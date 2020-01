DHA YURT BÜLTENİ - 19

Girdikleri pamuk yığınında havasız kalan 3 çocuk öldü (5)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ulucanlar Mahallesi\'ne getirilen 2’si kardeş 3 çocuğun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana açılan mezara gözyaşları arasında toprağa verildi. Çocukların akrabası Mehmet Tektaş, “Dün çocuklar tarlada pamuk topladıktan sonra tarlada yığılan pamukları içinde kendilerine bir çukur açıp dinlenmeye başlamışlar. Bir süre sonra zirai ilaçlı olan pamukların arasında uykuya dalan çocuklar, üzerine traktörle 1 ton civarında pamuk atılması sonucu iyice havasız kalmışlar. Pamuklar koza açması için ilaçlama yapılmıştı. Yaprak dökücü ilaç da kullanmışlar. Bunun üzerine 1 ton civarında pamuk dökülmesi sonucu hayatlarını kaybettiler\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Cenazeler camiye getirilmesi

- Kılınan cenaze namazı

- Kadınların ağıt yakması yan yana açılan mezar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

========================================

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur\'dan \'veda\' gibi konuşma (2)



DİKKAT ÇEKEN DETAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Edip Uğur\'un, bugün yaptığı konuşmada, bir detay dikkati çekti. Tören alanında Atatürk\'ün ve Başkan Uğur\'un dev posterleri yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın posterinin olmadığı görüldü.

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

=======================================

Bakan Özhaseki: Kadir Bey \'Bismillah\' deyip, istifayı imzaladı



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarının istifaları ile ilgili konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın istifa anını anlatan Bakan Özhaseki, \"Olayı çok tatlı bir şekilde sohbet ederek değerlendirdiğimizde, eline kağıdı aldı, \'Bismillah\' dedi. İstifasını yazdı ve verdi. Bu kadar da basit. O makamlar şahıslarla kaim değil\" dedi.

Kayseri Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı\'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazetecilere, belediye başkanlarının istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, \"Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek istişare kurullarından yapılan görüşmede alınan bir karar, saygı duymak gerekir. Çünkü, ben 5 dönem seçimlere girdim, belediye başkanı oldum, ama nihayetinde beni partim aday gösterdi. Partim beni aday gösterdiği için ben insanları karşısına çıktım. Bu partinin şehircilik anlayışı, bu partinin dünyaya bakışını temsil eden bir insan olarak bulundum. Kendi başımıza bir aday olarak girmedim. Partim beni aday gösterdi. Öyle olunca ben partimin ilke ve kurallarına bağlı kalmak kadar doğal bir şey olamaz. Parti bugün birisini aday gösterir, destekler arkasında durur. Onu iyi güzel işler yapması için ara ara uyarır. Elinden gelini yapar, gerekli gördüğünde ise kendi iç kurullarında almış oldukları karar gereği geri çekilmesini isteyebilir. Zaten bizim partimizde şu söz çok söylenir. Ben, bir şey olmak için ille de buraya adayım denmez. Eğer bir görev verilirse yapılır. Böyle bir anlayışın hakim olduğu bir partide, doğrusu bu işler hiç konuşulmadan nezaketlice halledilmesi lazım ki; öyle olduğunu da görüyoruz zaten. Başka parti de bunu göremezsiniz.\"

Özhaseki, istifa sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Bakan Özhaseki, \"Olayı çok tatlı bir şekilde sohbet ederek değerlendirdiğimizde eline kağıdı aldı, \'Bismillah\' dedi. istifasını yazdı ve verdi. Bu kadar da basit. O makamlar şahıslarla kaim değil. Oralar hizmet yeri, parti bugün birisini aday gösterir. Partinin amacı insanlara en iyi şekilde hizmet etmektir. Partiler zaten hizmeti hedeflerlerse, seçildik diyebilirler. Ben alınan kararlara saygı duyulması görünüşünü her fırsatta beyan ediyorum. Nihayetinde ben de bir bakanım elimden geleni yapıyorum. Partim, Sayın Genel Başkanımız çalışmamdan memnun değilse bir tek tebessümü yeter\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Bakan Mehmet Özhaseki açıklamaları

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) -

========================================

Trenin çarptığı yaşlı adam yaralandı



KIRIKKALE\'de trenin çarptığı alkollü olduğu belirtilen 73 yaşındaki Mustafa Özyürek, ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralararında kent merkezinde Kalealtı mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale’nin Yahşihan İlçesi\'nden Yozgat’ın Yerköy İlcesi\'ne giden yük treni, bir grup arkadaşıyla alkol aldıktan sonra raylara çıkan Mustafa Özyürek\'e çarptı. Kazada, Özyürek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mustafa Özyürek, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavile alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) -

========================================

Şarampole yuvarlanan traktörün altında kalarak öldü

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlanarak ters döndü, sürücüsü 78 yaşındaki Halil Kandemir hayatını kaybetti.

Bilecik\'in Pazaryeri İlçesi istikametinden gelip Kurşunlu Mahallesine gitmekte olan Halil Kandemir yönetimindeki 16 F 7524 plakalı traktör mahalle girişinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan traktör şarampole yuvarlanarak ters döndü. Traktörün altında kalan Halil Kandemir hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri sürücüyü traktörün altından çıkardı. 112 Acil Servis ekibi, yaşlı sürücünün öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olay yeri genel görüntü

-Traktör ve ölünün görüntüsü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

=======================================

Alkollü sürücüden mahkemede ilginç savunma:

\"AĞABEY SOSYAL MEDYADAYIZ, CANLI YAYIN YAPIYORUZ, HİGH SPEED YAPAR MISIN?\"

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde alkollü kullandığı otomobiliyle, aşırı hız nedeniyle kaza yapıp, birlikte gezmeye çıktığı gençlerden Doğukan Can Tanışan\'ın (18) ölümü, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel\'in (16) yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman kamyon şoförü Ali Osman Kunduz\'un (30) 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Kunduz, duruşmadaki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu belirtip, birlikte gezmeye çıktığı gençlerin \"Ağabey sosyal medyadayız, canlı yayın yapıyoruz, high speed (yüksek hız) yapar mısın?\" dediler. \'Tamam\' deyip, gaza bastım. Hatırladığım kadarıyla kilometre 160-170\'e kadar çıktı. Bu sırada birden kavşağa girdiğimizi fark edip, şaşırdım. Otomobili, toparlayamadan kavşağa girdim, takla attık\" dedi.

3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki \'STA LI 64\' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki Doğukan Can Tanışan kaza yerinde öldü. Kendisi gibi Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu\'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı.

2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz, tutuklandı. Kunduz, hakkında \"Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek\" suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan ve babası Muzaffer Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü Yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı.

AĞABEY SOSYAL MEDYADAYIZ, CANLI YAYIN YAPIYORUZ, HİGH SPEED YAPAR MISIN?\"

Savunmasını avukatı ile birlikte yapmak istediğini ve ek süre talebinde bulunmayacağını belirten sanık Ali Osman Kunduz, \"Almanya\'nın Münih şehrinde kamyon şoförlüğü yapıyordum. Kazadan, bir gün önce ağabeyim ile Bodrum\'a tatile geldim. Kazanın yaşandığı gece 2-3 duble rakı içip, otelden ayrılmıştım. Saat 01.00 sıralarında otomobilimi park ettiğim sahile gittim. Bu sırada otomobilimin yakınında 7-8 gencin oturduğunu fark ettim. İsminin daha sonradan \'Oğuzhan\' olduğunu öğrendiğim genç, \'Ağabey, otomobilin yabancı plakalı mı?\" diye sordu. Ben de \'Yabancı, Münih plakalı\" diye cevap verip, ona otomobilimi anlattım. Otomobilin etrafında dolandı. Bir süre sonra bana, \"Ağabey arabayla bir tur atalım mı?\" dedi. Kabul ettim. Bunun üzerine Oğuzhan arabanın ön sağ koltuğuna bindi. Ben o arada şişenin dibinde kalan rakıyı da içmiştim. Oğuzhan, diğer arkadaşlarını da çağırdı. Önce Batuhan ardından da Doğukan gelip, arka koltuğa bindiler. Otomobille dolaşmaya başladık. \'Gümbet-Bodrum merkez turu yapalım\' dediler. Kırmadım, Gümbet\'e gittik. Saat geç olmuştu. Otelde ağabeyimin beni beklediğini söyleyerek \"dönelim\" dedim. Biraz daha dolaşmak istediler ancak kabul etmedim. Otele dönmek üzere yola çıktım. Dönüş yolunda da herkes otomobilde yine aynı koltuklarına oturmuştu.

Yoldayken Oğuzhan ve arkadakilerden biri, \"Ağabey sosyal medyadayız, canlı yayın yapıyoruz, high speed (yüksek hız) yapar mısın?\" dediler. \'Tamam\' deyip, gaza bastım. Hatırladığım kadarıyla kilometre 160-170\'e kadar çıktı. Bu sırada birden kavşağa girdiğimizi fark edip, şaşırdım. Otomobili, toparlayamadan kavşağa girdim, takla attık\" dedi.

\"O GÜNDEN SONRA İÇKİ KULLANMAYA TÖVBE ETTİM\"

Kaza anında kendisinin ve Oğuzhan Önel\'in emniyet kemerlerinin takılı olduğunu da anlatan Kunduz, \"Oğuzhan, arkada oturan Batuhan ve Doğukan\'a, \'Emniyet kemerinizi takın\" demişti ancak takıp, takmadıklarını görmedim. Hatırladığım kadarıyla, kaza 02.30-03.00 sıralarında gerçekleşti. Kazanın meydana geldiği kavşakta neredeyse hiç ışıklandırma yoktu. Hatırladığım kadarıyla yağmur yoktu. Yollar ıslak değildi. Kaza anlattığım şekilde meydana geldi. Kaza öncesinde, yolun sağ tarafından bir köpeğin aracımın üzerine doğru geldiğini fark ettim ancak, olarak tam olarak çıkmamıştı. Bir an ona baktım. Konsantrasyonumu kaybettim. Tekrar yola döndüğümde, kavşak karşıma çıktı. O günden sonra, içkiye tövbe ettim. Başka da bir şey söylemek istemiyorum\" dedi.

HEM RAKI İÇİP HEMDE 200KM HIZA ÇIKMIŞ

Duruşmada sık sık söze giren sanık Kunduz\'un annesi Döne Kunduz, mahkeme heyeti tarafından dışarıya çıkarıldı. Ardından kazadan yaralı kurtulan Oğuzhan Önel\'in ifadesi alındı. Kunduz\'un otomobili kullanırken hızının hatırladığı kadarıyla 100-120 km civarında olduğunu belirten Önel, \"Sahildeyken Kunduz, bize otelde alkol aldığını söylemişti. Bu nedenle alkollü olduğunu biliyorduk. Bodrum Barlar Sokağı\'na gidip, burada bir süre otomobille gezdik. Gümbet\'ten geri dönüşe geçtiğimiz sırada otomobili kullanan Kunduz\'un bacaklarının arasında bir bardakta rakı olduğunu gördüm. Rakıyı içmeye başladı. Bu sırada otomobilin hız ibresinin 200\'e ulaştığını gördüm. Bitez akıllı kavşağına gelmeden önce, frene bastı. Hız 180 kilometreye kadar düştü. Ancak, kavşağa çok süratli girdiği için toparlayamadı, takla attı. Sanıktan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum\" dedi.

3 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, Kunduz\'un avukatının tahliye talebi ve olay yerinde keşif yapılması talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, kazadaki diğer yaralı Batuhan Tanışan\' ın ifadesinin alınması, dosyada bulunan tüm teknik raporlar ve görüntü kayıtları ile birlikte dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Daire Başkanlığına gönderilerek sanığın kusur durumu hakkında rapor alınmasına ve yüklenen suç vasfı, yasanın eyleme öngördüğü ceza, tutuklulukta geçen makul süre gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

ANNENİN FERYADI

Duruşma çıkışında anne Hanım Tanışan yaşananlara tepki gösterip, \"İkizlerimden Doğukan\'ı kaybettim Batuhan da tedavi altında tedavi süreci devam ediyor. Başka Doğukanlar ölmesin annelerin canı yanmasın, adalet yerini bulsun. İnsanlar alkol alıp da keyfi araç kullanmasın, gençlerimizin canı yanmasın. Anne, baba olarak sadece adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Alkollü araç kullananlar, o direksiyona geçtiği zaman kendi hayatlarını düşünüyorlarsa yanlarındakilerin de hayatını düşünsünler\" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kazadan ölen Doğukan Can Tanışan\'ın fotoğrafı

-Tutuklu sanık Osman Kunduz\'un fotoğrafından görüntü

-Anne Anne Hanım Tanışan\'ın duruşma çıkmışındaki açıklaması

-Genel ve detay görütüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=======================================

Bursa\'da hızlı tren inşaatında iskele çöktü: 1 yaralı

BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün kolonlara iskele kurulumu sırasında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 17.20 sıralarında, Demirtaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğü taşıyan kolonlardan birine iskele kurulumu sırasında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iskelenin altında kalan 37 yaşındaki Osman Demirci Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Göğsüne demir isabet eden yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı işçinin salık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------

- Olay yerinden görüntüler

Haber: Hüseyin TÜCCAR / BURSA, (DHA) -

=======================================

Ege Denizi\'nde can pazarı

EGE Denizi\'nde makina arızası yüzünden sürüklenen teknedeki 21\'i çocuk 71 kaçak korkulu anlar yaşadı. Sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığı kaçaklar Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'ne getirildi.

Yasadışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışırken, Rodos Adası\'nın 17 deniz mili güneyinde makine arızası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen teknedeki 21\'i çocuk 71 kaçak sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Teknedeki 65\'i Pakistan, 3\'ü Hindistan, 2\'si Nepal ve 1\'i Bangladeş uyruklu 71 göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 1\'i kadın 2 Türk sahil güvenlik botuna alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar sağlık kontrolü için Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Göçmenlerden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

=======================================

Tramvayı olmayan kentte tramvay üretimi yapıyor

DENİZLİ\'de ortaokul mezunu 49 yaşındaki Tahir Öztük, oluşturduğu 8 kişilik ekiple 3 ay içerisinde, motoru dışında tamamı yerli nostaljik tramvay üretti. 400 bin liraya mal edilen ve aküyle çalışan tramvay, enerji ihtiyacının yüzde 15\'lik kısmını ise üzerinde güneş paneli sisteminden alıyor.

Denizli\'de yaşayan ortaokul mezunu elektrik teknisyeni Tahir Öztürk, 2011\'den itibaren \'Garatren\' markasıyla akülü ve elektrikli araç üretimi yapmaya başladı. Öztürk, işletmesinde ürettiği London Bus, akülü çocuk treni, akülü fayton, Ladybug, fire car ve panda treni hem yurtiçine satıyor hem de ABD, İngiltere, Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan gibi 13 ülkeye ihracat ediyor.

Öztürk, son olarak Düzce Belediyesi\'nin talebi üzerine, işyerinde çalışan 8 kişilik ekibiyle birlikte, motoru hariç tamamı yerli üretim olan ve 400 bin liraya mal edilen bir nostaljik tramvay üretti. Tramvay, enerji ihtiyacının yüzde 15\'lik kısmını üzerinde bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde sağlıyor.

\"YEŞİL ENERJİLİ TRAMVAY\"

Yurt içi ve yurt dışına üretimler yaptıklarını söyleyen Tahir Öztürk, ürettikleri tramvayın nostalji ile teknolojinin harmanlanmasıyla tasarlandığını, minimum enerji ile maksimum fayda almak amacıyla üretildiğini söyledi. Öztürk, \"Tramvayımız aküyle çalışıyor. Ayrıca üzerindeki güneş panelleri üretilen enerjiyle de çalışabiliyor. İki şoför kabini yer alıyor. Tramvayı kullanan kişi, her iki kısımda da aracı kullanabiliyor. Tamamen nostaljik bir tramvay konsepti oluşturduk. Kullandığımız fren hidrolik sistem. Önüne ve arkasına emniyet sensörleri koyduk. Önünde ya da arkasında bir cisim olduğunda tramvay otomatik olarak duruyor. Tramvay rampa aşağı giderken, motorun ürettiği enerjiyi aküye depolanabiliyor. Bu da tramvayımızın menzilini yüzde 15 arttırıyor. Üzerinde bulunan güneş panelleri de enerji ihtiyacının yüzde 15\'ini karşılıyor. Tamamen yeşil enerjiyle çalışan bir tramvay yaptık\" dedi.

\"SAATTE 15 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR\"

Tramvayın 21 yolcu kapasiteli olduğunu, ancak bu sayının 50\'ye kadar çıkartılabileceğini söyleyen Öztürk, Tramvayı 400 bin liraya mal ettik. Saatte 15 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 60\'ını 13 ülkeye ihracat ediyoruz. Yıllık ihracatımız 150 bin dolar seviyesinde. Devletimiz destek sağlarsa, yurtdışındaki fuarlara katılmak istiyoruz. Almanya ve ABD\'de büyük fuarlar oluyor. Bu fuarlara katılmamız durumunda yıllık ihracatımızı 3\'e katlayabiliriz. Denizli\'de kullanılması için de bir tramvay yapmak isterim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Tramvaydan görüntü

- Tramvayın içinden ve sisteminden görüntü

- Güneş enerjisi panelinden görüntü

- Tahir Öztürk röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)