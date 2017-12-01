DHA YURT BÜLTENİ - 21

Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından öldürüldü



ADANA\'da 41 yaşındaki Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi 32 yaşındaki Tuğba Seviner\'in evine gitti. Ayrılma aşamasında olan eşler arasında başlayan tartışmaya, bu sırada evde bulunan Tuğba Seviner\'in arkadaşları 29 yaşındaki Ali Kavran ile 50 yaşındaki Özer Altınoğlu da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Uğur Seviner, boğazına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Seviner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Tuğba Seviner, Ali Kavran ve Özer Altınoğlu\'nu olay yerinde gözaltına alırken, cinayette kullandığı düşünülen iki adet bıçağı da ele geçirdi. Bıçağı kimin kullandığı henüz kesinlik kazanmazken, cinayet şüphelisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.

ELLERİ KANLI GELDİ

Evde yaşanan arbede sırasında bıçağı kullandığı öne sürülen Tuğba Seviner, elleri kanlı şekilde sağlık kontrolüne getirildi. Sevgili oldukları iddia edilen Tuğba Seviner ve Ali Kavran, basın mensuplarının cinayetin nedenine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Soruşturma devam ederken, olayda şüpheli olarak adı geçen Özer Altınoğlu\'nun, ölen Uğur Seviner\'in arkadaşı olduğu, kavgayı ayırmaya çalıştığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Tuğba Seviner\'in oturduğu apartmanın görüntüsü

- Olay yerinde inceleme yapan polislerden görüntü

- Olayda kullanıldığı öne sürülen bıçaktan görüntü

- Olay yerirndeki polis araçlarından görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

- Tuğba Seviner\'in elleri kanlı şekilde sağlık kontrolüne getirilmesi

- Tuba Seviner\'in adli tıp biriminde beklerkenki görüntüsü

- Seviner\'in sağlık kontrolü sonrasında polis aracına bindirilmesi

- Şüpheli Ali Kavran\'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

Süre: 02\'00\" - Boyut: 122 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Kahramanmaraş\'ta doçente markette silahlı saldırı



KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesi\'nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır, markette alışveriş yaparken bir kişinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Ağır hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Onikişubat Mahallesi\'nde meydana geldi. Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesi\'nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır, bir markette alışveriş yaparken, yanına yaklaşan kimliği baelirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Müşteriler korku ve panikle kaçışırken, Ağır bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Kargaşadan yaralanan saldırgan yaya olarak kaçtı. Yerde acı içinde kıvranan Ağır için markette bulunanlar polis ve sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülen Hüseyin Ağır, tedaviye alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Kayınbiraderini öldüren enişte adliyeye sevk edildi (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayınbiraderini öldüren Maşallah Kaya ile babası Ahmet ve kardeşi Ferdi Kaya, çıkarıldıkları mahkemce tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: ADANA,(DHA)

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