DHA YURT BÜLTENİ - 19

Alanya\'da iş yerlerini su bastı, denizde hortum oluştu

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yağmur sonrası denizde hortum oluştu.

Alanya\'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinden sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle Keykubat Caddesi\'ndeki bazı işyerlerini su bastı. Esnaf kendi çabasıyla işyerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. İşyerini su basan esnaftan Necmettin Ekici, ilçede her yağışta sonra mağdur olduklarını söyledi. 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Necmettin Ekici, \"Yağışlarda sürekli su baskınları meydana geliyor ve bu olay bizleri çok üzüyor. Mallarımız ıslanıyor, çok zararımız var\" dedi.

\"NÖBET TUTUYORUZ\"

İş yerini su basan bir diğer esnaf Mahmut Oğuz ise \"Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Her yağmur yağdığında rögarlar tıkanıyor. Temizlenmediği için de taşıyor. Her yağmurda gece gündüz su baskınına karşı nöbet tutuyoruz\" diye konuştu.

HORTUM OLUŞTU

Yağış sonrasında Kleopatra Plajı\'nın yaklaşık 400 metre açığında hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 20.3 kilogram yağış düştü. Yağışın 30 Ekim Pazartesi gününe kadar süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Su basan dükkanlardan genel ve detay görüntüler

- Suların dükkanlardan boşaltılmasından görüntü

- Esnafın kendi imkanlarıyla suları çekmesinden görüntü

- Esnaf Necmettin Ekici ve Mahmut Oğuz\'un konuşması

- Hortumdan görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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Birecik\'te PKK/YPG operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi\'nde düğünlerde terör örgütü PKK/YPG şarkılarını çalıp Kürtçe propaganda yaptıkları öne sürülen 3’ü yerel sanatçı, toplam 5 kişi, 2 ruhsatsız tüfek ve 250 mermiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Birecik Jandarma Komutanlığı\'na bağlı istihbarat ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde katıldıkları düğünlerde ve organizasyonlarda terör örgütü PKK/YPG’nin propagandasını yaptıkları ve bunun müzikleri düğünlerde çalıp, ardından sosyal medya üzerinde paylaşımlarda bulunduğu bir yerel müzik grubunu tespit etti. Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada jandarma ekiplerince kimlikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Bağlarbaşı ile Divriği Mahallesi\'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda yerel müzik grubu üyesi E.K., N.K., M.K., B.K. ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tüfek ile 250 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye getirilmesi

- Jandarma eşliğinde adliyeye götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

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1923 gönüllü bedenleriyle Türk Bayrağı yaptı

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde 1923 gönüllü Atatürk Anıt alanına bedenleri ile dev Türk Bayrağı yaptı.

29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl etkinlikleri çerçevesinde Sarı Zeybekler Derneği öncülüğünde 1923 gönüllü rekor denemesine katıldı. Gönüllüler alana kırmızı ve beyaz tişörtlerle geldi. Kimilerinin elinde Türk Bayrağı kimisinde Atatürk resimleri ile çeşitli yaş guruplarında insanlar kamera kaydı altında alana girdi. Yoğun ilginin yaşandığı dünya rekoru denemesinde etkinliği izlemeye ve destek olmaya gelenler de alanın çevresinde alkışları ile destek verdiler.

Alanı dolduran kırmızı beyaz Türk bayrağını oluşturan gönüllüler, \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları atıp, 10\'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı söyleyerek etkinliğe renk kattı.

Sarı Zeybekler Dernek Başkanı Nevzat Kurt, 1923 gönüllü sayısını bulduklarını ve 5 dakika ellerini barış güvercini şeklinde havada tutarak rekor için gerekli tespitlerin Guinness yetkililerince yapıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Alanda toplanan kalabalık

- Gönüllüler ile Röp.

- Alanda oluşturulan Türk bayrağı ve rekor denemesine katılan küçük gönüllüler

- Oluşturulan Türk bayrağı görüntüsü

SÜRE: 04\'38\" BOYUT: 211 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Karabük\'te Cumhuriyet yürüyüşü

KARABÜK\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşü ve çelenk koyma töreniyle başladı.

Kent Meydanı\'ndan başlayan yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Vali Kemal Çeber, Türk Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gaziler, Kardemir işçileri de yürüyüşte yer aldı. Yaklaşık bin kişinin bando eşliğinde yürüyüşünü vatandaşlar alkışlayarak izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yürüyüş, Yenişehir Mahallesi\'nde son buldu. Vali Çeber, burada Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüş havadan görüntüsü(Drone)

-Yürüyüşü cep telefonlarıyla çekenler, alkışlayanlar ve bir vatandaşın ağlayarak yürüyüşü görüntülemesi

-Anıta çelenk bırakması

-İstaiklal Marşının okunması

Süre:(04.13) Boyutu:(134 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)