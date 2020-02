DHA YURT BÜLTENİ - 2

Tunceli\'de PKK\'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi



Tunceli kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK\'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmayla kent merkezi kırsalında PKK\'lı bir grup teröristin yerini belirledi. Bölgeye hava operasyonu düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeye bomba yağdırdı. Bombardımanda 7 terörist ektisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği\'nden konuşa ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: \"Tunceli-merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

Haber:TUNCELİ, (DHA)

===========================================

Bağışlanan organlar 3 kişiye umut oldu

Afyonkarahisar\'da yüksekten düşme sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Fidan\'ın (40) bağışlanan karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya yaşam umudu oldu.

Çalıştığı inşaatta geçen perşembe günü yüksekten düşerek yaralanan Hasan Fidan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Fidan\'ın sabaha karşı beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarının bağışlamasına karar verdi. Organları almak için Isparta\'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden 4 kişilik ekip, Afyonkarahisar\'a geldi.

Hastanede yaklaşık 4 saat süren operasyonla Hasan Fidan\'ın karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğer Konya\'da, böbreklerden biri Antalya\'da, diğeri ise Isparta\'da belirlenen hastalara nakledilmek üzere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastane dışından detay

-Hastane acilinden detay

-Organları almaya gelen ambulanstan detay

-Organların görevliler tarafından ambulansa getirirken detay

-Organlar ambulanslara yerleştirilirken detay

-Ambulanslardan detay

-Ambulanslar hastaneden ayrılırken detay

BOYUT: 258.34 MB SÜRE: 02 DK 19 SN

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

================================================

Türkler, Yunanistan\'da adalardan sonra Atatürk\'ün evinin bulunduğu Selanik\'i tercih ediyor

Türklerin, Yunanistan\'da adalardan sonra en fazla ziyaret ettiği yer Mustafa Kemal Atatürk\'ün doğup büyüdüğü evinde bulunduğu Selanik kenti oluyor. Atatürk evinin bulunduğu bölgede işyerlerinde menü ve tabelalar Türkçe ve Yunanca hazırlanırken, yılda yaklaşık 100 bin Türk, Selanik\'te konaklıyor.

ATATÜRK\'ÜN EVİNE BÜYÜK İLGİ

Yunanistan\'ın yaklaşık 800 bin nüfusuyla ikinci büyük kenti olan Selanik, son dönemlerde Türk turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Türkler, Yunan adalarından sonra ülkede en çok ilgi gösterdiği Selanik\'te ilk ziyaret edilen yer Mustafa Kemal Atatürk\'ün doğup büyüdüğü ev oluyor. Özellikle Türkiye\'den ve Avrupa\'dan kente tatile gelenler, önce Atatürk Evi\'ne akın ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca restore edilip 2013 yılında yeniden ziyarete açılan müze evde, Atatürk\'e ait özel eşyalar da sergileniyor. Türklerin yoğunlukta olduğu müzeye aynı zamanda yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Geçen yıl yaklaşık 130 bin kişinin ziyaret ettiği evi gezenler, bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.

TABELALAR İKİ DİLDE

Mustafa Kemal Atatürk\'ün evinin bulunduğu Koca Kasım Paşa Mahallesi\'nde kafe, lokantalar, hediyelik eşya satılan işyerleri başta olmak üzere menüler ve tabelalar Türkçe ve Yunanca olarak iki dilde bulunuyor. Atatürk evini ziyaret edenler, mahallede bulunan Osmanlı döneminden kalan tarihi eserleri de geziyor. Turizmci ve Türk-Yunan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Stefano Hacımanol, Atatürk\'ün doğduğu evin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonunun ardından Türklerin gelmesinde çok önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Hacımanol, \"Her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Bu daha da artacaktır, sadece Ata\'mızın evi değil onun yaşadığı mahalle, eski Osmanlı evleri için de çok daha fazla ziyaretçi gelecektir\" dedi.

\"ÇOK FARKLI DUYGULAR YAŞIYORUM\"

Atatürk Evi\'ni ziyaret edenlerden psikolog Zeynep Şeker, \"Selanik\'e ilk defa geldim. Buraya gelince ilk iş tabi ki ilkokuldan itibaren öğrendiğimiz Atatürk\'ün doğduğu bu evi ziyaret etmek oldu. İçerisi çok güzel dekore edilmiş. Atatürk\'ün ve annesinin bal mumu heykelini yapmışlar. İçeride Atatürk\'ü çok güzel anlatan, O\'nun dünya barışına yaptığı katkıları dile getiren, fikirlerini anlatan çok güzle yazılar bulunmuştu. Bu yazıları okumak çok keyifli ve gurur vericiydi. Yunanistan\'ın Atatürk\'ün doğduğu bu evi Türkiye\'ye vermiş olması da çok güzel tabi ki\" dedi. Atatürk Evi\'ni arkadaşlarıyla ziyaret eden Hande Özbek ise \"Berlin\'den buraya arkadaş grubumuzla tatil için geldik. 19 Mayıs\'ta Selanik\'te olmanın gururunu hissetteki. Çok heyecanlandık ve müthiş güzel duygular yaşadık\" ifadelerini kullandı.İstanbul\'dan gelen Ruşen Özgen de ilk kez geldiği Selanik\'i tarihiyle, kültür dokusuyla çok beğendiğini söyledi. Atatürk\'ün doğduğu evi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Özgen, \"Atatürk Müzesi\'ni ziyaret etmek bende şimdiye kadar gezdiğim müzeler arasında çok daha farklı bir duygu yarattı. Çok duygulandım. Milli mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmek ülkemizin ne zor şartlar altında kurulduğu ve değerli olduğunu gösterdi\" dedi. Almanya\'dan tatil için Selanik\'e gelen ise Gülşen Fidan, \"Atatürk\'ün doğduğu evi ziyaret etmek bizim için inanılmaz bir duygu oldu. Gezerken bambaşka hisler yaşadım. Çocuklarımla da bir ziyaret gerçekleştirmeyi çok istiyorum\" diye konuştu.

\'SELANİK\'TEKİ OSMANLI MİRASI KORUNMALI\'

Selanik\'te yıllardır turizmcilik yapan ve Türk-Yunan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Stefano Hacımanol, , Türk, Rum kökenli olduğunu belirterek, \"1974\'ten itibaren Selanik\'te yaşıyorum. Son 7-8 yıldır Türkiye\'den Yunanistan\'a çok büyük bir ilgi var. 2000 yılında Selanik\'te sadece yılda 7 bin konaklama olurken şu anda 100 bine yakın konaklamamız var. Selanik\'e gelen turist sayısında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Vizeye rağmen bu sayı çok büyük bir rakam. Eğer vize olmasaydı sayı çok daha fazla olurdu\" dedi. Türkiye\'den daha fazla turist gelmesi için Selanik\'teki Osmanlı mirasının korunması gerektiğini söyleyen Hacımanol, \"Şu anda hem Selanik\'te hem Kuzey Yunanistan\'da Osmanlı mirası çok önemli camilerimiz, çeşmelerimiz, binalar var. En yakın zamanda korunması ve renovasyonu yapılmalı. Bu yapılırsa Selanik, Türkiye\'den çok daha fazla ziyaretçi çekecektir. Selanik, Türkiye\'ye çok yakın. Türklerin burayı tercih etmesinde en önemli neden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün doğduğu yer. Selanik, İzmir\'e çok benziyor. Selanik çok şirin bir bölge ve her yeri birbirine yürüme mesafesinde bir yer. Yiyecek ve içecek sektöründe çok büyük bir avantaj. Selanikliler misafirperverlik içerisindedirler. Selanik\'te çok fazla sayıda mübadil var ve Türkçe konuşuyorlar. İki ülke arasında siyasi açıdan ne kadar sorun olursa olsun insanlar kendilerini kardeş gibi görüyorlar. Burada Atatürk\'ün doğduğu ev dışında Osmanlı\'dan gelen camiler, çeşmeler ile Mimar Sinan\'ın yaptığı Beyaz Kule ziyaret edilebilir\" dedi.



Görüntü Dökümü

----------------------

-Atatürk Evi\'nin dıştan görüntüleri

-Türkçe ve İngilizce Atatürk Evi tabelaları

-Müzeye giriş yapan turistler

-Türkler ve yabancıların müzeyi ziyareti

-Müzenin içinde gezenler

-Zübeyde Hanım\'ın bal mumu heykeli

-Psikolog Zeynep Şeker ile röportaj

-Atatürk\'ün bal mumu heykeli

-Atatürk\'ün doğduğu oda

-Atatürk\'e ait kişisel eşyalar.

-Hande Özbek ile röportaj

-Ruşen Özgen ile röp

-Almanya\'dan tatile gelen Gülşen Fidan ile röp

-Kafe ve restoranlarda Türkçe ve Yunanca mönüler

-Hediyelik eşya dükkanları

-Türkçe tabelalar

-Selanik\'te şehir merkezinden görüntüler

-Deniz kenarında bulunan kordonda yürüyenler

-Mimar Sinan\'ın inşa ettiği tarihi \'Beyaz Kule\'si

-Şehrin tepeden görüntüsü

-Turizmci Stefano Manol ile röportaj

-Stefano Manol\'un Türkler\'in Yunanistan\'a olan ilgisini anlatması

-Şehirden insan manzaraları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Gurbet GÖKÇE - Enver ALAS - Can EROK / SELANİK(Yunanistan),(DHA)-

================================================

Marmarisli turizmcilerin yüzü gülüyor

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde bulunan turistik tesislerdeki doluluk oranları, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turizmde geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıların ardından işlerin yolunda gitmeye başlaması ve yapılan rezervasyonlar, Marmarisli turizmcileri sevindirdi. Bu yıl, \'yüksek sezon\' olarak değerlendirilen haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, ilçedeki konaklama tesislerinin doluluk oranlarının yüzde yüze yaklaştığı belirtildi.

HER KESEYE HİTAP EDEBİLECEK TESİS VAR

Ramazan Bayramıyla birlikte yerli turistte ciddi artış olacağını söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Son yıllarda yerel yönetim, turizm temsilcileri ile yapılan atılımlarla iç pazarda müthiş yükseliş yakaladık. Yabancı turistlerin açığını yerli turistle doldurduk. TÜRSAB resmi raporlarına göre Antalya, Bodrum, Kuşadası, Çeşme ve Muğla bölgesindeki turistik şehirlerdeki tesislerde şimdiden 300 bin üzerinde, paket tur dediğimiz ön rezervasyon mevcut. Yaklaşan bayram haftasıyla birlikte bu rakamın 500 bini geçeceğini düşünüyoruz. Marmaris\'te şu anda tesislerimizde yüzde 80 doluluk mevcut. Yapılan girişim ve görüşmelerle uçak sayısı artırıldı ve artan ülke destinasyonlarıyla yabancı turist sayısı artışa geçti. Yüksek sezon dediğimiz haziran ile eylül ayı arasında ön rezervasyonlarla yüzde 100 doluluk yakalandı. Marmaris her keseye hitap edebilecek tesislere sahip. Ön rezervasyon yapmayarak günübirlik gelecek vatandaşlarımız bütçelerine göre yer bulabilir. Artık halkımızda tatil kültürü oluşmalı. Tatil yapacağı yeri seçerek aylar öncesinden rezervasyonunu yaptırmalı. Bunu yaparlarsa hem istedikleri konaklama tesisinde kalabilirler hem de ucuza tatil yapmış olurlar. Ön rezervasyon kültürü olursa turizmciler de planlamasını yapar ve sorunlar ortadan kalkar\" dedi.

\"BİZİM KAYNAK PAZARIMIZ İNGİLTERE\"

Ramazan Bayramı\'nda hem iç hem dış pazarın Marmaris\'te yoğun geçeceğini vurgulayan Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da \"Güney Ege Bölgesi, İngiltere pazarında en çok tercih edilen yerdir. Bizim kaynak pazarımız İngiltere. Muğla Bölgesi, İngiltere pazarına sahip olduğu için çok şanslı. İngilizler, erken rezervasyon yaptırıyorlar. Şubat ve mart ayında alınan rezervasyonlarla yüzde 40 doluluk yaşanmış oluyor. Tabii yarı yarıya doluluk oranı iç pazar olmayacak anlamına gelmiyor. Son 2 yıldır iç pazarımızın artırılması için çalışmalar yaptık. En az yüzde 30 yerli turist beklentimiz var. Seçim, bayram ve farklı nedenlerle aritmetiğimiz bozuldu. Şu an daha çok 24 Haziran seçimleri sonrası talep yüksek. Bayramda hem iç hem de dış pazar yoğun geçecektir. Haziran başında otellerin doluluk oranı yüzde 90, bayramda tam dolu olacaktır. Yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayı için şimdiden rezervasyon yapılmalı. Çünkü Rusya, Kuzey Avrupa gibi birçok destinasyonlar devreye giriyor. Dış pazar payı yüksek olunca iç pazarda yer ayarlama payı düşüyor. Vatandaşlarımız şimdiden tatil planını yaparak ön rezervasyon yaptırsın\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Marmaris tabelası görüntü

- Marmaris manzarasına hakim tepeden görüntü

- Sahillerden görüntü

- GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.

- TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

5 dakika 55 saniye- 457 MB. HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

=============================================

Havuzda serinlerken sağlığınızdan olmayın

Yaz mevsiminde sıcaktan bunalanların en çok tercih ettiği yerler arasında olan yüzme havuzları, sağlık açısından bazı riskler taşıyabiliyor. Uzmanlar, havuzların temizliğinde Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan maddelerinin kullanılmasını isterken, vatandaşlara da hangi havuzları tercih etmeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı yaz günlerinde, aileler özellikle haftasonları soluğu yüzme havuzlarında alıyor. Havuzların temizliğinde kullanılan kimyasalların gelişigüzel seçilmesi ise sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Yüzme havuzlarının tabi olduğu sağlık esaslarının yönetmelik ile belirlendiğini ifade eden Urla İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cenk Benli, ilçe sağlık müdürlüğü yada toplum sağlığı merkezi yetkililerinin her ay havuzlarda denetim yaptığını dile getirdi. Numunelerde aylık ve günlük bakılması gereken belli parametreler olduğunu söyleyen Dr. Benli, \"Laboratuvarlarımızda mikrobiyolojik ve kimyasal parametrelere bakıyoruz. Bir tane bakteri yada mantar olması durumunda havuzun işletmesi durdurulur. Kimyasal parametrede bozukluk varsa 15 gün süre veriyoruz ve kontroller sürdürülüyor\" dedi. Havuzlarda kullanılan ana kimyasalın klor olduğunu belirten Benli, klor az olduğunda virüs ve bakterilerin kolaylıkla üreyebileceğini söyledi. Buna bağlı enfeksiyon, cilt, sindirim ve idrar yolu hastalıklarının ortaya çıkabildiğini anlatan Benli, şöyle konuştu: \"Klorun fazla olması ise özellikle ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bunlar kaşıntı, kızarıklık ve döküntü gibi belirtilerdir. Ayrıca gözde akma, sulanma, kızarıklık, kaşıntı gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Klorun düzeyi aşırı olduğunda ise özellikle kapalı havuzlarda solumaya bağlı olarak akciğer rahatsızlıkları başlar. Bu rahatsızlıkların başında astım gelir. Denetimleri ilçe sağlık müdürlüğü çevre sağlık teknisyenleri ve uzman hekimler birlikte üstleniyor. İl sağlık müdürlüğü ekipleri de bu denetime katılıyor. Ayda bir kez yaptığımız bu denetimleri habersiz tekrarlıyoruz. Bir bozukluk çıktığında havuz kapatılıyor. İhbar üzerine bir ay içinde birden fazla denetim yapıyoruz. Vatandaşlar sorun gördüğünde havuz operatörüne konuyu aktarsın. Eğer düzelme olmazsa Sağlık Bakanlığı veya ilçe sağlık müdürlüğü numaralarından bize ulaşabilirler. Ekipler birkaç gün içinde gelip denetim yapar.\"

TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASINA DİKKAT

Denetimlerde ruhsatlandırmada belirtilen dezenfekte maddelerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığına da baktıklarını anlatan Urla İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cenk Benli, her havuzda mesul müdürün yanısıra havuz operatörü ve can kurtaran bulunması gerektiğini belirtti. Havuz operatörünün 4 saatte bir havuzdaki değerleri panoya yazdığnı söyleyen Benli, vatandaşların bu panoya bakarak havuzdaki kimyasalların değerini görebildiğini ifade etti. Bir yıllık denetimlerde hem havuzun hijyeni hem de suyun kalitesi açısından kriterleri sağlayan havuzlara temiz havuz sertifikası verdiklerini belirten Dr. Cenk Benli, kullanıcıların bu havuzları güvenle tercih edebileceğini dile getirdi. Havuza girmeden önce mutlaka duş alınması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Cenk Benli, şunları söyledi: \"Havuza girerken vatandaşlar hem kendi sağlıkları hem de diğer kullanıcıların sağlığı için girişte ve çıkışta duş almalıdır. Terli vücutla girmeleri klorla birlikte vücuda zarar verici bir reaksiyona neden olabilir. Duş alırken mutlaka sabun kullanılmalı. Su yutulmamalı, burun ve kulak tıkacı kullanılabilir. Ayrıca havuza girerken ayak dezenfektan havuzlarının kullanılmasını öneriyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Uzm. Dr. Cenk Benli ile röp,

-Yüzme havuzundan detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)