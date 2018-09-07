DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kurtların saldırdığı 78 küçükbaş telef oldu



ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde, koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 78 küçükbaş hayvanı telef etti.

Sungurlu ilçesi Çayyaka ve Kızılırmak\'a bağlı Korçullu köylülerine ait çoban Adil Kayretli\'nin otlattığı 300 koyundan oluşan sürüye, kurt sürüsü saldırdı. Adil Kayretli, isimli çoban 15\'e yakın kurdun koyun sürüsüne saldırdığını gördü. Paniğe kapılan Kayretli, durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi. Bu sırada kurtlar 20 kuzu, 1 oğlak ve 57 koyunu kısa sürede telef etti. Toplam 78 hayvan telef olurken, telef olan hayvanların 17\'si Çayyaka Köyü\'nden Adil Kayretli\'ye, 61\'inin de Korçullu Köyü\'nden Metin Kayretli\'ye olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen köylüler gördükleri manzara karşısında şok oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Telef olan koyunlar

Sahiplerinin koyunları kontrolü

Jandarmadan görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

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Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı



KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, \'Mahalle Kültürü\' temasıyla bu yıl 19’uncusu düzenlenen \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' açılış programı ile başladı.

Türkiye’nin ilk ve tek belgesel film festivali olma özelliğine sahip 19’uncu \'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali\' kortej yürüyüşü ile başladı. Milyonların yıllarca ilgi ve beğeniyle izlediği mahalle kültürünün televizyona yansıması sonucu hafızalara kazınan \'Mahallenin Muhtarları\' ve \'Bizimkiler\' dizisinin bazı oyuncuları da yürüyüşe katıldı. Karabük Vosvos Kulübü ile Safranbolu Off-Road Kulübü ve Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü üyeleri de yürüyüşe araçlarıyla katıldı. Köyiçi mevkiinde bando eşliğindeki yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı\'nda son buldu. Burada yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, \"Bizi biz yapan değerlere her zaman vurgu yapan, aynı zamanda bunu Safranbolu\'yu Safranbolu yapan değerlerle harmanlayan bir festivali daha yapmaktan dolayı mutluyuz\" dedi.

Konuşmanın ardından Ürkmezer, sinemaya önemli katkılar sağlayan ve unutulmazlar arasına giren sanatçılar Serpil Tamur, Anta Toros, Ayşe Kökçü, Alp Balkan, Ümit Yesin, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağralı, Filiz Kaynak, Güler Ökten, Hikmet Körmükçü, Sabriye Kara, Atılay Uluışık, Songül Ülkü ve yönetmen Umur Bugay\'a plaket verdi. Daha sonra 3 gün sürecek olan festival meşalesi yakıldı. Program, yöresel halk oyunları, Dj Emre Yıldırım performansı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Festival Cumartesi günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kortej yürüyüşü

-Fatih Ürkmezer\'in konuşması

-Sanatçıların konuşmaları

-Plaket takdimi, festival ateşin yakılması, havai fişek gösterisi

-Halkoyunları gösterileri

SÜRE: 04.58 - BOYUTU: 551 MB

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /SAFRANBOLU(Karabük,(DHA)

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\'Mozart\' ödüllü gurbetçi Ali\'nin büyük başarısı

ALMANYA\'da düzenlenen 54\'üncü \'Jugend Muzisiert\' yarışmasında müzik kategorisinde birinci olup, ayrıca kemanla çaldığı eserle \'Wolfgang Amadeus Mozart\' ödülüne layık görülen Malatyalı Ali İnsan (13), keman eşliğinde seslendirdiği \'Altın Yüzüğüm Kırıldı\' türküsüyle büyük beğeni topladı. Malatya\'da yakınlarını ziyarete gelen İnsan\'ın videosu, paylaşım rekorları kırıyor.

Malatya\'dan 1996 yılında Almanya\'ya göç eden Hüseyin-Gülten İnsan çiftinin iki çocuğundan biri olan Ali, anaokulu öğretmeninin tavsiyesiyle kemana ilgi duydu ve Almanya\'da devletin kurslarına katıldı. İnsan, geçen yıl Almanya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen 54\'üncü \'Jugend Muzisiert\' yarışmasında klasik müzik kategorisinde birinci oldu. İnsan, Wolfgang Amadeus Mozart\'ın \'Voi che sapete\' eserini de çok iyi seslendirdiği için jüri tarafından \'Mozart\' ödülüne layık görüldü. Babası saz, kız kardeşi de keman çalan Ali İnsan, yaz tatili nedeniyle ailesiyle geldiği memleketi Malatya\'da, müzik öğretmeni Hamit Aydeniz\'in katkısıyla \'Altın Yüzüğüm Kırıldı\' türküsünü keman çalarak seslendirdi. Sosyal medyadan yayımlanan video, kısa sürede büyük beğeni aldı ve binlerce kez paylaşıldı.

Öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı müziğe devam edip, başarılar elde etmeyi amaçladığını anlatan Ali İnsan, \"6 yıldır keman çalıyorum ama klasik müzik eğitimi alıyorum. Almanya çapındaki müzik yarışmasına katıldım. Orada 2 defa seste ve kemanda birincilik ödülü aldım. Çok güzel bir duygu. Almanya\'da müzik yarışmasına katılırken, birincilik ödülünün dışında Mozart\'ın eserini seste çok iyi sergilediğim için, ayrıca Mozart ödülünü aldım. Onun için çok sevindim. Bu kadar büyük olacağını beklemiyordum ama çok sevindim. Bu arada herkes beni çok tebrik etti, başarı dilediler. Bundan sonra ise hem okula, hem müziğe devam etmek istiyorum. Hem okulda başarılı olmaya çalışıyorum, hem de müzikte. Müzikte iyi bir yerlere varmaya çalışıyorum ama okulda da iyi bir mesleğim olsun istiyorum. Eğer müzik çalıyorlarsa, o zaman devam etsinler. Müzik çok güzel bir şeydir ve müzik çalmalarını tavsiye ederim\" dedi.

Ali İnsan\'ın babası Hüseyin İnsan ise, oğlunun küçük yaşta müziğe başladığını ifade ederek, \"Müzikte kabiliyetli olduğunu anaokulunda bize söylediler. Biz de orada bir müzik okulu vardı, oraya gönderdik. Orada da gerçekten kemanı sevdi. Onun dışında da sesi de çok iyiydi. Aynı zamanda ses dersi de almaya başladı. Bugüne kadar klasikte çok iyi. Tabi bunun dışında biz farklı bir kültürden geldiğimiz için Türk Halk Müziği de söyledi, Türk Sanat Müziği de. Farklı farklı özgün müzikler ve her türlü müziğe ilgisi vardı, biz hep dinliyorduk. Sonrasında kendisi söylemeye başladı. Bu şekilde de birkaç paylaşımda bulundu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eski görüntüleri

- Şarkı söylemesi

- Keman Çalması

- Ailesiyle evde oturması

- Keman çalıp şarkı söylemesi

- Öğretmeninin eşlik etmesi

- Ali İnsan röp.

- Şarkı söylemesi

- Babası Hüseyin İnsan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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İzmir\'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)

KOKU GECE DE SÜRDÜ

Bir süredir İzmir\'in belirli bölgelerinde hissedilen, son günlerde kent geneline yayılan ve sebebi körfeze kanalizasyon atıklarının boşaltılması olduğu ileri sürülen kötü koku, akşam saatlerinde de devam etti.

Özellikle Körfez\'e yakın bölgelerde hissedilen kötü kokunun kent geneline yayılması üzerine gün boyunca hem AK Partili siyasilerden hem de Büyükşehir\'den gelen açıklamalar, İzmirliyi memnun etmedi. Söz konusu kokunun geçmek bilmemesi, körfeze yakın oturanların yanı sıra esnafı da mağdur etti. Sahil boyunca çay, kahve ve mısır gibi ürünler satarak geçimini sağlayan Mustafa Çevik, kötü koku yüzünden vatandaşların sahilde durmak istemediğini ve bu durumun kendisinin işlerini olumsuz etkilediğini ileri sürerek, “Bizler de bu durumdan oldukça mağduruz. Kanalizasyon atıklarının körfeze boşaltıldığı söyleniyor. Bu duruma bir çare bulunması lazım. Hem gün hem de gece vakitlerinde burnumuzun direği sızlıyorö diyerek duruma tepki gösterdi.

\"BALKONUMA ÇIKAMADIM\"

Göztepe semtinde oturduğunu ve bir haftadır devam eden kötü kokunun son bir haftada iyiden iyiye arttığını belirten Lütfi Bilgen, “Gündüz vakti balkonumun kapısını açamadım. Evimin içine kadar giren bu koku hem beni hem de ailemi rahatsız ettiö dedi. Ahmet Piriştina zamanında bu tür koku problemlerinin çözüldüğünü vurgulayan Bilgen, “Umarım yine bu sorun çözülür, değilse yakında evimizde oturamaz hale geleceğizö dedi.

Sahilde amatör olarak balık avlayanlardan Can Geresinli de, kendisinin geç vakitte sahile geldiğini, az da olsa koku hissettiğini belirterek, “Özellikle gündüz avlanan arkadaşlar bahsettiler kokudan. Ben de şu anda az da olsa hissediyorum ancak gündüzki arkadaşların anlattıklarına bakılırsa o kadar fazla olduğunu düşünmüyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahil şeridinden görüntü

- Vatandaşlarla röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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Adana\'da otomobil devrildi: 4 yaralı



ADANA\'nın merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp, devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. Berke Akyıldız (22) yönetimindeki 01 EA 475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Akyıldız ile otomobilde bulunan 3 kişi, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Devrilen otomobilden görüntü

- Kaza yerindeki polisler

- Kaza yerinde toplanan vatandaşlar

- Otomobilin yola savrulan parçaları

- Otomobilin çekiciye alınması

- Kazanın yaşandığı bulvar

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'46\" - BOYUT: 327 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Minibüsün çarptığı \'ayı\' telef oldu



SİVAS\'ta, aniden yola çıkan ayıya minibüs çarptı. Telef olan ayı, çevredekiler tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza saat 23.45 sıralarında, Sivas Erzincan karayolu Göydün Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas\'tan Nevşehir\'e istikametine giden Nuri Vural yönetimindeki 50 LG 779 plakalı minibüs, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Kaza sonrası minibüsü durduran sürücü Vural, neye çarptığına bakmak için döndüğünde ayı olduğunu fark edince korkarak olay yerinden uzaklaştı. Vural, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklaştıktan sonra aracını durdurarak polise haber verdi. Telef olan ayı çevredekiler tarafından yol kenarına alındı. Minibüste ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Telef olan ayıdan görüntüler

-Ayının yoldan kaldırılması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

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İnegöl\'de dört araç birbirine girdi: 2 yaralı



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl\'den Bursa istikametine giden Ferdi P. (23) yönetimindeki 16 SK 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak yan şeridinde seyir halinde olan Atilla Ş. (49) yönetimindeki 16 ABA 140 plakalı otomobille çarptıktan sonra önünde seyreden Mesut E. yönetimindeki 64 NF 451 çekiciye ve ardından 64 NF 452 plakalı TIR\'a çarpıp, şarampole uçtu. Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görünüler

Araçlardan ve ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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