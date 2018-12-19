DHA YURT BÜLTENİ - 22

Gelibolu’da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 13\'ü öğrenci, 15 yaralı



ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Yülüce köyü yolu üzerinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada, minibüs ve kamyon sürücüleriyle birlikte, 13 lise öğrencisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Evreşe Beldesine bağlı Yülüce köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gelibolu ilçesinde taşımalı eğitim gören lise öğrencilerini okul çıkışı Yülüce ve Çokal köyüne taşıyan Sezgin Güder (40) yönetimindeki 17 AAB 201 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen L.B. yönetimindeki 16 DE 703 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada servis minibüsü sürücüsü Sezgin Güder (40) ile L.B. yönetimindeki kamyon sürücüsü ve servis aracındaki 13 lise öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 sürücü ile hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci Çanakkale, Gelibolu ve Keşan’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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- FOTOĞRAFLAR

Haber: Doğan ZELOVA / GELİBOLU(Çanakkale),(DHA)

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Özgür Özel: CHP\'nin Atatürk konusunda alacağı bir akıl yoktur



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, \"CHP\'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti\'nin yöneticilerinden ne de son partili Genelkurmay Başkanı, şimdide tek adam rejimindeki Milli Savunma Bakanı\'ndan Atatürk konusunda alacağı bir akıl yoktur\" dedi.

TBMM\'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile arasında çıkan tartışmayla ilgili olarak bugün partisinin genel merkezinden basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, \"Eğer bir ülkede demokrasi varsa o ülkede Genelkurmay Başkanı ve onun görevini nasıl yaptığı eleştirilebilir. Kaldı ki bugün Genelkurmay Başkanlığı\'ndan bir gecede partili bir bakanlığa dönüşmüş olan bir Milli Savunma Bakanı\'ndan söz ediyoruz. Genelkurmay Başkanı olduğu zaman da üzerindeki üniforma ile aktif siyasete müdahil olmuş, helikopter ile MİT Başkanıyla birlikte siyasi ziyaretler yapmış ve belirlenecek cumhurbaşkanı adayı konusunda Saray\'ın talimatıyla gidip adı geçen birisine baskı yapacak kadar ileriye gitmiş birisinin tutumunu eleştirdik.\" diye konuştu.

\'YAPMASI ZORUNLU BİR ASKERİ CEZAEVİNİ ZİYARET ETMİŞTİR\'

\"Dün meclis grubunda yaptığımız eleştiriler ve grubumuzun bir bütün olarak göstermiş olduğu tepkilerin hepsinin arkasındayız\" diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

\"Geçmişte \'Askeri vesayetle mücadele ediyoruz, askeri vesayetten Türkiye\'yi uzaklaştıracağız\' diyen AK Parti\'nin \'geçmişte genelkurmay başkanlığı yapmış birini nasıl eleştirirsiniz, Milli Savunma Bakanı\'na böyle bir süreçte nasıl eleştiri getirirsiniz?\' hezeyanlarıyla karşı karşıyayız. Dün akşam Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığımız eleştirilerin hiçbirine sağlıklı bir cevap vermemiş, kendisine hiç yapılmamış eleştiriler üzerinden sanki 15 Temmuz akşamı kendisinin takındığı tutum eleştirilmiş gibi kendisinin kahramanlık hikayelerini anlatmaya sığınmıştır. Balyoz davasında tutumuna yapılan eleştirilere hiç bir cevap vermemiş sadece bir askeri cezaevine yaptığı ziyareti sanki balyoz davası sanıkları ile dayanışmış gibi göstermiştir. Oysa ki 3\'üncü Kolordu Komutanıyken yapması zorunlu olduğu kendisine bağlı olan bir askeri cezaevini ziyaret etmiştir. Bugün temaslarda bulunduğumuz kendisinin o zamanki çok sayıdaki silah arkadaşı Akar\'ın askeri cezaevi dışında hiç bir yere gitmediğini, ne Silivri ne de diğer yerlerdeki askeri cezaevlerine ziyaretlerde bulunmamış, kendilerini sahipsiz bırakmış olduklarını söyledi.\"

AK Parti\'nin \"CHP, Atatürk ile bağını koparmış\" bir parti sözlerini de eleştiren Özel konuşmasına şöyle devam etti:

\"Atatürk\'le hiç bir zaman bağ kuramamış bir partiden bahsediyoruz. Genel Başkanının, Diyanet Başkanının ve o zamanki Genelkurmay şimdi ki Milli Savunma bakanlarının, Atatürk düşmanlarına yaptığı ziyaretleri deşifre ediyoruz. Yüzlerine söylüyoruz; ancak o konuda bir şey söyleyemiyorlar. CHP\'nin ne Atatürk düşmanlarına sahip çıkan, ziyaret eden, onları parlatan AK Parti\'nin yöneticilerinden ne de son partili genelkurmay başkanı şimdide tek adam rejimindeki Milli Savunma Bakanı\'ndan Atatürk konusunda alacağı bir akıl yoktur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP\'li Özgür Özel basın toplantısı

Haber-Kamera: Kaan ULU /ANKARA,(DHA)

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BAKAN ALBAYRAK: YENİ BİR VERGİ VERİ ANALİZ MERKEZİ KURUYORUZ



HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi, kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak bu merkezde; farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgilerle, faaliyet grupları ve sektörler itibarıyla mükellefler analiz edilecek, yapılacak mukayeseler suretiyle vergilemede muhtemel risk alanları tespit edilecektir. Defter beyan sistemini uygulamaya geçirdikö dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul\'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçenin 8\'inci turunda; Hazine ve Maliye Bakanlığı\'nın yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu\'nun bütçeleri de ele alındı.

Bakanlığı’nın ve bağlı kuruluşların 2019 Bütçe hedeflerini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi hedeflerini anlattı. Albayrak, AK Parti İktidarlarının 16 yıllık icraatlarını anlatırken, ekonomide atılan adımları sıraladı.

\'16 YILDA EKONOMİK ADIMLAR\'

Berat Albayrak, AK Parti döneminde Türkiye\'de önemli ekonomik gelişmeler yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

\"AK Parti iktidarlarımız döneminde Türkiye oluşturulan geniş çerçeveli, zamanlı ve hedef odaklı politika setleriyle 2000’li yılların başında bulunduğu bu sağlıksız ekonomik yapıdan kurtulmuş ve ekonomiye istikrar kazandırarak orta-yüksek gelirli ülkeler grubuna geçmiştir. AK Parti iktidarlarımız döneminde ekonomimiz yıllık ortalama yüzde 5,7 büyümüş, kişi başına gelir 3 kattan fazla artmış, 2005’ten bu yana 9 milyon kişiye iş imkânı sağlanmış, yoksulluk göstergelerinde önemli iyileşmeler elde edilmiştir. 2002’den bu yana ihracat 4 kattan fazla artarken, ihracatta ürün ve ülke çeşitliliğinde önemli mesafeler kaydedilmiş, kamu maliyesinde yeniden yapılandırılarak kamu açıkları ciddi oranda azaltılıp, kamu borç yükü yarıdan fazla düşürülmüştür. Bankacılık sektörü ise uluslararası en iyi standartları sağlayacak şekilde sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuş ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlamıştır. Bu dönüşüm birçok uluslararası kuruluş ve platform tarafından örnek gösterilmiş, Türkiye bir yandan IMF’de daha çok söz sahibi olurken, diğer yandan G20 ülkeleri arasında yer alarak küresel ekonomiye yön vermede etkin bir role sahip olmuştur. 2007 yılında başlayıp tüm dünyayı sarsan küresel finansal krizin etkilerini Türkiye ekonomisi bu sağlam yapısıyla birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye kıyasla en az maliyetle atlatmış ve bu zor dönemde dahi üretim yapısını koruyarak istihdam artışı sağlayan nadir ülkelerden biri olmuştur.\"

‘KÜRESEL KRİZİ ATLATAMAYAN ÜLKELER’

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 10 yıl önce yaşanan küresel krizi üzerinden atamayan ülkeler olduğuna vurgu yaparak, \"Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen halen küresel krizin etkilerini atlatamayan ve sistemlerini rehabilite edemeyen birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler çareyi ticarette daha fazla korumacılığa yönelmekle bulmuştur. Bugün, kendi çözümlerini üretemeyen ülkeler nedeniyle küresel ticaret eski seviyelerinden oldukça uzaktadır. Bu durum Türkiye gibi ihracatını daha da artırmayı kendisine hedef alan, küresel değerler zincirinde üst sıralara yükselmek üzere üretim yapısını oluşturan ülkeleri doğal olarak olumsuz etkileyebilmektedir. Biz rotamızı çizerken tüm artılara ve eksilere hazırlıklı olabilmek için her zaman küresel koşulları yakından takip ediyoruzö dedi.

‘YENİ EKONOMİK HEDEFLER’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Nihai amacımız, daha önce de belirttiğim gibi enflasyonu kalıcı olarak düşürmektir. Enflasyonla mücadelede para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruşu korurken aynı zamanda yapısal sorunlara da çözüm üreteceğizö diye konuştu.

‘EKONOMİK FAALİYETLER’

Albayrak, 2019 ve sonraki yıllarda uygulayacakları ekonomik faaliyetler hakkında ise şu bilgiyi verdi:

\"Ekonomik canlanmaya katkı sağlamak amacıyla; konut ve işyeri teslimlerindeki KDV oranının yüzde 8’e, taşınmaz alım satımlarındaki tapu harcı oranının yüzde 3’e indirilmesi uygulamalarını yıl sonuna kadar uzattık. Yıl sonuna kadar, mobilyada yüzde 18 oranındaki KDV oranını yüzde 8’e, beyaz eşyada yüzde 6,7 oranındaki ÖTV oranını sıfıra düşürdük. Yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, motor hacmi 1600 cc’nin altında olan taşıtların ÖTV oranlarında 15’er puan indirim yaptık, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranını yüzde 1’e indirdik. Geçtiğimiz dönemde; imalat sanayi yatırımları ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilave destekler sağladık. Bunların başında yeni makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası ve amortisman süresinin muafiyet getirmeyeceğiz. Mükelleflerimizin vergiye uyum seviyelerini güçlendirecek ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracağız. Gelir politikalarımız ile ihracat odaklı ve teknoloji tabanlı bir üretim modeli çerçevesinde; nitelikli yatırımları, katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracata dayalı büyümeyi destekleyerek, ekonomimizin rekabet gücünü daha da geliştireceğiz. Gelir politikası uygulamaları alanında gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetlerden de bahsetmek istiyorum. Mükellef Hizmetleri Merkez\'ini etkinleştiriyoruz. Vergisel konularda anlaşılabilirliğin sağlanması, mükelleflerin hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilmesi yoluyla vergi bilincini ve gönüllü uyumu daha da artırmak üzere Mükellef Hizmetleri Merkezi\'ni yeniden yapılandırıyoruz. İnteraktif Vergi Dairesi\'nin kapsamını genişletiyoruz. Vergi dairesine gidilerek yapılan işe başlama bildirimi, adres değişikliği gibi birçok işlemi elektronik ortama taşıyarak vergi dairesine gitmeden yapılabilir hale getirdik. Bu sayede, vergisel işlemlerde kolaylık, hız ve etkinlik sağladık. İnteraktif Vergi Dairesi\'nde hâlihazırda 46 adet hizmet sunulmaktadır. Yapacağımız çalışmalarla sistemin kapsamını daha da genişletecek, önümüzdeki dönemlerde mükelleflerimizin vergi dairesine gitmeden, tüm işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine imkan sağlamış olacağız.ö

Berat Albayrak, İnteraktif Vergi Danışmanı uygulamasının kapsamını genişleteceklerini belirterek, “Serbest meslek kazancı elde eden mükellefleri, ticari kazanç elde eden bilanço ve işletme hesabı esasına tabi gelir vergisi mükelleflerini ve işe yeni başlayan mükellefleri, vergi ile ilgili yükümlülükleri hakkında bilgilendiriyoruz. İnteraktif Vergi Danışmanı uygulamasını diğer kazanç ve vergi unsurlarını kapsayacak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz\" diye konuştu.

‘YENİ BİR VERGİ VERİ ANALİZİ KURULUYOR’

Berat Albayrak, yeni bir eylem planı hayata geçireceklerini kaydederek, “Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi, kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulacak bu merkezde; farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgilerle, faaliyet grupları ve sektörler itibarıyla mükellefler analiz edilecek, yapılacak mukayeseler suretiyle vergilemede muhtemel risk alanları tespit edilecektir. Defter beyan sistemini uygulamaya geçirdik\" dedi.

Bakan Albayrak, serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına imkan veren defter beyan sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. Albayrak, “Bu kapsamda yaklaşık 2,1 milyon mükellefin gelir ve gider kayıtlarının portal üzerinden elektronik ortamda tutulmasını, beyannamelerin kullanıcı dostu ara yüzler vasıtasıyla sistem üzerinden doldurulmasını hedefliyoruz. Böylece, küçük ölçekli mükelleflerimizin de vergiye uyum maliyetlerini azaltıyoruz. Tüm mükellefleri kavrayan, mükellef haklarını koruyan, adil, objektif ve etkin vergi denetimi. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi incelemelerinin etkinliğini artırmak amacıyla Vergi Denetim Kurulu\'nun denetim kapasitesini uzmanlaşma ve işbölümünü göz önünde bulundurarak güçlendirmeye ve bilgi işlem altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz risk analiz sistemi ile vergi kayıp ve kaçağı ile etkin olarak mücadele ediyoruz.\" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılı Bütçesi hakkında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. \"Niye döviz, altın ihaleleri yapıyor Hazine?\" sorusuna Bakan Albayrak, “Son birkaç yıldır sadece Hazinemizin ortaya koyduğu altına dayalı tahvil ihracı, son iki yılda 6,5 tona yakın altının yastık altındanö yanıtını verdi. Berat Albayrak şöyle devam etti:

\"Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, aslında devlet olarak ne kadar doğru bir kayıt dışı sermayenin kayıt içine getirildiğini ortaya koydu. Tabii biz bu noktada bir başka ilki daha gerçekleştirerek özellikle gerek döviz anlamında gerek altın anlamında direkt vatandaşımıza yönelik bir ihraç kapsamında; kurumlara, bankalara, yabancılara yaptığımız ihraçlardan farklı, direkt Hazine garantisi kapsamında olan, direkt Hazinemizin bu noktada makul bir kar payıyla gerek faizli gerek faizsiz enstrümanlarla Türkiye ekonomisinde daha etkin finansal kaynakların çeşitlendirilmesiyle ilgili bir adım attık. Bu tamamen özellikle Türkiye ekonomisindeki farklı kaynaklarda birikmiş olan sermaye, döviz cinsinden olsun altın cinsinden olsun, reel ekonomiye kazandırılmasına yönelik bir adımdır ve gayet başarılıdır.ö

“Niye Hazine faizleri yabancıya yüksek de bu ihalelerde düşük?ö sorusunu Albayrak, “Vade oranına Hazinenin yaptığı vatandaşa olan ihraç bir yıl, iki yıl daha düşük süreliyken, bu bahsettiğimiz ihraçlar daha uzun süreli, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıllık. Vadenin faiz üzerindeki etkisi çok net görülebilir. Ama eğer özellikle şu son 4 aydaki Hazinemizin borçlanma stratejisi ki ben anlıyorum, herhalde bu finansal piyasalardaki bazı finansal kuruluşlar bu yeni Hazine stratejimizden biraz rahatsız. Niye rahatsız? Çünkü, bizim öncelikli hedefimiz, devletimizin uluslararası ve ulusal piyasalardan borçlanma maliyetini düşürmek; hele de dalgalı dönemlerde. Şimdi, daha etkin, daha aktif, hem iç piyasada hem dış piyasada, masanın karşı tarafını da bilerek, likidite ihtiyacını, gelir kaynaklarını etkin bir şekilde yürüterek bu finansman ve borçlanma stratejisini hayata geçireceğiz.ö

‘İŞSİZLİK FONU’

Albayrak, milletvekillerinin işsizlik fonu ile ilgili sorularına da, \"İşsizlik fonuyla alakalı konu aslında gayet basit. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde kamu kurumları kendi karar ve tercihleri çerçevesi içerisinde mali kaynaklarını kamu sermayeleri, kamu destekli, kamunun sahip olduğu her türlü enstrüman, kurum bankalara ihraç edilen borçlanma araçlarını da değerlendirebilmektedir. Bu kapsamda gerek hazine kâğıdı olur gerek hazine destekli kamu kâğıdı olur, bankalar olur, bu manada, İşsizlik Sigortası Fonu\'nu en etkin ve verimli kaynaklarla yönetecek şekilde İşsizlik Fonu yönetimi bunu değerlendirmektedir ve nitekim son dört aylık, bu manada, İşsizlik Fonu kapsamında yapılan işlemlerin hepsi hukuki ve daha da ötesi, İşsizlik Fonu\'nun gelir kaynaklarını artırmaya yönelik işlemlerdir.ö

Haber: Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

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CHP\'nin Antalya adayı Muhittin Böcek (ek)

MUHİTTİN BÖCEK: İTTİFAKIN ADAYI OLARAK HEP BERABER KAZANACAĞIZ

CHP\'nin 31 Mart seçimleri için dördüncü grup adaylarını belirlediği Parti Meclisi sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi açıklanan Muhittin Böcek, saat 19.30\'da Ankara\'dan Antalya\'ya geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Böcek, havalimanında CIP çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla tokalaşıp teşekkür etti. Böcek, yağmurlu havada CIP otoparkında kurulan sahneden partililere seslendi.

Portakal topladığı, sokaklarında gezdiği, hayatının geçtiği Antalya\'da büyükşehir belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığı belirten Böcek, \"Bana bu onuru, gururu yaşatan başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Parti Meclisi’ne, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'e çok teşekkür ediyorum. Antalya\'da ittifakın adayı olarak hep beraber kazanacağız. 25 yıllık siyasi hayatımdaki deneyimimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart\'a kadar hep birlikte yorulacağız. Hep birlikte güneşli güzel günler göreceğiz\" dedi.

Gençlerle, kadınlarla, Antalyalılarla 31 Mart\'a kadar hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Böcek, \"Oturmak yok, hep birlikte çalışacağız. Çünkü güzel Antalyam bu görevi oturmak için değil 25 yıllık deneyimleri daha da güzelleştirmek için verdi. Biz daha iyisini, daha güzelini yapacağız. Bugüne kadar Antalya için çalışanlara da teşekkür edeceğiz. Gazipaşa\'dan Kaş\'a kadar Antalya\'nın her noktasına hep birlikte koşacağız, çalışacağız\" diye konuştu.

ANAP\'ta 25 yıl önce başladığı siyasi hayatındaki yakın arkadaşlarının da şu an yanında olduğunu dile getiren Böcek, şunları söyledi:

\"O zaman beni aday gösteren ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz\'a, hemşerimiz olarak CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal\'a ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Parti Meclisine çok teşekkür ediyorum. Biz Antalya için varız, biz daha iyisini yaparız, en iyisini yaparız. Gazipaşa\'dan Kaş\'a tüm hemşerilerimize siyaset ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağım. Siyasi parti hayatımda kimseyle kavga etmeden buralara geldik. Bundan sonra güzel Antalyam hizmetin en iyisine layık diyeceğiz. Bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 25 yıllık siyasi hayatım boyunca kimseyle kavga etmedim ve etmeyeceğim. Barış içerisinde huzur içerisinde güneşli günler göreceğiz.\"

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Böcek, konuşmasının ardından partililere karanfil dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kalabalıktan detay görüntü

-Başkanın konuşması

-Başkanın kalabalığa çiçek atması

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM-Emrah GÜL / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MERKEZ BANKASI SANAT KOLEKSİYONU\'NDAKİ ESERLER BURSA\'DA SERGİLENİYOR

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu\'ndan derlenen eserlerden oluşan \"Bakış\" adlı resim sergisi Bursalı sanatseverlerle buluştu. 26 sanatçıdan 29 eserin katılımcılarla buluşturulduğu sergi büyük beğeni topladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) açılan resim sergisinde, 26 sanatçıdan 29 eser sergilendi. Sergide, erken Cumhuriyet dönemine ait, 2. Dünya Savaşı\'nın ardından Paris\'e giden sanatçıların Türkiye\'de de soyut sanatın yaygınlaşmasını sağladıkları zamana ilişkin eserler ile 1980 sonrası sanatçıların farklı arayışlarını gösteren resimler yer aldı. Serginin ilkini Malatya\'da açtıklarını dile getiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, \"Bakış\" resim sergisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası\'nın koleksiyonundan bir seçki olduğunu ifade etti. \'Tabiat-ı Temaşa Geleneği ve Osmanlı Resminde Doğanın Yorumu\', \'Modernizmin Biçim Dili: Cumhuriyet Dönemi\'nin Geç Kübizm ve Art Decosu\', \'Paris Ekolü ve Türkiye\'de Soyutun İnşası\', \'1968 Kuşağı Sanatçıları\' ve \'1980 Sonrası Yeni Arayışlar Yeni Yönelimler\' bölümlerinden oluşan sergi 15 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergideki eserlerin detayları hakkında bilgiler aktaran Burcu Pelvanoğlu, “İlk sergimiz için Malatya’dan istek gelmişti. Eserlerimizi bir tematik gruplandırma üzerinden seçmeyi uygun gördüm. İlk bölüm Osmanlı resminde doğa yorumu olarak adlandırılıyor. Bu resimde ve romanda sanatçı etrafını tarif etmeye başlıyor. İlk dönem sanatında biz manzaranın yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Serginin ikinci bölümü erken Cumhuriyet Dönemi\'nin Geç Kübizm ve Art Decosu\' olarak adlandırıldı. Cumhuriyetin bir ulus inşa süreci olması gibi o dönemde sanatçılarda desen anlayışını değiştiriyorlar. Sosyal yaşamdan konular çoğunlukla seçiliyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Resim sergisinden detaylar

-Sergiye katılanlardan görüntü

-Burcu Pelvanoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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CHP Aydın\'daki 4 ilçede daha adayını belirledi

CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) Aydın\'ın Efeler, Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerindeki belediye başkan adayları belirlendi.

Bugün toplanan CHP Parti Meclisi, Efeler\'e eski Milletvekili Mehmet Fatih Atay\'ı Söke\'ye, Levent Tuncel\'i, Didim\'e mevcut başkan Deniz Atabay\'ı ve Kuşadası\'na ise Ömer Günel\'i Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. Geçen ay açıklanan 8 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte 17 ilçeden 12\'sinin belediye başkan adayları netleşmiş oldu. Geriye kalan 5 ilçenin belediye başkan adaylarının da ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. Efeler ilçesinde Mesut Özakçan\'ın, Kuşadası\'nda Özer Kayalı, Söke\'de ise Süleyman Toyran\'ın aday gösterilmemeleri dikkati çekti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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