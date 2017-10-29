DHA YURT BÜLTENİ - 22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak(6)



\'BU ZATIN DURUMU KOMEDİNİN ÖTESİNDE, KÖSÜLMÜŞ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun girdiği her seçimi kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

\"Derler ki tarihte bir şey, bir defa gerçekleşirse trajedidir, ikincisi komedidir. Bu zat tam 10 defa aynı akıbeti yaşamış, kaybetmiş. Konyalıların değimiyle hep kösülmüş. Dolayısıyla bu zatın durumu komedinin de ötesinde, kösülmüş. Fıkra diye anlatsanız, insanlar gülmekten kırılır, başarısızlık abidesi olarak dikseniz ziyaretçe rekoru var. Karşımızda o derece acı bir portre var. Maalesef bu zatın taşıdığı ünvan gereği arada bir de olsa söylediklerini cevap vermek icap ediyor. Türkiye\'de seçimden kaçmayan, sandıktan korkmayan, her fırsatta milletine gitmeyi siyasetinin merkezine koyan varsa, o da Ak Partidir.\"

\'HADİ SEÇİME GİDELİM DESEK, KAÇACAK DELİK ARAR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'de seçimlerin bir istikrar zeminde oturtulacağını söylediklerini ve bunu da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Erdoğan, \"Asıl demokrasi budur. Ama geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her kritik döneminde, halk oylamasına giden biz olduk. Tabi sırtında yumurta küfesi taşımayan, ülkesine ve milletine karşı hiçbir sorumluluk hissetmeyen bu zatın aklına geldikçe erken seçim demesinin sadece laftan ibaret olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hatta bu zat \'yüzde 40\'ın altına düşersem çekileceğim\' dedi. Ama çekildi mi? Niye, akşam başka, sabah başka. Şimdi biz hadi seçime girelim desek, kaçacak delik arar\" diye konuştu.

\'MİLLETİMİZİ VE PİYASALARIMIZI DİNLENDİRMEMİZ GEREKMEZ Mİ?\'

Son yıllarda yapılan seçimlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Halbuki biz, ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güveni, ekonomimizin gelişmesi ve büyümesi için orta ve uzun vadeli planlar yapabilecek şekilde önümüzü görmeye ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum. Türkiye 2014 ve 2015\'te ikişer seçim yaşadı. 2016\'da tarihinin en büyük seçimini yaparak istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 2017\'de yönetim sistemini değiştirmek için sandığı gitti. Artık bir süre milletimizi ve piyasalarımızı dinlendirmemiz gerekmez mi?\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ADAY OLUP, ÜLKEYİ Mİ YÖNETECEK?\'

Kılıçdaroğlu\'na eleştirilerini sürdürün Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Mahalli idareler seçimini erken yapınca, ana muhalefet partisi tüm belediyeleri silip, süpüreceğini mi sanıyor? Öyle bir ümitlerinin olmadığı gayet ortada. Milletvekili seçimini erken yapınca, bu parti Meclis\'te çoğunluğu mu elde edecek? Bu konuda en küçük emare olmadığını kendileri de biliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup, ülkeyi mi yönetecek? Temenni ederim ki aday olur. Elbette her gönülde bir aslan yatar. Ama bu anamuhalefetin başındaki zat için hayallerine dahi sığmayacak bir aslandır. Öyleyse bu çağrının anlamı ne? İnanın bana hiçbir anlamı yok. Aklına gelmiş öylesine söylemiş. Atalarımız yenilen pehlivan güreşe doymaz der. Bunların da sırtı minderden kalkmadığı halde, şimdi çıkıp erken seçimden bahsediyorlar. Ömründe sorumluluk üstlenmemiş. SSK gibi kendisine emanet edilen bir kurumun dahi batırmış bu kişiden mantıklı davranışlar beklemek her halde eşyanın tabiatına aykırı olur. SSK\'yı batırır bu. Rahmetli Savaş Ay\'ın programını izlemişsinizdir. Orada halini görüyorsunuz. Anadolu\'da bu tip insanları mazur görürler, ne yaparlarsa yapsın, kaile almazlar. Biz de kendisine böyle davranmak istiyoruz. Fakat rahat durmuyor. Konyalıların deyimiyle \'bıdırdanıp\' duruyor.\"

KILIÇDAROĞLU\'NA ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu\'na çağrıda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

\"Siz, demokrasinin namusunu 2007 seçimleri öncesinde 27 Nisan bildirisine itiraz ederek, hakim, savcılara, öğretim üyelerine, gazetecilere, brifinglerde ayar verilmesine karşı çıkarak kurtaracaktınız. Siz, demokrasinin namusunu, TBMM\'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek için Meclis kapılarında barikat kuran kendi partililerinize aldırmayıp, o salona girerek kurtaracaktınız. Siz 367 olayında, orada demokrasiye sahip çıkacaktınız. 367 milletvekilinin olduğu bir partinin kapatılması talebine siz destek verdiniz. Dediniz ki; Ankara\'da yargıçlar varmış dediniz. Bu mu sizin demokrasi namusunuz? Bıyık altından bunlara gülmeyeceğiz de ne yapacağız. Tüm gücünüzle bunlara itiraz edip, siz bu işin önünü kesecektiniz. Siz demokrasinin namusunu tarihiniz boyunca hep vesayet güçlerinin emrine girmek yerine, milli iradeyi yücelterek kurtaracaktınız. Menderesler idama sayenizde gitti. CHP zihniyetiyle gitti. Onların verdiği desteklerle gitti. Siz demokrasinin namusunu, 17-25 Aralık emniyet- yargı darbe girişimini acaba buradan bize ekmek çıkar diye pusuda beklemek yerine, bizden önce eleştirerek kurtaracaktınız.\"

\'DEMOKRASİNİN SİZDEN TALEBİ, ÜZERİNE GÖLGE ETMEYİ BIRAKMAK OLACAK\'

Kılıçdraoğlu\'na 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Siz demokrasinin namusunu 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro demek yerine, İstanbul\'a indiğiniz anda ilk gördüğünüz tankın üstüne çıkıp milletinizle birlikte olduğunuzu ilan ederek kurtaracaktınız. Hani öyle diyordun. Bir darbe olduğunda tankın üstüne önce ben çıkarım diyordun. Ne oldu. Üstelik bu tank senin üstüne gelmiyordu. Başka istikamete gidiyordu. Çıksaydın üstüne. Bir tiyatro da sen oynayıverseydin. Şayet siz, demokrasinin namusunu kurtarmak istiyorsanız, bunun için yapacağınız tek şey var. O da her fırsatta demokrasiye çelme takmaktan vazgeçmektir. Her fırsatta cuntacılara, darbecilere göz kırpmayı bırakmaktır. Demokrasinin sizden tek talebi de üzerine gölge etmeyi bırakmanız olacak\" şeklinden konuştu.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANLARININ DEĞİŞİMİ

Ak Parti\'de belediye başkanlarının değişimiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Ak Parti\'nin kendi iç bünyesindeki değişim ihtiyacının tasarruflarını eleştirerek demokrasinin namusunu kurtarmıyor, sadece üzerine vazife olmayan işe karışmış oluyorsunuz. Bak, Kılıçdaroğlu adamlarına söyle, Ak Parti kendi bünyesinde eğer belediye başkanlarıyla ilgili gayet güzel bir şekilde, bazı yerlerde, bazı değişimleri siyasi olarak yapıyorsa, bu senin anlamayacağın, bilmeyeceğin iştir. Çünkü senin siyasette daha çok öğreneceğin işler var. Bu atılan adımların, neler getirip, götüreceğini de gelecekte öğreneceksin. Biz bir şey yapıyorsak, bunu kılı kırk yarar, öyle yaparız. İstişarelerimizi yaparız, adımımızı da ona göre atarız. Biz milletimize seçimlerde verdiğimiz sözümüzün gereği olarak, partimiz bünyesindeki teşkilat yöneticilerini de, belediye başkanlarını da, milletvekillerini de kendi teamüllerimize göre denetler ve değerlendiririz. Bu işin siyasi, idari, yargı boyutu vardır. Bütün bunları değerlendiririz ve adımızı atarız. Bu partimizin demokratik hakkıdır ve bize oy verenlerin sorumluluğun gereğidir. Tabi bu çerçevede gerektiğinde teşkilatlarda olduğu gibi, belediyelerde de bazı isimlerin seçimi beklemeden değişmesi gerekiyorsa bunu da kendi istişare usullerimize göre yaparız. Üstelik bu Ak Parti\'nin 800 civarındaki belediye başkanlarından yüzde 1\'ini bile bulmayan bir tasarruftur. Sana ne ya, sana ne oluyor, sen niye rahatsız oluyorsun? Sen kendine bak? Kendi içindeki duruma bak. Dur bakalım. Bütün bu mekanizmalar senin başına neler getirir. Anamuhalefet partisi, Ak Parti\'nin kendi iç bünyesinde demokratik haklarını kullanmasını bir kenara, bıraksın da her fırsatta millete, milletin temsilcilerine hakaret eden kendi başkanlarına baksın. Belki o zaman demokrasinin namusunu kurtarmak için işe yarar. Dişe dokunur milletin gönlüne hoş gelen bir iş yapmış olursunuz. Biz onları ne kadar yok saymaya çalışırsak çalışalım, işte sizin de gördüğünüz gibi geliyorlar, ayaklarımıza dolaşıyorlar.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Milletimiz kimin kendisi için can siper hane çalıştığını kiminde laf olsun torba dolsun kabilinden konuştuğunu gayet iyi biliyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Erdoğan\'ın konuşması

Haber- Kamera: KONYA DHA))

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizim



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti\'nin tarihinden ve geçmişinden asla kopmadığını belirterek, \"Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizimdir. Bundan sonra da ilelebet devam edecek, vatan da bizim olmaya devam edecektir\" dedi.

Bursa\'nın Kestel İlçesi\'nde esnafı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, daha sonra ilçe belediyesi tarafından yaptırılan Kestel Kültür Sanat Merkezi\'nin açılışına katıldı. Açılışa, Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Kaymakamı İskender Yönden, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin yaklaşık 100 yıl önce kendi küllerinden yeniden doğduğunu belirtti. 6 yıl sonra cumhuriyetin 100\'üncü yıldönümünü kutlayacaklarını belirten Hakan Çavuşoğlu, \"Bizim tarihimiz ve geçmişimiz, devlet ve millet anlayışımız bundan çok daha öncesine dayanan, bin yılı aşan bir tarihi seyre tabidir. Dolayısıyla bugün cumhuriyetimizi kutlarken, sadece cumhuriyetle başlayan bir tarihi değil, daha önceki bin yıllık tarihimizin temeli üzerine yeni ve modern bir anlayışla tesis edilen cumhuriyeti kutlamamız gerekiyor. Türk milleti değerleriyle ve devlet zihniyetiyle çok köklü bir devlettir. Türk devletinin geçmişi sadece 100 yılla kaim değildir. Türk milletinin geçmişi, baktığınız zaman 2 bin yıl öncesine kadar kaim olan bir geçmişe sahiptir\" dedi.

Bazı kesimlerin geçmişi yok saymaları ve itibarsızlaştırmalarının toplum nazarında kabul görmediğini belirten Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Cumhuriyetimiz o büyük geçmiş medeniyet ve tarihin bir devamıdır. Cumhuriyetimiz, ecdadımızın küllerinden yeniden doğarak gelecek nesillere ve bizlere emanet ettiği büyük bir devlettir. Bazı kesimlerin geçmişi yok saymaları ve itibarsızlaştırmaları, bu milletin nazarında karşılık bulmamıştır. Selçuklu da Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir. Bundan sonra da ilelebet devam edecek, vatan da bizim olmaya devam edecektir. Biz Anadoluya bundan tam 946 yıl önce Alparslan komutasındaki Malazgirt Zaferi ile ayak basmış, bizden kat be kat büyük ordulara sahip orduları yenerek vatan aşkıyla bu mücadeleye sarılarak Anadolu\'yu kendimize vatan kıldık. Anadolu\'dan ortaya çıkan erenler, dünyanın birçok bölgesine giderek bu medeniyeti oralara taşımak suretiyle büyük bir medeniyet ortaya çıkardılar. Selçuklu ve Osmanlı yaklaşık 22 milyon metrekarelik kara parçasında her nerede hüküm sürdüyse orada barış, huzur ve adaletin adresi oldu, ama ne yazıkki bugün medeniyet coğrafyamıza baktığımız zaman oralarda hep bir kanın, vahşetin ve şiddetin hakim olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi son derece üzüyor. Bugünlerde Ortadoğu coğrafyasında ve bölgemizin etrafında yaşanan hadiseleri 100 yıl öncesiyle değerlendirmek durumundayız. Geçmişte yaşananları göremezsek, bugün neler yapılmak istendiğinin idrakinde ve farkında olamayız ve maalesef biz kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak, geçmişimizi iyi okumalı ve tarihimizi tekrar gözden geçirmek zorundayız.\"

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi Çavuşoğlu ve beraberindekiler tarafından kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çavuşoğlu esnaf ve vatandaş ziyareti

-Çavuşoğlu açılış için salona gelişi

-Çavuşoğlu konuşma

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

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Manisa\'da kaza: 2 ölü

MANİSA\'NIN Turgutlu İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarpıp yan yola uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu\'dan Salihli yönüne giden Ramazan Aksakal (34) yönetimindeki 45 LC 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulup orta refüje çarptı. Yan yola geçen otomobil, karşı yönden gelen ve Salihli\'den İzmir yönüne giden Rahmi Koçak (48) yönetimindeki 06 FM 8268 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Aksakal\'ın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer sürücü Rahmi Koçak\'ı ise Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Koçak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Kamyon devrildi, odunlar yola savruldu

ADIYAMAN\'da, yan yatan kamyonun kasasındaki odunlar yola savruldu, sürücü kazada yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Haşim Y. yönetimindeki 02 HN 269 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Haşim Y.\'nin yaralanmadığı kazada, kamyonun kasasındaki odunlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yola savrulan odunların toplanmasının ardından kamyon, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yola savrulan odunlar

- Yan yatan kamyon

- Güvenlik önlemi alınması

- Kontrollü geçen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Patlayan mutfak tüpü, evi yaktı: 1 yaralı



İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'un Erfelek İlçesi\'nde iki katlı bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı, ev kullanılmaz hale geldi.

Erfelek İlçesi\'ne bağlı Alasökü Köyü\'nde Hüseyin Yazıcı’ya ait 2 katlı evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen ve hafif yaralanan ev sahibi Hüseyin Yazıcı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



