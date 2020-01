DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı: Öcalan\'ın öldüğü şeklindeki haberler gerçek dışı



BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın öldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Savcılık, bu tür paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, İmralı Adası\'nda bulunan, ömür boyu hapis cezasını çarptırılan terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan\'ın öldüğü şeklindeki sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: \"Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)

========================================

Serbest bırakılan pilot, Suriyeli yetkililere teslim edildi



HATAY’da düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu albay 56 yaşındaki Mehmet Sufhan, mahkemece serbest bırakıldıktan sonra bugün öğle saatlerinde Suriyeli yetkililere teslim edildi.

Geçen 4 Mart\'ta düşen uçağın pilotu albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türk Ceza Kanunu\'nun 307/1 maddesi gereğince 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Sufhan, Hatay 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin tarafından 7 aydır tutuklu bulunması, delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmaması gerekçe gözterilerek dün serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tahliye olan Sufhan\'ın sevinçten gözyaşlarına boğulduğu ve adliye çıkışında telefonla ailesiyle görüştüğü belirtildi. Güvenlik güçlerince koruma altına alınan Sufhan, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne alındı. Burada bir süre bekletilen Sufhan’ın, Türk yetkililerin, Suriyeli yetkililerle irtibata geçmesiyle ülkesine dönüş süreci başladı. Gerekli görüşmelerin yapılmasının ardından albay Mehmet Sufhan, Yayladağı Sınır Kapısı’ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi. Albay Sufhan’ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasının 25 Ekim’de görüleceği öğrenildi.

Haber: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

========================================

Kalkınma Bakanı Elvan\'dan rektörlere öneri (3)

BAKAN ELVAN: \"OHAL SADECE FETÖ İÇİN\"

İzmir\'de çeşitli açılış ve toplantılara katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği\'nin (ESİAD) sohbet toplantısı sonrasında İZKA toplantısına katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İZKA yöneticilerinin de katıldığı toplantı basına kapılı yapıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Agora Antik Kenti\'ni gezip yetkililerden hem kent hem de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın kentteki son etkinliği ise Ege Genç İşadamları Derneği\'nin düzenlediği 75\'inci Ege Toplantısıydı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, Türkiye\'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini söyleyip, \"Geçen yıl yaşadığımız ihanet girişiminde toplumsal travma geçiren milletimiz hala yaralarını sarıyor. Diğer taraftan Irak ve Suriye\'deki son gelişmelerin yarattığı tehditlerle baş etmeye çalışıyoruz. AB ile üyelik müzakerelerinin donma noktasına gelmesi, Almanya, ABD ve diğer bazı ülkelerle yaşanan gerginlikler dış ticaret ve yatırım ilişkilerini de negatif etkilemektedir. Bu zor koşulların altında dahi, kalkınma ve büyüme yolunda ilerlemekten başka alternatifimiz yoktur. Bugün bütün Dünya\'da, bilim, sanayi ve teknoloji alanında sert bir değişim rüzgarı esmektedir. Bu rüzgarı arkamıza alamazsak küresel rekabet yarışında ülke olarak geride kalmamız kaçınılmaz olur. Tüm dünya, sanayide dönüşüm, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme gibi kavramlara kafa yorarken Türkiye\'nin bunlardan geri kalma lüksü yoktur. Bu nedenle, sadece sanayi alanında değil, tarım ve hizmet sektörlerinde de büyük bir dönüşüm başlatmamız, köklü ve uzun soluklu çalışmalar yapmamız gerekiyor\" dedi. Dünyanın yeni reel politiğini ve ekonomik şifrelerini çok iyi analiz etmemiz gerektiğini de ifade eden Aydın Buğra İlter, \"Bilgi ekonomilerinden beslenen yeni bir üretim kültürü, verimliliği esas alan yenilik odaklı bir sanayi yapısı ve girişimcilik ekosistemini destekleyen bütünsel politikalar ile gelecek on yıllara hazırlanmalıyız. Yüzümüzü üretime döndürmeli, tarımda ve sanayide yerli üretim potansiyelini yeniden harekete geçirmeli ve hizmet sektörü ile entegre etmeliyiz. Bizler Türkiye\'nin potansiyeline ve geleceğine inanıyoruz, yatırım, üretim, istihdam ve ticaret zinciri içerisinde ülkemize hizmet etmek tek hedefimiz\" dedi.

\"GENÇ İŞADAMLARINI DAHA ÜRETKEN ALANLARA YÖNLENDİRMELİYİZ\"

İzmir Türkiye demektir sözleriyle konuşmasına başlayan Lütfi Elvan, \"Hükümete olarak İzmir üzerinde titriyoruz. İzmir\'in kazandığı her artı değer Türkiye\'nin değeridir. İzmir\'in kalkınması Türkiye\'nin kalkınması demektir. Sizler yapılmayanı yapmayı üretilmeyeni üretilmeyi hayalin öncülerisiniz. Genç iş adamlarının daha üretken alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Özellikle imalat sanayinin önemini vurguluyorum. İmalat sanayi teknolojik gelişmeye öncülük etme, dış ticarete yoluyla döviz girdisi sağalama ekonomik dalgalanmalara karşı direnç kazandırma gibi yönleriyle ekonominin lokomotif olarak nitelendirilmektedir\" dedi. Büyüme, istihdam ve teknolojin desteklenmesi temel amaçları arasında yer aldığını vurgulayan Lütfi Elvan, \"Bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, hukuki ve mali öngörülerin artırılmasına öncelik vereceğiz. Firmalarımıza düşen önemli görevler vardır. Planlarını öncelikle orta ve uzun vadeli düşünmeli. Rekabet stratejilerini düşük fiyatın yanında ürünü çeşitliliğine yönlendirmelidir. Ekonomiyle demokrasi arasında çok önemli ilişki olduğu ifade ettik. Doğru tespiti biz de 2002 yılında iktidara geldiğimizde ilk hedeflerimizden birisi demokrasiyle ekonomi alanında yapacağımız reformların at başı gitmesiydi. Önemli atılımlar yapıldı. Demokratikleşme alanında bir çok alanda düzenlemeler yaptık. Bir taraftan enflasyonu tek haneli rakamlara indirirken, diğer taraftan büyümenin performansını arttırdık\" dedi. Türkiye olarak son birkaç yılda ciddi bazı hem içerde hem de dışarıda etkenlerle karşı karşıya kaldıklarını da ifade eden Lütfi Elvan, \"Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimidir. Bu darbe girişimi bizlerin önünün kesilmesi yönünde atılmış, Türkiye\'nin biri anlamda parçalanması, birileri tarafından yönetilmesi için atılmış adımlardı. Çok şükür milletimiz ayağa kalktı ve demokrasi Türkiye için olmazsa olmaz dedi. Demokrasiye hep birlikte sahip çıktık. Siyasi partileriyle, basın mensuplarıyla bir millet olarak demokrasimize sahip çıktık. Türkiye ekonomisi önemli bir performans gösterdi. Aldığımız tedbirler sayesinde, ekonomimiz yüzde 3.2 büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl ki hedefimiz yüzde 5.5 üzerinde büyüme performansı bekliyoruz. Şunu da ifade etmeliyim Evet bir OHAL dönemi FETÖ\'nün yapmış olduğu darbe girişimi nedeniyle ilan edildi. Bu OHAL sadece FETÖ\'ye yönelik OHAL\'dir. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü her şeyin üstündedir. Bu ülke bizim. Ülkemize birlikte sahip çıkacağız. Ortak akılla ne yapmamız gerektiğine karar vermeliyiz. STK\'lar özellikle iş dünyasıyla ilgili sorunlara tarafımıza iletiliyor. Her biri konunun üzerine teker teker gidiyoruz. Somut öneriler istiyoruz. Bunlar doğrultusunda bize katkısı ülkemize katkısı ne olacak bunların çalışmasını yapıyoruz. İş kanununda sıkıntılar vardı. İş Mahkemeleri\'nde yıllarca bekleme söz konusuydu. Bu arabuluculuk mekanizmasını getirerek daha kısa kürede karar getirdik. Nitelikli iş gücü bizimi açımızdan son derece önemli. İş gücünün niteliğini daha da arttırmak zorundayız\" dedi. Toplantının soru cevap bölümü ise basına kapılı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Konuşmalardan görüntü

- Katılanlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

========================================

Bakan Tüfenkci: Güneyimizdeki oyunları bozmak için her türlü gayreti gösteriyoruz

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin bu coğrafyada güçlü olması gerektiğini ifade ederek, “Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu görüyoruz. Hemen güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu oluşturmayı planlıyorlar. Biz bu oyunlara seyirci kalmıyoruz. O oyunları bozmak için her türlü gayreti gösteriyoruz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneği\'nin (MİAD) İzmir\'de bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Malatyalı işadamları ve bazı milletvekillerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, \"15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu, millete karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Milletin sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle, sivil bir mücadeleyle bu hain darbe girişimini atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kısa sürede ekonomiyi toparlayarak yolumuza devam ettik. Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını ele aldığımızda herhangi bir ülke, bırakın 6 ayı, 6 yılda zor toparlanırdı. 2016\'da büyüme oranlarımızla, 2017\'de 7 civarında büyüme oranlarını yakalamış olacağız. Geçtiğimiz gün IMF büyüme rakamlarını revize etti. Göreceksiniz, 2018\'de de bu büyüme oranlarını yakalayacağız ve IMF bir kez daha büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kalacak\" dedi. Bakan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan daha fazla üretim yapmanın peşinde olduklarını vurgulayarak, \"Biz üreteninin ve çalışanın yanındayız. Türkiye\'ye güvenip, üretim yapan kimseyi bu topraklar mahcup etmedi. Türkiye\'yi hak ettiği yere getireceğiz\" diye konuştu.

\'İZMİR, TÜRKİYE\'Yİ ŞAHA KALDIRACAK ŞEHİRLERDEN BİRİSİDİR\'

İzmir\'in Türkiye\'nin gözbebeği olduğunu, gelişime açık ve kalkınmanın lokomotifi bir şehir olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, \"İzmir, Türkiye\'nin batıya açılan kapılarından birisidir. İzmir, potansiyelini doğru kullandığında Türkiye\'yi şaha kaldıracak şehirlerden birisidir. Özellikle yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek olmak, hem de ihracatta karşılaştıkları sorunları aşmak için vermiş olduğunuz desteklere devam edeceğiz. Eylül ayı ihracat rakamlarına baktığımızda yükselişin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz\" dedi.

\'SANAYİ ÜRETİMİMİZ YILLIK BAZDA YÜZDE 36 ARTTI\'

Özelikle ihracatta katma değerli ürünlerin teşvik edildiğini anlatan Bakan Tüfenkci, “Markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu da hepimiz görüyoruz. İhracatta yeni pazarlara açılmamız gerekir. 2000\'li yılların başında yüzde 56 düzeyindeki düşük teknolojili ürünler, bu yıl yüzde 30 seviyelerine kadar geriledi. Reel sektördeki olumlu gelişmeler yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimimiz yıllık bazda yüzde 36 arttı. Sektörlerdeki güven endeksinin de arttığını görüyoruz. İstihdam seferberliğinde 2 milyon yeni istihdama ulaştık. Bunu sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Her yıl 1 milyon insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. Türkiye her yıl yüzde 5\'in üzerinde büyüme oranlarını yakalamamız lazım ki bu gençlerimize iş bulalım\" ifadelerini kullandı. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedelinin olduğunu gördüklerini belirten Bakan Tüfenkci, “Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu görüyoruz. Hemen güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu oluşturmayı planlıyorlar. Biz bu oyunlara seyirci kalmıyoruz. O oyunları bozmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Türkiye\'nin istikrarını ve huzurunu devam ettirme noktasında her türlü şeyi yapıyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Bakanın açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

========================================

Mandalinayı beğenmedi iki pazarcıyı vurdu

BURSA’da pazar alışverişi yapan emekli polis memuru Gürkan Erol almak istediği mandalinaları beğenmediği için iki pazarcıyı tabanca ile vurdu.

Olay Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere Pazar yerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Geçen yıl polis memurluğundan emekli olan Gürkan Erol, Özgür Dönmez’e ait tezgahtan mandalina almak istedi. Gürkan Erol iddiaya göre uzun süre mandalinaları inceledikten sonra satıcı Özgür Dönmez’e “bunları değenmedim. Güzel mandanilen sat\" dedi. Bunun üzerine Özgür Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu “abi beğenmediysen pazarda mandalina satan çok arkadaş var. Onlardan alabilirsinö dedi. Kendisine bu şekilde yanıt verilmesine sinirlenen ve \"benimle nasıl konuşuyorsun\" diye bağıran Gürkan Erol, belindeki ruhsatlı tabancasını çıkartarak, Özgür Dönmez ‘i karnından ve ayağından Nuri Mutlu’yu ise ayaklarından vurarak yaraladı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar sağa sola kaçarken büyük panik yaşandı. Pazarda devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Timleri elinde silahla “yanıma yaklaşmayın ben panik atak hastasıyım hepinizi vururumö diyen Gürkan Erol’u sakinleştirdikten sonra gözaltına aldılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yaralıların görüntüsü

-Görgü tanıklarının olayı anlatması

-Yaralıların taşınması

-Ambulansta müdahale edilmesi

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-Pazar tezgahının görüntüsü

-Detaylar

SÜRE: 4 dakika 31 saniye BOYUT: 210 MB

Haber: Hüseyin TÜCCAR/Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

===========================================

Hayvan taşıyan kamyon devrildi: 250 koyun telef oldu

SİİRT\'in Eruh İlçesi\'ne giden ve içerisinde 350 koyunun bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu 250 koyun telef oldu.

Bitlis\'in Güroymak İlçesi\'ndeki yayladan gelerek Eruh İlçe merkezine gitmekte olan Abdulkadir Eren\'in kullandığı ve içerisinde 350 koyunun bulunduğu, 56 AY 466 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, akşam saatlerinde devridi. Devrilen kamyonda bulunan 350 koyundan 250\'si telef olurken, ancak 100\'ünün sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi. Bitlis\'in Gürormak İlçesi\'nden getirdikleri koyunları Eruh\'a götürdüklerini belirten hayvan sahiplerinden Abdurrahman Özbey, \"Kamyon Bitlis\'in Güroymak bölgesinden geliyordu. Eruh merkeze gelecekti ve burada köylere gidecekti. Kamyonda 350 koyun vardı. Kamyonun devrilmesi sonucu ancak 100 koyunu sağ olarak çıkarabildik\" dedi. Kamyonun devrildiği bölgeye 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilirken, yaralanan sürücü Abdulkadir Eren, sağlık ekiplerinin burada yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Devrilen kamyon

-Kamyon altında kalıp telef olan koyunlar

-Kamyon altından canı olarak çıkarılan koyunlar

-Vatandaşların kurtarma çalışmalarına yardım etmesi

-Olay yerine elen sağlık ve UMKE ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

===========================================

İnegöl\'de döşeme satan işletmede yangın

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde mobilya döşeme malzemesi satan bir işyerinde akşam saatlerinde çıkan yangın, 1 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bursa\'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 6.Mobilya Sokak\'ta, mobilya döşeme malzemesi satan Vefa E.\'ye ait iş yerinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, işletmenin tamamını sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. 6 itfaiye aracı ve 25 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yanan işletmenden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

SÜRE: 0,40 saniye, BOYUT: 129 MB

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL/BURSA,(DHA)

===========================================

Tekirdağ\'da \'müzik\' temalı heykeller tamamlandı

TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanapaşa İlçesi Belediyesi\'nin düzenlediği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na katılan heykeltraşların bir ay boyunca çalışarak yaptığı heykeller tamamlanarak, tanıtımı yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nin bu yıl 3\'üncünü düzenlediği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na çeşitli ülkelerden katılan sanatçıların yaptığı heykeller tamamlandı. \'Müzik\' temalı yapılan heykeller sanatçıların onuruna verilen kokteylde tanıtılırken, büyük ilgi gördü.Dünyaca ünlü sanatçılar tarafından yapılan heykeller, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahilde belirlenen noktalara yerleştirilerek açık hava sergisi yapılacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üç yıldır bu etkinliği devam ettiren Süleymanpaşa Belediyesine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sanatçıların, mermerleri sanat eserine çevirmek için bir ay boyunca fedakarane çalıştıklarını anlatan Albayrak, \"Mermer olarak gelen parçanın, güzel bir eser haline gelmesinin her aşamasında emek var. Sanatçıların olaya bakış açıları, çok farklı ve etkileyici. Sanatçılar çok candan ve özverili bir çalışma yaptı. Bu eserlerin yerleştirilmesinin ardından sahilde gezen vatandaşlar bir sanat galerisinde gezer gibi dolaşacak\" dedi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanatsal aktiviteleri her yıl daha da büyüterek sürdüreceklerini ifade etti. Eşkinat, \"Gelecek yıllarda daha büyük sanat eserlerini Tekirdağ\'a kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Biz ilan ediyoruz. Projeleri ile sanatçılar müracaat ediyor. Bu yıl 24 ülkeden 400\'ün üzerinde proje geldi. Bu eserler de onların arasından seçildi. Biz her yıl bunu daha nitelikli eserlerle sürdüreceğiz. Her yıl bu sempozyum sonunda daha da güzel eserler ortaya çıkıyor. Biz belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Arkamızda sanata dair eserler bırakmak istiyoruz\" dedi. Başkan Eşkinat, bitirilen eserlerin belediyeye 400 bin liraya mal olduğunu belirtti. Daha sonra sempozyuma katılan tüm sanatçılar ve asistanlara katılım sertifikası verildi. Kokteyle katılan bazı vatandaşlar ise heykeller önünde selfie çekilerek anı ölümsüzleştirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Belediye başkanlarının sergiyi gezmesi

-Eşkinat\'ın müzik temalı bir heykeli müzik aleti gibi kullanması

-Heykellerin detay görüntüleri

-Kokteyle katılanlar

-Eşkinat\'ın konuşması

-Kadir Albayrak\'ın konuşması

-Sertifikaların verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)