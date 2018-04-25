DHA YURT BÜLTENİ - 2

Çanakkale\'de 10 bin Türk, dedelerinin izinde yürüdü/EK

57’NCİ ALAY SANCAĞI DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de, \'57’nci Alay’a Vefa Yürüyüşü\'nün sona erdiği Conkbayırı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Conkbayırı\'ndaki törene, anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlandı. Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı anıta çelenk koydu. Tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sürdürüldü. TSK adına Albay Serhat Demirbaş’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, şunları söyledi:“Çanakkale; ana kuzularının aslana, masalların destana dönüştüğü yerdir. Bu ruhu çözdüğümüz takdirde, bugün ayağımıza düğümlenmeye çalışan pek çok sorunu da çözmüş olacağız. Bize karanlık odaklarca dayatılmaya çalışılan bölünme senaryolarını, ayrılık yalanlarını elimizin tersiyle itmenin ilhamı Çanakkale’dir; çünkü bu topraklarda yan yana yatan Diyarbakırlı ile Trabzonlu, Urfalı ile Manisalı aynı topraklar için can vermiştir. Bu toprakları vatan kılan, o gencecik fidanların hücuma kalkarken de düşmana korku salarken de toprağa düşerken de omuz omuza durmaktan vazgeçmemeleridir. Biz de memleketin dört bir köşesindeki vatandaşlarımızla hep beraber omuz omuza durursak kazanacağız. Ayrıca bu coğrafyada yaşamak uğruna ödenen bedeller, yalnızca Çanakkale’de görülebilir. Bu ülke bütün dünya Müslümanlarının kalbidir. Bu yüzden de Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da, Türkiye’ye dair iyi haberlerin sevinçle kötü haberlerin kederle karşılandığı evler vardır; var olmaya devam edecektir. Ayrı coğrafyalardan, ayrı etnik kökenden, ayrı inanç gruplarından gelen insanların ismini silen, hepsinin manevi künyesine tek bir ismi yazan çelikten bir kalemdir Çanakkale.ö Konuşmaların ardından 57’nci Alay\'ın temsili sancağı geçen yıl emanet edilen 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından törenle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyi\'ne teslim edildi.Devir teslim töreni, askeri bando konseriyle sona erdi.



Haber: Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Zonguldak’ta ‘57’nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü\'

Zonguldak\'ta, Çanakkale Kara Savaşları\'nın 103\'üncü yıldönümü nedeniyle \'57\'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü\' düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi Yayla Mahallesi Fener Camii\'nde sabah namazı kılındı. Cami çıkışında programa katılanlara 57\'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası ve Türk bayrağı dağıtıldı. Ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çoğunluğu öğrenci yaklaşık 500 kişi, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını taşıyarak kent merkezine yürüdü. Yürüyüş sırasında ‘Ne mutlu Türküm diyene’, ‘Vatan sana canım feda’ sloganları atıldı. Yürüyüş, Şehitler Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Cami önünden detaylar

-Yürüyüş

- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile röp.

Süre: (5.12) Boyut: (584 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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25 ilde FETÖ operasyonu: 41 asker hakkında gözaltı kararı

Aksaray merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na yönelik soruşturma kapsamında 41 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için bugün 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1’i emekli 2 yarbay, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 1’i ihraç 34 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin gözaltına alınması için düzenlenen operasyonun devam ettiği belirtildi.



Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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Hırsızlıktan dönerken yakalandılar

Sakarya\'nın Serdivan İlçesinde polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçan iki kişi yakalandı. Şüphelilerin kiralık araçla iki iş yerini soyup kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece Serdivan\'da yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından araç durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar madeni para, gıda malzemeleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen Y.D. ve O.O.\'nun kiraladıkları araçla yakalanmadan kısa bir süre önce iki iş yerini soydukları belirlendi. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerle birlikte olduğu tespit edilen H.S. de kısa sürede yakalandı. Soygun güvenlik kameralarına yansırken, 3 kişinin girdikleri iş yerinin kasasından para çalmaları görüntülendi.Haklarında birçok suç kaydı bulunan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızlık anı

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Genel ve detay

Haber:Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

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Sahte tiyatro bileti satıp ortadan kayboldular

Rize\'de, bedensel engelliler yararına düzenlendiği belirtilen tiyatro bileti satın alan kişiler, geldikleri İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde boş salonla karşılaştı. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler tepkilerini dile getirerek salondan ayrıldı.

Rize\'de kimliği belirsiz kişiler, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu adı altında hazırladıkları ve 4 seansta oynanacağını belirttikleri \'Annem\' adlı tiyatro gösterisi için 10 TL\'ye sahte bilet sattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'ni adres gösteren dolandırıcılar, biletleri sattıktan sonra ortadan kayboldu. Satın aldıkları ve üzerinde \'Yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projesine verdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz yüksek hassasiyetten dolayı bu belgeyi almaya hak kazandınız. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz\' yazılı biletlerle İsmail Kahraman Kültür Merkezine gelen vatandaşlar böyle bir tiyatro oyunu olmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı. Kendilerini karşılayan güvenlik görevlilerine \'Dolandırıldık mı?\' diye soran vatandaşlar çocukları ile beraber salonun kapısından geri dönmek zorunda kaldı. Kapılarına gelen bir kadından bileti aldığını ve çocuğu ile tiyatroya geldiğini anlatan Ayşe Yazıcı, “Bedensel engellilere destek amaçlı bilet sattıklarını söyleyince bende hasiyetle davranarak 2 bilet aldım. 10 lira olduğunu söyledi, verdim. Biletin üzerine A1 yazıyordu. Şaşırdık \'ilk bizden mi başladılar\' diye. Dikkatimizi çekmişti. Tiyatro günü geldi, bizde geldik gördük ki böyle bir organizasyon yok. Sırf bizi kandırmak adına bedensel engellilerin ismini kullanarak bunun üzerinden duygu sömürüsü yaptılar\" dedi.Tiyatro bileti alan Muhammet Dilaveroğlu ise “Toplum olarak engelliler için bir hassasiyetimiz var. Parası önemli değil ama bu hassasiyeti kullanmaları kötü.ö diye konuştu. İsmail Kahraman Kültür Merkezi görevlisi Yaşar Çataklı da gelenlere cevap vermekte zorlandıklarını belirterek şöyle dedi: \"Burada her hangi bir tiyatro gösterisi yok. Öyle bir rezervasyon ve kiralama yapılmadı. Biletin üzerindeki ilgili numarayı arıyoruz cevap verilmiyor. Biletin üzerinde yazdığına göre 4 seans görünüyor. Salonumuz 550 kişilik 400 bilet satıldığını düşünürsek bin 600 bilet eder. Bu kadar insana bilet satıldı. İnsanların manevi duyguları ile oynadılar. Bunları yapanların cezalandırılması lazım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İsmail Kahraman Kültür merkezi detayları

-Biletleri ile salona gelenler

-Bilet detayı

-Vatandaşarla röp.

-Görevli ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA)

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Afgan kaçak, kırık kolu ile 3 gün yürüdü



İran sınırından kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaparken kayalıklardan düşen Afganistanlı Muhammed Ekrem Niyazi\'nin (30) sağ kolu ve kafatası kırıldı. Üç gün kırık kolu ile yürüyerek geldiği Erzurum\'da polise sığınan Niyazi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Niyazi, \"Ben şanslıydım. Kayalıklardan düşüp bacağı beli kırılan 15-20 kişi orada kaldı\" dedi.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik nedenlerle umut yolculuğuna çıkan binlerce kaçaktan biri olan Afganistanlı Muhammed Ekrem Niyazi, 500 dolar verdiği insan kaçakçıları tarafından 70 kişi ile birlikte dağları aşıp, İran üzerinden Türkiye\'ye giriş yaptı. Niyazi, sınırda, kayalıklardan düşüp, sağ kolu ve kafatasını kırdı. Düştüğü yerden kendi imkânları ile güçlükle çıkıp yola devam eden Niyazi, 3 gün kırık kolu ile yürüyerek Erzurum\'a kadar gelmeyi başardı. Çektiği acılara daha fazla dayanamayan Muhammed Ekrem Niyazi, karşısına çıkan polislerden yardım istedi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Niyazi, ameliyat edildikten sonra ortopedi servisine alındı.

Tedavisi süren Afganistanlı Niyazi, şunları söyledi:\"Afganistan\'da ailemin geçimini gündelik işler yaparak sağlıyordum. Yakınlarımın da desteği ile topladığım 500 doları insan kaçakçılarına verdim. Her kaçak göçmen gibi benim de hayalim Türkiye\'ye gelip, burada çalışarak aileme daha iyi bir gelecek sağlamaktı. Yaklaşık 70 kişilik bir grup insan tacirleri eşliğinde İran\'dan Türkiye\'ye giriş yaptık. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için uçurumun kenarlarından geçiyorduk. Sınırda benimle birlikte çok sayıda kişi kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandı. Durumu iyi olanlar yolcuğa devam etti. Yürüyemeyen 15-20 kişi ise orada kaldı. Kırık kolumla günlerce yürümek zorunda kaldım. Kolumdaki ağrı her geçen gün artıyordu. Erzurum\'a geldiğimde polisten yardım istedim. Sağ olsun, onlar da hemen hastaneye getirdiler. Ameliyat oldum ve kolumun durumu iyi. Ülkeme ger dönmek istemiyorum.\"Muhammed Ekrem Niyazi\'nin tedavisinin ardından gönderme merkezine teslim edileceği belirtildi.

Haber:Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)

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90\'lık mobilya ustası, gençlere örnek oluyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde Dursun Ali Aksu (90), öğretmenlikten emekli olduktan sonra açtığı 30 metre karelik atölyede ahşap ustalığı yapıyor. İlerlemiş yaşına rağmen Aksu\'nun çalışma azmi örnek oluyor.

İkizdere ilçesinde oturan Dursun Ali Aksu, köy okulunda yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden Yazı İşleri Müdürü olarak 1981 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra boş kalmamak için kendine 30 metre karelik bir dükkanda marangoz atölyesi açan Aksu, ahşap işçiliğine başladı. Arı petekleri, kazma, kürek ve balta sapları yapan emekli öğretmen işi ilerletti, kapı, pencere ve sandıklar imal etti. 40 yıldır mobilya ve ahşap ustalığı yapan Aksu, ilerlemiş yaşına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Emekli öğretmenin çalışma azmi örnek oluyor.

\'5 SAAT YÜRÜYEREK OKULA GİDERDİM\'

Çok zor bir hayat yaşadığını anlatan Dursun Ali Aksu, yol yokken okula patikalardan gidip geldiğini belirtti. Aksu, \"O zaman okullar uzaktaydı. 5 saat yürüyerek okula giderdik. Öğretmenlik ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptıktan sonra emekli oldum. Sonra mobilyacılık mesleğine girdim ve halen devam ediyorum. Evvel zamanda inşaatlara kapı pencerede yapıyordum. Şimdi hazır plastik kapılar pencereler var. Arı kovanı, kazma, kürek, balta sapı ve buna benzer şeyler yapıyorum. Aynı zamanda çay tarımında kullanılan makasları biliyorum.ö dedi.

\'TEMBELLERİ HİÇ SEVMEM\'

Tembellik ve ihtiyarlığın ilacının olmadığını belirten Aksu, “Kime gitsen \'tembel ilacı ver bana\' desen yoktur. Tembelliğinde ihtiyarlığında ilacı yok. Tembelleri hiç sevmem. İnanın ki tembel birini görsem ona küsmüş gibi olurum. Ben yolda yürüsem bile kendime iş bulurum\" diyerek gücü yettiğince çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mobilya ustası dükkanı

-Ustadan detaylar

-Dursun Ali Aksu ile röp.

-Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Bayram Ali SARI/RİZE,(DHA)