DHA YURT BÜLTENİ - 25 

Sınıra askeri sevkiyat (3)

KIRIKHAN\'DAN KİLİS VE ŞANLIURFA\'YA SEVKİYAT

Kilis ve Şanlıurfa\'ya sevk edilen 10 tank, Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kilis\'e doğru ilerleyen askeri konvoydaki tankların, sınır hattındaki stratejik noktalara konuşlandırılacağı öğrenildi.

- Askeri TIR\'lar ve üzerlerindeki tanklardan görüntü

- Askeri konvoyun gidişi

Haber-Kamera: KIRIKHAN(Hatay),(DHA)

GENÇ KADIN KENDİNİ ASTI, OLAY AĞLAYAN ÇOCUKLARI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI



SİVAS\'ta, 2 çocuk annesi Z.Ş. (21), eşi Y.Ş. tarafından doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu. Olay ise çiftin komşularının ağlayan çocukların sesini duymasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toki Konutları\'nda meydana geldi. Binanın 5\'inci katındaki daireden çocukların ağlama sesleri duyan komşular, durumu markette çalışan Z.Ş.\'nin eşi Y.Ş.\'ye (27) bildirdi. Evine gelen ancak içeri giremeyen Y.Ş., itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren Y.Ş., Z.Ş.\'yi evin giriş kapısının üzerindeki doğalgaz borusunda eşarpla asılı buldu. Biri 4 aylık, diğeri ise 2 yaşında olan iki çocuk ağlarken bulunurken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Z.Ş.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Z.Ş.\'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Z.Ş.\'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü ve ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülmesi



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

KAZI YAPAN İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSU PATLADI



MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, yol çalışması için kazı yapan bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. Yol çalışmasının bulunduğu yerde kazı yapan iş makinesinin kepçesi doğalgaz borusuna isabet etti. Bunun üzerine hasar gören doğalgaz borusu, byük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri geldi. Görevliler yarım saatlik çabanın sonrasında patlayan kapağı kapatarak borudan sızan doğalgazı engellerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerinde önlem aldı.

- Görevliler yarım saat uğraş sonrasında patlağı kapatarak borudan sızan doğal gazı engelledi.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),(DHA)

ŞÜPHELİ ARAÇTA 6 KİLO \'ESRAR\' ELE GEÇİRİLDİ



HATAY\'da trafik uygulama noktasında durdurulan şüpheli otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 6 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Merkez Antakya ilçesindeki Bölge Trafik Uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durduran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Köpeğin otomobilin yakıt deposuna tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu sökülerek kontrol edildi. Polislerin yaptığı kontrolde, yakıt deposuna gizlenmiş 14 paket halinde 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Narkotik köpeği ile araçta arama yapılması

- Köpeğin yakıt deposuna tepki vermesi

- Polislerin yakıt deposundaki uyuşturucu paketlerini çıkartması

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY: BU SÖZLEŞME BİR AN ÖNCE BİTERSE, SİZ DE MUTLU OLURSUNUZ



İZBAN’ın grevdeki personellerini ziyaret eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, \"Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de, İzmirliler de. Ulaşımda sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılırsa, orta noktada buluşulur, sözleşme biter\" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık’tan bu yana grevde olan sendika üyesi İZBAN işçilerini ziyaret etti. Akşam saatlerinde İzmir’e gelen Atalay, Alsancak Garı içerisinde bulunan sendikanın şube temsilciğinde işçilerle görüştü. Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yönetimleri ile sürekli temas halinde olduklarını açıklayarak, İZBAN çalışanlarının, banliyö trenlerinde günde 300 bin insan taşıdıklarını belirterek, \"Çocuğunuz 2 ya da 4 yıllık üniversite mezunusunuz. Asgari ücret de geldiğimiz nokta ortada. Siz burada sözleşmeyi kendiniz karar veriyorsunuz, sizin istemediğiniz bir sözleşmeye kimse imza atmayacak. Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de İzmirliler de. Ulaşım sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılır da ortada noktada buluşulur, sözleşme biter\" dedi.

‘HERKES SİZİN BEDEL ÖDEDİĞİNİZİ BİLİYOR’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüştüğünü söyleyen Atalay, görüşmenin detaylarını aktararak, \"Aziz Kocaoğlu ile görüştüm. \'Siz asgari ücrete yüzde 26 zam yaptınız, biz de TCDD ile görüşerek ücret zammını yüzde 26\'ya çektik’ dedi. Bunun üzerinde bir ücret zammı vermeyeceklerini belirtti. İşveren ile işçilerin pazarlık konusu yaptığı zamlar arasında 9 puanlık bir fark olduğunu vurgulayan Atalay, ortada henüz anlaşmaya varılacak bir durumun bulunmadığını söyledi. Bu nedenle yaşananların bedelini işçiler ile İzmir halkının ödediğini ileri süren Ergün Atalay, \"Herkes burada sizin bedel ödediğinizi biliyor. Biterken de yaşanabilecek bir ücret ile bitsin\" diye konuştu. Atalay, gelecek günlerde, kendisine ihtiyaç duyulması halinde İzmir’e tekrar geleceğini de belirtti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçileri ziyaretinin ardından İzmir’den ayrıldı.

-Alsancak Gar\'dar detay

-İşçşlerden detay

-Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

