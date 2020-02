DHA YURT BÜLTENİ - 2

MEHDİ EKER: AK PARTİ\'NİN DESTEKLEDİĞİ YATIRIMLAR TAMAMLANIRSA, PKK DAĞA GÖTÜRECEK GENÇ BULAMAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Diyarbakır\'ın Hani ilçesinde, partilelerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK\'nın bölgeye yatırım yapılmasını engellediğini söyleyen Eker, \"Diyarbakır\'a, AK Parti\'nin önerdiği, teklif ettiği, destek verdiği yatırımlar tamamlanırsa, PKK dağa götürecek genç bulamayacak\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra Milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Hani ilçesi ve Gürbüz ile Kuyular mahallelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Gürbüz mahallesine yapan Eker, vatandaşlarla bir araya gelerek, AK Parti\'ye destek istedi. Kürtçe, Türkçe ve Zazaca seçim çalışmalarını yürüten Eker\'i Gürbüz ilçesinin ardından gittiği Hani ilçesinde yoğun bir kalabalık karşıladı.

\'24 HAZİRAN GÜNÜ İSLAM COĞRAĞYASINDA YAŞAYANLAR ERDOĞAN İÇİN DUA EDECEK\'

Hani ilçesindeki seçim bürosunu ziyaret eden Eker, burada yaptığı konuşmada, \"24 Haziran\'da, bütün İslam ve mazlum coğrafyasında yaşayanlar, aynı sizin gibi, Müslüman kardeşlerimiz Recep Tayyip Erdoğan ve onun partisi AK Parti\'nin başarısı için dua ediyor olacak. Herkes gözünü ona dikmiş. Bunun içindir ki, yabancılar da, bir takım karanlık odaklar da, terör örgütleri üzerinden Recep Tayyip Erdoğan\'ı, AK Parti\'yi ve Türkiye\'yi hedef almışlar. Ama yağma yok. Biz Allah\'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan\'a sahip çıkacağız ve onu Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Tabi, üzerlerine vazifeymiş gibi birileri kalkıp, \'Seni başkan yaptırmayacağız\' demişti ya, biz de işte onlara inat diyoruz ki, seni başkan yaptıracağız\" diye konuştu.

\'DİYARBAKIR TERÖRÜN GÖLGESİNİN ALTINDA KALDI\'

Konuşmasında terör örgütü PKK\'nın bölgeye yaşattığı tahribatları da dile getiren Eker, Diyarbakır\'ın terörün gölgesinin altında kaldığını belirterek, \"AK Parti\'nin bolluk ve bereket günlerinde komşu vilayetler faydalandılar. Ama Diyarbakır terör yüzünden yeteri kadar özel yatırımcının ilgisini çekmedi. Sebebi ise, terördür. Çünkü yatırımcı önce güvenlik diyor. PKK terör örgütü şantiyeyi bastı mı? Bastı. Yola mayın döşüyor mu? Döşüyor. İşçileri kaçırıyor mu? Kaçırıyor. Makinaları yakıyor mu? Yakıyor. Diyarbakırlı\'dan ne istiyorsun sen? Kabus gibi çökmüşsün, bu şehir ileri gitmesin diye, ekonomisi büyümesin diye, yatırım artmasın diye bütün sabotajlar, provokasyonlar, saldırılar bunun içindir. Eğer, Diyarbakır\'a AK Parti\'nin önerdiği, teklif ettiği, destek verdiği yatırımlar tamamlanırsa PKK, dağa götürecek genç bulamayacak. Öyle ya, insanın işi olursa, karnı tok, sırtı pek olursa, o zaman kimse o çocukları kandırıp dağa götüremez, Kürt çocuklarının kanları da dökülemez, annelerin yüreği de yanmaz.\"dedi.

TÜRKİYE\'NİN SANAL GEZİ HARİTASI İZMİR\'DEN

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün sanal gerçeklik teknolojisiyle geliştirdiği üç boyutlu Türkiye haritasının, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla tüm Türkiye\'ye gönderilmesi planlanıyor. Özellikle, sosyoekonomik durumlarından ötürü ülkeyi seyahat etme fırsatı bulamayan öğrenciler, bu haritayla hem tüm şehirlerin turistik bölgelerini, mimari eserlerini görebilecek hem de coğrafya bilgilerini arttıracak.İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 18 kişilik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ekibi, arttırılmış sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak, üç boyutlu Türk haritası tasarladı. Öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak, tamamen sanal bir düzlemde Türkiye\'yi gezip, şehirlerin turistik bölgelerini, önemli mimari eserlerini inceleyebilecek. Ayrıca, sanal seyahate devam edilebilmesi için öğrencilere çeşitli genel kültür soruları sorulacak. Haritayla, öğrencilerin coğrafya, genel kültür ve sanat tarihi derslerinde başarılarının artması planlanıyor. İzmir Milli Eğitim bünyesindeki EBA ekibinin yaklaşık 6 ayda tamamladığı sanal haritanın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki birçok okula ulaştırılması planlanıyor.

\"DİĞER DERS KONULARINDA DA ÇALIŞMALAR YAPMAK İSTİYORUZ\"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çok yetenekli bir EBA ekibine sahip olduklarını belirterek, \"Emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Harita, sosyoekonomik durumu iyi olmayan bölgelerdeki öğrencilerimizin, üzerinde yaşadığı toprakları daha iyi tanıyabilmeleri açısından çok yararlı olacak. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak diğer ders konularında da çalışmalar yapmak istiyoruz\" dedi.

LEYLEK KÖYÜ\'NDE YAVRU LEYLEK HEYECANI

\'AVRUPA Leylek Köyü\' olarak tanınan veylek festivali yapılan Eskikarağaç Köyü\'ndeki leyleklerin yumurtalarından çıkan yavrular ilgi odağı oldu. Büyümeye başlayan yavruları Eskikarağaç Köyü sakinleri özellikle koruyup kolluyor.

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından \"Avrupa Leylek Köyü\" ilan edilen Bursa\'ya 38 kilometre mesafede, Uluabat Gölü kenarında bulunan Karacabey İlçesi\'ne bağlı Eskikarağaç\'a gelen leyleklerin yumurtaları 5 haftanın ardından çatladı ve leylek yavruları dünyaya geldi. Her birinde yaklaşık 5 yavru bulunan yuvalar ise köylüler ve ziyaretçiler için yeni bir heyecan haline geldi. Sadece yavrularını beslemek için kısa süreli olarak yuvadan ayrılıp hemen geri dönen leyleklerin yavrularıyla ilgilenme anları ise havadan görüntülendi. Köy halkından Şaban Karatay tarihi geçmişi Bizans\'a kadar uzanan Eskikarağaç Köyünde leyleklerle yaşamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Karatay, \"Sadece leylekleri görmek için yurt içinden ve yurt dışından turistler geliyor gezinip bilgi alıyorlar. Şu an Leylekler yavruladılar. Hepsinde üç beş tane yavru var. Bizde bu hayvanlara oldukça ilgiliyiz. Bir yaralanma, sakatlanma söz konusu olduğunda buradan hayvanları alıp tedavileri için şehir merkezine gidiyoruz. Köyümüze zaman zaman yurt dışından koruma dernekleri denetleme yapmak için geliyorlar. Burada da benzer derneklerin ve kamu kuruluşlarının korumaya yönelik görevlileri var\" şeklinde konuştu.

Karacabey Belediyesi Eskikarağaç Köyü\'nde her yıl \"Uluslararası Leylek Festivali\" düzenliyor. Bir çok etkinliklerin yapıldığı bu festivali yabancılarda büyük ilgi gö

KALPLERİ KÜÇÜK, SEVGİLERİ BÜYÜK ÇOCUKLAR

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi oturan yaşları 9-12 arasında değişen 10 arkadaş, kendi imkanlarıyla yaptıkları küpe, kolye, bileklik gibi hediyelik eşyaları kapı kapı dolaşıp satarak LÖSEV\'e bağışta bulundu. Apartman, bakkal ve iş yerlerini gezerek hediyelik eşyaları satan çocuklardan Ece Su Özdemir, \"Lösemi bulaşıcı değil, sevgi bulaşıcıdır. Bizde onlara sevgimizi bulaştırmak istiyoruz.\" dedi.

Bağlık Mahallesi\'nde oturan 10 ortaokul öğrencisi, lösemi tedavisi gören çocuklar için farkındalık oluşturmak ve destek vermek için evlerinin önünde bir araya gelip kendi imkanlarıyla küpe, kolye, bileklik gibi hediyelik eşyalar yaptı. Çocuklar, hediyelik eşyaları mahallede ki evleri, iş yerleri dolaşarak sattı. Çocukların anlamlı davranışlarını gören mahalleli de hediyelik eşyaları satın alarak çocuklara destek oldu. Birçok kişi, çocukları anlamlı davranışları nedeniyle tebrik etti. Çocuklar, 2 hafta içinde topladıkları 790 lira parayı LÖSEV İl Başkanı Tarkan Atik\'e teslim etti. Çocukların davranışı karşısında duygulanan Tarkan Atik, parayı LÖSEV\'e bağış olarak aldı.

Çocuklardan Sude Naz Yalçınkaya(11), ailesinin desteğiyle hediyelik eşya yapmayı öğrendiğini söyledi. Arkadaşlarıyla lösemi tedavisi gören çocuklara yardım etmek istediklerini söyleyen Sude Naz Yalçınkaya, \"Lösemili çocuklara katkıda bulunmak istiyoruz. Onlarda bizim kardeşimiz, onlarda bizler gibi insan. Yaptığımız malzemeleri vatandaşlara ve mahalle halkına sattık. Toplanan parayı LÖSEV’e verdik.. Böyle bir şey yapmamızın amacı, onların ihtiyaçlarının karşılanması içindi. İnsanlar yaptığımız davranışı çok beğendi. Destek olanlara teşekkür ediyoruz.\" dedi.

\'LÖSEMİ DEĞİL SEVGİ BULAŞICIDIR\'

Ece Su Özdemir ise lösemi tedavisi gören yaşıtlarının yanında olduklarını göstermek onlara moral vermek istediklerini söyledi. Farklı çalışmalarda yaparak desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, \"Onlar bizim kardeşimiz. Biz onları çok seviyoruz. Löseminin ne olduğunu biliyorum. Lösemi Kan kanseri. Lösemi bulaşıcı değil, sevgi bulaşıcıdır. Bizde onlara sevgimizi bulaştırmak istiyoruz.\" diye konuştu.

ISPARTA\'DA KAZA: 1 YARALI

ISPARTA\'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki başka bir otomobile, onun da öndeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Halıkent Mahallesi Ayazmana Caddesi\'nde saat 00.30\'da meydana geldi. Ayazmana Mesireliğinden şehir merkezi yönüne seyir halindeki Murat Y.\'nin kullandığı 32 LN 504 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 32 FG 176 plakalı otomobile çarparak geldiği istikamete döndü. Park halindeki araç ise çarpmanın etkisiyle öndeki kamyonete çarptı.

Başından yaralanan sürücü Murat Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürülen Murat Y., tedaviye alındı.

Görgü tanıkları aracın aynı cadde üzerinden aşırı hız yaparak defalarca geçtiğini öne sürerek, \"Otomobil çok süratliydi bir anda yandaki otomobile çarparak geri döndü. Şiddetli bir çarpışmaydı\" dedi.

Kaza sonrası cadde bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

ALANYA\'NIN YENİ GÖZDESİ TELEFERİK

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde geçen yıl faaliyete geçen teleferik 7 ayda 300 bin misafiri ağırladı. Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Damlataş Plajı\'ndan Alanya Kalesi\'ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan ve 17 kabinle hizmet veren teleferikte 1 milyon ziyaretçiyi taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Alanya\'da ilk olarak 37 yıl önce belediye meclisinde gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle yapılamayan teleferik projesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel\'in göreve geldiği 2014 yılında raftan indirildi. Teleferik için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve UNESCO\'nun şartlarına uygun proje hazırlanması kararlaştırıldı. Hazırlanan proje tarihi ve doğal yapıya zarar vermeyeceği onayını aldıktan sonra ihaleye çıkarıldı. İhaleyi Teleferik Holding, üst kullanım hakkıyla 1 yılı inşaat, 19 yılı işletme modeli olarak 9 milyon euroya aldı.

300 BİN MİSAFİR AĞIRLADI

Damlataş Plajı\'ndan 1\'inci Derece Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi\'ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan teleferik, 11 Ekim 2017 tarihinde tamamlandı. İnsanlı testlerin başlamasının ardından kısa sürede turist ve vatandaştan büyük ilgi gören teleferik, yapımından geçen 7 aylık sürede 300 bin misafiri ağırladı.

17 KABİNLE HİZMET VERİYOR

İlçenin ünlü Kleopara ve Damlataş Plajı\'ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi\'nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayan teleferik 17 kabinle hizmet veriyor. Gidiş dönüş normal bilet fiyatı 18 TL olan teleferikten öğrenciler ve 65 yaş üstü Türk yaşlılar ile engelliler yüzde 50 indirimli yararlanabiliyor. Teleferikte kesilen her biletten ise Alanya Turizm Tanıtım Vakfı ile Alanyaspor\'a belirli oranda katkı ayrılıyor.

TARİH İLE TRAFİK AYRIŞTIRILDI

Proje kapsamında teleferiğin zirve durağına yerleştirilen yürüyüş yolları ile iç kale ve diğer bölgelerine ulaşılırken, yürüyüş yolunun bitimine kurulan alanda ise 14 kişi kapasiteli \'Shatter\' olarak bilinen büyük golf araçlarıyla ziyaretçiler, Süleymaniye Camii mevkiinden iç kaleye kadar tüm alanları yürümeden gezebiliyor. Alınan belediye kararlarıyla teleferiğin hizmete girmesiyle birlikte büyük tur otobüslerinin kalenin belirlenen alanlarına girişi yasaklandı. Golf araçlarıyla otobüslerle büyük araçların oluşturduğu trafik sıkışıklığı ve kale dokusuna verdiği zararın önüne geçilmesi planlanıyor.

HEDEF 1 MİLYON

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Teleferik\'i faaliyete geçirerek Alanya Kalesi\'nde tarihi ve doğal değerlerini koruyacak alternatif bir ulaşım sistemi kurduklarını söyledi. Teleferiğin ilçe halkı ve tatilciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Yücel, Alanya\'nın dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Yücel, \"Hem Alanya hem de Alanya halkı hizmetin en kalitelisini ve en konforlusunu hak ediyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana da bu doğrultuda çalışıyoruz. Teleferik bizim 37 yıllık bir özlemimizdi. Bunun bize nasip olması ayrı bir mutluluk. Artık teleferik Alanya ile özdeşleşti ve simge haline geldi. Bizim hedefimiz ilerleyen yıllarda teleferikte 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak ama ilk hedefimizi tutturduk ve 2018 yılında da en az 500 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz\" dedi.

\'TÜM KISIMLARA ULAŞILABİLİRLİK SAĞLANDI\'

Teleferikle birlikte Alanya\'nın kültürel varlıklarını öne çıkardıklarını anlatan Yücel, \"Alanya Kalesi dışarıdan bakıldığında İç Kale\'den ibaret gibi görünüyordu. Artık bir Ehmedek, bir Saray Burnu\'nun, bir Bedesten\'in, sarnıçların ziyaretçiler tarafından ulaşılabilirliğini sağladık. Bölgede de yapılan restorasyonlar ve oluşturulan Selçuklu Mutfak Mirası projesiyle kurulan Yemek Müzesi\'ni de o bölgeye taşıyarak Alanya\'ya değerler kazandırmaya devam ediyoruz. Alanya\'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi de doğasından tarihine tüm güzelliklerini bir arada görmeleri için teleferiğe davet ediyorum\" diye konuştu.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASI KAMERADA

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında dün çıkan 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavga anı, kameralara yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı\'nda karşılaşan ve aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile üyeleri, karşılıklı tabancalar kullanarak çatıştı. Hastanede de devam eden ve Şaban Lale\'nin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavga vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların tartışıp karşılıklı silah kullandığı kavgada, 20 kişilik grubun birbirine saldırması yer alıyor. Silah kullanılması da yer alan görüntüler yere düşen bir yaralının da taş ve sopalarla dövüldüğü görülüyor.

HUZURU SAĞLAYAN POLİSLERDEN EKİP OTOSUNDA İFTAR

ERZURUM\'da, iki aile arasında çıkan 2 kişinin öldüğü, 2\'si polis, 9 kişinin de yaralandığı kavganın ardından önlemlerini sürdüren polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi\'nde kuş uçurtmuyor. 24 saat nöbet tutan ekipler, iftarlarını yağmurlu günlerde polis otolarında, diğer günlerde ise buldukları müsait bir yerde kumanya ile yapıyor. Kavga edenlerin evlerinde, onlar için önlem alanların ise sokakta iftar yaptığını görenler, \"Allah devlete zeval vermesin\" diyor.

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Endüstri Caddesi\'nde meydana geldi. 2011 yılında evlenen Halis Gökşen\'in yeğeni ile Engin Kaya\'nın kız kardeşi 2 yıl önce boşanınca, iki aile arasında husumet oluştu. Kaya ailesinin fertleri, ellerinde av tüfeği, sopa ve bıçakla 27 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Gökşen ailesi tarafından işletilen kahveyi bastı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada, bıçaklanıp, av tüfeğiyle vurulan Engin Kaya (31) öldü, 2\'si olaya müdahale eden polis memuru, 1\'i de tesadüfen bölgeden geçen çocuk olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Recep Kaya (18) da yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis, biber gazı, plastik mermi ve copla kavgaya müdahale etti. Gözaltına alınan 17 kişiden Ö.G., M.G., H.G., S.O, S.G. ve Z.G., kasten öldürme suçundan tutuklandı. 4\'ü adli kontrol kararıyla, 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

MUSALLA TAŞINDA KUMANYA PAYLAŞIMI

Olayların daha fazla büyümemesi için polis, ailelerin yaşadığı Kurtuluş Mahallesi\'nde yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 20 polis, 24 saat mahallede görev yapıyor. Polisler iftar saatine dakikalar kala gelen kumanyayı mahalledeki İbrahim Ethem Cami’nin avlusundaki musalla taşının üzerinde paylaşıyor.

NÖBETLEŞE İFTAR

Kendilerine ayrılan yemekleri alan polisler, sessizliğe bürünen mahallede ezanın okunmasını bekliyor. Camiden yükselen ezan sesiyle birlikte polisler, nöbetleşe iftar açıyor. İftarını yapan grup, diğer arkadaşlarının da iftar yapması için nöbeti devralıyor. Kavga edenlerin evlerinde onları koruyanların ise sokakta oruçlarını açtığını görenler, \"Allah devlete zeval vermesin\" diyor.

Mahalleli de kendileri için nöbet tutan polislere, evlerinde yaptıkları yemek veya çay ikramında bulunuyor. Polisler ise bazen yanlarına gelen çocuklarla kumanyalarını paylaşıyor.

