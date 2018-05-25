DHA YURT BÜLTENİ - 2

Ortaca\'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün (Perşembe) saat 19.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi Işıklı Kavşağı\'nda meydana geldi. Muğla\'dan Dalaman yönüne giden Rıdvan Gökçen yönetimindeki 48 N 5024 plakalı otomobil, kavşakta iddiaya göre \'U\' dönüşü yaptığı sırada Fethiye yönünden gelen Bekir Çapkın\'ın kullandığı 55 EL 262 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Levent Nom idaresindeki 48 SN 023 plakalı minibüs de duramayıp, kaza yapan otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomoil sürücüsü Bekir Çapkın, minibüs şoförü Levent Nom ambulanslar ile Ortaca Devlet hastanesine minibüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu yolcular Vadim Mashkov ve Konstantın Surikov ile diğer otomobil sürücüsü Rıdvan Gökçen ise Ortaca\'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Çapkın, Fethiye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Öte yandan kaza nedeni ile yaklaşık bir saat trafiğe kapanan olayda trafik bir süre tali yoldan verildi. Araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrasında trafik normale döndü Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralılardan görünkü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA, (DHA)

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Ramazan davulu satışında ve kiralamasında işler kesat

Kayseri\'de 34 yıldır Ramazan davulu kiralama ve satış işi yapan müzisyen Naki Özkan (58) bu yıl bekledikleri satış ve kiralama işini gerçekleştiremediklerini söyledi.

34 yıldır davul kiralama ve satış işini yaptıklarını belirten Naki Özkan, sezonun kendileri için kötü gittiğini belirtti. Özkan, geçmiş yıllarda 100\'e yakın davul kiralama ve satış işi yaptıklarını ifade ederek, bu yıl Ramazan\'da sadece 8 tane davul kiraya verdiklerini kaydetti. Özkan ayrıca, \"Bu yıl Ramazan ayı için yaptığımız davullarda elimizde kaldı. Neden davul alınmadığını anlayamadık. Artık mahallelerde davul mu çalınmıyor? Yoksa geçen yılın davullarını mı kullanıyorlar bilemiyoruz. Biz davulları 200 TL\'ye kiralıyoruz. Satışını da 300 TL\'ye yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Davulcu Naki Özkan ile röportaj

-Davullardan görüntü

-Davul tamir ederken görüntü

-Genel detay

1 Dakika 59 Saniye / 210 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Ayaz, 200 bin liralık destekle nefes alıp yürüyecek

Manisa\'da yaşayan serebral palsi (beyin felci) ve akciğer hastası 3.5 yaşındaki Ayaz\'ın yürüyebilmesi için yardım kampanyası başlatıldı. Yürüyemeyen, konuşamayan ve oturamayan Ayaz için kişisel yürüme robotuna ihtiyaç duyduklarını söyleyen anne Şengül Ağralı, oğlunun nefes almasını kolaylaştıracak ve onu hayata bağlayacak cihaz için açılan ve 200 bin lira gereken yardım kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Manisa\'da yaşayan Şengül ve Ömer Ağralı çiftçinin tek çocuğu Ayaz, 30 haftalıkken erken doğumla dünyaya geldi. 1 yaşına kadar normal bir çocuk gibi yaşamını sürdüren Ayaz, yüksek ateşle götürüldüğü hastanede yoğun bakımda aylarca yaşam mücadelesi verdi. Ayaz\'ı, önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'ne, ardından İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdüklerini anlatan anne Şengül Ağralı, oğlunun 6 ay yoğun bakımda kaldığını söyledi. Doktorların \"Çocuğunuz yaşamaz\" dediklerini dile getiren Şengül Ağralı, Ayaz\'ın nefes alabilmesi için dışarıdan solunum desteği sağlayan akciğer cihazına bağlandığını ifade etti. Beyni oksijensiz kaldığı için serebral palsi oluştuğunu ve epilepsi hastalığının da başladığını kaydeden Şengül Ağralı, çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Yoğun bakım sürecinin ardından Ayaz\'ın nefes borusundaki daralma yüzünden boğazının delindiğini ve cihaz takıldığını kaydeden Anne Şengül Ağralı, \"Ayaz şu anda 3.5 yaşında. 1 yaşına kadar yürüyen, konuşan bir çocuktu.14 aylıkken akciğerlerine bir virüs bulaştı. Bu yüzden beyni oksijensiz kaldı ve serebral palsi ile akciğer hastası oldu. Bu süreçte Ayaz, mide kanamaları geçirdi. Nefes borusunda darlık olduğu için birçok kez ameliyat oldu. Yoğun bakıma girdiğinde akciğerine domuz gribine yakın bir virüs bulaştığı söylendi ve akciğerlerini tamamına yakınını kaybetti. Yapay akciğer tedavisi gördü\" diye konuştu.

YÜRÜYEMİYOR, OTURAMIYOR, KONUŞAMIYOR

Yoğun bakımın ardından çocuklarının oksijene bağımlı yaşamaya başladığını ve 1.5 yıl boyunca evden hiç çıkamadıklarını dile getiren Şengül Ağralı, \"Akciğerin çok küçük bir parçası ile yaşamını sürdürüyor. Beyni de oksijensiz kaldı ama doktorlar çok iyi bir fizik tedavi aldığı taktirde yürüyebileceğini söylüyor. Innowalk yürüme cihazına ihtiyacımız var. Bu cihaz, Ayaz\'ın yürümesine yardımcı olacak. Nefes alıp vermesine yardımcı olacak. Hem de kasların çalışması sağlanacak. Şu anda yürüyemiyor, oturamıyor, konuşamıyor\" dedi.

AYAZ\'IN YÜRÜMESİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Eşinin asgari ücretle fabrikada çalıştığını ve tedavi masraflarına yetişemediklerini anlatan Şengül Ağralı, hem tedavi masrafları hem de Ayaz\'ın yürüyebilmesini sağlayacak robotik yürüme cihazı için Manisa Valiliği\'nin onayıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Yardımseverlere çağrı yapan Anne Ağralı, \"Maddi gücümüz yeterli değil. Ayaz\'ın tedavi masraflarına, medikal malzemelerine, özel ilaçlarına artık biz yetişemiyoruz. Aylık 3 bin liranın üzerinde medikal, ilaç masrafı var. Robotik yürüme cihazını devlet karşılamıyor. 1 ay önceki fiyatı 125 bin liraydı. Ancak Euro üzerinden alındığı için fiyat gittikçe yükseliyor. Biz 200 bin liralık bir yıl süreli yardım kampanyası başlattık. Eğer bu cihaz alınırsa Ayaz hayata bağlanacak, belki de yürüyebilecek. Doktorlar bu cihazın işe yarayacağına dair onay verdiler. Yardımsevenlerden oğlum için destek bekliyorum. Oğlumun sesini duyun, adım atmasına destek olun\" dedi.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral Palsi (beyin felci), bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluk hastalığıdır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Serebral palsi hastası Ayaz Ağralı\'nın görüntüsü

- Anne Şengül Ağralı\'nın oğluyla ilgilenmesi

- Anne ve babanın görüntüsü

- Anne Şengül Ağralı\'nın konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Suriyeli mühendisin yokluktan çıkan başarı hikayesi

Suriye\'nin Halep şehrinde yaşarken, ailesiyle birlikte ülkesindeki iç savaştan kaçarak İzmir\'e geldiğinde cebinde 500 dolar parası bulunan, geçinebilmek için inşaatlarda çalışıp, boya badana yapan inşaat mühendisi Mohamed Al Shıhab, sosyal medya üzerinden kurduğu siteden ürün pazarlamaya başlayarak iş hayatına atıldı. Suudi kraliyet ailesi üyeleriyle tanışan, gün geçtikçe ticaretini geliştiren Shıhab, Şirketini, 17 ülkeye mermer ihracatı yapar hale getirdi.

Suriye\'de iç savaş çıktığı zaman iki çocuğu ve eşiyle Halep\'te yaşayan, belediyede memur olan inşaat mühendisi Mohamed Al Shıhab, yaşadıkları karışıklığın geçici olduğu düşünüp, ailesiyle birlikte bir süreliğine, kendisinden önce İzmir\'e gelen yakınlarının yanına geldi. 2013 yılında ölümden kaçtığı sırada cebinde 500 dolar parası bulunan Shıhap, İzmir\'de geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda işçilik yaptı, evlere boya badana yapmaya gitti.

KENDİSİNE YEPYENİ BİR YOL ÇİZDİ

Bu işlerinden kazandığı aylık 600 TL parayla geçinemeyen, ülkesindeki iç savaşın da bitmeyeceğini gören Mohamed Al Shıhab, Halep\'e giderek, buradaki bir kooperatifteki ev hissesi ile otomobilini toplam 3 bin dolara satıp tekrar İzmir\'e döndü. Ailesiyle kendisine yeni bir hayat kuran Shıhab, sosyal medya üzerinden Arapça rehber anlamına gelen \'Dalil\' isimli bir hesap açtı. Burada ilk olarak artık yaşamını kurduğu kent olan İzmir\'i, başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkedeki takipçilerine tanıtmaya başladı. İzmir\'den temin edilebilecek ürünlerin pazarlamasını yaptı. Bu sıralarda Suudi Arabistan\'dan bağlantıya geçtiği bazı kişilerle ilişkilerini sosyal medya üzerinden ilerleten Shıhab, bu kişilerin Suudi kraliyet ailesinden olduklarını öğrendiğinde ise önüne yeni fırsat kapıları açıldı. Kraliyet ailesinin İzmir\'deki gezilerini organize eden Suriyeli Shıhab, bağlantı kurduğu kişilerin isteği üzerine mermer satışı da yapmaya başladı.

MERMER OCAĞI AÇTI

Denizli, Muğla ve Afyon\'daki ocaklardan satın aldığı mermerlerle önceleri küçük çapta yaptığı satışın miktarını zaman içinde arttıran Mohamed Al Shıhab, Körfez ülkelerine açıldı. Her geçen gün satışlarını arttıran Shıhab, 17 ülkeye milyonlarca dolarlık mal satışı yapar hale geldi. Şimdilerde kendi ocağını da açan Shıhab, Türkiye\'deki mermer ihracatçıları arasına girdi.

TÜRKİYE\'DE YAKALANAN ŞANS, AVRUPA\'DA YOK

Yemeklerinin olmadığı, yatacak yerlerinin bulunmadığı zorlu süreçler yaşadıklarını, ancak Türkiye\'nin kendisinin en büyük şansı olduğunu söyleyen Suriyeli işadamı Mohamed Al Shıhab, \"Savaşın iki üç ay süreceğini düşünerek İzmir\'e geldim. Yakınlarımın evinde geçici olarak kaldım. Sonrasında işlerin sandığımdan daha da kötü olduğunu görünce, kendime yeni bir yol çizdim. Ben Türkiye\'ye çok güvendim. Türkiye artık benim vatanım, Türk vatandaşlığına da geçirildim. Benim o dönemde Avrupa\'ya kaçan arkadaşlarım aynı şansı bulamadılar, şimdi Türkiye\'ye dönmenin yollarına bakıyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mohamed Al Shıhab ile röportaj.

- Ortağıyla bürosundaki çalışmalarından görüntü.

- Mermerler üzerindeki çalışmasından görüntü

- Anons

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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Halı dokumayla hem öğrenip hem tedavi oluyorlar

Manisa\'nın Salihli ilçesinde, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla \'Dokumada ben de varım\' projesi hayata geçirildi. Açılan kurs, özel öğrencilerin el, göz, beyin koordinasyonunun gelişmesine yardımcı oldu.

Salihli Belediyesi\'ne ait halı dokuma atölyesinde engelli bireyler için başlatılan \'Dokumada bende varım\' projesinde başarılı sonuçlar elde edildi. Kurs, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin gelişimlerine katkı sağladı. Özel çocuklar için hayata geçirilen projeden projeyle ilgili bilgi veren halı dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, \"Salihli Belediyesi\'nin de katkılarıyla projelerimizi hayata geçirdik. Amacımız çocukları mutlu etmek olduğu için özel çocuklara özgü bir projeyi hayata geçirme kararı aldık. Bu kapsamda zihinsel, bedensel engelli çocuk ve gençlerimize yönelik \'Dokumada bende varım\' projesini hayata geçirdik\" dedi.

HEM EĞLENİYORLAR HEM DE MUTLU OLUYORLAR

Projenin engelli bireylere sağladığı katkıları anlatan Gençtürk, \"Engelli bireylerimiz proje kapsamında tezgahlarda halı dokuyorlar. Bununla birlikte el, göz ve beyin koordinasyonlarının gelişmesini sağlıyoruz. Tezgahta sürekli hareket halinde oldukları için projenin engelli bireylerin ince kaslarının da gelişimlerine önemli bir katkısı var. Psikolojik olarak ta ürettikleri için mutlu oluyorlar. Topluma faydalı bireyler olduklarını hissediyorlar. İç dünyalarında da barışık oluyorlar\" diye konuştu. Projeye katılan 22 yaşındaki Elif Baştaş ise projeyle el kaslarının geliştiğini söyledi. Baştaş, \"Bu projeyi çok seviyorum. Benim için birçok konuda olumlu sonuçları oldu. Dokumayı seviyorum ve daha güzel dokumalar yapmak istiyorum. El kaslarımın gelişmesi için bazen doktora bazen de spora gidiyordum. Ancak bu kursla birlikte el kaslarımın daha kolay gelişmesinin önü de açılmış oldu. Kendimi çok mutlu hissediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dokuma salonundan görüntü

- Engelli 22 yaşındaki Elif Baştaş dokuma yaparken görüntü

- Baştaş açıklama

- Kurs öğretmeni Sultan Gençtürk\'ün konuşması

147 Mb, 3 dakika 11 sn

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Bahçedeki 2.5 kiloluk dev mantar

Kayseri\'nin Melikgazi İlçesi Turan Mahallesinde bahçesine domates ekmek isteyen ev kadını Yıldız Öztürk (64), bahçesinde bulduğu 2.5 kiloluk mantarı görünce hayli şaşırdı. Karpuz büyüklüğündeki mantar mahallenin ilgi odağı oldu.

Turan Mahallesi, Harman sokaktaki bahçeli oturan Yıldız Öztürk, pazardan aldığı domates stillerini evinin arkasında bulunan bahçeye dikmek istedi. Bu sırada bahçesinde gördüğü ve top olduğunu düşündüğü nesne\'nin yanına giden Öztürk, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. 64 yıllık yaşamı boyunca ilk defa bu kadar büyük mantar gördüğünü ifade eden ev kadını Öztürk \" Mantarı bahçede buldum. Önce top sandım. Yanına gidince mantar olduğunu gördüm. Bu yaşıma kadar böyle bir mantar görmemiştim. Yanında küçük mantarlar da vardı. Dev mantarı görmek için mahalle sakinleri başıma toplandı. Görmek isteyenlerin haddi hesabı yok. Yeni doğmuş bebek gibi yanımda gezdiriyorum. Pişirip afiyetle yiyeceğim\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- 2.5 kilo gelen mantardan görüntü

- Dev mantarın yanındaki diğer mantarlardan görüntü

- Mantarı bahçesinde bulan Yıldız Öztürk ile röportaj

- Mantarı bulduğu bahçe

- Karpuz büyüklüğündeki mantar görüntüsü

- Mantarın terazi üzerindeki görüntü

- Diğer detay görüntüler

2 dakika 42 saniye / 302 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ(DHA)



