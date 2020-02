DHA YURT BÜLTENİ - 21

SPİL DAĞI\'NDA MAHSUR KALAN LİSE ÖĞRENCİLERİ KURTARILDI



MANİSA\'da, doğa gezisi için çıktıkları Spil Dağı\'nda mahsur kalan 2 lise öğrencisi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Manisa Anadolu Lisesi öğrencilerinden 17 yaşındaki Burak Çağlar ve Alper Yasin Oyen, Şehzadeler ilçesi Ağlayan Kaya Mevkii\'nden sabah saat 09.00 sıralarında gezi amaçlı Spil Dağı\'na çıktı. Akşam saatlerinde aşağıya inmek isteyen öğrenciler havanın kararmasıyla yollarını kaybedince durumu polise bildirerek, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen AKUT ve AFAD ekipleri öğrencilere telefonla ulaşarak ateş yakmalarını ve cep telefonlarından bulundukları yerin konumunu atmalarını istedi. Atılan konum üzerine bölge üzerinde ulaşım planı yapan kurtarma ekipleri Spil Dağı\'na Kır Kahvesi Mevkii\'nden çıkarak öğrencilerin izini bulmaya çalıştı. İhbarın ardından öğrenciler 6 saatlik bir çalışmayla bulundukları yerden kurtarıldı. Doğa gezisi için sabah erken saatlerde Spil Dağı\'na çıktıklarını, havanın kararmasıyla yollarını kaybettiklerini belirten öğrenciler kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti.

\'FİZİKSEL SIKINTILARI YOK\'

Arama Kurtarma Derneği Manisa Şubesi Ekip Lideri Hakan Özcan gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Öğrencilerimizin mahsur kalma ihbarı bize düştükten hemen sonra harekete geçtik. Arkadaşlara ulaşmamız 4 saat sürdü. Spil Dağı\'nda Şelale Mevkii\'nin biraz üstünde arkadaşlarımıza ulaştık. Havanın kararması onları biraz paniğe sevk etmiş. Yoksa durumları gayet iyi. Fiziksel anlamda da bir sıkıntıları yok çok şükür. Olayın güzel tarafı, yanlarında telefonlarının ve şarjlarının olması\" dedi.

Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı (2)

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazanın ardından polislere teslim olan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Öte yandan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Güvenlik kamerasında, daha önce iş yerinin önünde olduğu belirtilen motosikletin, yolda oduğu ve otomobilin masada yemek yiyen müşterilere son anda çarpmadan durduğu görüldü. Otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen yararıların hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.

ATİYE CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİNDE COŞTURDU

OSMANİYE\'nin Kadirli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Konseri\'nde ünlü şarkıcı Atiye, binlerce kişiyi coşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Atiye, Kadirli Kabasakal Parkı\'nda sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Atiye, izleyenlere unutamacakları bir gece yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konserin ardından konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, her 29 Ekim\'de bir sanatçıyı Kadirli\'ye getirdiklerini söyledi. Vatandaşların ünlü sanatçıları ilçede görmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Tarhan, \"Dolayısıyla bizler de halkımızın istekleri doğrultusunda yıldızları ilçemize getirmeye devam edeceğiz. Atiye hanım da sizleri şarkılarıyla mest etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı en iyi şekilde kutluyoruz. Belediye olarak 12 projemizin açılışını yaparken, ilçemize teleferik kazandırıyoruzö dedi. Başkan Tarhan, konuşmasının ardından Atiye\'ye çiçek ve dünyaca ünlü Karatepe Kilimi hediye etti.

