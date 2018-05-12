DHA YURT BÜLTENİ - 25

2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram\'ın kemikleri bulundu (3)

ANNE, BASIN MENSUPLARINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tokat Valisi Ömer Toraman’dan acı haberi alan Bayram Erol’un ailesinin yaşadığı evde büyük üzüntü yaşanıyor. 2,5 yıl sonra kaybolan oğlunun acı haberini alan anne Adile Erol \"Yavrumu balıklar mı yedi. İki buçuk sene oldu. O günden beri haber yaptım dedim ki \'Ne olursunuz çocuğumu bulun\' dedim. Çocuğumu ırmakta buldular, yavrum, aslan oğlum\" diyerek göz yaşı döktü. Anne Adile Erol daha sonra evinin önündeki basın mensuplarına sarıldı. Acılı aileyi yakınları ve ilçe halkı da yalnız bırakmadı.

Kelkit Çayı içerisinde yarın sabahtan itibaren kayıp diğer çocuk Dursun Kağan Taşçı için de arama çalışması yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocuğun ailesinin evinden görüntüler

-Annesinin üzüntüsü

-Konuşmaları

-Basın mensuplarına sarılması

-Ev önünde bekleyenler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

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Bursa\'da otomobil takla attı: 2 ölü



BURSA\'da, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Bursa-İstanbul otobanı Gemlik serbest bölge girişinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz (40) yönetimindeki 34 J 7303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mehmet Yılmaz ve yanında bulunan Murat Yıldız (40) araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni, otomobilden çıkartılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçtan ve kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Hurşit TOPAL /GEMLİK(Bursa),(DHA)

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Bursa\'da işçileri taşıyan servis minibüsleri çarpıştı: 7 yaralı



BURSA\'nın merkez Osmangazi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz D. yönetimindeki 16 LK 313 plakalı servis minibüsü ile Hüseyin Ö. yönetimindeki 16 YU 930 plakalı servis minibüsü, iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle bir evin bahçesine girerek, ağaca çarpıp durabildi. Araçlarda bulunan 7 işçi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Hüseyin Ö., ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. İki servis minibüsünün de, işçileri evlerinden alarak vardiyaya gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralılardan görüntüler

Araçlardan görüntüler

Polis sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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Salihli\'ye şehit ateşi düştü (3)

ŞENLİK VE FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Şırnak\'ta PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, şehit düştü. Şehit haberi ilçede büyük bir üzüntüye neden olurken, Pazar günü Sart Mahallesi\'nde Salihli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 28\'inci Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ile Adala Mahallesi\'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası 4\'üncü Motosiklet Festivali\'ndeki Kıraç ile Necati ve Saykolar konserleri iptal edildi. Festivalin dostluk kampı formatında yapılacağı öğrenildi.

Haber: Emre Saçlı / SALİHLİ(Manisa),(DHA)

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Hayvanlarını otlatmaya giden kişinin cesedi bulundu



MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, Yılmaz Elvan\'ın (49) kendisine ait küçükbaş hayvanları otlatmaya gittiği merada cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Beylikli Mahallesi\'nde bulunan Öteyaka Mevkii\'nde meydana geldi. Kendisine ait hayvanları otlatmaya giden evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Elvan\'dan bir süre haber alamayan yakınları meraya gittiğinde Elvan\'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Elvan\'ın yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Elvan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Emre Saçlı / SALİHLİ(Manisa),(DHA)

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