DHA YURT BÜLTENİ - 20

DESTİCİ: ADAYLARIMIZI AÇIKLAMAYA SİVAS\'TAN BAŞLIYORUZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, belediye başkan adaylarını açıklamaya Sivas\'tan başlayacaklarını belirterek, \"Cumartesi günü Sivas belediye başkan adayımızı ve ilçe belediye başkan adaylarımızın bir kısmını açıklayacağız\" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nin kuruluşunun 60\'yılı nedeniyle Yunusemre Kampüsü\'ndeki yeni öğrenci yemekhanesinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Destici, belediye başkan adaylarını açıklamaya Sivas\'tan başlayacaklarını belirterek, \"Biz Büyük Birlik Partisi olarak kendi adımızla, kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Adaylarımızı açıklamaya, Cumartesi günü Sivas\'tan başlıyoruz. Sivas belediye başkanı adayımızı ve oradaki ilçe belediye başkanı adaylarımızı açıklayacağız. Daha sonra da diğer adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Eskişehir\'de bu illerimizden bir tanesi. Eskişehir bizim için önemli. Adaylık müracaatlarımız henüz tamamlanmadı. Bunlar tamamlandığında değerlendirmelerimizi yapıp adaylarımızı sizlerle buluşturacağız\" dedi.

\'ARTIK İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ OLDU\'

Türkiye\'de ittifakların artık kaçınılmaz olduğunu söyleyen Destici, \"Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, artık ittifaklar kaçınılmaz oldu. Genel seçimlerde bunun yasal bir zemini vardı ama yerel seçimlerde yasal bir zemini olmamasına rağmen iktidar partisi ittifakı görüştü, ana muhalefet partisi ittifakı görüşüyor. Mecliste grubu bulunan bütün partiler ittifakı görüşüyor. Şu anda bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Doğu ve Güney Doğu Anadolu\'da PKK terör örgütünün siyasi partisinin karşısında hangi siyasi partimiz öndeyse biz onu destekleriz. Bizim önde olduğumuz yerlerde de aynı hassasiyeti diğer siyasi partilerimizden bekleriz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Resepsiyona katılanların,

-Mustafa Destici\'nin konuşmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

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SİVAS\'TA MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI: 2 YARALI

SİVAS\'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 58 BB 915 plakalı motosikletle seyir halindeki Batuhan Gürcüoğlu(21), yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay Güven\'e (22) çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan Gürcüoğlu ile çarptığı Oktay Güven ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırılan Batuhan Gürcüoğlu ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Oktay Güven tedaviye alındı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

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Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 ölü, 1 ağır yaralı (3)

FİRMA YETKİLİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili jandarma ekipleri firma yetkilisi F.A., F.D. ve M.K.\'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen 3 kişinin işlemleri devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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