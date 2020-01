DHA YURT BÜLTENİ - 19

Cumhurbaşkanı\'na suikast timi davasına devam edildi (3)

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davada sabah savunmasına başlayan astsubay Gökhan Güçlü\'nün esasa ilişkin savunması, akşam saatlerinde tamamlandı.

Astsubay Gökhan Güçlü\'nün, savunması sırasında siyasi içerikli söylemlerde bulunması ve köşe yazarlarının yazılarına değinmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, “Sen savunma yapacağım diye bir tomar köşe yazısı getirmişsin. Savunmanı toparla, esasa ilişkin savunmanı yapö diyerek uyardı. Güçlü’nün savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan delillerle ilgili gelen dilekçeleri görüşüp değerlendirerek, reddine karar verdi. Muğla Barosu tarafından Özay Cödel ve Murat Dağlı için görevlendirilen Avukat Emin Demirel, mahkemeye bugün katılması nedeniyle süre talebinde bulundu. Demirel, “Cödel ve Dağlı’nın müdafiliği saat 14.32 ile bana verildi. Dava kapsamında ve davanın ağırlığı dikkate alındığında savunmaların hazırlanması için heyetin makul göreceği bir süre verilmesini talep ederim. Sanıkların kendileriyle ayrı ayrı da görüşme talep edeceğim. Sanıkların tümü tutuklu olduğu için davayı uzatmaya yönelik bir amacımız yokturö dedi. Mahkeme heyeti talebi yarın değerlendireceğini belirtti. Duruşmaya yarın saat 09.15’e kadar ara verildi.



Kılıçdaroğlu: Erdoğan\'ın tek gündemi var o da benim(5)

\'KAVGASIZ, BEREKETLİ TÜRKİYE İSTİYORUZ\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir\'in Susurluk İlçesi\'nin ardından Manyas\'a geçerek Hayvancılık ve Süt Festivali\'ne katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada \"Belediye başkanlarıma hep şunu söylüyorum. Hiçbir ayrım yapmadan oy versin vermesin, herkese hizmet edeceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını, millete vereceksiniz. Çünkü bizim en temel özelliğimiz, kul hakkı yemeyiz. Her kuruşun hesabını millete veririz, bu bizim boynumuzun borcudur. Bu bizim inancımız gereğidir, bu bizim ahlakımızın gereğidir\" dedi.

Bir arada, huzur içerisinde yaşamak istediklerini kaydeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, \"Kavgasız bereketli bir Türkiye olsun istiyoruz. Herkes kazansın, herkes evine huzur içinde dönsün. Her anne çocuğunu güler yüzle okula göndersin. En büyük arzum bu. Bu arzuyu gerçekleştirmek için size söz veriyorum. Adalet için nasıl yürüdüysem, bu ülkenin huzuru, bu ülkenin mutluluğu, bu ülkenin bereketi için de sonsuza kadar yürüyeceğim. En büyük destekçim yine sizler olacaksınız\" diye konuştu. Hayatın her alanında kadınların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \"Onların okumasını, onların onurlu bir bireyler olmasını, hayatın her alanında mücadele etmelerini yüreğimden istiyorum ve bütün kadınlara şunu söylüyorum; çocuklarınızı okutunuz, kızlarınızı okutunuz, güzel Türkiye\'ye yapacağınız en görkemli katkı sizin çocuklarınızı okutmanız olacaktır\" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, programın ardından Ankara\'ya gitmek için yola çıktı.



Polis müdüründen HDP\'li vekile: Seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız

HDP Kadın Meclisi\'nin Diyarbakır\'da yapmak istediği oturma eylemine polis OHAL kapsamında yasağın devam ettiğini belirterek izin vermedi. Eylemde ısrarlı olan HDP Diyarbakır Milletvekili Felaknas Uca ile polis müdürü arasında ilginç diyaloglar yaşandı. HDP\'li Uca\'ya polis müdürü, \"Gelin el birliğiyle beraber, sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız\" dedi.

HDP Kadın meclisi\'nin \"Kadın katliamlarını durduracağız, yaşamı özgürleştireceğiz\" sloganıyla 9 ilde eş zamanlı düzenlediği oturma eylemi, Diyarbakır\'da olaysız geçti. Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik\'in de bulunduğu HDP\'li kadınlar, merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti\'ne geldi. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Sanat Sokağı\'na giren kadınlar, burada polis engeliyle karşılaştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Uca, polis yetkilisine, 9 ilde eş zamanlı bir eylem yaptıklarını, bu kapsada Diyarbakır\'da da oturma eylemi yapmak istediklerini söyledi. Polis Müdürü de, HDP\'li Uca\'ya, OHAL kanunu kapsamında ve Diyarbakır Valiliği\'nin almış olduğu kararla eyleme izin vermeyeceklerini belirterek, açık alanda her türlü eylem yasağının devam ettiğini söyledi. Polis yetkilisi, \"Şuan ilimizde bu tarz bir eyleme müsaade edemeyeceğiz. Şuan bulunduğunuz yer itibariyle esnafın iş yaptığı bir yer esnafın ticaretini bu tarz bir eylem engeller. İnsanlar şuan da istirahat ediyorlar ve insanların istirahat saatini engellerseniz, kanunen de yasak olduğu gibi normal insani yönden de düşündüğümüzde bu tarz bir eylemin hoş olmayacağını düşünüyorum\" dedi. Milletvekili Uca da, \"Bütün yolu siz kapatmışsınız, gelirken bütün yollar kapanmıştı yani\" dedi. Polis müdürü ise, \"Ben yolu kapatmadım yol gayet açık, uçarak mı geldiniz buraya, yürüyerek geldiniz. Pazar günü bu ilde bir miting var. Mitinge de izin verildi. Sizler seçilmiş insanlarsınız siyasi kişiliklersiniz, lütfen bu şehirdeki güvenliği bizimle beraber sizlerde sağlamak zorundasınız. Siyasi sorumluluğunuz var. Lütfen bu şehrin güvenliğini riske sokacak davranışlara girmeyelim. Gelin bugün el biriyle beraber sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Demokratik kurallar her zaman demokratik haklar içindir. \'Ben demokratik hakkımı kullanıyorum\' diye siz insanların demokratik haklarını engelleyemezsiniz. Sizler milletvekilisiniz, sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız. Buyurun parti binasında yapabilirsiniz\" diye karşılık verdi. Milletvekili Felaknas Uca ise polis müdürüne, \"Bu eylem her ilde var. Şimdi bir milletvekili olarak, biz açıklamamızı yapmak istiyoruz. Neden parti binasında yapalım, her ilde yapılıyor\" diyerek karşılık verdi. Polis müdürüyle süren diyaloğa, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik de katılarak, \"En doğal hakkımızdır. Biz eylemimizi burada yapacağız\" dedi. Bunun üzerine polis müdürü Milletvekili Birlik\'e, \"Leyla hanım siz mecliste yemin ettiniz, lütfen yemininize sadık kalın. Kanunlara uyacağınız diye yemin ettiniz. Siz de yemininizin gereğini yapın. Lütfen kanunlara uymak üzere yemininizin gereğini yapın. Müsaade etmeyeceğiz. Gelin bugün el birliğiyle gaz, TOMA olmadan her hangi bir müdahale olmadan. Karşılıklı sağduyuyla, çözüm yolu bularak, ilçe binanız yüz metre ileride orada yapalım. Onun dışında hiç bir şeye müsaade edemeyeceğiz\" ifadelerini kullandı. Milletvekili Leyla Birlik ise polis müdürüne \"Bu diyaloga gerek yok, yarım saat içinde açıklama yaparız, biter. Bu eylemin kime ne zararı var? Kadına karşı şiddete karşı bir eylemin kime zararı olacak?\" şeklinde konuştu. Yaşanan diyalogların ardından milletvekilleri ile partili kadınlar, oturma eylemi ve açıklamayı HDP Yenişehir İlçe merkezinde yapmaya karar verdi. Grup yoğun güvenlik önlemleri altında İlçe binasına gitti.



Herakles Lahdi, 57 yıl sonra evine getirildi (2)

ANTALYA MÜZESİ\'NDE SERGİLENECEK

Antalya Havalimanı\'na getirilen Herakles Lahdi, buradan alınarak sergileneceği Antalya Müzesi\'ne götürüldü. 920 kiloluk kapağı ayrı olmak üzere iki parça halinde kırmızı mühürle kapatılan ağaç özel sandıktaki 3 tonluk lahdin nakli sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, VIP önünde basına yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin geçmişte de dünyanın korumacılığa en çok önem veren ülkelerinden birisi olduğuna işaret etti.

Yalçın Kurt, \"Bizim tarihimizde 1869 yılında Asar-ı Atika Nizamnamesi ( Eski eserler tüzüğü ) ile başlayan 1884\'de eserlerin yurtdışına çıkmasını yasaklayan yine bu nizamname yaklaşık 1970\'li yıllara kadar eski eser koruma ve hukukunu tanzim etmiştir. Şunu diyebiliriz, yaklaşık 150 yıldan beri Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti\'nde olmak üzere eski eserlerin yurtdışına ithali, ihracı, nakli yasalarla, nizamnamelerle yasaklanmıştır. Herakles Lahdi, Antalya Müze\'mizde sergilenen Küçük Asya tipi lahitlerdendir. Herakles\'in 12 değişik konumunu gösterir. Ve Herakles\'in ölümünden sonra tanrılara kavuşmak üzere onun gücü, kuvveti, insanın doğaya, tabiata karşı olan mücadelesini anlatır\" dedi.

BU TOPRAKLARIN ESERİ

Herakles Lahdi\'nin bu toprakların bir eseri olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu: \"Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu eserin ilimize dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Eser bundan yaklaşık 7 yıl önce Cenevre gümrüğünde yakalanmış ve Türkiye\'nin de başvurusu üzerine uzun zaman bir yargı süreci geçirmiştir. 2015 yılında Türkiye lehine karar verilmiş. Karşı taraf, eserleri götürenler üst mahkemelere dava açmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da biz karşı davalar açtık, davalarda lehimize gelişme oldu. Sonunda bu eseri yurtdışına götürenler davadan feragat etti. Lehimize sonuçlanacağını anladıkları için. Bu eser gelecek hafta büyük bir ihtimalle hafta sonuna doğru Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yerinde tanıtılacaktır. Halkın tanıtımına açılacaktır.\" Eserin Türkiye\'ye getirilmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yaşar Kurt, \"Bu Türkiye\'mizin uluslararası koruma alanında kazanmış olduğu çok önemli bir konumdur. Çünkü biz dünyada korumaya en çok para ayıran, yatırım yapan ülkelerin başındayız. Bu nedenle yaptığımız hukuk mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti\'nin lehine olması uluslararası platformda bizi de güçlü kılmıştır\" dedi.



Darbe şehidi Önder Güzel\'in adı polis eğitim merkezine verildi

ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı\'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Önder Güzel\'in adın memleketi Aksaray\'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi\'ne verildi.

Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile başta şehit Önder Güzel olmak üzere diğer şehit aileleri de katıldı. Hain darbe girişiminin emeline ulaşmadan engellendiğini ifade eden Selami Altınok, \" 15 Temmuz gecesi FETO unsurlarının gerçekleştirmek istedikleri hain darbe girişimi de bu ihanet silsilesinin son ve belki de en alçak halkası olmuştur. Bin bir zahmet ve emekle milletine hizmet etsin diye yetiştirilen ve devletine değil de bir mensuba bağlanmış FETÖ tarafından devşirilmiş hainler vatandaşlarımıza, polisimize bomba atmış, kurşun sıkmış ve başta gazi meclisimiz olmak üzere devletimizin en önemli kurumlarına saldırma alçaklığını göstermişlerdir.’’ dedi. Törende Altınok, şehit ailelerine plaket verdi. Törende Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nin adı Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak değiştirildi.

