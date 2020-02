DHA YURT BÜLTENİ - 2

Kauçuk deposu alev alev yandı

Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde, kauçuk deposu çıkan yangında alev alev yandı.

Saat 02.30 sıralarında, Beşköprü Mahallesi mevkiinde Beşköprü Sanayi Sitesi\'nde bulunan kauçuk ve lastik malzemelerin dolu olduğu depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Yanan kauçuk ve lastik malzemelerden yükselen alevler yüzlerce metre uzaklıktan görüldü. Durumu öğrenince olay yerine gelen depo sahipleri yangını çaresizlikle izledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın merkez ve ilçelerden olay yerine sevk ettiği çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale gelirken, bir traktör de yandı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın anları

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

Haber:Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

Kaçak avlanan 2 ton İnci Kefali, Van Gölü\'ne geri bırakıldı



Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan İnci Kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, dün gece Muradiye ilçesi Karahan bölgesine düzenlediği operasyonda ağlara takılan 2 ton İnci Kefali balığını Van Gölü\'ne geri bıraktı.

Dünyada sadece Van Gölü\'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan İnci Kefali balığının avlanmasıyla ilgili denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, üremek için tatlı sulara akın eden İnci Kefali balığının avlanmaması için gece gündüz nöbet tutuyor. Edremit Bot Tim Komutanlığı\'nın denizden, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de karadan yürüttüğü şok baskınlar sayesinde kaçak avcılar tarafından bırakılan ağlara takılan 2 ton balık tekrar suya bırakıldı. Jandarma ekiplerinin şok baskınında 200 metre manyat ağ, 4 metrelik sac tekne ele geçirildi. Ağ ve tekneye el konulurken, kaçak avcılık yapan 1 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

-Balıkların göle bırakılması

-Genel ve detay

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı



Konya\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği, \'kripto\' olarak bilinen 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Askerlerin gözaltına alınması için 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerler ile örgütün \'mahrem imam\'larının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucu örgütün TSK\'ya yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK\'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite eğitimleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içinde başta \'talebe mesullüğü\' olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin, örgütün \'ışık evleri\' olarak nitelendirilen evlerde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, \'şakirtlik\' seviyesi yüksek olan, \'talebe mesullüğü\' ve \'asker abiliği\' yapmış kişiler oldukları iddia edildi.TSK\'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen, \'mahrem yapılanma\' içinde bulunan, aralarında mesleğinden ihraç edilenler ile muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından bugün Konya merkezli 34 ilde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

Kıbrıs ve 10 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 10 il ve Kıbrıs\'ta, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 Nisan\'da ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin ve Kıbrıs\'ta düzenlenen operasyonda 15 şüpheli askeri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Polis minibüslerinin adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin çıkarılması

-Adliyeden detay

Süre: (1.18) Boyut: (145 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

82 yaşındaki muhtar kırık ayaklarına rağmen görev başında

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde 38 yıllık muhtar olan 82 yaşındaki Ünal Dirik\'in iki ayağı, vatandaşa kömür dağıtırken motosikletin çarpması sonucu kırıldı. Sol ayağı üç yerden kırıldığı için ayağına dışardan metal aparat takılan ve walker (yürüteç) ile güçlükle yürüyebilen Dirik, tedavinin ardından yeniden işinin başına geçti. İlerleyen yaşına rağmen halka hizmetten geri duramayacağını belirten Dirik, 2019\'da görevi bırakacağını söyledi.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı, 2 çocuk babası Ünal Dirik, 82 yaşında olmasına rağmen kırık ayakla hizmet etmeyi sürdürüyor. Eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşayan Dirik\'in iki ayağı geçen 10 Kasım\'da, bir motosikletin çarpmasıyla kırıldı. Ayağının biri aylar sonra iyileşti ama sol ayağı üç yerden kırıldığı için oraya dışardan metal aparat takıldı. Aparata rağmen walker (yürüteç) ile yürümekte zorlansa da görevine dönerek işlerini aksatmayan Dirik, hizmet etmeye aşık olduğunu söyledi. Dirik, muhtarlığa başlamasını şöyle anlattı:\"1980 yılında İstasyonüstü Mahallesi muhtarının birinci azasıydım. Muhtar bir suçtan dolayı cezaevine girince o dönemin bucak müdürü muhtarlık görevini bana verdi. 1984 yılında yapılan seçimde de muhtar adayı oldum ve seçimi kazandım. Bir yıl sonra 1985 yılında muhtarlığını yaptığım İstasyonüstü Mahallesi ikiye bölündü. Biri Hürriyet Mahallesi olurken, benim bulunduğum yer Kurtuluş Mahallesi oldu. Yeniden seçim yapıldı ve ben yine seçimi kazandım. O dönemden beri bu mahallenin muhtarıyım. 38 yıldan beri muhtarlık görevi yapmaktayım. Görev yaptığım süre içerisinde 8 belediye başkanı değiştirdim.\"

\"MAHALLEME HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM\"

Hastanede 4 ay tedavi gördüğünü belirten Dirik, hastaneden taburcu olduktan sonra kaymakam tarafından yeniden görevlendirildi. Dirik, \"Hastanede tedavi gördüğüm sırada azalarımdan biri yerime vekalet etti. Halka ve mahalleme hizmet etmekten gurur duyuyorum. Kaymakam görevi bana tekrar verdiği için çok mutluyum. 2019 seçimlerine kadar da bu görevi devam ettirmek benim için bir şeref ve onur olacak. 7 dönemden beri mahalle muhtarlığı yapmaktayım. 2019 yerel seçimlerinde görevi bırakacağım, aday olmayacağım\" dedi. Mahalle sakinlerinden İskender Göçkün (43), \"Kurtuluş Mahallesinde ikamet ediyor ve esnaflık yapıyorum. Muhtar Ünal Dirik kaza geçirip bu şekilde olmasına rağmen işlerimizi aksatmadan yapıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muhtar Ünal Dirik\'in evinde görevini sürdürmesi

- Kırık ayakla yürümeye çalışması

- Muhtarlık hizmet binası önünden

- Muhtar Ünal Dirik ve İskender Gökçün ile röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

Bodrumlu sanatçılar Datça\'da seramikten mantar yapıyor

Muğla\'nın Datça ilçesinde 8 yıl önce sanata ve sanatçılara kapılarını açan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi\'nin (UKKSA), yeni konukları Bodrumlu sanatçılar oldu. Sanatçıların seramikten yaptığı mantarlar, festivale katılan Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen\'den tam not aldı.

Bodrumlu 15 seramik sanatçısı, UKKSA\'da bu yıl 10 Şubat-30 Ekim arasında \'Doğaya Saygı\' temasıyla gerçekleştirilecek \'8\'inci Knidos\'un Sır\'ı Sanat Festivali\' kapsamında, 10 gün süreyle ortak çalışma yapacak. UKKSA atölyelerinde ziyaretçilere açık olarak çalışmalarını sürdüren Bodrumlu seramik sanatçıların sürpriz konuğu, Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen oldu. Doğa harikası birbirinden ilginç mantarları, seramik eserlerinde ölümsüzleştirecek olan sanatçılar, usta oyuncudan tam not aldı. Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Yüksel Güner, UKKSA\'da müthiş bir atmosferde, doğayla iç içe çalıştıklarını belirterek, \"Festivalin bu yılki temasına uygun olarak, doğanın büyüleyici harikaları mantarları kendimize konu seçtik. Birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Yapılan eserlerin, burada sanatseverlerin beğenisine sunulacak olmasının keyfini şimdiden yaşıyoruz\" dedi. Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Yönetim Kurul üyesi İnci Başağa Yörükoğlu, Datça\'da güzel bir çalışma ortamı bulduklarını söyledi. Yörükoğlu, \"Derneğimiz 14 yıldır faaliyet gösteriyor. Komşu ilçemiz Datça\'da olmaktan mutluyuz. UKKSA\'yı çok önemsiyoruz. Sekiz yıldır, buradaki her türlü etkinliğe katılıyoruz\" dedi. Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Yüksel Güner daha sonra günün anısına, UKKSA Başkanı Nevzat Metin\'e, Turgut Reis Engelli Çocuklar Vakfı çocukları tarafından özgün olarak yapılan bir plaket verip, kendisine teşekkür etti. UKKSA Başkanı Nevzat Metin, bu plaketi akademinin en önemli köşesinde saklayacağını belirtirken, Datça-Bodrum sanatçı dayanışmasının gelecek yıllarda da artarak devam etmesi dileğinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bodrum ART\'lı sanatçıların çalışmaları

- UKKSA Başkanı Nevzat Metin\'e plaket verilmesi

- UKKSA Başkanı Nevzat Metin\'in konuşması

- Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Yüksel Güner\'in konuşması

- Bodrum Sanat ve Kültür Derneği Yönetim Kurul üyesi İnci Başağa Yörükoğlu\'nun konuşması

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor



Erzurum\'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi\'nde salyangozu andıran kaya, dikkat çekiyor.

Kayaaltı Mahallesi\'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan Rüştü Toprak\'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi. İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, \"Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz. Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salyangoz kaya

-Kayayı vatandaş metreyle ölçerken

-Salyangoz kayanın yanında Rüştü Toprak ile röp

Süre: 2,23 Dk / 260 MB)

Haber:Murat AYDIN/OLTU (ERZURUM),(DHA)