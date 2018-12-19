DHA YURT BÜLTENİ - 23

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, AVRUPA BİRLİĞİ (AB) BÜYÜKELÇİLERİ İLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun basına kapalı gerçekleşen toplantısına CHP\'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AB Karma Parlamenter Komisyonu üyesi milletvekilleri ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Çeviköz, AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Çeviköz, \"Hep, Sayın genel başkanımız yurt dışına ziyarette gttiği zaman \'türkiyeyi şikayete gitti\' diyerek bazı serzenişlerde bulunuluyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için biz hepsini birden davet edip şikayetimizi kendilerine toplu olarak dile getirmiş olduk\" dedi.

Çeviköz, şöyle konuştu:

\"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam ab büyükelçileri ile yemekte bir araya geldi. büyükelçiler Noel tatiline çıkmadan güncel bazı meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Aynı zamanda bu yemekte Avrupa Birliği Karma Parlamenterler üyesi CHP\'li vekillerimiz de bulundular. Sayın Genel Başkanımız genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdi. Bu görüşmeler sırasında da; hem Türkiye-AB ilişkileri hem Türkiye\'nin içinde bulunduğu durum hem dış politika ile ilgili güncel meselelere ve bunlarla ilgili birçok soruya da cevap verme imkanı buldu. Bu toplantının yararlı geçtiğini düşünüyoruz.

Hep, Sayın Genel Başkanımız yurt dışına ziyarette gittiği zaman \"Türkiye\'yi şikayete gitti\" diyerek bazı serzenişlerde bulunuluyor. Bu akşam herhangi bir yorgunluğa yol açmamak için, biz hepsini birden davet edip şikayetimizi kendilerine toplu olarak dile getirmiş olduk.\"

Avrupa Karma Parlamenter Komisyon üyeleri, yarın AB\'den Türkiye\'ye bir ziyarette bulunacak. 2 gün sürecek ziyarette, komisyon toplantısı yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çeviköz\'ün açıklamaları

-Yemekli toplantıdan görüntüler

Haber: Muhammed KILIÇ - Kaan ULU / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kastamonu’da, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı zirvesi (2)

2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KIRGİZİSTAN’IN OŞ KENTİ OLDU

‘2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olan Kastamonu’da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 36’ıncı Dönem Toplantısı programı kapsamında kentteki Kurşunlu Han’da düzenlenen ‘TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36’ıncı Dönem Toplantısı’ sona erdi. Toplantıda 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanının Kırgızistan\'ın Oş şehrine verilmesi kararı alındı, devir imza töreni ile gerçekleşti. Törende, Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Buradaki programın ardından 2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi kapanış programı gerçekleştirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gagavuz Yeri (Moldova) adına temsilciler ile TÜRKSOY, Türk Konseyi, Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk-Pa görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ve Vali Karadeniz\'e berat takdim edildi. Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanı 2019 yılı için Kastamonu’dan Kırgızistan\'ın Oş şehrine devredildi. Program müzik ve dans gösterileri ile devam etti. Gösteriler sırasında renkli görüntüler oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Programdan detay

-Müzik ve dans gösterileri

-Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanının devredilmesi

-Hediye ve berat takdimleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY / KASTAMONU,(DHA)

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SAMSUN\'DAKİ PKK OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA



SAMSUN\'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, Suriye uyruklu 1\'i kadın 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi\'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriyeli Hasan S. (22) ve Rankın S. (22), gözaltına alınırken, polis ekipleri, evde arama gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içinde, geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin emniyetten çıkışı

- Adliyeden detay

(SÜRE: 0.58 DK) - (BOYUT: 109 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)

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TBMM BAŞKANI YILDIRIM: TÜRKİYE VE KATAR BİRBİRİNİN KARA GÜN DOSTU OLMUŞTUR



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Katar Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, \"Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur\" dedi.

Ankara\'da Katar Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona Binali Yıldırım\'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da katıldı. Davetlilere Türkçe hitap eden Katar Büyükelçisi Al Şafi, \"Katar ve Türkiye artık iki bedende tek yürektir. Ben her zaman Türkçe konuşmak istedim; ama Allah\'ın izni ile bir gün bülbül gibi inşallah konuşacağım\" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Katar\'ın bağımsızlığının ilan edilişinin 47\'nci yılını tebrik ederek şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan bu iki ülke bu sorunlarını karşılıklı dayanışma ile aşmayı bilmişlerdir. Bizim dilimizde \'kara gün dostu\' diye bir şey vardır. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra da dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir. Bizim dilimizde \'iyi gün dostu\' diye bir şey de vardır. Katarlı kardeşlerimizin iyi günlerinde yanlarında olanların kim olduğunu, zor zamanlarında yanlarında kim olduklarını iyi biliriz. Türkiye, Katar\'ın emin ve iyi dostudur. Türkiye\'nin sözü senettir. Bu sebepledir ki Türkiye-Katar ilişkileri siyasi, ekonomik, yatırım ve savunma gibi birçok alanda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.\"

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, İbrahim Kalın ve El Şafi üzerinde Katar ve Türkiye bayraklarının bulunduğu pastayı kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Resepsiyon

-Yıldırım\'ın konuşması

-Pasta kesilmesi

Haber-Kamera: Selen YALAZ / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gazi oğlunu, minibüsten indiren şoför: \'Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\' dedi



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde gazi Berkan Aydınoğlu\'nun oğlu İsmail Efe (17), ücretsiz kartı olmasına rağmen iddiaya göre şehir içi minibüsü şoförü tarafından araçtan indirildi. İsmi bilinmeyen şoförün, \"Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\" diyerek minibüsten indirdiği İsmail Efe\'ye araçta bulunanlakr destek olurken, konu ile ilgili kaymakamlık araştırma başlattı.

Olay geçen Cuma saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 1994 yılında Güneydoğu\'da görev yaparken mayına basarak gazi olan Berkan Aydınoğlu\'nun oğlu İsmail Efe, gazi yakınları için verilen ücretsiz seyahat kartıyla, minibüse binmek istedi. İddiaya göre, 09 M 1524 plakalı minibüsün şoförü, \"Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?\" diyerek İsmail Efe\'yi indirdi. Yolcular ise bu duruma tepki gösterdi.

Gazi Berkan Aydınoğlu, olayın ardından görüştüğü şoförün kendisine de aynı ifadeleri kullanarak, \"Arkadaş ben taşımayacağım\" dediğini söyledi. Yaşanan olaylara tepki gösteren Berkan Aydınoğlu, gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, \"Bizler bunları hak etmiyoruz. Ben ülkem için askerde Kuzey Irak\'ta, sınır ötesi operasyonda gazi oldum. Bunun içinde devletim beni emekli yaptı. Bizlere de bazı haklar verdi. İşte ücretsiz seyahat kartı da bunlardan biri. Oğlum şehir içi minibüsüne biniyor ve haksız yere diğer müşterilerin önünde, \'Ananı taşıyorum, babanı da taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım\' denilerek rencide edilip, araçtan indiriliyor. Bu çok üzücü bir olay. Ben gerekli yerlere başvurumu yaptım\" dedi.

KAYMAKAMLIK ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, olayla ilgili, \"Üzücü bir olay yaşanmış. Gazimiz yaşananlar nedeni ile minibüs sürücüsü hakkında bizlere şikayetini bildirdi. Tabii ki araştıracağız. Karşı tarafı da dinleyeceğiz ve ortada suçlu varsa gereken elbette ki yapılacak\" dedi.

\'GAZİLERİMİZ, ŞEHİTLERİMİZ VE YAKINLARI BAŞIMIZIN TACI\'

Nazilli Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, \"Üzücü bir olay yaşanmış. Olaydan haberdar olduğumdan bu yana olayı takip ediyorum. Gazilerimiz, şehitlerimiz ve yakınları bizim başımızın tacıdır. Çünkü bu ülke için şehit ve gazi olmuşlardır. Bizim kooperatifimizin iç tüzüğünde gerekli ceza maddeleri bulunmakta. Ayrıca yine tüzüğümüzde, \'Gazi ve şehit yakınları rencide edilmeyecek, ücret istenmeyecek\' diye belirtilmiştir. Şayet yaptığımız araştırmalarımızda bu sürücü arkadaşımız hata ve suç işlemiş ise cezasız kalmaz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güneydoğu gazisi Berkan Aydınoğlu ve oğlu İsmail Efe ile birlikte

-Gazi Berkan Aydınoğlu’nun açıklaması

-Gazi’nin oğlu İsmail Efe Aydınoğlunun açıklaması

-Gazi Berkan Aydınoğlu’nun taşıma kartı elinde

-Gazinin oğlu İsmail Efe’nin taşıma kartı elinde

-Baba oğul’dan detay görüntü.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



ADANA\'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Aslıhan Çürük ve oğlu Doruk Ege yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Saimbeyli Caddesi\'nde meydana geldi. Kâmil Özgür yönetimindeki 01 RN 316 plakalı otomobil, iddiaya göre Mehmet Çürük yönetimindeki 01 BSG 57 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, Çürük\'ün kullandığı otomobil, savrularak iş yerinin kepengine çarparak durabilirken, araçta bulunan Aslıhan Çürük ve oğlu Doruk Ege yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen saglık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Yaralı kadın ve çocuğunun ambulana bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

SÜRE: 01\'14\" - BOYUT: 139 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL /KOZAN,(DHA)

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KAYSERİ POLİSİNDEN \'KEDİ\' AÇIKLAMASI



KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, Melikgazi ilçesinde çok sayıda kedinin işkence yapılarak öldürüldüğü yolundaki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan araştırma sonucu sadece bir kedinin otomobil çarpması sonucu ezilerek öldüğü ve çocuklar tarafından gömüldüğü ifade edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi\'nde 8 kediye işkence yapıldığı, 4\'ünün ise işkence sonucu öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Konu ile ilgili yapılan araştırma hakkında bilgi verilen açıklamada iddia edilen olay yerinde bir kediye otomobilin çarptığı, olayı gören çocukların ise kediyi gömdükleri belirtildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'nce bu konuyu sosyal medyada yayan ve paylaşan sorumlular hakkında \'Halkı paniğe sevketmek\' gerekçesiyle Basın Savcısına suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Haber: KAYSERİ,(DHA)

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