DHA YURT BÜLTENİ - 20

Ak Partilileri taşıyan minibüs kaza yaptı; eski vekil ile 8 kişi yaralandı



KONYA\'da Ak Partilileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur\'un da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu Krom Kavşağı\'nda meydana geldi. Ayşe Koçak yönetimindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil, Süleyman Ökmen yönetimindeki 42 AK 020 plakalı minibüsle çarpıştı. Seçim çalışmaları için Seydişehir\'e giden Ak Partililerin içerisinde bulunduğu minibüs, savrulup, takla attı. Kazada, sürücüler ayşe Koçak ve Süleyman Ökmen ile minibüste bulunan Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Necati Sametoğlu, Mustafa Gönüllü, Gülfem Arı, Vesile Esra Aldur, Ayşenaz Aldur, Mehmet Ali Özbuğday yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmenler Günü\'nde ilkokul öğrencisini betona oturttu



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki bir okulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında okul müdürü bir çocuğu cezalandırarak tören boyunca beton zeminde oturttu. Öğrenci soğuk havada beton zeminde otururken, bazı öğrenci velileri tepki gösterdi.

Olay bugün, Kartepe\'deki bir ilkokulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında meydana geldi. Kutlama sırasında okul müdürü A.G., iddiaya göre, yaramazlık yapan öğrenciye sinirlendirdi ve sırada duran öğrencilerin önünde beton zemine oturttu. Okul müdürü, öğrencinin tören boyunca yerden kalkmamasını istedi. Etkinlik sırasında okul bahçesinin etrafında bulunan veliler görüntü çekerken, bir yandan da bu cezalandırmaya tepki gösterdi. Bir kadın veli, \"Çok yanlış, orada öyle hepsinin içinde oturtulması çok yanlış. Haydi müdür oturtuyor, öğretmenler kaldırabilir. Psikolojisini düşünsene, ne olursa olsun o çocuk\" derken, bir veli, \"Öğretmenler müdahale edebilir ama?\", diğer bir veli ise \"Banka oturttursun, yere oturtmak ne demek? Karnı ağrır\" diyerek tepki gösterdi. Öğrenci tören boyunca yerde otururken, etkinliklerde dereceye giren öğrencileri öğretmenleri kutladı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, olayla ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya\'da



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Antalya\'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP\'li Muratpaşa Belediyesi\'nin çeşitli projelerinin açılışını yapmak için hava yoluyla Antalya\'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Antalya Havalimanı\'nda çok sayıda partili tarafından \'Halkın umudu Kılıçdaroğlu\' sloganıyla karşılandı. CIP kapısından çıkış yapan Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanların ellerini sıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçireceği Akra Otel\'e geçti.

Kılıçdaroğlu, yarın aynı otelde muhtarlarla basına kapalı bir toplantıda buluşacak. Ardından Muratpaşa Belediyesi\'nin toplu açılış törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü ise geçen hafta meydana gelen hortum nedeniyle tarım alanları ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğü Kumluca ile Finike ilçelerini ziyaret edecek.

Ayla filmin galasına yoğun ilgi



ESKİŞEHİR\'de düzenlenen \'Ayla\' filminin galasında oyuncular, yoğun ilgi gördü.

Ayla filminin Eskişehir galası, bu akşam Özdilek Alışveriş Merkezi\'nde yapıldı. Galaya, filmin yönetmeni Can Ulkay ile oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Meral Çetinkaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ali Barkın katıldı. Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğu anlatan Türkiye\'nin Oscar adayı filmin galasına sinemaseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Galada konuşan yönetmen Can Ulkay, filmin yönetmeni olmasına karşın, en az kendisinin tanındığını belirtti. Ulkay, \"bugün özel bir gün. Aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu nedenle tüm öğretmenlerin günlerini kutluyorum. Bugün aynı zamanda filmin çekimlerinin başladığı gün. Bugüne kadar geldik\" dedi.

Oyunculardan Meral Çetinkaya da Eskişehir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, \"Bu film sevgiyi anlatıyor. Savaşlar bir zaman bitecektir mutlaka. Sizler ve çocuklarınız savaşa karşı olarak yetişeceksiniz. Sizleri çok seviyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yönetmen Can Ulkay ile oyuncular, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

