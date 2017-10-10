DHA YURT BÜLTENİ - 19

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  İki gün önce taşındığı evinde öldürüldü ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

10 Ekim 2017 02:24

 

İki gün önce taşındığı evinde öldürüldü

ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi\'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Nazlı Uyanık, iddiaya göre 2 gün önce taşındığı ve henüz eşyalarını bile yerleştiremediği evinde bağırarak yardım istedi. Uyanık\'ın yardımına komşuları koştu. Kanlar içinde yerde yatarken bulunan Uyanık, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda 9 bıçak darbesi tespit edilen Uyanık, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis, olayın ardından Uyanık\'ın akrabaları oldukları değerlendirilen 17 ve 25 yaşlarındaki Ö.U. ve S.U. hakkında cinayet şüphesiyle arama çalışması başlattı. Plakası belirlenen beyaz bir kamyonetin de arandığı öğrenildi. Cinayetin işlendiği evin çevresinde oturanlar, Nazlı Uyanık\'ın mahalleye 2 gün önce taşındığını söylediler. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cinayetin işlendiği ev
-Kapının önündeki kanlar
-Komşu ile röp.

Süre:(3.06) Boyut: (98 MB)

Haber-Kamera:Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Muhtar kuaför salonunda kurşun yağdırdı
 
ERZURUM\'da alacak-verecek davası yüzünde merkez Aziziye Ömer Tepe Mahallesi Muhtarı Rafet Zengin, Sulama İşleri Birimi Başkanı 49 yaşındaki Tuncer Kacıroğlu\'nu berber koltuğunda silahla vurarak öldürdü.

Cinayet bugün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, berber salonundan içeri giren muhtar Rafet Zengin, koltukta traş olan Tuncer Kacıroğlu\'na içeridekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateş ederek göğsünden vurdu. Berber ve salonda bulunanlar korku içinde kaçışırken Rafet Zengin, Kacıroğlu\'nun yanına gidip iddiaya göre 13 el daha ateş etti. Tuncer Kacıroğlu, kanlar içinde yere yığılırken Rafet Zengin olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, zanlıyı silahı ile birlikte yakaladı. Kendisinin Ömer Tepe köyü muhtarı olduğunu söyleyen Rafet Zengin, verdiği ilk ifadesinde gübre, tarla, yem alım satımından dolayı 1.5 milyon TL borçlandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Rafet Zengin gözaltına alınırken, Tuncer Kacıroğlu\'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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