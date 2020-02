DHA YURT BÜLTENİ - 19

Muğla\'da trafik felç oldu



TÜRKİYE\'nin dört bir yanından, Ramazan Bayramı tatili için Muğla ve ilçelerine akın eden binlerce tatilcinin dönüşe geçmesi trafikte yoğunluşun oluşmasına neden oldu. Araç trafiğinin daha hızlı akması için trafik ışıkları devre dışı bırakıldı.

Muğla\'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçelerine, Ramazan Bayramı tatili için gelen yerli turistlerin dönüşleri sabah erken saatlerde başladı. Marmaris-Muğla Karayolu arasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman 5 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu. Ula\'nın Kızılağaç Mahallesi ile Menteşe ilçesi arasındaki yoğunluk sonrası trafik ışıkları devre dışı bırakıldı. Yağışlı sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle Sakartepe Rampası\'nda araçlar yavaş hareket etmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise buldukları noktalara araçlarını park ederek dönüş çilesinin bitmesini beklemeye başladı.

Muharrem İnce: At izi it izine karıştı, devlet çöktü (EK)

TOKAT\'TA KONUŞTU: TÜRKİYE\'YE TAZE KAN LAZIM

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli ve Elazığ programının ardından üçüncü miting için havayolu ile Tokat\'a geldi. İnce, parti teşkilatı tarafından Tokat kent meydanında düzenlenen mitinge katıldı. Tokat\'ta 30 yıl önce orduevinde 6 ay askerlik yaptığını anlatan İnce, kendisinin de eski bir Tokatlı sayılacağını ifade etti.

Tokat\'a gelirken, otobüste Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın konuşmasının bir kısmını izlediğini ifade eden İnce, kendisine \'Ey Muharrem, Menderes asılırken neredeydin\' diye sorduğunu belirterek, \"Ben 1964 doğumluyum. Menderes asılırken ben dünyada yoktum. Rahmetli babam da Menderes\'ciydi, Demirel\'ciydi. Menderes\'in asılmasına tabi iki karşıyız, üzülüyoruz, insanlık ayıbı görüyoruz ama o ayrı bir şey. Ben doğduğumda Menderes asılmıştı. Bu kadar cahil olma, konuştukça batıyorsun\" dedi.

Aynı konuşmada Erdoğan\'ın \'Yaptıklarımızı görmüyor musun, kör müsün\' eleştirisi yönelttiğini ifade eden İnce, \"Erdoğan, şeker fabrikasını, sigara fabrikasını satıyorsun. Erdoğan, bana \'kör müsün\' diyorsun. O fabrikaları sen mi kurdun? Sen nankör müsün Erdoğan? Ben kör değilim ama sen nankörsün. 16 senedir iktidardasın. 16 sene sonra millete aş, iş, fabrika diyeceğine kıraathane diyorsun. Slogana bak. \'Bedava çay, bedava kek var\' diyor. Gündüz keki yedi, akşam yemeği ne olacak. Bedava kek, bedava çay, düştüğü noktaya bakın. Baktı ucuz olunca yanına çorba ilave etti, makarna ilave etti. Yakında Tokat kebabı da ilave eder merak etmeyin\" diye konuştu.

\'BENİMLE TELEVİZYONA ÇIK, HAVAN OLSUN\'

Bir kere daha Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a televizyon programı daveti yapan Muharrem İnce şöyle konuştu:

\'BENİMLE TELEVİZYONA ÇIK DA HAVAN OLSUN BİRAZ\'

\"Madem sen ustasın. Ekonomiyi biliyorsun, bu işlerden anlıyorsun. Senden bir isteğim var. Bir televizyon programında çık karşıma, el mi yaman bey mi yaman göstereyim sana. Diyor ki, benimle televizyona çıkarsa, benim reytingim artarmış. Çocuklara \'şu televizyonların izlenme oranlarını çıkarın\' dedim. \'Onun izlenme oranı ile benimkini karşılaştırın\' dedim. Ben 4 izlenmişsem, Erdoğan 1 izlenmiş. Dün bir televizyonda konuştuğu program izlenmede 34\'üncü sırada çıkmış. Yani hava durumundan bile aşağıda. Benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Ona diyorum ki, bak her kuşun eti yenmez. Benimle dalaşa girme, seni madara ederim. Hiç yolu yok. Ama ben seninle ağız dalaşı istemiyorum. Ben seninle ciddi konuları konuşmak istiyorum. Ekonomi, dış politika konuşmak istiyorum. 4 milyon Suriyeli\'yi konuşmak istiyorum. Sanayiyi, sattığın şeker fabrikalarını, Tokat\'taki sigara fabrikasını konuşmak istiyorum.\"

İnce, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik \'Apoletini sökerim\' sözüyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın televizyon programında yaptığı, \'Komutan, ben orduyu överken alkışladı\' sözlerine video izleterek karşılık verdi. Komutanın kendisini eleştirirken alkışladığını belirten İnce, Erdoğan\'ın yalan söylediğini iddia etti.

\'TÜRKİYE\'YE TAZE KAN LAZIM\'

Türkiye\'nin nefes almaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Muharrem İnce \"Türkiye\'nin terör, ekonomik, dış politika sıkışmışlığı var. Sanayi verimsiz, eğitim dip yaptı, emekliler geçinemiyor, pasaportumuzun Kapıkule\'den öte değeri yok. Gençlerimiz umutsuz, elinde fırsat olsa ülkeyi terk eder. Böyle bir ortamda Türkiye\'yi bir yorgun adam düzlüğe çıkaramaz. Türkiye\'ye bir taze kan lazım. Tek hayalim var. Ülkenin evlatlarını iyi yetiştirmek\" dedi.

Dünyanın hızlı bir değişim içerisinde olduğunu anlatan İnce, şu an kullanılan cep telefonlarının 2020\'de işe yaramayacağını, artık quantum telefonlara geçileceğini söyledi. 5-10 yıl içinde araçların sürücüsüz olacağını belirten İnce şöyle dedi:

\'KADIN ARKADAŞLARIM, 20 SENE SONRA ROBOTLAR ELEKTRONİK EVLATLARINIZ OLACAK\'

\"Şimdi Antalya\'ya tatile gidiyorsurnuz ya, 10-15 sene sonra uzay turizmi geliyor. Ben burada konuşacağım Ankara\'dakiler 3 boyutlu hologram ile beni seyredecek. Mesela tıp değişecek. Herkesin gen haritası çıkarılacak. Hasta olmak daha zor olacak. Telefonlar, bilgisayarlar, 18 ayda bir bunun kapasitesi 2 katına çıkıyor. 1969 yılında Amerikalılar aya gitti. Şu anda elinizdeki telefonların kapasitesi, 1969\'daki NASA\'nın bilgisayarlarının 10 katı daha güçlü. Dünya hızlı bir değişim içinde. Ben nano teknoloji, quantum diyorum. Onun için robot diyorum. Kadın arkadaşlarım, 20 sene sonra robotlar sizin elektronik evlatlarınız olacak. Dünya buraya gidiyor. Erdoğan çıkıyor \'dindar ve kindar nesil yetiştireceğim\' diyor. Dindar nesile hiç bir itirazım yok ama o ailenin kararı. Benim Cumhurbaşkanlığımda din dersi nasıl olacak. Muhafazakar aile derse ki \'Bana haftada 2 saat din dersi yetmez, fıkıh, hadis, siyer istiyorum\'. Devlet diyecek ki başüstüne. Seçmeli kaç saat istiyorsa, isteyene istediğini kadar din dersi. Zorunlu istemeyen almayacak. İsteyene istediği kadar, istemeyene zorla yok. Bunu yapacağız. Her yıl 10 bin öğrencimizi doktora için yurt dışına göndereceğiz.\"

Erdoğan\'ın çocuk sayısına bile karıştığını, ancak kendisinin çocuk bezinin yüzde 18\'lik KDV\'si ile ilgilendiğini ifade eden İnce, \"Ben \'hak, hukuk, adalet\' diyeceğim, o \'çay, kek, oralet\' diyecek\" dedi.

Vali ve kaymakamlara seslenen İnce, devletin verdiği yardımları Erdoğan veriyormuş gibi anlatmamaları uyarısı yaptı. Kendi dönemlerinde bu yardımların miktarını artıracaklarını hatırlatarak, \"Yoksullara, gençlere, yaşlılara vereceğimiz bu paraları ben artıracağım. Ben vermeyeceğim, bu parayı CHP de vermeyecek. Şu an size verilen parayı Erdoğan, AK Parti vermiyor, devlet veriyor devlet. Biz hırsızlık yapmayacağımız için kasada daha fazla para olacak\" ifadelerini kullandı.

\'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLER\'

İlk iş olarak Türkiye\'yi barıştıracaklarını ifade eden İnce şöyle devam etti:

\"4 Mayıs\'ta parti rozetini çıkardım. Ceketimde Türk bayrağı var. CHP\'nin adayı olarak çıktım, onunla gurur duyarım ama ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Bakanlar Kurulunu yaparken, Cumhurbaşkanı yardımcılarını belirlerken hepsini CHP\'lilerden yapmayacağım. Toplumu kucaklayacak şekilde yapacağım. Türkiye\'yi barıştıracağız. Hemen barıştıracağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Merkez Bankası bağımsız olacak. Yatırımcıların önünü açacağız, güven vereceğiz. Hukuk devleti olacak. Kuralları işleyen devlet olacak. Atıl sanayi devreye girecek. Meraları, tarım alanlarını atıl bırakmayacağız. En büyük gücümüz gençler. Almanya\'nın yaş ortalaması 40, İsveç\'in 45, Türkiye\'nin 29. Türkiye\'nin en büyük gücü gençleri. Kadınları çalışma yaşamının içine dahil edeceğiz 100 kadından 32\'si çalışıyor. Bunu 2 katına çıkaracağız. En büyük engel çocuk. Ne yapacağız. Her mahalleyi bir kıraathane değil kreş aşacağız. Ucuz olacak ve güvenli olacak. Gönül rahatlığı ile çocuğunu bırakacaksın. Kadınlar ekonominin içinde olacak. Bunu birlikte başaracağız.\"

Kendisinin daha seçilmeden icraata başladığını ifade eden İnce, OHAL\'i kaldırma ve polis ve öğretmenler için 3600 ek gösterge fikirlerini Erdoğan\'ın da gündemine aldığını ve kendisini taklit ettiğini söyledi. Kendi döneminde Erdoğan\'ın da emekli Cumhurbaşkanı olarak rahat edeceğini iddia eden İnce, Türkiye\'nin huzur ve barış içinde zengin bir ülke olacağını vaat etti.

\'ASGARİ ÜCRET 2200 LİRA OLACAK\'

Yeni dönemde artık vatandaşın değil devletin kemer sıkacağını söyleyen İnce sözlerini şöyle tamamladı:

\"Saray yok, 3 bin koruma yok. Yazlık saray yok. Marmaris\'e yazlık saray yapıyor 300 odalı. Asla oraya gitmeyeceğim. Marmaris\'teki yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim. Bir öğretmen Cumhurbaşkanı olarak, fizik öğretmeni olarak, çocuklarla gönül gönüle, gençlerle yürek yüreğe çalışan biri olarak 81 milyona sözümdür. Yetiştirme yurtlarında kimsesiz çocuklar var. 18 yaşına kadar devlet bakıyor. Ama 18 yaşını doldurunca sokağa bırakıyor. Size sözümdür. Ben o çocukları, devlet memuru veya işçi olarak devletin bünyesine alacağım, sokağa bırakmayacağım. 81 milyon ülke 3-5 bin çocuğa bakamıyorsak bize yazıklar olsun. Asgari ücret 2200 lira, en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak.\"

Akşener: 24 Haziran\'da süper baskın seçime gidiyoruz (EK)

AKŞENER: ECDAT SAĞ OLSA AYAKKABILARINI ÇIKARIR BUNLARI KOVARDI

Bursa\'dan Bilecik\'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, “Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be\" dedi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Akşener, AK Parti iktidarını eleştirdi. Akşener, baskın seçimi hükümetin kendisinin istediğini belirterek, \"Şimdi baskın seçim olarak kendileri getirdi, şimdi madem her şey iyi erken seçime ne gerek vardı. Madem her şey kötü 24\'ünde bunlar düzeltmek iddiasıyla yola çıkıyorlar her şey kötüyse seni niye seçelim kardeşim biz. Bilecik sera tarımının önde olduğu bir şehir. Aynı problemi yaşayan illere para yağdırılırken Bilecik\'e zırnık verilmedi neden? 2014\'te Bilecik\'te bir büyük seralarla ilgili büyük bir sorun yaşadınız, affet yaşadınız. Çünkü Bilecik gözlerinde yok. Çünkü Bilecik Osmanlı\'nın daha sonra da Anadolu\'nun Türkleşmesinin merkezi de ondan. Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Yemin ediyorum, bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be.\" diye konuştu.

\'HASTAYA MÜŞTERİ MUAMELESİ YAPAN ANLAYIŞTAN TÜRKİYE\'YE HAYIR GELMEZ\'

Türkiye\'de fabrikaların satıldığını, müşteri garantili şehir hastaneleri yapıldığını ifade ederek iktidarı eleştiren Akşener, şunları kaydetti:

\"16 yıldır yönetiyorlar. 16 senede 2 trilyon dolar vergi topladılar. 453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar Türkiye\'de ne var ne yok sattılar. Bilecik\'e lira geldi mi? Bilecik sanayisi kalkındı mı? Bilecik\'in atanamayan öğretmenleri atındı mı? Bilecik\'in sağlıkta bir numara olması sağlandı mı? Bilecik\'in eğitimi Türkiye\'nin bir numarası olması sağlandı mı? Hayır. Ama ne oldu? Ne yapıldı? Bütün fabrikalar satıldı, şehir hastaneleri yapıldı. Müşteri garantili şehir hastaneleri. Kardeşim müşteri kim bir hastanede? Müşteri hasta. Hastaya müşteri muamelesi yapan bir anlayıştan Türkiye\'ye bir hayır gelmez. Bunlar kafayı karıştırdı. Samimiyetle söylüyorum en hazırlıklı parti İYİ Parti. En hazırlıklı kadrolar bizde, en iyi projeler bizde. Meydanlarda bir şey söylüyorum ertesi gün herkesin ağzında. Yani böyle bir şey olmaz. İsrafla, yoksuzlukla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyorum bir bakıyorum Mehmet Şimşek aynını söylüyor. 16 yıldır ne yaptığınız kardeşim? 16 yıldır fabrika sattınız, genç işsizliğini artırdınız. İyi okul -kötü okul, zengin çocuk -fakir çocuk, özel- okul devlet okulu. Performansa tabi tutulan iyi öğretmen- kötü öğretmen. Sonuç itibarıyla eğitimde Türkiye dibe vurmuş vaziyete. Haklarını yemeyeyim çok güzel binalar yapmışlar, müthiş güzel adalet sarayları var içinde adalet yok. Valilik binaları yapmışlar harika fakat içinde hizmetle ilgili sorun var.\"

\'BEN DİRENMESEYDİM ERDOĞAN İLE GÜL ARASINDAKİ MÜCADELE YAŞANIYOR OLACAKTI\'

Kendisini 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlatan Akşener, Abdulah Gül\'ün muhalefetin adayı olmasına direndiğini de söyledi. Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

\"İyi Parti\'yi siz istediniz biz kurduk. Bana dediniz \'aday ol\' oldum. Dolayısıyla herkes kendine milletin adamı diyor da esasında milletin kararıyla 250 bin imza ile aday olan şahısım ben. Yani gerçekten beni aday gösteren sizsiniz, partimizi kuran sizsiniz. Eğer İYİ Parti olmasaydı, siz bu partiyi kurdurmasaydınız, beni aday etmezseniz bugün cumhurbaşkanlığı seçiminde ne koşuluyor olacaktı? Sayın Erdoğan\'ın birinci turda kaç oyla, yüzde kaç oyla seçileceği Türkiye\'de konuşuluyor olacaktı. Ayrıca sayın Gül\'ün muhalefette bulunan bütün siyasi partilerin tek adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde eğer sizin adınıza ben direnmeseydim bugün sayın Erdoğan ile sayın Gül arasında nasıl bir mücadele, nasıl bir seçim yaşanacağını Türkiye yaşıyor olacaktı. Onun için Allah bin kere razı olsun. Partiyi kur dediniz kurdum. \"

\'İLÇE YSK YASAKLADI\'

Bazı basın kuruluşlarının kendisine ambargo koyduğunu söyleyen Akşener, Sultanahmet Meydanı\'nda çıkacağı bir televizyon programının ilçe Seçim Kurulu tarafından yasaklandığını belirtti. Akşener şöyle konuştu:

\"Ben şerbetliyim acı patlıcanı kırağı çalmazmış, bir sağlam ambargo yedim ki aklınız durur. Ben buna itiraz etmedim dedim ki sarayın ekranlarında olmak yerine Bilecik\'in gönlünde olmak çok daha iyidir. Ve meydan meydan anlatmaya başladık. Hepi topu 4 kere televizyona çıktım. Bana yapacaklarım için \'kaynak nerede?\' diye soruyorlar, bizi ciddiye alıyorlar. 24 yıllık politik hayatımda hiç yalan söylemedim. Bugün Halk TV\'de Sultanahmet Meydanı\'nda, valilik izni alındı her şey yapıldı, İlçe YSK dün itibaren yasakladı. Ey sayın Erdoğan benden korkuyorsun ama o İstanbul ki işgal altındayken İngiliz işgali altınayken Halide Edip orada miting yaptı, Sultan Ahmet\'te miting yaptı. Ey Erdoğan korktuğunu biliyorum ama bu kadar belli etmeyin kardeşim.\"

Akşener, işsizlik sorununu çözeceklerini, iş bulamayan gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı vereceklerini, asgari ücreti vergi dışı bırakacaklarını, bir defaya mahsus olarak 4,5 milyon takipte olan kredi kartı borçlarını affedeceklerini söyledi.

Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini ve 4 milyon Suriyeliyi ülkelerine göndereceklerini belirterek, \"4 milyon Suriyeli mülteci olarak ülkemizde bulunuyor. Ben bu insanlara kötü hisler hissetmiyorum. Göç çok zor bir iştir. Ama Suriye\'nin içişlerine bizimki elini soktu. Karıştırdı Suriye\'yi. Şam Camii\'nde Emevi Camii\'nde namaz kılıyordu... O namaz kılamadı, 4 milyon Suriyelimiz oldu. Seçilir seçilmez derhal Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi usuletle ve suhuletle ülkelerine yeniden geriye göndereceğiz\" dedi.

\'TRT GENEL MÜDÜRÜNÜN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM\'

Cumurbaşkanı seçilmesi halinde TRT\'yi satacağını söyleyen Akşener, \"Şu TRT var ya beni çıkarmadığı için değil. Benle ilgisi yok. TRT bana şimdi teklif etti gitmiyorum. Ben gitmeyince kimse gitmiyor. Ama en ilginci Tayyip bey gitmiyor. O da gitmiyor. O TRT genel müdürünün yerinde olsam ben istifa ederdim\" dedi.

Akşener, \"Türk ordusunun yeniden Metehan\'ın ordusu olabilmesi için öncelikle cumhurbaşkanı olur olmaz Işıklar ve Kuleli askeri liselerini açacağım\" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu Ramazan Bayramı Golf Turnuvası’nda ödül verdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı Golf Turnuvası ödül törenine katıldı. Çavuşoğlu, golf turizmi ve sporuna her zaman destek verdiklerini belirterek, “Geçen yıl büyük elçilerle golf turnuvası düzenlemiştik. Bu yıl da dışişleri bakanları, büyükelçiler ve siyasilerin katılımlarıyla bir turnuva düzenleyeceğizö dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Kulübü’nde düzenlenen Ramazan Bayramı Golf Turnuvası’nda dereceye giren oyuncuların ödüllerini verdi. 21’i profesyonel 121 erkek ve kadın golfçünün katıldığı turnuvada profesyonel kategoride Bekir Kara birinci, Ali Altuntaş ve Bülent Karataş ikinciliği paylaştı, üçüncülüğü ise Fahrettin Kök elde etti.

Erkekler gross kategorisinde Recep Turan birinci, Hasan Ceylan ikinci, Hamza Esmer üçüncü oldu.

Kadınlarda Belçikalı Tina Vokkeirek birinci olurken, Melike Kurucan ikinci, Aslıhan Kaplan üçüncülüğü elde etti.

Junior erkeklerde Ahmet Karacan birinci, Hasan Şekeroğlu ikinci, Ata Ordulu üçüncü oldu. Turnuvanın profesyonel kategorisinde 21 bin lira ödül verildi.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk verdi.

‘GENÇLERE DESTEK VERMELİYİZ’

Ödül töreninde konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Turizmciler ve golfçülerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Golf turizmine ve sporuna her zaman destek veriyoruz. Antalya bölgesinde büyük turnuvalar yapılıyor. Turkish Airlines Open’ın bu yıl altıncısını düzenleyeceğiz. Bu tür büyük turnuvalarda hem ülkemizin hem de Antalya’nın tanıtımını yapıyoruz. Golf oynayan gençlerimize destek olmalıyız. Onlara fırsat vermeliyiz. Bölgedeki golf kulüpleri gençlere destek veriyor. Ali Altuntaş gibi gençlere turnuvalarda yarışmaları için destek vermeliyiz. Geçen yıl büyük elçilerle golf turnuvası düzenlemiştik. Bu yıl da dışişleri bakanları, büyükelçiler ve siyasilerin katılımlarıyla önümüzdeki günlerde bir turnuva düzenleyeceğizö dedi.

Bakan Yılmaz: Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız (ek)

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karabalçık\'taki törenin ardından Gemerek ilçesi Karaağıl köyüne geçti. Köyde düzenlenen şenlikte konuşan Bakan Yılmaz 24 Haziran\'da yapılacak seçimler için oy istedi. Yılmaz, \"Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye\'yi kurarız. Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye emanet ederiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenler de var. Birçok adaylar var ve bu adaylara bakacaksınız, hangisinin devlet tecrübesi var, hangisinin başbakanlık, cumhurbaşkanlığı tecrübesi var. Hangisinin bu millete çakılı bir çivisi var, bir ona bakmak lazım\" dedi.

Türkiye\'nin güçlenmesi için güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz \"Bizim dışımızda olanlar, \'parlamenter rejime geri döneceğiz\' diyorlar. Parlamenter rejime geri dönüyoruz demek, \'ben bu millete güvenemiyorum, bu milletin kimi seçeceği belli olmaz. Hükümet başkanını seçemezsin, sizin elinizden o yetkiyi alacağım.\' Peki sormaz mısınız, \'arkadaş elimden bu yetkiyi niye alıyorsun? Referandumda hükümeti kurma yetkisi karanını ben kendim aldım. Şimdi benden almak istiyorsun, hata mı yaptım, yanlış bir kimseyi mi seçtim ki elimden bu yetkiyi niye alıyorsunuz\' diye bir sorun. Türkiye güçlensin mi? Türkiye\'nin güçlü bir lidere ihtiyacı var mı? Türkiye\'nin güçlü bir parlamentoya ihtiyacı var mı? Güçlü bir liderle, güçlü bir hükümetle, güçlü bir parlamentoyla inşallah hep birlikte güçlü bir Türkiye\'yi kurarız. Geçmişe kıyasla çok daha iyiyiz, ama yapmamız gerekenlerde var. diye konuştu.

BAKAN YILMAZ\'DAN ÇİFTE NİKAH ŞAHİTLİĞİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Karaağıl Köyü\'ndeki şenliğin ardından Kangal ilçesine geçti. Bakan Yılmaz burada AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Kömürcü\'nün oğlu Yasin Kömürcü ile Dilan Öztekin\'in düğün törenlerine katılarak nikah şahitliği yaptı. Daha sonra Altınyayla ilçesine geçen Bakan Yılmaz, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer\'in oğlu Tarık Mermer ile Hanım Ağca\'nın düğün merasimine katıldı. Genç çiftlerin nikahını damadın babası Necmettin Mermer kıyarken nikah şahitleri ise Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın oldu.

