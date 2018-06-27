DHA YURT BÜLTENİ - 19

Trabzon\'da 40 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

TRABZON\'da, gerçekleştirilen operasyonda bir otomobile zula halde piyasa değeri 3 milyon TL olan 78 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube ekipleri takibe aldıkları şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuğun altında zula halde 78 adet paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilde eroinin ele geçirilmesi

Haber: Uğur AYDIN / TRABZON,(DHA)

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Seferihisar\'da 63 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR\'in Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 63 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı, dün (salı) saat 01.55’te, Seferihisar ilçesi Azmak Koyu’nda bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bir süre sonra ise kaçaklar lastik bot ile denize açıldı. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botundaki görevliler, durdurdukları lastik bottaki 34\'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 13\'ü Suriye, 7\'si Kongo, 3\'ü Senegal, 2\'si Gabon, 2\'si Irak, 1\'i Angola, 1\'i Fildişi Sahilleri uyruklu toplam 63 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan 23\'ü kadın, 8\'i çocuk toplam 63 kaçak, kıyıya geterildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlğü\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçakların tespitinden ve yakalanmasından uçaktan çekilen görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

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Yanan ev kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ\'NİN Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangın çıktığı sırada evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet Sokakta meydana geldi. Osman Ergin\'e ait olduğu öğrenilen evin içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Tek katlı binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin müdahalesi

-Kullanılmaz hale gelen evin içinden detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

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Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı - YENİDEN



Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

\'Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı\' başlıklı haberimizi, kaza yapan çiftin imam nikahlı olduğu bilgisini ekleyerek yeniden geçiyoruz. DHA

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YENİDEN

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklette sürücü Murat Bolat (23) yaralandı, arkasında oturan 7 haftalık hamile dini nikahlı eşi Seda Çimen (19) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Malkara karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Cem K. (23) yönetimindeki 34 LL 9825 plakalı otomobil, önünde seyreden ve kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen Murat Bolat idaresindeki 22 AAD 942 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü Murat Bolat yaralanırken, arkasında oturan ve başında kask bulunmadığı belirlenen 7 haftalık hamile dini nikahlı eşi Seda Çimen olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Bolat, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Seda Çimen\'in cesedi ise savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Otomobil sürücüsü Cem K. ise gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri ve araçlar

-Hayatını kaybeden hamile kadın

-Polisin incelemesi

-Kaza yapan otomobil sürücüsü

-Otomobil sürücüsünü ailesinin teselli etmesi

-Tıkanan duble yol

-Elif Bolat foto

-Elif Bolat ve eşi Murat Bolat foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA)

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