DHA YURT BÜLTENİ - 19

ULUDAĞ\'IN ETEKLERİ DOLUYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Merkez Osmangazi ilçesi Kirazlı Mahallesi\'ne dolu yağdı. Şiddetli yağan dolu ile birlikte Uludağ\'ın eteklerinde bulunan mahalle bir anda beyaza büründü. Yoğun dolu yağışıyla arazide bulunan ekinler de zarar görürken, maddi kayıplar oluştu.

Yağıştan detaylar

Mehmet İNAN / Bursa (DHA)

BURSA\'YI SEL VURDU, EVLERİ YAĞMUR SULARI BASTI

\"100 TANE TAVUĞUM KÜMESTE TELEF OLDU\"

Bursa\'daki yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Bend Caddesi üzerindeki ikametleri su bastı. Burada bulunan Ali Kallem isimli vatandaşın ise hayvanları telef olurken isyan etti. \"İkinci kez burası böyle oldu diyen\" vatandaş, \"Her şeyimiz battı. Bu 2 oldu. Biz burada her sene böyle maf mı olacağız? Birileri para kazansın, halk perişan olsun. Olacak iş mi bu. 100 tane tavuğum kümeste telef oldu. Kümeste hepsi kapalıydı, hepsi telef oldu\" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın açıklamaları, detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

Akraba ailelerin silahlı kavgasında 3 ölü, 3 yaralı (2)

ÇOCUK KAVGASI YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Kırmızı ile oğlu Şeyhmus Kırmızı ve amcaoğlu Sabri Kırmızı’nın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Cenazeler otopsi için morga alınırken, kanlı tabutlar ise cenaze aracı görevlileri tarafından hortumla yıkandı. Yaklaşık 1 ay önce her iki ailenin çocuklarının sokakta kavga etmesi sonucu, davul tokmağıyla bir çocuğun yaralanması üzerine aralarında husumet olduğu öğrenilen Kırmızı ailesinin fertleri, bugün barışmaya gittikleri sırada tekrar aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

- Adli Tıp Kuruma gelen cenaze aracı

- Kanlı tabutları yıkayan görevliler

- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

Bakan Özlü\'den yerli otomobil açıklaması: Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkaracağız

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin yerli otomobil hakkındaki görüşlerine cevap vererek, \"Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkaracağız. Maliyetinin yarıdan çoğu yazılım olacak olan bir otomobilden, geleceğin teknolojilerini yansıtan bir otomobilden bahsediyoruz. Dersine iyi çalışmıyor\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti\'den Düzce Milletvekili aday adayı olanlarla iftarda bir araya geldi. Özlü, iftar sonrası yaptığı açıklamada seçim süreci içerisinde her vatandaşa ulaşacaklarını ifade ederek, \"Çok çalışacağız. Bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Bu süreçte gelecek için dün seçim beyannamemizi açıkladık, gelecek için vaatlerimizi, sözlerimizi kendileri ile paylaşacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin yerli otomobille ilgili açıklamalarına cevap veren Özlü, \"Muharrem Bey\'in konuşmalarınıza baktığınız zaman dersine iyi çalışmıyor. Geçen defa da TÜBİTAK Başkalığı için bir konuşma yaptı. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağım dedi. Oysa ki TÜBİTAK Başkanı veteriner hekim değildir. Kaldı ki veteriner hekimde olabilir. Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor. Muharrem Bey\'in yaptığı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Dersine iyi çalışmıyor. Şunu bilmesi gerekir ki Muharrem Bey\'in, bizim üreteceğimiz otomobil elektrikli otomobildir. Elon Musk\'ın ürettiği Tesla\'nın ürettiği gibi bir otomobildir. Bir teknoloji ürünüdür. Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkaracağız. Maliyetinin yarıdan çoğu yazılım olacak olan bir otomobilden bahsediyoruz. Tamamen geleceğin teknolojilerini yansıtan bir otomobilden bahsediyoruz. Dersine iyi çalışmıyor\" diye konuştu.

Bakan Özlü'nün açıklamaları ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Bakan Tüfenkci: Vatanın, milletin yoksa dolarların da anlamı yok

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar, ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarların da olsa Eurolar\'ın da olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok\" dedi.

24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde Malatya\'dan AK Parti 1\'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Bakan Tüfenkci, 2\'nci sıra aday AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 3\'üncü sıra aday eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 4\'üncü sıra aday AK Parti eski il başkanı Hakan Kahtalı\'yla birlikte Kongre Kültür Merkezinde Malatya teşkilatıyla aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, şöyle konuştu:

\"Birlik içinde hareket edeceğiz, beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Nereden saldırırsa saldırsınlar ister bombalar yağdırsınlar, ister çukur siyaseti yapsınlar, ister sınırlarımıza barikatlar kursunlar arkamızda bu millet olduğu sürece, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece hepsi vız gelir tırız gider. Bugünlerde ekonomi üzerinde operasyon yapıyorlar. Hatırlayın 2 sene önce darbe yapmaya kalktılar, bu millet ağzının payını verdi. Arkasından terör saldırıları yapmaya kalktılar bu millet cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında dimdik aslanlar gibi durdu, darbecilere de hesap sordu teröründe inlerine girdi. Allah\'a hamdolsun inanın 24 Haziran\'dan sonra da artık ekonomi üzerinde operasyon yapamayacaklar. Doları kaça çıkartırsalar çıkarsınlar ülke elden gittikten sonra dolar ne yazar, Euro ne yazar. Önemli olan vatanın yoksa milletin yoksa dolarlarında olsa Eurolarında olsa, fabrikalarında olsa anlamı yok. Onun için Türkiye dedik, Malatya dedik ve hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Onun için bütün mücadelemiz, bütün kavgamız, bütün savaşımız bu ümmetin, bu milletin başını dik tutmak için biz eğer bugün bu salonda, caddede, işyerlerinde, kamu kurumlarında başörtülü kardeşlerim, başı dik eşit bir şekilde oturuyorsa o makamlara işte bu milletin sayesinde.\"

- Katılanlardan genel detaylar

- Bakan Tüfenkci'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

İsmet Yılmaz: 24 Haziran\'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz (2)

BAKAN YILMAZ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kentte faliyet gösteren bir restoranda düzenlenen iftar programına Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve partililer katıldı. Programda konuşan Bakan Yılmaz Ramazan ayının önemine değindi. Bakan Yılmaz program da ayrıca katılımcılara Kudüs\'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan\'ın hikayesini anlattı. Bakan Yılmaz hikayeyi anlatırken duygusal anlar yaşadı.

-İftar yemeğinden görüntüler

-Bakan Yılmaz'ın konuşması

-Duygusal anlar yaşaması

Haber-Kamera: SİVAS, DHA)

Işık: Önümüze konan ne engel olursa olsun birlikte aşacağız

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık bütün engelleri aşacaklarını belirterek, \"Önümüze konan ne engel olursa olsun, birlikte bütün engelleri aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde esnafları ziyaret etti. Işık ziyaret sırasında bir fırında pide yaparak fırına sürdü. Işık daha sonra Körfez Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Kültür Merkezi\'ndeki iftara katıldı. İftara katılan vatandaşlara seslenen Işık, \"Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Yeter ki, Türkiye\'nin bu kutlu yürüyüşünde ayağı tökezlemesin. Türkiye\'nin önüne engel konmasın. İnşallah önümüze konan ne engel olursa olsun, birlikte bütün engelleri aşacağız. İster dolar operasyonu yapmaya kalksınlar, ister başka operasyonlar yapmaya kalksınlar, biz birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah\'ın izni ile bunların hiç birisi bizim kutlu yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Bundan dolayı özellikle milletimize şükran borcumuz var\" dedi.

Işık, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu bozmaya devam edeceklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'deki her senaryoyu bu güne kadar boşa çıkaran bir milletimiz var. Türkiye ile ilgili masa başında yazılan her oyunu sahada etkisiz hale getiren feraset sahibi bir milletimiz var. Sizlere şükran borçluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yazılan her senaryoyu, Türkiye ile ilgili yazılan her oyunu sizler bozmaya devam edeceksiniz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizi büyütmeye, milletimizi daha iyi bir seviyeye çıkartmaya, gençlerimize ve çocuklarımıza çok daha güçlü Türkiye oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz\"

-Programdan görüntüler

-Masalardan detay

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)