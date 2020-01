DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bakan Zeybekci: Elektronik ticaret dalgası geliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci geleneksel üretim ve ticaret yöntemlerinin değiştiğini belirterek yakın gelecekte elektronik ticaret dalgasının her şeyi değiştireceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği\'nce (ATHİB) düzenlenen \'6\'ncı Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması\'nın ödül törenine katıldı. Adana Müze Kompleksi\'nde gerçekleştirilen törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Adana Sanayi Odası ve ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç, katılımcılara seslendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükeşi ise, \"Dünyanın her yerinde binlerce tasarımcı var. Ama tarihe geçen tasarıcımlar 3 ana şeye inanmışlar. Tasarı için üstün yetenek gerekmediğine inanmışlar, vizyonlarından hiç fedakarlıkta bulunmamışlar ve üçüncüsü ise inandıklara şeye sımsıkı sarılmışlar. Bunu dikkate almalıyız\" dedi.

\'MÜCEVHER YARATMAK ZORUNDAYIZ\'

Katılımcılara seslenen AB Bakanı Ömer Çelik de, \"Eskiden moda dört mevsime göre belirleniyordu. Çünkü insanlar ihtiyaçtan giyiniyordu. Her şey değişiyor. Artık moda 52 haftaya göre belirleniyor. Yeni tasarımlar insanların gözleri önüne getiriliyor. Müzelerde bin yıllık eserler de görüyoruz. Onlar hala kültürel mücevherlerini korumaktadırlar. Adana\'daki Taşköprü yıkılmış tekrar yapılmıştır. Taşköprü\'ye baktığınızda onun kıymetini zaman eskitememiştir. O zamanı eskitmiştir. Kültürel cevherden mücevher yaratmak zorundayız.\"

ELEKTRONİK TİCARETİ ANLATTI

Alkışlarla kürsüye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise şunları kaydetti: \"Artık farklılaşırsanız farklılık elde ediyorsunuz. Gelecekteki dünya bilgi, teknoloji ve tasarımı üreten ülkeler ile bunları tüketen ülkeler olarak ayrılıyor. Biz Türkiye olarak hep tüketen ülkelerden olduk. Ama bundan sonra muassır medeniyet yolculuğunda, bırakın namerde, merte bile muhtaç olmamak için farklı olmamız gerekiyor. Bugün doğru olarak bildiğiniz her şey 5 yıl sonra kesinlikle yanlış hale gelecek. Dünya değişiyor, dünya nereden nereye geldi. Eskiden insanlar çarşıdan alışveriş yaparlardı, şimdi o çarşılar devasa alışveriş merkezlerine dönüştü. Şimdi yeni bir dalga geliyor. Bu yeni dalgada Adana\'da ürettiğiniz ürünle Japonya\'daki dükkana rakip olabilirsiniz. Buradaki tasarımlarınızı elektronik ticaret sitelerine koyduğunuz zaman dünyanın her yerine ulaşıyor, ürünlerinizi 24-48 saat arasında ulaştırabiliyorsunuz. Çin ihracatının yüzde 22\'sini elektronik ticaret oluşturuyor. Geleneksel üretim ve ticaret yöntemleri değişiyor. Elektronik ticaret dalgası yakın gelecekte her şeyi değiştirecek.\"

BÜYÜLEYİCİ GÖSTERİ

Konuşmaların ardından yarışmacılara ait kumaş tasarımları, ünlü sanat yönetmeni Beyhan Murphy\'nin koreografisinde hazırlanan tiyatral bir gösteriyle tanıtıldı. Gösteri büyük beğeni topladı. 10 eserin finale kaldığı yarışmada 1\'incilik ödülü \'Skinless\' tasarımıyla Fatma Süleymanoğlu\'na, 2\'ncilik ödülü \'Butterfly Caught\' tasarımıyla Fatma Süleymanoğlu\'nun kardeşi de olan Süreyya Süleymanoğlu\'na, 3\'üncülük ödülü ise \'Rhythm Of The Nature\' tasarımıyla Pelin Aykar\'ın oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Bakan Çelik ve Bakan Zeybekci ile protokol üyeleri verdi. Törenin ardından Anadolu Ateşi Topluluğu izleyicilere gösteri sundu.

Milletvekili adayı dayısını ve kuzenini vurup, hastaneye götürdü



ŞANLIURFA\'da S.P. tartıştığı Ak Parti\'den de milletvekili adayı olan dayısı Mehmet Arkan ile oğlu Sertif Arkan\'ı tabancayla vurup yaraladıktan sonra otomobille hastaneye götürdü. Olay sonrası S.P. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. 1 Kasım genel seçimlerinde Ak Parti\'den milletvekili adayı olan Mehmet Arkan, eve gelen yeğeni S.P. ile tartıştı. Tartışmaya Arkan\'ın oğlu Sertif Arkan da daihl oldu. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken S.P., dayısı Mehmet Arkan ve oğlu Sertif\'e ateş açıp, bacaklarından vurdu. S.P. daha sonra dayısı Mehmet Arkan ve kuzeni Sertif\'i otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayı haber alan Arkan\'ın yakınları da hastaneye akın etti. Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de, Arkan\'ı hastanede ziyaret edip sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan S.P.\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu Bakan Kaya\'nın da katılımıyla başladı



BOLU Abant’ta Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu’na katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Boşanma süreci danışmanlığı verdiğimiz çiftlerimizden yaklaşık yüzde 40\'ının boşanmaktan vazgeçtiğini gördükö dedi.

Uluslarası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı’ndaki bir otelde Aile, Toplum ve Devlet isimli sempozyum düzenlendi. 3 gün sürecek olan sempozyuma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Uluslarası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci ve Uluslarası Vuslat Platformu üyeleri katıldı. Sempozyumda Bilal Erdoğan Türkiye\'de aile yapısının önemini anlatan bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşan Bakan Kaya, boşanma süreci danışmanlığı sayesinde çiftlerin yüzde 40 oranında boşanmaktan vazgeçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:

700 bine yakın çifte aile öncesi eğitimi veriliyor. Evli çiftlerimiz için de eğer evliliklerini sürdüremeyeceklerini inanıyor ve boşanmak için başvurdularsa eğer, boşanma süreci danışmanlığı dediğimiz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Boşanma süreci danışmanlığı verdiğimiz çiftlerimizden yaklaşık yüzde 40\'ının boşanmaktan vazgeçtiğini gördük. Boşanma süreci danışmanlığı hizmetimiz, bizim ailelere verdiğimiz en önemli mekanizmalarımızdan birisi. Önümüzdeki dönemde bu danışmanlık hizmetimizi ülke genelinde daha da yaygınlaştıracağız.ö

ERKEKLERE DE ÇOCUK BAKMAK İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI

Bakan Kaya, erkeklerin çocuklarına bakabilmeleri için yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olduklarını belirterek, \"Artık çalışan kadınlar ve erkekler, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahipler. Bu hakkı sadece kadına vermedik, isterse bir baba da çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı olarak çalışabilecek. Hem kadını, hem de aileyi destekliyoruz. İnanıyoruz ki, kadın güçlü olursa, aile de güçlü olur ve aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplumu güçlendirirsek de ülkemiz güçlenir\" diye konuştu.

22\'nci Arkeoloji Günleri lüks lambaları altında başladı



MERSİN\'de bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Arkeoloji Günleri başladı. Elektrikler kesilince, programın büyük bir kısmı piknik tüpünden yapılan lüks lambası ve ışıldaklar altında yapıldı.

İçel Sanat Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe CHP Milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Sanat Kulübü Başkanı Sedat Aydöner ve sanatseverler katıldı.

Programın hemen başında elektrikler kesilince lüks lambaları ve ışıldaklar altında açılış konuşmasını yapan Sanat Kulübü Başkanı Aydöner, açık hava müzesi olmayı hak eden bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi. Bölgenin her santimetrekaresinden tarih fışkırdığını aktaran Aydöner, \"Medeniyetler bize göz kırpıyor. Ne yazık ki uzun yıllardır ihmal edilen bu değerlerimizi, sizler gibi değerli bilim insanları sayesinde açığa çıkartacağız. İçel Sanat Kulübü bu kentin yaşatılması gereken değerlerinden biri\" dedi.

Konuşmaların ardından geleneksel ödül törenine geçildi. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu Kent Kültürüne Katkı Ödülü\'ne layık görülürken, Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu da Kültürel Mirasa Katkı Ödülü\'nü aldı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve sanatseverler, Mehmet Ali Meriç imzalı Arkeolojik Miras Fotopentür Sergisi\'ni gezdi. 13-15 Ekim tarihlerinde yapılan Arkeoloji Günleri, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Otomobilin çarptığı üniversiteli Ümmühan öldü



KONYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ümmühan Berber, öldü.

Kaza, saat 20.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Özel bir şirkette paket servisi yaptığı belirtilen 21 yaşındaki Abdurrahman Zeki Çelik yönetimindeki 43 AE 173 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Ümmühan Berber\'e çarptı. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümmühan Berber\'in öldüğü tespit edildi.

Berber\'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Abdurrahman Zeki Çelik ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

