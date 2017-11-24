DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adıyaman\'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı



ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Çelikhan Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Karabiber yönetimindeki 02 KU 038 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yücel Gölkap yönetimindeki 44 KC 508 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Ömer Dua Gökalp, Dilek Gökalp, Sinem Karabiber, Hanife Karabiber, Adem Karabiber ve adı öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavilerine başlanılan yaralılardan Hanife Karabiber\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralıların ambulanslardan indirilmesi

- Yaralılar sedye üzerinde acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber Mahir ALAN-Kamera ADIYAMAN-DHA)

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2. Tuzla Kitap Fuarı açıldı

İSTANBUL Tuzla Belediyesi\'nin düzenlediği 2. Tuzla Kitap Fuarı törenle açıldı. Fuar, 24 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Tuzla Belediyesi 2. Kitap Fuarı, Tuzla Marina\'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk ve Osman Boyraz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve vatandaşlar katıldı. 2. Tuzla Kitap Fuarı\'nda 130\'a yakın yayın evi, 150\'nin üzerinde yazar ve şair imza ve söyleyişiler ile kitap tutkunlarıyla buluşacak. Kitap fuarı, 24 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açılışta yaptığı konuşmada, \"Biz biliyoruz ki insan oğlunun bütün hayat mücadelesinde en önemli kazanımı bilgidir. Bu bilgileri elde edeceği kişi annesi ve öğretmenidir ve önemli bir kaynakta yol arkadaşı kitaptır. Hayatın neresinden bakarsanız bakın, ne olursa olsun her şey akla, akıl ise bilgiye muhtaçtır. O bilgiyi elde edecek olan kaynaklara baktığımızda en önemli kaynaklardan bir tanesi kitaptır. Kitabın gösterdiği kılavuzla beraber almış olduğumuz bilgiler bizim kendi kılavuzumuzu oluşturacaktır. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki, ülkelerin çok büyük bir mücadelede büyük bir hızla yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yarışın kulvarı artık nerede olduğunu söylersek üniversitelerdir. Bunların yanında enstitülerdir, kütüphanelerdir, kültürdür, sanattır ve bu yarış kulvarında en önemli yol arkadaşımız ve bizim en önemli kılavuzumuz, kaynağımız kitaptır ve bilgidir. Bu günkü bir kampanyayla da kütüphanelerimizi Anadolu\'ya yayıyoruz. 5 ilimizde bu gün yapılacak olan kitap bağışı ile beraber 5 ilimizde de kütüphane açarak bu kitap okuma alışkanlığını kazandıracağız. Eğer ki dünyadaki yarışta yer almak istiyorsak okumak ve bilgi edinmek zorunda olduğumuzu biliyoruz\" dedi.

Açılışın ardından stantlar gezilirken, Mardin, Bitlis, Van ve Mardin illerindeki okullara kitap bağışında bulunuldu. Ak Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma ve Hulusi Şentürk, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kendi yazdıkları kitaplarını okuyucularına imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fuarın açılışı

-Konuşmalar

-Fuardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA /KOCAELİ,(DHA)

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Bakan Tüfenkci: Nereden hangi aracın, eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz (2)

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI\'NDA TEMEL ATMA TÖRENE KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden yapılacak olan Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda düzenlenen temel atma törenine katıldı. Programda Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen de yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nın yılda 250 bin araç, 250 bin TIR ve 1 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirterek, \"Ancak gördük ki Hamzabeyli artık Trakya\'ya ve ülkemize yetmiyor. Türkiye\'nin kapıları artık dar geliyor. İşte bu yüzden sınır kapılarının kapasitelerini arttırmaya başladık. Önce Sarp\'tan başladık, Hamzabeyli ile devam ediyoruz\" diye konuştu.

GÜMRÜKLERE \'TEK DURAK\' SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, sınır kapılarında dünyaya örnek modellerle çalıştıklarını söyledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nın şu anda 64 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Tüfenkci, \"Hamzabeyli Sanır Kapısı\'nda şu anda 14 giriş çıkış peronumuz var. Bu rakamları iki katlayacağız, yeni sınır kapımızda 150 dönümde toplam 18 peronda hizmet verecek, X-Ray cihazlarını da birden 3\'e çıkaracağız. Bu kapımız Avrupa ile olan ticaretimiz açısından kilit rol oynayan tek durak sistemini de uygulayacağımız ilk kapı olacak. Dolayısıyla biz Kapıkule\'yi de tek durak formatına getireceğiz. Ama önce Hamzabeyli\'de bunu görmüş olacağız. Tek durak nedir? Yıllarca konuşuluyor ama, bir türlü uygulamaya geçmedi. İnşallah işte bu projeyle beraber Türkiye\'de Sarp ile beraber hizmete geçer\" dedi.

Tek durak sisteminde işlemlerin tek noktada yapıldığını anlatan Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu sistemle arkadaşlar, işlemler tek noktada yapılacak. İş akış süreçlerinin uzun ve fazla olmasından kaynaklanan beklemelerin önüne geçilecek ve gümrük işlem süreçlerinin sadeleşmesiyle zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmış olacak. Aracın hızlı plaka okuma sisteminden geçerek, araç geldiğinde diyelim, araç Türkiye\'den girdi, hızlı plaka okuma sisteminden geçerek, durmaksızın sahanın girişine müteakiben ağırlığı aynı yerde tartılacak, tartım bilgileri elektronik ortamda pasaport ve diğer tescil işlemlerini, muayene işlemlerini yapan personel aynı yerde duracak. O işlemleri hemen bitirip hızlı bir şekilde eğer ihbar yoksa, risk analizlerinden kırmızıya düşmemişse hızlı bir şekilde sahada işlemlerini tamamlayarak, gitmiş olacak. Böylelikle TIR ve araç geçişlerimiz çok daha hızlanmış olacak. Biliyorsunuz, Türkiye\'de 20 noktada artık sadece plaka okuma sistemi ile kapıda bekletmeden, muhafaza memurlarımız olmadan plaka okumayla geçiyor ve sahaya giriş yapmış oluyor. Biz buna tek durak sistemini de eklediğimizde, artık işlemlerimiz çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Esasında birileri son zamanlarda Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor diye konuşuyor. Reelde, yani gerçekte bir karşılığı yok. 2016 yılının son aylarında da kötü senaryoları bekleyenler ne demişse aynı şeyi diyorlar\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, yeni Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nın temelini attı. Bakan Tüfenkci daha sonra Edirne Ticaret Borsası ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası\'nı ziyaret ederek kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanın gelişi ve karşılanması

-Programa katılanlar

-Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

-Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

-Temel atma programı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY /EDİRNE,(DHA)

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Silvan\'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı



DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'ne bağlı Çaldere ve Kaso mezralarında PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle dün konulan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmenin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada şöyle devam edilid:

\"Bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Silvan ilçesine bağlı olan; Çaldere mahallesi ve Kaso mezrasında 23 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren duyrulan yasaklama kararı 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 19.00 itibariyle kaldırılmıştır.Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.\"

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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