DHA YURT BÜLTENİ - 22

Biri hamile iki kadın, magandaların açtığı ateş ile yaralandı

ADANA\'da hamile olan 26 yaşındaki Bahar Karakaya ve komşusu Fatma Katılmış, sokakta yürüdükleri sırada magandaların av tüfeği ile rast gele açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, hamile Bahar Kaya ve komşusu Fatma Katılmış, hava almak için evden dışarı çıktı. İki kadının sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz magandalar, av tüfeğiyle çevreye rast gele ateş açtı. Magandaların silahından çıkan saçmalar, iki kadının çeşitli yerlerine isabet etti. Kadınların yaralanması üzerine magandalar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı iki kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Katılmış ve Kaya\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, anne karnındaki bebeğin de zarar görmediği belirtildi. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Olay yerindeki ambulans ve kalabalıktan görüntü

- Ambulansın gidişinden görüntü

- Acil servisin girişinden görüntü

- Ambulansın hastaneye gelişi

- Yaralı hamile kadının sedye ile acile taşınması

- Olay yerinde polislerin av tüfeği kartuju araması

Süre: 01\'06\" - Boyut: 68 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

=======================================

Sivas\'ta tartıştıkları kişilerin aracını yaktılar

SİVAS\'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken taraflardan biri diğer grubun aracını ateşe verdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada aynı araçta bulunan S.A. (21) kalçasından, S.Ö. (17) sırt ve kolundan bıçakla yaralandı, N.Y. (24) ise darp edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından S.A. ve S.Ö. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, N.Y. ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. S.Ö\'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavgaya karışan taraflardan birine ait 06 TUH 50 plakalı otomobil ise iddiaya göre diğer gruptaki kişilerce ateşe verildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın sonrası tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiyenin söndürmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

====================================

45 yıldır evlerine elektrik bekliyorlar

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde yaşadıkları 3 ev için ilk başvuruyu 45 yıl önce yapmalarına karşın elektrik dağıtım sistemi kurulmadığını öne süren vatandaşlar, geceleri karanlıkta kalıyor. Gaz lambası, mum ve lüksle aydınlatılan evlerde buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi kullanılamazken öğrenciler mum ışığında ders çalışıyor.

Kayadibi Mahallesi Gökbent Mevkii\'nde yerleşim yerine 2 kilometre uzaklıktaki 3 hanenin sakinleri, evlerine elektrik verileceği günü bekliyor. Geceleri karanlıkta kalan evler, gaz lambası, mum ve lüksle aydınlatılırken; buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletleri kullanılamıyor. Çiftçilikle geçimleri sağlayan vatandaşlar zor şartlarda yaşamını sürdürürken, mum ışığında ders çalışan öğrenciler ödevlerini bir sonraki güne yetiştirmekte zorlanıyor. Evlerinde elektrik tesisatı olmasına karşın Aydın, Denizli, Muğla (ADM) Elektrik Dağıtım Şirketi\'nin 2 kilometre mesafedeki yerleşim yerinden evlerine dağıtım sistemi kurmadığını öne süren vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

\"İLK BAŞVURU 1972 YILINDA YAPILDI\"

Ev sahiplerinden 76 yaşındaki Sabri Göksan elektrik için ilk başvuruyu 1972 yılında yaptıklarını kaydetti. Evlerinin arazisi orman sınırları içinde kaldığı için elektrik verilmediğini anlatan Göksan, daha sonra arazilerinin 2B\'ye (orman vasfını yitirmiş arazi) çıkarıldığını, 2015 yılında ise tapularını aldıklarını kaydetti. Farklı dönemlerde Cumhurbaşkanlığı makamına kadar dilekçeli müracaatlarda bulunduğunu, ancak tapu olmaması gerekçe gösterilerek başvuruların geri çevrildiğini aktaran Göksan, \"Artık tapumuz var. Ama elektrik yine yok. Gaz lambası, mum, lüks ve çıra ile yaşıyoruz. 21\'inci yüzyılda dağa, bayıra elektrik götürülürken bize hala elektrik gelmedi. Televizyon ve buzdolabı çalıştıramıyoruz. Her şeyden bihaber yaşıyoruz\" dedi.

\"45 BİN LİRA İSTEDİLER\"

Göksan\'ın oğlu 32 yaşındaki Sabri Göksan ise ADM Elektrik Dağıtım Şiketi\'nin evlerine elektrik tesisatı çekmek için 45 bin lira para istediğini öne sürdü. Çiftçilikle geçindiklerini anlatan Göksan, \"Bu parayı bulmamız mümkün değil. Devletimiz her yere elektrik götürürken bizi karanlıkta bıraktı. Bir an önce elektrik bekliyoruz. Evimizde su var. Parasını ödüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir görevli eve gelmiş, fatura kesmek için elektrik sayacı arıyor. Böyle bir şey bu devirde olmaz\" diye konuştu.

Ev sahiplerinden Hasibe Durduran da buzdolabı olmadığı için yaz gününde soğuk su içemediklerini, yaptıkları yemekleri saklamakta zorluk çektiklerini, her öğün yemek hazırlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

\"GÜN BATMADAN ÖDEVLERİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Mum ışığında ödev yapan Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Safinur Göksan, elektrik olmadığı için derslerini gün ışığında tamamlamaya çalıştığını söyledi. Akşama kalınca mum ışığında ödev yaptığını belirten Göksan, ailesiyle birlikte elektrik beklediklerini belirtti.

Aynı okulda 6\'ncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Sami Göksan ise \"Yapacak başka bir şey yok. Elektrik istiyoruz. Hep böyle derslerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Mum ışığında ya da lüks ışığında ödev yapmaktan yorulduk\" dedi.

ADM ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ\'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin ADM Elektrik Dağıtım Şirketi\'nden açıklama yapıldı. Elektrik dağıtım sistemine ilişkin yapılacak yatırımlarım denetime tabi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Yasal düzenlemelere göre bu tür alanlara kamu kaynakları kullanarak gerçekleştirilecek yatırımlar için en az 5 kullanıcının ikamet etmesi ve bağlantı talebi ile müracaatta bulunması gerekmektedir. Bölgede yönetmelikte belirtilen sayıda kullanıcı bulunmamakta olup, bu alan mevcut elektrik sistemine takriben 2 kilometre uzaklıkta ve yerleşim yeri dışındadır. Bu nedenle yalnızca sınırlı sayıdaki hanenin ihtiyacının karşılanması için kapsamlı bir elektrik dağıtım tesisi ve trafo inşası gerekmektedir. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması hususu gözetilerek oluşturulduğu bilinen söz konusu yasal sınırlamalar nedeniyle bu tesislerin yapımı mümkün olmamıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Mum ışığında ders çalışan öğrencilerden görüntü

- Lüks ışığında oturan vatandaşlardan görüntü

- Baba Sabri Göksan ve oğul Sabri Göksan ile röportaj

- Hasibe Durduran ile röportaj

- Öğrenciler Safinur Göksan, Sami Göksan ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER(Muğla),(DHA)

============================================

Çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptılar

ANKARA\'da çalıntı araçla polisten kaçan Oral E., Hipodrom Caddesi\'nde kaza yaptıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Araçta bulunan Dilek G. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ankara\'da gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 FMH 68 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü, polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisler kaçan aracı telsizden anons ederek merkeze bildirdi. Aracın plakasından yapılan sorgulamada çalındığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın kaçtığı bölgelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Defalarca ters yöne giren ve refüje çıkarak karşı şeride geçen Oral E. ile polis arasında yaklaşık yarım saat kovalamaca yaşandı. Sürücü Oral E. son olarak Mevlana Bulvarı\'ndan Hipodrom Caddesi\'ne inerken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı yara almadan atlatan Oral E. araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Araçta bulunan Dilek G. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli Oral E.\'nin yakalanması ise çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Kaza yerinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Gözaltına alınan Dilek G.\'den görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)

=======================================