DHA YURT BÜLTENİ - 19

ANKARA\'DA İKİ DOLANDIRICILIK OLAYININ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI



ANKARA polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda iki ayrı dolandırıcı grup yakalandı. \'FETÖ\' bahanesiyle vatandaşları dolandıran Suriye uyruklu 3 kişi ve sosyal medya üzerinden ileri yaştaki erkeklerle iletişim kuran karı-koca gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemler arasına giren \'adınız FETÖ operasyonlarına karıştı\' olayı bir kez daha yaşandı. Suriye uyruklu 3 kişi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, adlarının FETÖ operasyonuna karıştığını söyleyerek 3 kişiyi yaklaşık 30 bin TL dolandırdı. Doladırılanların ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 3 kişiyi, Suriye uyruklu 3 şüphelinin dolandırdığı belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Dolandırıcıların ele geçirdiği yaklaşık 30 bin TL de ekipler tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

DOLANDIRICI \'KARI-KOCA\' YAKALANDI

Öte yandan Ali Buğrahan ve Neslihan Ç. çiftinin sosyal medya üzerinden yaşı büyük erkeklerle tanışıp kredi kullandırabileceğini söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı. sosyal medya üzerinden Neslihan Ç. ile tanışan bir kişi, Kastamonu’dan Ankara’ya geldi. Demetevler’de emlak ofisinde Batıkent İcra Müdürlüğü\'ne ait evraklara imza attırılan kişi, daha sonra köyüne döndü. Evine İcra Müdürlüğü\'nden 43 bin 200 TL borç gelmesi üzerine dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurdu.

Ankara polisi olayla ilgili yaptığı çalışmada, kişinin dolandırıldığını tespit etti. Çalışma başlatan polis ekipleri, takip sonucu dolandırıcıların Ali Buğrahan ile Neslihan Ç. çifti olduğunu belirledi. Derinleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheliler Ali Buğrahan ve Neslihan Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ali Buğrahan Ç. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, eşi Neslihan Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dolandırıcı karı-kocanın adliyeye sevki

- Suriyeli dolandırıcıların emniyetten çıkarılması

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ÇANKAYA VE MAMAK\'TAKİ YANGINLARDA 1 KİŞİ YARALANDI, 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANKARA’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı yangında 1 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan etkilendi. Yaralı kişi ve dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çankaya\'daki yangında kundaklamadan şüphelenen polis, bir kişiyi gözaltına aldı.

İlk olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Bademlidere Mahallesi 259/1 Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. O sırada evde bulunan 2 kişi içeride mahsur kaldı. Dumanları fark eden ve binayı boşaltmaya çalışan 6 kişi de, yoğun duman nedeniyle binayı terk edemedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, bir kısım itfaiye erleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan 8 kişi de diğer itfaiye erleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangında kundaklamadan şüphelenen polis ekipleri, yoğun çalışma sonucu Cinnan K. isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı.

1 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İkinci olay ise Mamak ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Kartaltepe Mahallesi 302.Cadde’de bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm evi sararken, ev sahibi Ünal Bilen, evde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalarak yaralanan Ünal Bilen’i bulunduğu yerden çıkarttı. Ünal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada Bilen\'in iki komşusu da yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Her iki yangınla ilgili de soruşturmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İlk yangının meydana geldiği evden görüntü

UMKE ekiplerinden görüntü

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

Çalışmalardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dumandan zehirlenen 2 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti



MANİSA’nın Demirci ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 yaşındaki Hazal Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kargınışıklar Mahallesi\'ndeki evde meydana geldi. İ.Y. (30) ve M.Y. (26) çifti yaşadıkları evde soba yaktı. Çift, kızları Hazal\'ı sobanın bulunduğu odada uyutarak, evin diğer odasına geçti. Bir süre sonra evde kötü koku olduğunu fark eden çift, sobanın olduğu odaya koştu. Çift, yoğun duman bulunan odadaki küçük Hazal’ı alarak dışarıya çıktı. Hazal\'ı uyandıramayan baba İ.Y., kızını, Demirci Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hazal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kızlarının ölüm haberini alan anne ve baba hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

Haber: Kamil AKYOL /DEMİRCİ(Manisa),(DHA)

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2\'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel\'e yeni görev



2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Resmi Gazete\'de yayımlanan kararla Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı\'na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzası ile Resmi Gazete\'de yayımlanan yeni kararla, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına; 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.

Haber: ANKARA,(DHA)

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