DHA YURT BÜLTENİ - 20

Motosikletli trafik magandası korku saçtı



ADANA\'da kentin işlek caddelerinden birinde motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Devlet Bahçeli Bulvarı\'nda meydana geldi. Plakasız motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, trafikte korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevresindeki araçlara aldırmadan motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen trafik magandası, görüntülendiğini fark edince normal seyrine dönüp, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik magandasının caddede motosikletinin önünü kaldırarak ilerlemesi

- Trafik magandasının ağzında sigara ile motosikletinin önünü kaldırıp ilerlemesi

- Görüntülendiğini fark eden magandanın motosikletin önünü indirmesi

Süre: 00\'47\" - Boyut: 48 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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İngiliz çift, davullu zurnalı düğünle evlendi



MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ne tatil için gelen İngiliz muhasebeci 52 yaşındaki Dale Davies ile sevgilisi 49 yaşındaki hemşire Anita Jonson, davul zurna eşliğindeki düğünle evlendi. Faytonla turistik Hisarönü Çarşısı\'nda tur atan çift, tatilci ve turistlerin ilgi odağı oldu.

İngiltere\'nin Lincoln şehrinden Fethiye\'nin Ölüdeniz Mahallesi\'ne geçen 30 Temmuz\'da tatil için gelen Dale Davies ile Anita Jonson çifti, Hisarönü Mevkii\'nde bir otele yerleşti. Çift, tatil sırasında 3 yıllık birlikteliklerini düğünle taçlandırmaya karar verdi. Otel işletmecisi Erkan Tümen\'e ilçede rastladıkları bir düğünden çok etkilendiklerini söyleyen çift için Türk düğünü organize edildi.

FAYTONLA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE TUR ATTILAR

Davul zurna eşliğinde iki atın çektiği faytona binen çift, turistik Hisarönü Çarşısı\'nda tur attı. Faytonun önüne kesen çarşı çalışanları damattan harçlık aldı. Davetlilerin yürüyerek eşlik ettiği fayton, tatilci ve turistlerin de ilgi odağı oldu. Hisarönü Meydanı\'nda faytondan inen çift, davul zurna eşliğinde oyun oynadı. Oyun sırasında çevredeki restoranlarda yemek yiyenler Davies ve Jonson çiftine alkışla tempo tuttu. Daha sonra faytonla otele dönen çift, davul zurna eşliğinde oyun oynamaya devam etti.

Daha önce rastladıkları Türk düğününden etkilendiklerini belirten Dale Davies, davullu zurnalı düğünden çok keyif aldıklarını söyledi. 20 yıldır Türkiye\'ye tatil için geldiğini anlatan Davies, Türk geleneklerine aşina olduğunu ve çok sevdiğini kaydetti.

Gelin Anita Jonson ise unutamayacaklarını bir düğünle dünya evine girdiklerini vurguladı. Faytonla gezmekten çok keyif aldığını aktaran Jonson, tatilci ve turistlerin gösterdiği ilgiden çok memnun kaldığını belirtti.

\"TÜRK GELENEKLERİNİ TANITTIK\"

İngiliz tatilcilere Türk geleneklerini tanıttıkları için çok mutlu olduklarını anlatan otel işletmecisi Erkan Tümen, \"Burada tatil yaparken Türk düğünü görmüşler ve etkilenmişler. Bizde örf ve adetlerimizi onlara anlattık. Çok hoşlarına gitti. Bugünde onlara davullu zurnalı düğün yaptık. Fayton eşliğinde sokakları gezdirdik. Herkes çok mutlu oldu. Çiftimize mutlu bir ömür diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Faytonla Hisarönü Çarşısı\'nda tur atan çiftten görüntü

- Faytona eşlik eden davetlilerden görüntü

- Fayton\'un önünün kesilmesinden görüntü

- Faytondan inen çiftin davul zurna eşliğinde oyun oynamasından görüntü

- Dale Davies ve Anita Jonson çifti ile röportaj

- Erkan Tümen ile röportaj

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),(DHA)

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Kaymakam ve polis müdüründen sürücülere \"çikolata molası\"

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Kaymakam ile polis müdürü yol kontrolünde vatandaşlara çikolata, kolonya ve karanfil hediye etti. Sürücüler, yapılan sıkı kontroller için teşekkür iletti.

Marmaris\'te, yeni görevine başlayan Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde, Kurban Bayramı sonuna kadar her gün yapılacak genel asayiş denetimi ve yol kontrollerinin ilki gerçekleştirildi. Terörle mücadele, asayiş, trafik ve güvenlik büro polislerinin katılımlarıyla Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça Karayolu giriş-çıkışları kesilerek denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan durdurulan sürücü ile vatandaşlara bayram çikolatası, kolonya ile karanfil verdi. Kaymakam Yüksel, sürücülere trafik kurallarına uydukları için teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Ercan\'ın trafik kurallarına ilişkin uyarıcı el ilanları dağıttığı denetimde, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dinlenerek araç kullanmaları istendi. Denetimlerde özellikle kurban getiren kamyonet ile kapalı kasa araçlar polis detektör köpekleri ile dikkatlice arandı.

BİR GÜNDE 8 BİN ARAÇ, 12 BİN KİŞİ SORGULANDI

Marmaris Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ilçe giriş ve çıkışlarının yanı sıra kent merkezinde de genel asayiş denetimi yaptı. Alışveriş merkezi, otopark ile caddelere park etmiş araçların plaka sorguları ve vatandaşların sicil taraması yapıldı. Çeşitli birimlerde görevli 200 polis ellerinde tablet ile bir gün içinde yaklaşık 8 bin aracın plakası ve 12 bin kişinin sicil taramasını yaptı. Çeşitli mahkemeler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Hacizli, evraklarında eksiklik bulunan 43\'ü motosiklet toplam 51 araç otoparka çekildi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, \" Ekiplerimiz, gelen vatandaşlarımızla görüşme yapıyor ve kurallara uyanlara teşekkür ediliyor. Gelen misafirlerimize bakanımızın dediği gibi \'frene değil kurallara uyun\' diyorum. Bayram süresince bende sokakta olacağım ve huzur ile güvenliğin sağlanması için denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz\" dedi.

Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan ise, \" Huzur ve güvenin sağlanması için vatandaşlarımızın desteğiyle olağan denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ve duyarlılık için çok teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Denetimlerden görüntü

- İlçe Kaymakamı ve polis müdürünün sürücülere ikramlarından görüntü

- Sürücüler ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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