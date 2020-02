DHA YURT BÜLTENİ - 22

KAÇIRILAN BERFİN\'İN BABASI: 4- 5 KIZI DAHA KAÇIRMIŞLAR



DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde oturan inşaat işçisi Mehmet Salih Güler (48), evlerinde misafir ettikleri ailenin \'Taner\' ismiyle tanıttığı 25 yaşındaki oğlunun, lise 2\'nci sınıf öğrencisi kızı Berfin Güler\'i (15) kandırarak kaçırdığını iddia etti. 3 Kasım\'da kaçırıldığını iddia ettiği kızdan haber alamadığını belirten Güler, ailenin kızına karşılık para ve beğendiği 2 kızı teklif ettiklerini, ayrıca bu şekilde 4- 5 kızı daha kaçırdıklarını öğrendiklerini öne sürdü.

Merkez Sur ilçesine yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunan Karabaş mahallesinin Kümeevler mezrasında gelen göçebe bir aile, Mehmet Salih Güler tarafından ağabeyine ait boş eve yerleştirildi. Evde konaklamalarına izin verilen göçebe ailenin \'Taner\' ismiyle bilinen oğlu, iddiaya göre 4 çocuklu Mehmet Salih- Ayfer Güler çiftinin, Karaçalı GAP Anadolu Lisesi 2\'nci sınıf öğrencisi kızı Berfin Güler\'i 3 Kasım\'da kaçırdı. Mehmet Salih Güler, ortadan kaybolan kızının bulunması için güvenlik güçlerine haber verdi ancak Berfin Güler bulunamadı. Mehmet Salih Güler, bir süre sonra ulaştığı ailenin, kızına karşılık para ve beğendiği 2 kızı teklif ettiğini belirterek, \"Bizim göçer dediğimiz ya da göçebe olarak yaşayan bir aile yaz mevsiminde bizim köye yerleşti. Havalar soğuyunca da boş olan ağabeyimin evine yerleşmelerine izin verdik. Ben de inşaatlarda çalışıyorum, gurbetteyim. Ben çalışırken hanıma demişler ki, \'Kızınızı oğlumuza verin.\' Hanım da elinde bir şey olmadığını, babasının karar vereceğini söylemiş. Ben geldiğimde benim kızımın okula gittiğini söyledim. \'Okulunu bitirsin sonra Allah neyi gösterir, o zaman bakarız\' diye cevap verdim. Kızımın evlenmesine razı olmadım. Yine de kızımın kararını sordum. Kızım da bana \'Baba ben evlenmem, okula gideceğim\' dedi. Benden utanır diye annesine, ablasına, ağabeyine de sordurdum, onlara da aynı şeyi söylemiş. Ben yine işe gittiğim sırada ağabeyim beni aradı, kızımı istediklerini söyledi. Ben ona da kızımın küçük olduğunu söyledim\" dedi.

4- 5 KIZI AYNI YÖNTEMLE KAÇIRMIŞLAR

Mehmet Salih Güler, Adapazarı\'nda çalışırken, 3 Kasım\'da Diyarbakır\'daki kızının kaçırıldığını öğrendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

\"Oğlanın babasını aradım. Kızımın küçük olduğunu, kendi oğlunun ise 25 yaşında olduğunu söyledim. \'Bir cahillik yapmışlar, kızımı getirin konuyu kapatalım\' dedim. O da bana, \'Aile olarak 4- 5 gelini bu şekilde kaçırmışız. Çoğunun da yaşı 15\'in altında. Kimse de bir şey yapamadı, bundan sonra da kimse bize bir şey yapamaz\' dedi. Ona \'Güçlü olabilirsin ama benim devletim daha güçlü, ben devletime, askere, polise güveniyorum\' dedim. Kızımın kim tarafından kaçırıldığı belli. Ama hiç bir şey elde edemiyoruz\" diye konuştu.

\'KIZIMA KARŞILIK 2 KIZI TEKLİF ETTİLER\'

Güler, kızını kaçırdığını öne sürdüğü ailenin Berfin\'e karşılık para ve beğenecekleri 2 kızı teklif ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Kızımın kendi rızasıyla gittiğine inanmıyorum. Aracılar geliyor para teklif ediyorlar. Ben de onlara \'Kızımın bedelini kimse ödeyemez, öyle bir şansınız yok\' diyorum. Muhtar ve ağaları gelmişler bizimkilere demişler ki \'Bizim ailemizin içerisinde beğendiğiniz 2 kızı seçin alın götürün, oğlunuza mı, yeğeninize mi kime götürüyorsanız götürün\' demişler. Ben öyle bir terbiyesizlik yapamam, onlar gibi değiliz, ben böyle bir şeyi kabul etmem. Ben devletime güveniyorum, jandarma, polis, asker kızımı inşallah en kısa sürede ortaya çıkaracak. Kaba kuvvetle iş halledemezler.\"

Berfin\'in karakalem portresini gösteren annesi Güler ise kızının bulunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Berfin\'in fotoğrafı

- Mehmet Salih Güler\'in konuşması

- Aile Sosyal Politikalar görevlileri baba ile konuşurken

- Ayfer Güler\'in kızının karakalem resmini göstermesi

- Berfin\'in fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Serdar SUNAR / DİYARBAKIR (DHA)

===============================

24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde polisin operasyonu ile \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçundan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalandı.

2007 yılında Bitlis\'in Ahlat ilçesine bağlı bir köyde küçük yaşta bir kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunan A.T., tutukladıktan 13 ay sonra şartlı tahliye edilerek serbest kaldı. A.T. yapılan yargılama sonucunda \'Çocuğun cinsel istismarı\', \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'tehdit\', \'yaşı küçük çocuğu alıkoyma\' suçlarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013 yılında Yargıtay tarafından cezası onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan A.T.\'nin bu yıl Gebze\'de dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri A.T.\'nin Çayırova\'da olduğunu tespit etti. A.T. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT, (DHA)

==========================

DEREYE UÇAN KAMYONETTE 5 KİŞİ YARALANDI



ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde mantar toplamadan dönenlerin bulunduğu kamyonetin 15 metreden dereye uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gazipaşa’ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Çörüş Mahallesi\'nde meydana geldi. Şevki Durusoy’un kullandığı 07 UJ 735 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metreden dere yatağına uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma da sevk edildi.

Kazada sürücü Şevki Durusoy ile yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Kaya, Alime Kaya, Süleyman Gümüş ve Fatma Durusoy çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye ve jandarma ekipleriyle birlikte çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar bulundukları yerden çıkartılarak, yamaçtan ambulanslara taşındı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Araçtakilerin mantar toplamak için Çörüş Mahallesi\'ne gittiği, dönüş yolunda da kaza yaptığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

57.1 MB /// 00.56”

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

==================================

YOLUN KARŞINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ YARALANDI

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Beyza Kapucu(18), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı’nda meydana geldi. Kemal Demirer(26) yönetimindeki 67 UA 743 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Beyza Kapucu’ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen genç kızın yardımına koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Kapucu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Kemal Demirer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Kaza yeri

- Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralı Beyza Kapucu’nun ambulansa alınması

- Kaza yapan otomobil

- Sürücünün polisle konuşması

Süre:(1.31) Boyut: (281 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

==================================

KIRIKKALE\'DE KAMU-SEN\'DEN \'EK ZAM\' TALEBİ



KIRIKKALE\'de, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği üyeleri \'ek zam\' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a mektup gönderdi.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği üyeleri, Kırıkkale PTT önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Kamu-Sen İl Temsilcisi Yücel Karabacak, \"Malumları olduğu üzere, 2018 ve 2019 yıllarında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri, 2017 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve mutabakatla sonuçlanmıştır. Yetkili konfederasyon ve kamu işveren temsilcileri arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlileri ile emeklilerin maaşlarına 2018 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 3,5 olmak üzere kümülatif yüzde 7,6; 2019 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 5 olmak üzere kümülatif yüzde 9,2 artış yapılması kararlaştırılmıştır. Toplu sözleşmeye göre dönemler halinde yapılan maaş zamlarının anılan dönemde gerçekleşen enflasyonun altında kalması durumunda, aradaki farkın maaşlara yansıtılması hükme bağlanmıştır\" dedi.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri hatırlatan Yücel Karabacak, \"Ancak 2018 yılı başından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonda yüksek oranlı artışlar görülmüş, memur ve emeklilerin maaşları reel olarak değer kaybederken alım gücünde büyük düşüşler yaşanmıştır. Öyle ki, 2017 ve 2018 ekim ayları dikkate alındığında yıllık enflasyon yüzde 25,24; 2018 yılının ilk on ayı dikkate alındığında ise yüzde 22,5 olmuştur. Bu süre zarfında ocak ayında 2017 yılına ilişkin yüzde 1,69 ve temmuz ayında yılın ilk altı ayına ilişkin yüzde 5,15’lik enflasyon farkı da eklenerek yapılan hesaplamada memur ve emekli maaşlarının yıllık yüzde 14,8 arttığı görülmektedir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin ve emeklilerin maaşları, enflasyon karşısında bir yılda yüzde 10,4 değer kaybına uğramıştır. Yılın ilk on ayı itibarıyla hesaplandığında ise kamu görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmaktadır\" diye konuştu.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Yücel Karabacak, enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkilerinin dar ve sabit gelirliler üzerinde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

\"Bugün artık memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi benimsenen ücret politikalarıdır. Gelişmeler karşısında ürünlerin fiyatına fahiş oranlarda zam gelirken maaşların yalnızca enflasyona endeksli olarak düzenlenmesi, gelir dağılımını bozacak, ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yükleyecek bir etken olacaktır. Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vazgeçilmesi, gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmesi lüzumludur. Bütün bu gerçekler ışığında; kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltmek amacıyla 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programı\'nda belirlenen hedeflere göre revize edildikten sonra memur ve emeklilere ek zam yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanız hususunu saygılarımla arz ederim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- PTT önündeki Kamu-Sen üyeleri

- Açıklama

- Dilekçelerin gösterilmesi ve gönderilmesi

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

===================================