DHA YURT BÜLTENİ - 19

İki otobüs arasında sıkışan sürücü yaşamını yitirdi



İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde 45 yaşındaki Murat Çotak, park ettiği belediye yolcu otobüsünün bilinmeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu iki otobüs arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi\'ndeki otobüs son duraklarında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman şirketi çalışanı Murat Çotak, yönetimindeki 35 CYD 67 plakalı belediye yolcu otobüsünü son durakta park etti. İndiği otobüsün önüne geçen Çotak, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu, park halindeki 35 AS 8398 plakalı belediye otobüsüyle kendi otobüsü arasında sıkıştı. Olayı gören mesai arkadaşları otobüsleri hareket ettirerek Çotak\'ı sıkıştığı yerden kurtarırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çotak\'ı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çotak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çotak\'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekibin çalışmalarından görüntü

- Ölen şoförün fotoğrafları

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

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5 bin kişiye ekmek arası hamsi



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler Etkinliği\' kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye ekmek arası hamsi balığı ikramında bulunuldu.

Tavşanlı İlçesinde düzenlenen \'Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler Etkinliği\' etkinliği Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Etkinlikte, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Rize ve Kastamonu\'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Karadeniz yöresine ait ürünlerin tanıtımının da yapıldığı etkinlikte pişiren hamsi balıkları ekmek arasına konularak vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar balık-ekmek alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekmek arası hamsi dağıtımından,

-Kuyruğa girenlerin görüntüleri

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN /TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)

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Kamyona çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı



KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, önünde giden kamyona çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan, 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Yuvacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Efe Candar idaresindeki 34 UU 3765 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NF 681 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çarparak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Mazlum Yıldız, Fırat Yıldız ve Ömer Faruk Andıç\'a müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan Efe Candar ise itfaiye ekiplerinin aracın tavanını kesmesi ile kurtarılırken, sağlık ekibi müdahale etti. İzmit ve Gölcük\'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sürücünün araçtan çıkarılması

-Ambulanslardan görüntüler

-Kaza yapan araçların görüntüleri ve detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

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Nusaybin\'de çıkan yangında ev harabeye döndü



MARDİN\'in Nusaybin İlçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan aileye, komşuları sahip çıktı.

Nusaybin Girnavas Mahallesi Baraj caddesinde Sami Yakut\'a ait tek katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yakut ailesinin evde bulunmadığı sırada bilinmeyen sebeple çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Nusaybin Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evle gelen aile ise yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi. Yangında tüm eşyalar yanan ve evleri kullanılmaz hale gelen Yakut ailesine komşuları sahip çıktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ahmet AKKUŞ /NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

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Terör operasyonunda yakalanan DEAŞ şüphelisi, adliyede (2)

DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım günü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanıp bugün adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi, tutuklandı.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

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