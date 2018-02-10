DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kuş türlerinin bulunduğu Van Gölü kıyısındaki sazlıkta yangın

VAN’ın Muradiye ilçesine hayat veren Van Gölü kıyısında bulunan kuşların yaşam alanı sazlıkta yangın çıktı. Yangına , Van Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Muradiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alkasnat Mahallesi’ndeki göl kıyısında bulunan sazlıkta dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Kısa sürede bütün sazlığı saran alevler, İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu, güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, sazlıkla birlikte bir çok kuş türü ve canlı\'nın da telef olduğu belirtilirken, jandarma sazlıkta çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sazlıkta çıkan yangından genel görüntü

-Sazlıktaki yükselen ateş

-Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: MURADİYE(Van),(DHA)

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Dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu



GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde yürürken dengesini kaybedip dere yatağındaki suya düşen 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Danacık Deresi\'nde meydana geldi. Evine gittiği belirtilen Muhammet Bilal Gülsümbül, dere yatağı kenarındaki yolda yürürken dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Muhammet Bilal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Muhammet Bilal\'in cesedi otopsi için Adana Adli Kurumu\'na gönderildi. Muhammet Bilal\'in annesi Şengül ve babası Yusuf Gülsümbül acı haberle yıkıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Çocuğun ambulansa taşınması

- Cenazenin morgdan alınması

- Cenazenin araca taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER /NURDAĞI(Gaziantep),(DHA)

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Elazığ\'da trafik kazası: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

SİİRT\'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli bir vatandaşı rapor almak üzere Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine götüren olarak otomobilin devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru Recep Seven şehit ourken, araç sürücüsü Ali Teğit de hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun18\'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Teğit\'in kullandığı 56 AG 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Devrilen araç sürücüsü Ali Teğit olay yerinde hayatını kaybederken, araçta görevli polis memuru Recep Seven de olay yerinde şehit oldu.

Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulanslarla Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın meydana geldiği bölge

Devrilen araçtan görüntü

Olay yerindeki jandarma ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, \'çete\' kıyafeti giydi



AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ve Erol Kaya\'ya Kahramanmaraş\'ta katıldıkları vefa gecesinde İl Başkanı Ahmet Özdemir tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunda mahalle çetelerinin giydiği yöresel kıyafeti giydirildi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı, milletvekili, il ve ilçe başkanı, gençlik ve kadın kolları başkanı, yönetim kurulu üyesi, belediye ve il genel meclisi üyesi gibi yönetim kurulu üyesi gibi partinin kuruluşundan bugüne kadar görev almış kişiler için bir vefa gecesi düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ve Erol Kaya ile yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede Kuran okundu.

Etkinlikte konuşan AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, programın düzenlendiği haftanın Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Pazartesi günü bizim şehrimizin kurtuluşunun 98\'inci yıldönümü. Biz bunu bir gün olarak kutlamıyoruz, şehrimizde bir hafta bunun coşkusu, heyecanı olur. Bu anlamda bizim için bu önemli günlerde bir araya gelmiş olmak çok önemli\" dedi.

ÜNAL: SÜTÇÜ İMAM\'IN RUHU AFRİN\'DE

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise AK Parti\'nin çok büyük bir aile olduğunu ve AK Parti\'de siyasetin temelini samimiyet ve cesaret oluşturduğunu söyledi. AK parti ailesine mensup olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Ünal, \"Hele hele Kahramanmaraşlı olmaktan, Kahramanmaraş\'ta siyaset yapmaktan ayrı bir onur ve gurur duyuyorum. 2017 yılında 17 Şubat\'ta hatırlayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmiş, Kahramanmaraş\'ımızı onurlandırmıştı. 12 Şubat\'tan 5 gün sonraydı, Fethi Sekin yeni şehit düşmüş, Ömer Halisdemir\'in acısı kalbimize işlemişti. O gün bir şey söylemiştik; Kahramanmaraş\'ta Sütçü İmam\'ın, Rıdvan hocanın, Arslan Bey\'in ruhu yeri gelir Ankara\'da Ömer Halisdemir olur, yeri gelir İzmir\'de Fethi Sekin olur demiştik. Şimdi o ruh, Afrin\'de kahramanlarımızın kalbinde teröre karşı büyük bir mücadele veriyor. Biz, aynı ruhun, aynı ocağın evlatlarıyız. Kahramanmaraş\'ı da kıymetli kılan o ruhun ocağı olmasıdır. O yüzden Kahramanmaraş kıymetlidir ve güzeldir\" diye konuştu.

YAZICI: 2007\'DE ELEKTRONİK ORTAMDA DARBE TEŞEBBÜSÜ OLMUŞTU

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye\'nin 15 Temmuz 2016\'da dünya tarihinde örneği olmayacak alçak bir darbe teşebbüsüne maruz kaldığını ancak milletin bunu önlediğini belirtti. AK Parti\'nin de bir darbeyi önlediğini kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:

\"Onu belki hatırlamıyorsunuz. AK Parti, 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçimine karşı elektronik ortamda icra edilmiş darbe teşebbüsüne karşı dik durmuş, şapkasını alıp gitmemiş, kapıların arkasında gizlenmemiş. Hemen liderimiz yetkili arkadaşları çağırmış Başbakanlık Konutu\'na, orada toplanmışız, o darbe teşebbüsüne karşı, o bildiriye karşı partinin, hükümetin vereceği cevabı kaleme almış, hükümet sözcüsüne okutmuşuz, darbeyi önlemişiz. Türk siyasi tarihinde hükümet ve parti düzeyinde ilk darbe önleme faaliyeti 2007\'de AK Parti gerçekleştirmiştir.\"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da vizyon ve vefanın çok önemli olduğunu ifade ederek siyaset yapan bir kişide vizyon ve vefanın olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da hayatta en büyük zevk aldığı şeyin insanlara vefa göstermek ve vefa görmek olduğunu belirterek, \"Vefa gösterenler hep vefa görürler ama vefasızlık yapanlar da hep vefasızlıkla yüz yüze kalırlar. En büyük vefa örneği Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Vefayı biz ondan gördük. İlkeli ve omurgalı duruşu biz ondan gördük. Mütevaziliği, dürüstlüğü biz ondan gördük ve her şeyden önemlisi mütevaziliği ondan öğrendik\" dedi.

\'ÇETE\' KIYAFETİ GİYDİLER

Konuşmaların sonunda 2001\'den bu yana AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı\'nda görev yapmış il ve ilçe başkanlarına teşekkür plaketleri verildi. Plaketleri Genel Başkan Yardımcıları takdim etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mahir Ünal ve Erol Kaya\'ya \'çete\' kıyafeti hediye etti. Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında mahallelerde oluşturulan ve Fransızları kentten kovan çetelerin giydiği yöresel kıyafetleri Genel Başkan Yardımcılarına, Ahmet Özdemir tarafından giydirildi. Yazıcı, Ataş, Ünal ve Sayar daha sonra çete kıyafetiyle geceye katılanları selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ak Parti Genel Başkan Yardımcılarının salona girişi

- Salondan detay

- Kur\'an-ı Kerim okunması

- Genel Başkan Yardımcıları

- Ahmet Özdemir\'in konuşması

- Mahir Ünal\'ın konuşması

- Hayati Yazıcı\'nın konuşması

- Erol kaya\'nın konuşması

- Mustafa Ataş\'ın konuşması

- Hayati Yazıcı\'nın plaket vermesi

- Mahir Ünal\'ın plaket vermesi

- Özdemir\'in genel başkan yardımcılarına çete kıyafeti giydirmesi

- Çete kıyafetiyle salondakileri selamlamaları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Muhtar, çocuk oyun parkında 4 kişiyi yaralamaktan gözaltında

KÜTAHYA\'da mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yenice, çocuk oyun parkında pompalı tüfekle 4 kişiyi yaralamak suçundan gözaltına alındı.

Olay geceleyin Saray Mahallesi\'ndeki Ressam Ahmet Yakupoğlu Çocuk Oyun Parkı\'nda meydana geldi. İddialara göre Maltepe Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Yenice henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı gençlere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Serkan Köktürk (20) göğsünden, Recep Mutlu (20), Hüseyin Köktürk (19) ve Salih Yıldırım (19) da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. 4 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılar kendilerine muhtar Hasan Hüseyin Yenice\'nin ateş açtığını söyledi. Polis ekipleri, muhtar Yenice\'yi evinde gözaltına aldı. Yenice\'nin suçlamaları kabul etmediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin olay yerinde inceleme yapması,

-Hastane acil servisinin dışı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,(DHA)

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Ovacık kırsalında terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu



TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında terör örgütüne ait 5 sığınak içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ovacık ilçesinde ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Ovacık İlçemiz Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 5 sığınak içerisinde; 2 adet telsiz, 1 adet EYP başlatıcı düzenek, 8 adet elektrikli fünye, 1 m. saniyeli fitil, 2 adet 5.56 mühimmatı, 1 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 11 adet şemsiye, 1 adet soba, 50 kg. amonyum nitrat, 3 adet güneş paneli, 5 adet varil, 1 adet boş bidon, 57 adet pil, 4 adet fener, 15 m. mavi branda, 30 m. ip, 2 adet radyo, 2 adet kol saati, 2 adet seyyar lamba, 1 çift bot, 3 adet sivil mont, 1 adet şarj adaptörü, 1 adet mühimmat sandığı, 2 adet SD kart, çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: TUNCELİ,(DHA)

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Irak\'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bir kadın PKK\'lı etkisiz hale getirildi



HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe üs bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde, Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde tespit edilen PKK’lılara tanklarla atış yapıldı. Tank atışı sonucu, bir kadın PKK\'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucu, Irak\'ın Kuzeyinde bulunan Kani Rash bölgesinde, PKK\'lıların olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölge tanklarla ateş altına alındı. Güvenlik güçleri, tank atışlarının yapıldığı bölgede bir gün sonra arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı. Arama-tarama faaliyetlerinde, tank atışları sonucu bir kadın PKK\'lının etkisiz hale getirildiği belirtilirken, teröristin üzerinde silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Haber: HAKKARİ,(DHA)

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