DHA YURT BÜLTENİ - 19

Van\'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 16 yaralı

VAN\'ın Bahçesaray ilçesinde, Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Van\'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 21 kişiyi Van\'dan alarak yola çıkan minibüsün sürücüsü, polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için Van-Bahçesaray yolunu kullandı. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan minibüs, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi\'ni inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3\'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans katıldığı etkinlikte öğrenciler fidan dikti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \'Fidanlar fidanlarla büyüyor\' programı kapsamında telekonferansla katıldığı etkinlikte Şanlıurfa’da öğrenciler Göbeklitepe bölgesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Fidanlar Fidanlarla Büyüyorö programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı etkinlikte Şanlıurfa’daki öğrenciler fidan dikti. Göbeklitepe yolu üzerinde gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı yayın bağlantısıyla başlattığı fidan dikim törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem, Vali Yardımcıları Bahadır Güneş ve Selami Işık, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ile öğrenciler katıldı.Tören alanına kurulan dev ekran ve kameralar aracılığıyla canlı yayına katılan ve alandaki fidan dikim törenini de izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje ile 81 vilayetin tamamında 10 milyon fidanın, okul çağındaki çocukların adına toprakla buluşacağını, böylece her öğrencinin bir fidanı olmasının sağlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe, fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Bu projenin, çocuklarımıza tabiata sahip çıkma bilincini de aşılayacağına inanıyorum. Tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Geride bıraktığımız son iki asra baktığımızda insanın toprakla, tabiatla, çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve bizzat kendisiyle kurduğu ilişkinin mahiyetinde büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Sanayileşme ve modern teknoloji, hiç olmadığı kadar insana güç vermiş, tabiata müdahale etme imkânı tanımıştır. Modern teknoloji ile aşılmaz denilen dağlar aşılmış, uzaklar yakın hale gelmiştirö diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından söz alan Vali Erin, tarihin başladığı yer olan Göbeklitepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şanlıurfalıların selamlarını ileterek, “Daha yeşil bir Türkiye idealiyle, zat-ı alinizin rehberliğinde çıktığımız yolda, Şanlıurfa ilimizde 450 bin çocuğumuz adına 450 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağızö dedi.

Vali Erin, Göbeklitepe güzergahında belirlenen ağaçlandırma alanının 10 bin dekar olduğunu ve bu alana kızıl çam, meşe ve zeytinden oluşan toplam 50 bin fidan dikileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ya Allah, Bismillahö diyerek başlattığı fidan dikim kampanyası ile ağaçlandırma alanına geçen Vali Erin, protokol üyeleri ve öğrenciler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Bakan Kasapoğlu: Derbide yaşananları kınıyorum

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olayları kınayarak, \"Spor barış için var olan bir dil. Cuma günkü yaşanan olayı üzücü buluyorum, yakıştıramıyoruz. Şiddeti el birliğiyle zihinlerde çözmemiz gerekiyor. Cuma günkü olayları kınıyorum. Takipçisi olacağız. Hiçbir kulübe sporcumuza yurttaşımıza ayrımcılık yapılmasına ne göz yumar, ne bunu tasvip ederiz\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda soruları cevapladı. Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 450 bin öğrencinin burs aldığını belirterek, şöyle devam etti:

\"Her yıl 150 bin öğrencimiz burs alma hakkı kazanıyor. Gençlerimiz için hiçbir konuda fedakarlıktan çekinmeyiz. Gerekirse enflasyon oranı üzerinde yaparız. Gençlik hepimizin meselesi. Sadece bakanlığımızın meselesi değil. Sorgusuz sualsiz itaat eden değil neyin mücadelesini verdiğini bunun için her türlü donanıma sahip bir gençlik arzu ediyoruz. Ortak akılla katkı vereceğiz gençlerimize. Genç nüfusumuz Avrupa’nın en fazla genç nüfusu. Sporla ilgili olarak sporun tabana yayılması noktasında tesisler inşa edildi. Olmayan yerlerde varsa eksikleri hızla tamamlayacağız. Bunların kullanımına yönelik spor bilincine yönelik başta milletvekillerimizin spor yapmasına yönelik projelerimiz olacak. Bir spor seferberliği başlatmakla birlikte yetenek taraması önemli bir başlangıç. Bunun neticesinde yetenekli gençlerimizi elit sporcular olarak yönlendireceğiz, yetiştireceğiz. Her gence yüzme öğretme noktasında çalışmamız var. Şırnak, Hakkari, Güneydoğu ve Doğu’da çok güzel tesislerimiz var. Bunları daha yoğun kullanma noktasında 24 saati aşmaya da hazırız\"

\'GENÇLERİMİZ İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYIZ. YURT ÜCRETİNE BİLE ZAM YAPMADIK BU SENE\'

Yurtların 3-4 kişilik odalardan oluştuğunu belirten Bakan Kasapoğlu, \"Mardin’deki yurdun 12 kişilik olduğundan bahsedildi. Çamaşırhanesi, yatakhaneler burada. 3-4 kişilik olmak üzere çok güzel standartlarda. Hijyen açısından sorun varsa çözelim. Yurtlarımızın kalitesine güvenliğine güveniyoruz. Mardin’de KYK’ya dair 4 yurtta 2 bin 844 yatak var. Karşılama oranı yüzde 89. Tamamı 3 ya da 4 kişilik odalarda. Atatürk’e yer verilmiyor deniyor. Söz konusu olamaz. 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını Samsun’da kutlamaya yönelik çok güzel bir çalışmayı başlattık. Kız futbol takımını destekleyeceğiz. İşsizlik konusunda bakanlığımızda bir birim oluşturuyoruz. Bu sorunları çözme noktası KOSGEB, üniversiteler, MEB, STK ile çalışma halinde olacağımız bu ofisi yakında açacağız. Genç işsizlik önemli bir konu. Bu konuda üzerimize düşen misyonu en yakın zamanda ifa edeceğiz. Öğrenim kredisi alan öğrencilerden 2 yıl sürede geri ödeme istemiyoruz. 2 yıl içinde herhangi bir işe girmemişse işe girene kadar ödeme zorunluluğu yok. Gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Yurt ücretine bile zam yapmadık bu sene\" diye konuştu.

‘ARENA İSMİNİ BİZ VERMİYORUZ, KULÜP VERİYOR\'

Yasa dışı bahis konusuna ilişkin de konuşan Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bahis noktasındaki konuyu özel sektör aracılığıyla devlet yapıyor. 18 yaşından küçüklerin bahis oynamamaları noktasında hassas kurallarımız var. Eğer böyle bir şey tespit edersek o bayiyi kapatıyoruz. Okullara yakın bölgelerde iddia bayileri var dediniz. 5 yıl önce 250 metre mesafede olması noktasında çalışma başlattık. Bizim için kutsallık alın teri emektir. Emeği önemsiyoruz. Bununla ilgili kaynakların teröre uyuşturucuya gitmemesi için artırdık oranları. Uyuşturucuya teröre giden kaynağı kesmiş bulunuyoruz. FETÖ yurtları Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkisinde. 80’i sadece bakanlığımıza tahsis edilmiş durumda. Sporda başarı istenilen düzeyde değil ama bunun için çalışmalarımız devam edecek. Erzurum\'daki atlama kuleleriyle ilgili şirket sorulmuştu. O şirket yasaklanmış durumda. Şirketle ilgili yürütülen adli süreç devam ediyor. Arena ismini biz vermiyoruz, kulüp veriyor. Türkçe bulalım o zaman. Spor meydanı diyelim.\"

‘YENİ GİRİŞİMLERİMİZ İLE UYUŞTURUCU BELASINI SİZLERİN KATKILARIYLA YENECEĞİZ\'

Sporda şiddetin yaşanmasını üzücü bulduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, \"Uyuşturucu ve bağımlılık çok önemli, ilgili operasyonları bakanlık takip ediyor. Yeni girişimlerimiz ile uyuşturucu belasını sizlerin katkılarıyla yeneceğiz. Sporun nefret suçlarına yol açması üzücü. Spor barış için var olan bir dil. Cuma günkü yaşanan olayı üzücü buluyorum, yakıştıramıyoruz. Şiddeti el birliğiyle zihinlerde çözmemiz gerekiyor. Cuma günkü olayları kınıyorum. Takipçisi olacağız. Hiçbir kulübe sporcumuza yurttaşımıza ayrımcılık yapılmasına ne göz yumar, ne bunu tasvip ederiz. Ampüte Milli Takımımızın başarısını şampiyonluk olarak algılıyorum. Hepsini tebrik ediyoruz. Ödeneklerde eksiltme diye bir şey söz konusu değil. Hiçbir finansal sıkıntımız yok. İmkanlarımız konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bu ülkenin çocuklarına\" dedi.

