DHA YURT BÜLTENİ - 19

Sinan Tanyıldız, son yolculuğuna uğurlandı

HÜRRİYET Gazetesi Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Adana Acıbadem Hastanesi\'nde tedavi gören Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, dün akşam satlerinde yaşamını yitirdi. Usta gazeteci için ilk tören Hürriyet Gazetesi Adana Tesisleri önünde gerçekleştirildi. Burada çalışanlardan helallik alınmasının ardından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ailesi, Tanyıldız\'ın sevenleri ile bölgedeki gazeteciler katıldı.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Törende söz alan Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Sinan Tanyıldız\'ın 35 yıl önce zamanın Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç tarafından Adana\'ya gönderildiğini belirtti. Ergin, şöyle konuştu: \"Karadenizli olan Sinan Tanyıldız iklimine, yaşam biçimine ve insanlarına yabancı olduğu bu kente kısa sürede alışmasının yanı sıra bu kenti özümseyip herkesten fazla Adanalı oldu. Gelirken tek bilet alan Tanyıldız son yolculuğuna da bu kentte uğurlanıyor. Naifliği, sevecenliği, güleryüzü ve çalışkanlığı ile Adana\'da kısa zamanda geniş bir çevreye sahip olan Tanyıldız mesleğin sorumluluklarını titiz bir şekilde yerine getirirken, etrafına yaydığı pozitif enerjiyle de etrafında sevgi dolu bir ortam yarattı. Sinan Tanyıldız Hürriyet ailesinin bir ferdiydi. Mesleğimizin önemli kalemleri arasında kendine yer buldu. Kaybından dolayı çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun.\"

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, basın camiasının acısını paylaştığını belirterek, ailesine, sevenlerine başsağlığı diledi. Tanyıldız ailesine adına söz alan kızı Melek Gözüyeşil de babasının ardından yapılan konuşmalardan çok duygulandığını belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından evinin önüne götürülen ve helallik alınan Sinan Tanyıldız Kabasakal Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin\'in konuşması

- Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir\'in konuşması

- Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu\'nun konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın konuşması

- Cenazeden genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

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Ali Öztunç: CHP\'de kimse tasfiye edilmez

CHP\'nin milletvekili listelerini hazırlayan ekipte yer alan Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'in \'Abdullah Gül\'e karşı çıktığım için tasfiye edildim\' yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, \"Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP\'de kimse tasfiye edilmez\" dedi.

CHP Kahramanmaraş İl Teşkilatı, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile Kahramanmaraş milletvekili adaylarını basına tanıttı. İl Başkanı Esat Şengül\'ün ev sahipliği yaptığı toplantıya milletvekili adayları Ali Öztunç, Selim Sümen, Mehmet Çarman, Faik Kılınç, Onur Gürbüz, Ayşegül Yaycıoğlu ile Azize Çuhadar katılırken, diğer aday Uğur Şevran kent dışında olduğu için katılamadı.

CHP Parti Meclisi üyesi ve aynı zamanda Kahramanmaraş\'tan 1\'inci sıra milletvekili adayı olan Ali Öztunç, Kahramanmaraş\'ın en kaliteli, en genç ve dinamik aday listesinin CHP\'nin listesi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş\'ın 8 olan milletvekili sayısının 7\'sinin Ak Parti\'de olduğunu hatırlatan Öztunç, \"O sayılara erişmeleri mümkün değil. 4\'te kalırlarsa büyük bir başarıdır. 3 de olabilirler, öyle görünüyor tablo\" diye konuştu.

\'SABAHA KADAR ADAY LİSTESİ YAPTIK\'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ali Öztunç, partide küskünler olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, \"Bizim patimizde küskün yok. Geçmiş dönemlerde olabiliyordu, olurdu. Siyasette biliyorsunuz adaylıklar olur, zor bir süreçtir. Ben Parti Meclisi üyesiyim. Biz, iki gün önce gece sabaha kadar tüm Türkiye\'nin milletvekili aday listelerini yaptık. Yanımda oturan bir arkadaşım mevcut milletvekiliydi o toplantıda, listede yoktu. Bu zor bir süreçtir ama sonuçta mesele eğer partinin iktidara yürümesiyse bireysel olarak da herkes bu fedakârlığı yapar\" dedi.

\'CHP\'DE KİMSE TASFİYE EDİLMEZ\'

Bu seçimde aday gösterilmeyen CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen\'in, \'Abdullah Gül\'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim\' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Ali Öztunç şunları söyledi:

\"Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP\'de kimse tasfiye edilmez. Haluk Bey benim arkadaşımdır, yıllardır tanırım, \'ağabey\' diye hitap ederim. Bu bir görevdir. Geçen seçimlerde Haluk ağabey liste başıydı, milletvekili oldu. Geçmiş dönemlerde il başkanlığımızı yapmış, milletvekili adayımız olmuş bir arkadaşımız, Trabzon adayımızdır. Hepimiz nefis sahibiyiz, insanoğlunun nefsi vardır önemli olan o nefsi yenmektir. Olur, kırgınlıklar küskünlükler ilk birkaç gün olur, insan \'ben niye olamadım?\' diye düşünür. Hele hele vekilse, vekillikten düşüyorsa bu daha da ağır olur ama bunlar aşılır. Haluk Pekşen iyi bir cumhuriyetçidir ve iyi bir CHP\'lidir, iyi bir sosyal demokrat, iyi bir vatanseverdir. Haluk Pekşen emin olun belki de bizden daha fazla çalışacaktır. Bizde kırgınlık, küskünlük olmayacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Milletvekili adayları

- Ali Öztunç\'un konuşması

- Milletvekili adayları ve il yönetimi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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FETÖ sanığı inşaat mühendisine 8 yıl 9 ay hapis



KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, örgütün mahrem imam olduğu iddia edilen tutuklu inşaat mühendisi Orhan Ezer, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Orhan Ezer ile avukatı hazır bulundu. FETÖ/PDY\'nin mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLcok\' kullandığı iddialarını kabul etmeyen inşaat mühendisi Ezer, beraatini istedi. Mahrem imam olmadığını öne süren Ezer, \"Kod adım yok. Mahrem imam olduğum doğru değildir. ByLock kullanmadım. Bank Asya\'daki hesabımı 2014 yılında açtırmıştım. Örgütsel bir talimatla asla para yatırmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Orhan Ezer\'i \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

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İş hanında yangın çıktı; esnaf elektrik kesintisine bağladı



ŞANLIURFA’da sık sık elektrik kesildiği belirtilen bir iş hanında yangın çıktı. Cep telefonu ve elektronik malzeme satan iş yerlerinde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi’nde 100’ civarında dükkanın bulunduğu iş hanında

meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde peş peşe elektriklerin kesildiği iş hanının ikinci katında bulunan bir depoda fişe takılı jeneratör ve elektronik malzemelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş hanındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Alev ve dumanların iş hanını sarması üzerine paniğe kapılan esnaf, itfaiyeden yardım istedi.

Korku ve paniğin yaşanmasına neden olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 3 koldan yangına müdahalede bulunurken, çevik kuvvet ekipleri ise pasaj önünde toplanan kalabalığı güvenlik şeridi çekerek bölgeden uzaklaştırdı.

Büyük paniğin yaşanmasına neden olan yangının elektriklerin sık sık gidip gelmesinden kaynaklandığını söyleyen esnaf, duruma tepki gösterdi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın 6 işyerinde maddi hasara yol açtı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan iş yerleri

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

- Polis ekiplerinin vatandaşları dağıtması

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Dumandan etkilenen itfaiye erleri

- Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

