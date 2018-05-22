DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bakan Özlü: Kadını ile genci ile 24 Haziran seçimlerine damga vuracağız



BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 126 kadın milletvekili adayı gösterdiklerini, yaş ortalamasının 44 olduğunu belirterek, \"Kadını ile genci ile 24 Haziran seçimlerine damga vuracağız\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 24 Haziran seçim çalışmalarını başlatmak üzere Düzce\'ye geldi. Bakan Özlü, toplantı öncesi yaptığı açıklamada \"Biliyorsunuz bugün son gündü, tüm partiler seçim kuruluna aday listelerini verdiler. Ak Parti olarak bizde verdik. 24 Haziran seçimleri için start verilmiş oldu. Ak Parti adayları Türkiye\'nin her yerinde göz dolduran, kendisini seçim bölgeleri ile bütünleştirmiş, seçmenlerimiz tarafından sevilen isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız listelerde bizim farkımız bir kez daha ortaya çıktı. 126 kadına aday gösterdik. Adaylarımızın yaş ortalaması 44\'tür. Yine 25 yaş altında 57 tane adayımız var. Kadını ile genci ile 24 Haziran seçimlerine damgamızı vuracağız. Ak Parti aday listeleri yıldız gibi parlıyor\" diye konuştu.

Bakan Özlü, gazetecilerin \'Aday gösterilmeyen aday adayları kırgınlık yaşar mı?\' sorusunu, \"Bizim partimizde asla kırgınlık olmaz. Buradaki her bir arkadaşımızın geçmişte aday adaylığı vardır ve aday gösterilmemiştir. Bunlardan birisi benim. 2011\'de bende aday adayıydım, listede gösterilmedim bakın geldim bugün bakanlık yapıyorum\" diyerek cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Faruk Özlü\'nün sohbet ederken görüntüsü

Bakan Özlü\'nün açıklamaları ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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Artvin\'de otomobil dereye uçtu: 3 kayıp (ek)

DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ BULUNAMADI

Artvin\'de, kontrolden çıkarak Şavşat deresine uçan otomobil ve içindeki 3 kişi bulunamadı. Bölgede ara verilen arama çalışmalarına sabah erken saatlerde takviye ekiplerinde gelmesiyle birlikte yeniden başlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bölgedeki ekiplerden detay

Dere detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,(DHA)

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Sürgünde ölen atalarını andılar

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, Abhaz ve Çerkesler 1864 yılında Kafkasya\'dan sürgün edilirken ölen atalarını denize çelenk bırakıp, dualar ederek andı.

Çarlık Rusya\'sı tarafından 154 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes ve Abhazlar\'ın büyük bölümünün sahile çıktığı Kocaeli\'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı Sahili\'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy, Abazya\'nın Türkiye Temsilcisi Vadim Haraziya\'nın yanı sıra başta İstanbul, Ankara, İzmit, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Eskişehir ve Bursa gibi illerden olmak üzere Türkiye\'nin birçok bölgesinden Abhaz ve Çerkesler katıldı. Anma töreninde sürgünde ölenler için dua edilirken, kıyıya çıktıkları sahile çelenk ve karanfiller bırakıldı.

Törende konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy, \"Atalarımız bundan 154 yıl önce vatanını korumak için uzun yıllar sürdürdükleri savaşı kaybetmiş ve anavatanlarından adeta koparılarak sürgüne zorlanmıştır. Kafkas Sürgünü tarihin tanıklık ettiği en dramatik olaylardan biridir. Ecdadımızın sırtı Abhazya\'ya döndürülmüş, Karadeniz\'in karanlık ve soğuk yüzü ise önlerine koyulmuştur. Osmanlı kıyılarına gelinceye dek gemilerdeki salgın hastalıklar, susuzluk, açlık ve tarifsiz dram karaya çıkanların gemiye bindirilenlerin yarısı kadar bile yoktu. İşte bu yüzden Karadeniz en çok bize karadır. Aziz soydaşlarım atalarımız Osmanlı kıyılarına geldiğinde bu kez önlerinde bilmedikleri bir ülke, anlamadığı bir dil vardı. Karadaki yaşam gemideki yaşamdan daha kolay değildi. Öncelikle hayatta kalabilmek için mücadele veren atalarımız benliğini yitirmeden kültürünü nesilden nesile aktarmaya çabalamış ve başarılı olmuştur. Öyle bir millet düşünün ki vatanlarından sürgün edilmiş, ellerinde tutunacakları hiçbir dal bırakılmamış, tanımadıkları bir ülkede yaşamak zorunda bırakılmış, adeta küllerinden doğması gerektiği yüzlerine haykırılmış. Tarihte çok millet vardır ki dedeleri bu kadar olumsuzluğa maruz kalmasına rağmen torunları 154 yıl sonra atalarının huzurunda toplansın ve biz buradayız bıraktığınız mirasa sahip çıkıyoruz, kültürümüzü yaşatıyoruz acılarımızı ilk günkü kadar taze ancak tarihimizle dimdik ayaktayız diye haykırsın. Çekilen acıların tarifi yok telafisi de yok. Atalarımız varlıklarını sürdürmek için büyük acılar çektiler. Belki zamanı geri alamayız, çekilen sıkıntıları azaltamayız ancak biliyorum ki yaşanılan acıların farkında olmak ve onları yad etmek ruhlarını daha fazla huzura kavuşturuyor. Yüce Allah’tan dileğim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın\" dedi.

Tören geleneksel Nart Ateşi\'nin yakılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahile karanfil bırakılmasından görüntüler

- Federasyon Başkanı Atanur Aksoy\'un konuşması

- Meşalelerle yürüyüş

- Nart ateşinin yakılması

- Detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN / KANDIRA(Kocaeli),(DHA)

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Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı



NİĞDE\'de bir kişinin pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kömürcü Köyü\'nde Cihangir Ş., bilinmeyen bir nedenle pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derbaşı, Mustafa Yılmaz, Tacettin Derebaşı ve isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri Cihangir Ş.\'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin ise bulunmadığı bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastanenin acilinden görüntü

- Ambulansın hastaneye gelişi

- Jandarma ve polislerden görüntü

SÜRE: 00\'45\" - BOYUT: 48 MB

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

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Kırıkkale\'ye şehit ateşi düştü



IRAK\'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken\'in Kırıkkale\'deki baba ocağına ateş düştü.

Irak\'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda bugün Türk Silahlı Kuvvetler unsurları ile bir grup Bölücü Terör Örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Türken\'in, Kırıkkale\'nin Keskin ilçesine bağlı Keskin’in Maden Mahallesi Aslan sokakta oturan Hatice-Yaşar Türken çiftine acı haber askeri heyet tarafından verildi. Çocuklarının şehadet haberini alan Türken çifti, rahatsızlandı. Sinir krizi geçirdiği belirlenen Hatice-Yaşar Türken çifti, eve gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keskin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Bu arada şehit haberini alan yakınları ve komşuları Türken çiftinin evine taziyeye geldi. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Evli ve ikiz çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken\'in, yarın öğlen kılınacak namazdan sonra Keskin İlçe Mezarlığı\'nda defnedileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,(DHA)

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Uzaklaştırma kararı bulunan koca, zorla eve girip 3 çocuğunu rehin aldı



MALATYA\'da eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat T. (44), iddiaya göre alkol alıp, uzaklaştırma aldığı evine zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

Olay, gece saatlerinde Kiltepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat Toy, iddiaya göre içki içtikten sonra eşi E. komşusundayken uzaklaştırma kararı verilen evine zorla girdi. Çocukları A.Y.T. (19), Y.T (10) ve E.T.\'yi (8) bıçakla rehin alan Fuat T.\'nin bağrışmalarıyla eve gelen eşi E.T., polisten yardım istedi. İhbar üzerine gelen polislerin çabasıyla Fuat T., yarım saatin sonunda ikna olup çocuklarını bıraktı, kendi de teslim oldu. Korku dolu anlar yaşayan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Çocuklarını rehin alan Fuat T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detaylar

- Polis arabası

- Evden görüntü

- Sokak tabelası

- Sokaktan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

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