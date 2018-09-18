DHA YURT BÜLTENİ - 23

İstanbul\'da döviz bürosunu soyan 2 kişi Gemlik\'te yakalandı



İSTANBUL\'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu 2 kişi, Bursa\'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul\'un Şişli ilçesinde insanların en yoğun olduğu 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül\'de silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2\'si içeri girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen soygunda 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtılar.

Olayın ardından çalışma yapan polisler şüphelilerin 2\'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa\'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik\'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. İki şüpheli İskele Meydanı\'nda bir çay bahçesinde otururken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 37 bin 600 TL, 4 bin 561 Dolar, 7 bin 630 Euro, 10 bin Suudi riyali, 1700 katar riyali, 500 Danimarka kronu, 50 bin Irak dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler Gemlik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, ele geçirilen para ve malzemeler valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların polis otosuna bindirilmesi

-Soygun paralarından görüntü

-Zanlıların fotoğrafları

Haber-Kamera: Kemal ALEMDAĞ /GEMLİK(Bursa),(DHA)

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Motosikletle gelip, hafif ticari aracı kundakladılar



ADANA\'da motosikletli iki kişi, hafif ticari araca benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2894 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa giren kimliği belirsiz iki kişi, İsmail Şahin\'e ait 01 TE 239 plakalı hafif ticari aracın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Şahin\'in komşuları, durumu fark edip, kundakçılara müdahale etmek istedi. Fark edildikleri anlayan kundakçılar, motosiklete binerek mahalle sakinlerinden kaçtı. Araçtan yükselen alevlere kovayla su döken mahalleliler, itfaiye ve polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler aracı sarmadan söndürdü. Kundaklanan aracın kaportası ve motorunda küçük çaplı maddi hasara meydana geldi.

İsmail Şahin\'in bir süredir husumetli olduğu Ali S. ve Aziz U.\'dan şüphelenen polis, iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kundaklanan araçtan görüntü

- Yerdeki yanmış plastik bir parçadan görüntü

- Otomobilin hasar alan kısımlarından görüntü

- İtfaiye aracından görüntü

- Polisin araçta incelemesindeng görüntü

- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'06\" - BOYUT: 203 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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