyet güçlerini ilgili adrese yönlendirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan, 2019 yılı için temennilerde bulunarak \"Yaptığımız uygulamaları yerinde gözlemek ve 2018\'in son gecesinin huzur ve sükun içinde geçmesi için çalışmalarımızı ve denetlemelerimizi yapmaktayız. İlimizi genelinde bin 250 emniyet ve jandarma mensuplarımızla beraber belediyemizin itfaiye ve zabıta teşkilatı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün 112 birimleri tüm hayata dönük ve anlık müdahale etmesi gereken tüm unsurlar teyakkuzda hazır bir şekilde beklemektedir\" dedi.

Vali Ayhan daha sonra Altuntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliğini ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutladı. Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, yılın son saatlerinde askerlerle bir araya geldi. Ayhan, Hüseyin Yılmaz adlı bir askerin Ankara\'da yaşayan babası İsa Yılmaz\'ı arayarak sürpriz yaptı. Ayhan, telsizle tüm il jandarma teşkilatının yeni yılını kutladı. Ayhan, son olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Manisa\'da yılın son gününde havadan trafik denetimi

MANİSA’da helikopter destekli trafik denetimlerinde, yaklaşık 3 ayda 164 araca 36 bin 705 lira tutarında trafik cezası kesildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği 100 günlük eylem planı kapsamında, uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri Manisa\'da yılın son gününde de sürdü. Helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit ederken karadan timler devriye görevi yaptı. Yılın son gününde de gerçekleştirilen hava destekli trafik denetimine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı. Yaklaşık 3 aydır gerçekleştirilen denetimlerde 164 araca 36 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Manisa Valisi Deniz, uygulama sonrası denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan denetimlere rağmen Türkiye\'de her yıl pek çok insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini anımsatarak, \"Bugün de jandarma ekiplerimizin yaptığı denetime biz de nezaret ettik. Denetimlerimiz etkisini göstermeye başladı. Denetimlerimiz artarak da sürecek. Ben sürücülerimize kazasız ve sıkıntısız nice yıllar diliyorum.\" dedi. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da denetimlerle devletin trafikte vatandaşlara olan hassasiyetini gösterdiklerini belirterek, \"Normalde Jandarma Genel Komutanlığımız terörle mücadele olduğu gibi trafikte de milletimizin hizmetindedir.\" diye konuştu. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç emniyet ve jandarma ekipleri olarak herkesin güvenlik bir yolculuk yapması için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirerek, \"Herkesin yeni yılını kutluyorum. Vatandaşlarımızın kazasız, sağlıklı bir yolculuk yapmasını temenni ediyorum.\" ifadelerini kullandı.

Bursa Polisi yeni yıla görev başında girdi

BURSA Polisi, yılbaşı gecesi olumsuz durumların yaşanmaması için 3 bin 500 personelle görev yaptı. Yeni yıla görevlerinin başında giren polisler, sürücülerü alkollü şekilde araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcadı. Kent genelinde 3 bin 500 polis ve 350 motorize ekiple görev yapan ekipler şehir merkezi ve ilçelerde uygulama nokta sayısını arttırarak şahıs ve araçları sorguladı. Yeni yıla görevlerinin başında giren ekipler, direksiyon başındaki sürücülerin yeni yılını kutlarken, alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Adana\'da yılın ilk bebeği Zeynep dünyaya geldi

ADANA’da 2019 yılının ilk bebeği olarak Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebek dünyaya geldi. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Zeynep bebeğe Cumhuriyet Altın\'ı taktı.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, gün içerisinde dünyaya gelen bebeklerin aileleriyle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Mahmut ve Mehmet Çelikcan daha sonra bebek sahibi olan ailelere, geleneksel içecek olan kaynar ikram etti. Çelikcan daha sonra Şehir Hastanesi’nde 00:00’da dünyaya gelen Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebeğe Cumhuriyet Altın\'ı taktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelikcan, doğan bebeklerin kaderlerinin güzel olmasını temenni ederek, “İnşallah ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat olarak yetişirlerö diye konuştu.

Ankara’da yeni yıl coşkuyla kutlandı

ANKARA\'nın Kızılay Meydanı ile Tunalı Hilmi Caddesi\'nde yeni yılın gelişi coşkuyla kutlandı.

Kutlamalarda üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. Alan içerisinde ise Polis atlı birlikleri de görev alarak asayiş düzenini sağlamaya çalıştı. Özellikle güven ekiplerine bağlı sivil polisler, kimi yerlerde simitçi, kimi yerlerde köfteci, kimi alanlarda bir çift gibi görünerek tebdili kıyafet içerisinde asayiş istihbaratı aktardı.

VATANDAŞLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Ankara\'nın en merkezi yeri olan 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı’nda bulunan Güven Parkta toplanan vatandaşlar, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Eğlencenin bir başka adresi ise Tunalı Hilmi Caddesiydi. Burada da vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, müzik eşliğinde 2019’a ‘merhaba’ dedi.

Mersin\'de 2019\'un ilk bebeği Süleyman oldu

MERSİN\'de 2019 yılının ilk bebeğinin ismi Süleyman oldu. Bebeğin kulağına ezan okuyup, ismini koyan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, bebeğe çeyrek altın taktı.

Çiğdem-Muhammet Taş çiftinin 3\'üncü çocukları, yeni yılın ilk dakikalarında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Saat 00:01\'de doğan bebeğin kulağına ezan okuyan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, ailenin isteği üzerine bebeğin ismini Süleyman koydu.

Duygularını dile getiren anne Çiğdem Taş, \"Sağlıkla dünyaya geldiği için çok mutluyum. Yılın ilk bebeği, hepimize huzur ve mutluluk getirir inşallah bu yıl. Mutluyum. Süleyman koyduk adını. Doğum tarihi bu döneme denk geliyordu. Tam tarihiydi. 30 Aralık olmasını bekliyorduk biz. 1 gün geçti, bugün dünyaya geldi\" dedi.

Süleyman bebeğe bir çeyrek altın takan Dr. Sinan Bahçacı ise \"31 Aralık\'ta ilk bebeğimizi kutlamak için Şehir Hastanemize geldik. İlk bebeğimizin adı Süleyman. 3 buçuk kilo olarak normal doğumla dünyaya geldi. Sağlıklı, yakışıklı bir bebek oldu. İnşallah 2019 yılında da nice güzel bebeklerimizin olması dileği ile. 2019 yılının ülkemize, dünyaya ve müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum\" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez\'den doğalgaz tasarrufu vurgusu

BOLU\'da yeni yıla çeşitli enerji kurumlarını ziyaret ederek giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"500\'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan faydalanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz. Ekonomik bir gaz. Ama netice itibariyle yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham ediyoruz. Rica ediyoruz\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni yıla saatler kala Göynük ilçesinde kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji Santrali\'ni ziyaret etti. Burada işçilerle yemek yiyen Bakan Dönmez, daha sonra tesisi gezerek, ana kumanda merkezinde işletme müdüründen bilgi aldı. Bakan Fatih Dönmez, Göynük ilçesindeki Akşemseddin Hazretleri\'nin türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra Bolu kent merkezindeki elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ\'ın merkez binasını ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgiler alan Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"2018 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak hedeflerimizi büyük oranda tutturmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. 2019\'da daha önce açıkladığımız projelerimize, hedeflerimize odaklandık ve 7/24 kesintisiz hem kamu hem özel sektör çalışacağız. Ekiplerimiz kimse karanlıkta kalmasın diye çalışıyor. Kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın. Aslında bu elektriğin lambanızı yaktığınızda etrafınız, iş yeriniz, eviniz aydınlanıyorsa gizli kahramanlara bir teşekkür borçluyuz. Biz de bakanlık ve ilgili arkadaşlarla birlikte yeni yıla birlikte girelim arzusundayız.\" dedi.

Bakan Dönmez daha sonra yeni yılın ilk dakikalarında Doğalgaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret etti. Ziyarette işçilerle sohbet eden Bakan Dönmez yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Dönmez, \"Şu anda bizi izleyen yurttaşlarımız evlerinde sıcacık ortamlarında televizyonlarını izlerken aslında o doğalgazın kilometrelerce uzaktan kesintisiz kaliteli bir şekilde ulaştırılması için yüzlerce, binlerce işçimiz, mühendisimiz, teknisyenimiz var. Özellikle onları da kutluyorum. Onlar gizli kahramanlar.\" diye konuştu.

DOĞALGAZ TASARRUFU VURGUSU

Doğalgazın yurtdışından ithal edilmesi nedeniyle vatandaşlara daha tasarruflu ve verimli kullanmaları yönünde tavsiyede bulunan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

\"2002 yıllarına gittiğimizde sadece 6 il ve 51 ilçe doğalgaz kullanırken, bu yıl sonu itibariyle doğalgaz kullanmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Bu yıl bildiğiniz gibi en son Hakkari doğalgaza ulaştı. Şırnak ve Artvin ile 81 ilimize ulaştırmış olduk. Yine bu yıl içerisinde il, ilçe ve beldelerimizle birlikte 78 yerleşim birimimize doğalgaz ulaştırdık. Böylece 500 rakamını aşmış durumdayız. 500\'den fazla yerleşim yerimiz doğalgaz konforundan faydalanıyor. Tabi doğalgaz temiz bir gaz. Ekonomik bir gaz. Ama netice itibariyle yurtdışından ithal ediyoruz. Dolayısıyla yurttaşlarımızdan biraz daha tasarruflu ve verimli kullanmalarını istirham ediyoruz. Rica ediyoruz. Bugün itibariyle 50 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanıyor. Türkiye\'de yaklaşık 15 milyon hane doğalgaz abonesi. 10 milyon kadar da kapısına kadar doğalgazı götürüp ama henüz doğalgaz dönüşümünü tamamlayamamış vatandaşlarımız, yurttaşlarımız var. Bununla birlikte baktığımızda 81 milyon nüfusun 60 milyonu doğalgaza erişmiş durumda. Avrupa\'da birçok ülkede olmayan bir yaygınlık bu.\"

\'FATİH SONDAJ GEMİMİZLE 2-3 AYDA İLK NETİCEYİ ALMAYI UMUYORUZ\'

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin çalışmalarındaki son durum ve yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yönelik yeni indirimler olup olmayacağı ile ilgili sorulara şöyle cevap verdi:

\"Fatih sondaj gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde netice alacağız inşallah. Müjdeli bir haber alırsak zaten sizden saklamayız, duyururuz. Bunun için birşey söylemek için erken. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgazda indirimi müjdelemişti. İnşallah bu yılbaşı itibariyle yüzde 10\'luk indirim başlamış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yıl içerisinde bakacağız. Maliyetleri gün gün takip ediyoruz. Maliyetler düşünce tabiki bunların faturalara yansımasından daha doğal bir şey olamaz.\" dedi.

Tüm ziyaretlerinde işçilerle ve basın mensuplarıyla fotoğraf çekilen Bakan Dönmez ziyaretlerinin sonlanmasıyla kentten ayrıldı.

