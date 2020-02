DHA YURT BÜLTENİ - 2

Samsat\'ta 5.1\'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 13 kişi yaralandı/EK

SAMSAT\'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde merkez üssü Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.

Haber:Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

Park yeri kavgasında baba-oğul vurularak öldürüldü

Bayburt\'ta araç park meselesi yüzünden çıkan kavgada M.S., tartıştığı komşu işyeri sahibi Ramazan (49) ile oğlu Ali Şimşek\'i (20) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, dün gece saat 00:30 sıralarında Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi\'nde meydana geldi. Yan yana işyerileri bulunan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında kısa süreli arbede yaşanan olay, çevredeki iş yeri sahiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. M.S., iddiaya göre aldığı alkolünde etkisiyle gece geldiği işyerinde pompalı tüfekle dehşet saçtı. M.S.\'nin tüfeğinden çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Şimşek olay yerinde öldü, babası Ramazan Şimşek ağır yaralandı. Ramazan Şimşek, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra M.S. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa Tarzanı\'nı örnek aldı, kendini doğaya adadı

Manisa\'da yaşayan doğa aşığı 64 yaşındaki Mehmet Şafak, 40 yıldır Spil Dağı\'ndaki binin üzerindeki yabani ağacı hayvanlar için aşıladı. Her gün yaklaşık 10 kilometre yol yürüyerek ağaçlara aşı yapan ve Manisa Tarzanı\'nı örnek alan Şafak, \"Hayvanlar aç kalmasın, şehre inmesin diye ağaçları aşılıyorum. Aşıladığım ağaçların meyve verdiğini, hayvanların bu meyveleri yediğini görünce sevinçten ağlıyorum\" dedi.

Manisa\'da yaşayan Mehmet Şafak, kendini doğaya ve doğadaki yabani hayvanlarına adadı. İki çocuk babası Mehmet Şafak, ormanda yaşayan hayvanlar aç kalmasın, şehir merkezine inmesin diye 40 yıl önce yabani ağaçları aşılamaya ve ormana fidan dikmeye başladı. Şafak, Spil Dağı eteklerinde satın aldığı çorak araziyi de zaman içinde ağaçlandırarak, bugün yüzlerce ağacın bulunduğu yemyeşil bir alana çevirdi. Arazide kahvaltı ve yemek çeşitlerinin sunulduğu işletmeyi 2 yıl önce açan Şafak, \"Orada hiçbir ağaç yoktu. Şu an ağaçlar birbirine girdi. Ağaçlara kıyıp onları kesemiyorum\" dedi.

HAYVANLAR AÇ KALMASIN İSTEDİ

Her gün dağlarda gezen Mehmet Şafak, doğaya olan tutkusunu ve bu işe nasıl başladığını anlattı. Şafak, \"İlk olarak yaban domuzlarını Manisa\'ya indiğini gördüm. Aç kaldıkları için indiklerini öğrendim. Bu iş kafama takıldı. Hayvanlar dağda durması gerekirken, insanların içine iniyorlardı. Ben de yabani ağaçları aşılamaya başladım. Erik ve armut türü ağaçlara aşı yaptım. Zamanım yettiği sürece aşı yapmak için mücadele ediyorum. Ömrümün yettiği kadar da bu işi yapacağım. Aşının zamanı çok önemli. Aşıyı doğru zamanda yapmazsam, tutmuyor. Özellikle tenha yerleri seçiyorum. Açık alanlarda bir tane aşı yapıyorsam, gizli yerlere 100 tane yapıyorum. İnsanların gitmediği yerlere yapıyorum ve yaban hayatındaki hayvanlar rahat etsin istiyorum. Kendi alanlarında barınsınlar. Ayrıca aşının yanında da çeşitli ağaçlar dikiyorum. İncir ve erik ağaçlarından diktim. Sabah çıkıp öğleye kadar ağaç aşıladığım yere varıyorum. 5 ağaç diktiğimde bana yetiyor\" dedi.

SEVİNÇTEN AĞLIYOR

40 yıldır bu işi yaptığını dile getiren Şafak, aç kalan hayvanların aşıladığı ağaçların meyvelerini yediğini görünce çok duygulandığını söyledi. Mehmet Şafak, \"İlk zamanları daha az yapıyordum. Ama son zamanlarda daha da ağırlık verdim. Günde yaklaşık 10 kilometre yol yürüyorum. Arazinin en tenha yerini seçip oraya gidiyorum. Maliyetini hiç düşünmedim, hesaplamayı da düşünmem. Maliyet önemli bir şey değil benim için. Benim için önemli olan şey huzur. Bir ağacın yanına yaklaştığımda eğer üç kuş o benim aşıladığım ağaçtan meyve yiyorsa, dibine düşenleri hayvanlar yiyorsa yürekten ağlıyorum, gözlerimden yaş dökülüyor. Bu zamana kadar en az bin yabani ağacı aşıladım. Yıllar önce aşıladığım ağaçlara zaman zaman gidip bakıyorum\" diye konuştu.

MANİSA TARZANI\'NI ÖRNEK ALIYOR

Yaşının ilerlemesine rağmen dağda hayvanlar için aşı yaparken hiç zorlanmadığını aksine keyif aldığını kaydeden Mehmet Şafak, \"Doğa demek yaşam demek, doğa demek huzur demek, doğa demek insanlığa hizmet etmek demek. Ben doğayı o kadar çok seviyorum\" sözleriyle doğa sevgisini anlattı. Manisa\'yı yeşillendiren Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi\'yi örnek aldığını söyleyen Şafak, \"Tarzan, Manisa merkezindeki yeşillendirmeyle ilgili çalışmış. Ben ise tamamen dağlarda çalışıyorum. Tarzan\'ın yaptığı iş, çok büyüktür. Bizim yaptıklarımız onunkilerin yanında devede kulaktır\" dedi.

ORMANI KİRLETENLERİ UYARDI

Ormanların milli servet olduğunu dile getiren Mehmet Şafak, en tenha yerlerde bile insanların kirliliğinin izlerinin bulunduğunu belirterek, ormanları kirletenleri uyardı. Mehmet Şafak, \"Dağa çıkan kişiler öncelikle o bölgeyi nasıl bulduysa öyle bıraksın. Temiz bıraksınlar. Gezdiğim en tenha yerlerde bile çöp görüyorum. Bu kirlilik yaban hayatını çok etkiliyor. Ayrıca dağcılar da aşı zamanlarında her birisi yabani ağacı aşılasa çok büyük katkısı olur. Dağcılar ve piknik yapanlar ağaç diksinler, aşı yapsınlar. Hem dağdaki yaban hayatını korurlar, hem spor yaparlar hem de kendilerini tatmin etmiş olurlar\" diye konuştu.

MANİSA TARZANI KİMDİR?

Manisa\'da çevre bilinci ve duyarlılığının ışıklarını yakan, efsanevi yaşamı ile herkesin ilgisin çeken Ahmet Bedevi (nüfus kaydındaki adıyla Ahmeddin Carlak),1899\'da Bağdat\'ta doğdu. Dağlarda yaşamaya başlamadan önce başarılı bir askerdi. Kurtuluş Savaşı\'ndan önce Türk ordusunda er olarak askerlik görevine başladı. Ardından Kurtuluş Savaşı\'na katıldı ve 4.5 yıl boyunca savaşta gösterdiği başarı ve yararlılıklardan ötürü kırmızı şeritli İstiklal Madalyasına layık görüldü. Cumhuriyet ilan edildikten birkaç yıl sonra Manisa\'ya yerleşti ve Spil Dağı\'nda Topkale adıyla anılan dağlık yörede kendine bir kulübe yaparak yaşamını orada sürdürmeye başladı. Kentin ağaçlandırılması için olağanüstü çaba harcadı. Çalışmaları, kişiliği ve yaşam tarzıyla çevrecilerin adeta sembolü oldu, Manisa\'nın simgesi haline geldi. 1924\'ten sonra saçını ve sakalını kesmeyen, üzerine sadece bir şort giyen Bedevi, bu tarzıyla ve doğayla uyumlu yaşamı nedeniyle Tarzan\'a benzetildi ve \'Manisa Tarzanı\' olarak anılmaya başlandı. Ahmet Bedevi, 1963 yılında yaşamını yitirdi.

Müzisyenlerden hayvanların deney için kullanılmasına tepki

Dünyada her yıl milyonlarca hayvanın canlı olarak deneylerde kullanılmasına tepki gösteren İzmirli müzisyenler, 24 Nisan Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü nedeniyle hazırladıkları Türkçe rock şarkısının klibini internet ortamında yayınladı. İki hafta önce paylaşılan klip, binlerce kez izlendi.

24 Nisan Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü nedeniyle \'Gümüş Kaşık\' adlı bir şarkı hazırlayıp klip çeken gitarist Gökhan Özden (32), Berke Berkay Özen (22), Savaş Okan Okşit (29) ve yönetmen Burak Alanyalı (32), alternatif birçok deney yöntemine karşı insanları duyarlı olmaya çağırdı. Her yıl yüz binlerce hayvanın bağımlılık yapan ilaçlara, radyasyona, kimyasal maddelere, psikolojik işkencelere ve acı çekmeye maruz bırakıldığını öne süren Gökhan Özden, bilimin ilerlemesiyle birlikte farklı deney yöntemlerinin denenebileceğini dile getirdi. Son dönemde sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakalarının iyice kontrolden çıktığını anlatan Özden, 2016 yılından beri sokak hayvanlarına destek amaçlı konserler ve barınaklar için mini yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade ederek şöyle konuştu: \"Pislick Kedi grubu olarak 24 Nisan Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü\'nde farkındalık yaratmak için bir klip hazırladık. Klibimiz 10 gün içerisinde birçok insana ulaştı. Tepkiler çok güzel, ülkemizde rock müzik pek kabul gören bir tarz olmamasına rağmen birçok dinleyiciden oldukça motive edici geri dönüşler aldık. Hiçbir sponsorumuz yok, herkes elini taşın altına koydu. İşin içinde sevgi, saygı ve sorumluluk olduğu için ortaya çıkan sonuç gerçekten güzel oldu.\"

\'Savunmasız canlılara karşı şiddete dur\' çağrısı yaptıklarını anlatan yönetmen Burak Alanyalı da hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin kabul edilemez olduğunu savundu. Klip için gerçekleştirilen çekimlerin 3 gün, montajın ise 1 hafta sürdüğünü dile getiren Alanyalı, \"Umarım çalışmamız ses getirir ve amacımıza ulaşırız\" diye konuştu.

Sütyeninden eroin çıktı

Aksaray\'da polis tarafından durdurulan otobüste, yapılan aramada sütyeni ve kol çantasından 2 kilo 298 gram eroin çıkan Yasemin Dündar, tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotit Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir kadının yolcu otobüsüyle uyuşturucu kuryeliği yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, kuryenin Yasemin Dündar olduğunu ve seyahat edeceği otobüsü belirledi. Ardından otobüs Aksaray kent merkezine girişinde durduruldu. Otobüste Yasemin Dündar\'ın bulunması üzerine eğitimli köpekle arama yapıldı. Aramada Dündar\'ın sütyen ve kol çantasından 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski ve antika mobilyalara yeniden hayat veriyor

Samsun’da 54 yaşındaki devlet memuru Zeliha Demiratar, kendi evinde eski ve antika mobilyalara yeniden şekil veriyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7’nci Bölge Müdürlüğü’nde Teknisyen olarak çalışan ve Atakum ilçesinde oturan Zeliha Demiratar (54), kendi evinin bir köşesinde hobi olarak kendisine ve arkadaşlarına ait eski mobilyaları boyayarak geri dönüşümünü sağlıyor. Hedefinin emekli olduktan sonra bir atölye açmak istediğini belirten Demiratar, kadınların ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu söyledi. Evinin bir köşesinde eski ve antika mobilyaları boyayarak geri dönüşümünü sağladığını belirten Zeliha Demiratar, “Bu işe hobi olarak başladım. Renklerle oynamayı seviyorum. Şuanda ben eski mobilyalarımı geri dönüşüm yaparak yeniliyorum. Çocuklarımın, ailemden bazılarının eski ve atacakları mobilyaları veya objeleri değerlendiriyorum. Bunları varak tekniği, transfer, eskitme yöntemleriyle çok farklı tasarımlar elde edebiliyorum” dedi. Son 1 yıldır bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığını belirten Demiratar, “Daha öncelerden de amatörce yapıyordum. Bu yaptığım ürünleri satmıyorum. Biz kadınlar bu işleri yaparken, belki farkında olarak belki farkında olmayarak kadınlar kendilerini yeniliyor. Değişik işlerle uğraşıyor ve ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Hedefim emekli olduktan sonra bu işi profesyonelce yapıp bir atölye açmak istiyorum. Evde veya ofiste olabilecek her şeyi yapabiliyoruz. Mobilya, vitrin, sandalye, masa, süs eşyaları, örneğin eski bir tavadan da saat yaptım” diye konuştu.

