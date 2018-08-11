DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adıyaman\'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



ADIYAMAN\'da, iki otomobil çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Safvan Pektaş yönetimindeki 44 HY 604 plakalı otomobil ile Fatih Maçin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Nebiha Pektaş (51), Mehmet Can, Sabri Pektaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Otomobillerden yola savrulan parçalar

- Jandarmanın güvenlik önlemi alması

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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Malatya\'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı



MALATYA\'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Sivas karayolunun Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen İsmail Altıntop yönetimindeki 01 EYL 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Altıntop ile otomobilde bulunan Ümran Öz, Kasım Öz, Döndü Öz ve Meryem Özbey yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların çıkarılması

- Olay yerinden detay

- İtfaiyeden görüntü

- Sağlık görevlileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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Yolcu otobüsünde yangın paniği



ŞANLIURFA’da, yolcu otobüsünün motor ve egzoz bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolda kalan 37 yolcu, başka otobüsle yoluna devam etti.

Van’dan Antalya’ya gitmek için yola çıkan 34 FA 2990 plakalı yolcu otobüsünün, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 17’nci kilometresinde hareket halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. Otobüs şoförü İsa A., egzoz bölümünde yükselen dumanı fark edince otobüsünü yol kenarına çekerek yolcularını tahliye etti. Kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olan yangın için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Bir süre yol kenarında mahsur kalan yolcular ise başka bir otobüsle yolculuğa devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yol kenarında mahsur kalan yolcular

- Otobüsün motor bölümünde yükselen duman

- Otobüsteki arızayı gidermeye çalışanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

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Üzerinde anahtar unutulan hafif ticari araç çalındı



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, üzerinde kontak anahtarı unutulan hafif ticari araç, hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak\'ta meydana geldi. Osman Çelebi, 16 KKG 97 plakalı hafif ticari aracını sokak üzerine park etti. Kontak anahtarını üzerinde unutup evine giden araç sahibi, geri geldiğinde aracının bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen Çelebi, aracının bir şahıs tarafından çalındığını tespit etti. Çelebi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından aracın bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızın araca binişi ve araç ile gözden kayboluşu

-Olay yerinden detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(BURSA),(DHA)

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Çanakkale\'de, \'Senfoni ile Müziğimiz\' konseri

ÇANAKKALE\'de, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi\'nin 103\'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Anadolu Hamidiye Tabyası\'nda \'Senfoni ile Müziğimiz\' konseri düzenlendi.

Anadolu Hamidiye Tabyası\'nda düzenlenen \'Senfoni ile Müziğimiz\' konserine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ise yaptığı konuşmada, Türk Milletinin tarihine dikkat çekerek, \"Bugün 103\'üncü Anafartalar Zaferi\'ni kutladık. Bu topraklarda atalarımız, cedlerimiz, milletimiz ulvi gayeler uğruna canı pahasına sahip çıkarak bir mücadele verdiler ve bizde o yüzden bugün buradayız ve hürüz. Tarihini tanımayan topluluklar, millet olamazlar. Bunu anlatmanın bir yolu da şimdi içinde bulunduğumuz kültür sanat faaliyetleri. Bizden çok daha küçük, geçmişi çok daha az milletler bildiğiniz gibi daha çok bu etkinlikleri kullanıyorlar. Son yıllarda biz de bu konuda büyük bir mesafe kat ettik. Şimdi yapmakta olduğumuz program 2 yıl önce bakanlığımız tarafından başlatılan ve bu yıl 8’incisini burada gerçekleştireceğimiz ‘Antik Şehirde Senfonik Türküler’ etkinliği. Bu vesile ile hem antik şehirlerimizi ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmış oluyoruz hem de yeniden buraları hatırlamış oluyoruz\" dedi.

Orkestra şefliğini Orhan Şallıel\'in üstlendiği senfonide Haydar Haydar, Hey Onbeşli, Eledim Eledim Höllük Eledim, Yarim Senden Ayrılalı, Yar Yüreğim Yar, Ahirim Sensin, Hicaz Sirto ve Harmandalı Zeybeği, Yemen Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Ne Feryad Edersin Divane Bülbül, Edremit\'in Gelini, Gönül Dağı ve Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı eserleri, solistler Murat Irkılata, Zafer Albayrak, Nilgün Kızılcı ve Tuba Akyol tarafından seslendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Anadolu Hamidiye Tabyasında \'Senfoni ile Müziğimiz\' konserinden genel ve detay görüntü.

-Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy\'un konuşma görüntüsü.

Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ /ÇANAKKALE,(DHA)

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