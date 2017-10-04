DHA YURT BÜLTENİ - 23

Bursa\'da motosikletle 25 metre uçuruma düşen genç böyle kurtarıldı

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde motosikleti ile birlikte önce duvara çarpan daha sonra 25 metrelik uçuruma düşen 17 yaşındaki Hasan T., AFAD ve İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, plakasız motosikleti ile seyir halinde olan 17 yaşındaki Hasan T., direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumun kenarında ki duvara çarptı. Daha sonra motosiklet ile beraber 25 metrelik uçuruma yuvarlanan Hasan T., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımı ile 25 metrelik uçurumdan aşağıya indi. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Hasan T., sedyeye konuldu. Ekipler tarafından yukarıya çekilen Hasan T.\'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 1 saat süren kurtarma operasyonu ile çıkartılan Hasan T., Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplerin halat ile uçuruma inmesi

Yaralının sedyeye konması

yaralının yukarı çekilmesi

yaralıya ilk müdaahale

Ekiplerden görüntüler

SÜRE: 2 dakika 17 saniye - BOYUT: 165 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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İşten çıkartılan arkadaşları için eylem yaptılar



KONYA\'da bir fabrikada işten çıkartılan 34 kişinin yeniden işe alınması için 311 işçi, fabrika bahçesinde eylem yaptı.

Merkez Selçuklu İlçesi 3\'üncü Organize Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir plastik fabrikasında çalışan 34 işçi iddiaya göre dün akşam saatlerinde işten çıkartıldı. Bunun üzerine fabrikada çalışan diğer işçilerden 311\'i, 34 kişinin haksız yere işten çıkartıldığını ileri sürerek bugün akşam saatlerinde fabrika bahçesinde eylem yaptı. İşçilerin eylemine üye oldukları Petrol İş Sendikası da destek oldu. Petrol İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, 34 kişinin sırf sendika üyesi olduğu için çıkarıldıklarını iddia etti. Eylemin gerçekleştiği fabrikada 2011 yılında örgütlenmeye başladıklarını belirten Gül, \"2017 yılına geldiğimizde işveren, sendikanın toplu iş sözleşme yetkisine itiraz etti. Bunun üzerine iş yerinde NACE kodlarını (İş yerinin faaliyet alanına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi) değiştirerek, 6-7 tane gruba ayırdılar. Bugün burada 34 işçi arkadaşımızı işten attılar. Şu anda 311 arkadaşımız burada direniyoruz. Ya hep beraber işten atacaklar, yada 34 arkadaşımızı işe alacaklar. Ben yöneticilere sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini istiyorum. Biz ekmek mücadelesini yapıyoruz.\" dedi.

Fabrika çalışanları, arkadaşlarının yeniden işe alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şuayip Gül açıklama

- İşçilerin sloganları

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

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Ankara\'da çıkan yangında baba ve 2 oğlu yaralandı

ANKARA\'da 4 katlı binanın giriş kısmında çıkan yangında baba ve 2 oğlu yanarak yaralanırken, 5 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesi Pamuk Sokak\'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Apartmanın giriş kısmında Abdullah K.\'nın iki oğlu ile birlikte yaşadığı evde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangından yükselen dumanlar üst katlara yöneldi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangının büyümesi sonrası baba Abdullah K. ile oğulları Aziz ve Tolga K. yangından kurtulmak için evin balkonuna yöneldi. Ancak demir parmaklıklar nedeniyle balkondan çıkamayan baba ve iki oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla demir parmaklıkların kırılması sonucu kendilerini dışarı attı. Çıkan yangında vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıkları oluşan baba ve iki oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada apartmanda bulunan 5 kişide dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi, yangın sırasında evde bulunan kedisini de kurtardı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiyenin yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemeleri devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan evden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Yangında yaralanan kişilerden görüntü

Mahalle sakinlerinden görüntü

Mahalle sakinleri ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

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