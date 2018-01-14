DHA YURT BÜLTENİ - 19

Traktörün altında kalıp, öldü



KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Duman (62), römorkuna saman balyası yüklediği traktörünün hareket etmesi sonucu, arka lastiğin altında kalıp yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında 500 Evler Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak\'ta meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Duman\'ın saman balyası yüklediği 42 E 0246 plakalı traktörü, aniden hareket etti. Traktörün çarptığı Duman, yere düştü, arka lastik üzerinden geçti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Duman\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet Duman\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

- Ceset ve traktörden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Atilla ATMACA /EREĞLİ(Konya),(DHA)

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Şantiyesinde işçilerin kaldığı koğuşta yangın



ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde gölet inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Bayram ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyünde, gölet inşaatında çalışan işçilerin kaldığı koğuşlardan birinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler, koğuşu tahliye ederken, alevler yandaki koğuşa da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bayramiç Belediye itfaiye ekipleri, işçilerin de yardımıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Koğuş olarak kullanılan tek katlı iki yapının kullanılmaz hale gediği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şantiye alanından genel görüntü

-İtfaiyenin yangına müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

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Bakan Özlü: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısında dimdik duracaklarını belirterek, \"İster 2008\'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013\'te olduğu gibi sokakları talan etsinler, ister 15 Temmuz\'da olduğu gibi darbe yapmaya teşebbüs edip canımıza kast etsinler, yolumuzdan dönmeyeceğiz\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce\'de partisinin gençlik kollarının kongresine katıldı. Bakan Özlü kongrede yaptığı konuşmada milletin yıllardır hizmet istediğini belirterek, \"Milletimiz uzun yıllar boyunca istikrar istedi, güven istedi, inancına hürmet istedi, hizmet ve yatırım istedi. Ak Parti milletimizin tüm bu isteklerinin, umutlarının ve taleplerinin bir tezahürü olarak ortaya çıktı. Bizler milletimize hizmetten geri durmadık. Bundan sonra da, vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Alçak gönüllü, hoş görülü, ahlaklı, faziletli olmayı sürdüreceğiz. Milletimizin umudunu diri tutacağız. Demokrasinin teminatı, reformların adresi olacağız. Asla mazeret üretmeyeceğiz. Çıtamızı asla düşürmeyeceğiz\" dedi.

Yorulmadan, yılmadan, bahane üretmeden çalışacaklarını söyleyen Bakan Özlü, şöyle konuştu:

\"İster 2008\'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013\'te olduğu gibi sokakları talan etsinler, ister 15 Temmuz\'da olduğu gibi darbe yapmaya teşebbüs edip canımıza kast etsinler, yolumuzdan dönmeyeceğiz. İçerideki ve dışarıdaki alçakların karşısında dimdik duracağız. Sizler sadece davamızın değil, demokrasimizin, bu ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün de teminatısınız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir cesaret ve özveriyle meydanlara akan, darbeyi püskürtme iradesi gösteren gençlerimizin, siyaset dışında kalması bu ülkeye haksızlıktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Ve o bayrağı devralacak olanlar sizlersiniz. Dolayısıyla, o bayrak yarışına çok iyi hazırlanmalısınız. Bizim bıraktığımız yerden çok daha hızlı koşacak, gururumuz olacaksınız. Bu uzun, meşakkatli, sabır gerektiren yolculukta hepinize başarılar diliyorum\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Salondan görüntüler

Bakan Faruk Özlü\'nün konuşması ve detaylar

Dosya adı dzc akparti kongre

Haber-Kamera: DÜZCE,(DHA)

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İdil Biret, 70\'inci sanat yıldönümünü Eskişehir\'de kutladı



DÜNYACA ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, 70\'inci sanat yıldönümünü şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte Eskişehir\'de muhteşem bir konserle kutladı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen İdil Biret konseri ilgi gördü. Konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Sanatseverler, İdil Biret\'in parmaklarından S. Rahmaninov\'un eserlerini dinledi. Başkan Yılmaz Büyükerşen, konser sonunda İdil Biret\'e plaket takdim etti. Büyükerşen \" Ne mutlu bize ki dünyaca ünlü bir sanatçının 70\'inci sanat yıldönümünün onur konserini Eskişehir\'de yaşıyoruz\" dedi.

Eskişehir\'e hayran olduğunu ve şehre her geldiğinde daha da beğendiğini ifade eden İdil Biret de kendisini kente davet ettiği için Yılmaz Büyükerşen\'e minnet duyduğunu ifade etti. Konserde kendisine eşlik ettiği için Şef Ender Sakpınar ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası\'na teşekkür eden Biret, Eskişehirlilerin böyle bir orkestraya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanist\'i adlı kitabının Rusça ilk baskısını Biret\'e hediye eden Pedagog Piyanist Amine Aygıstova da Rusya\'da Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet\'ten sonra akla gelen ilk ismin İdil Biret olduğunu ve Rusya\'nın kendisine hayran olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in İdil Biret\'e plaket vermesi,

-Büyükerşen\'in konuşması,

-İdil Biret\'in konuşmasından görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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