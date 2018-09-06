DHA YURT BÜLTENİ - 18

Çavuşoğlu: İdlib\'e yönelik saldırı her bakımdan felaket olur



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib\'e dünden bu yana saldırıların olduğunu söyleyerek, \"Burada hiç kimse hiç kimseyi kandırmasın. Buradaki radikal grupların çıkması gerektiği ya da bunların ayrıştırması gerektiğini konusunda hem fikiriz. Ama bu saldırıların amacı İdlib\'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte Ankara\'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerde ekonomik, konsolosluk meseleleri, ve terörle mücadele konusunu değerlendirdiklerini söyledi. Almanya\'da 3.5 milyona yakın vatandaşlarının bulunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, \"Bunların önemli bir kısmı Alman vatandaşı, aramızda önemli bir köprü oluşturdular. Son zamanlarda Avrupa’da artan ırkçılığa karşı, yabancı düşmanlığına, göçmen karşıtlığına karşı birlikte mücadele vermeliyiz. Özellikle Alman hükümetinin ve Maas\'ın Avrupa’da artan ırkçılığa karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Son zamanlarda Alman toplumunun \'biz çoğunluktayız\' diyerek bu ırkçı akımlara karşı ortaya koyduğu kampanyayı takdirle karşılıyoruz ve bizim umutlarımızı artırıyor. Bunlar aslında hepimizin karşı karşıya kaldığımız tehditlerdir. Bu tehditlere karşı da birlikte mücadele etmemiz lazım. İkili ilişkilerimizin bundan sonraki seyri birlikte atacağımız adımlara bağlıdır. Biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız. Tabi ki bölgesel konuları değerlendirdik. Özellikle Suriye’yi, İdlip ve diğer konuları da değerlendirme fırsatı bulduk\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE, ALMANYA İÇİN SADECE BİR KOMŞU ÜLKESİ DEĞİL\'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise şöyle konuştu:

\"Çok önemli bir ziyaret bu. Çünkü Türkiye Almanya için sadece bir komşu ülkesi değil. Almanya\'da 3 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaşıyor. Bu insanlar bizim kültürümüzü zenginleştiriyor, birbirimize daha fazla yakınlaştırıyor ve siyasi konuların ötesinde çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Binlerce insanımıza iş imkanı sağlayan iş yerleri var. NATO\'da ortağız, bir çok uluslararası konuda çok yakın iş birliği içinde olmamız gerekiyor. İlişkilerimizin yapıcı bir şekilde oluşturulması yönünde stratejik bir menfaatimiz var. Bakanlar olarak, Türkiye ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi yeniden iyi bir duruma getirilmesi için stratejik diyalog mekanizması oluşturmak istiyoruz.\"

\'BİZLER DE ENDİŞELİYİZ\'

\"Türkiye Almanya arasındaki ilişkilere baktığımız zaman son yıllarda tabi ki bazı yanlış anlamalar oldu, biz bu konuları da ele aldık\" diyen Bakan Maas, \"Çünkü böyle bir ziyaret çerçevesinde bunu da konuşmak lazımdı. Aynı zamanda uluslararası konuları da ele aldık. Suriye’deki durum da bunlardan birisi. Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki gelişmeleri izliyor. Bizlerde endişeliyiz. Çünkü öngörülmesi mümkün olmayan insani bir felaketin ortaya çıkabilecek gelişmelere gebe olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bunları çalışmamız gerekiyor, bu konuda görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Türk ortağımızla birlikte bu hafta Tahran’da görüşmeler bir zirve olacak. Bu konuda da destekliyoruz Türkiye’yi. Çünkü birçok uluslararası camiadaki çevreler Türkiye’ye bakıyor. Belki Türkiye’nin başka ülkelerden daha fazla bir imkanı olabilir de bu duruma müdahalesi yönünde bir katkısı olabilir diye düşünüyoruz\" diye konuştu. Maas, Çavuşoğlu ile görüşmelerine devam edeceklerini belirtti.

\'AMA BU SADECE TÜRKİYE\'NİN MESELESİ DEĞİL, DÜNYANIN BİR MESELESİDİR\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir Alman gazetecinin, \"Başkan Erdoğan Tahran zirvesinde Putin\'e nasıl etki edecek ki, İdlib\'teki askeri saldırı önlensin\" sorusuna Bakan Çavuşoğlu, şu şekilde cevap verdi:

\"Biz İdlib\'e yönelik saldırı olasılığı ortaya çıktığı günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. İdlib\'e yönelik saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Zaten Astana sürecinin amaçlarından bir tanesi buydu. Astana\'da imzaladığımız bir anlaşma ile 4 tane gerginliği azaltacak bölge belirledik. Bunlardan son kalanı İdlib oldu. Şimdi rejimin İdlib\'e saldırma istediği ve burayı ele geçirmek istediği açık. Ama rejimin garantörleri var, Rusya ve İran. Dolayısıyla Rusya ve İran\'la temaslarımızı sürdürüyoruz. Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Burada hiç kimse hiç kimseyi kandırmasın. Buradaki radikal grupların çıkması gerektiği ya da bunların ayrıştırması gerektiğini konusunda hem fikiriz. Ama bu saldırıların amacı İdlib\'i ele geçirmektir. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan bir felaket olur. Güvenlik ve insanı bakımdan. Bu radikal gruplar, terörist gruplar Türkiye tarafından buraya getirilmedi. Bu gruplara karşıysak o zaman Halep\'ten, Doğu Guta\'dan hatta Güney\'den bu terörist gruplar niye İdlib\'e getirildi. Başından belli plan belliydi. Bu gruplar buraya gidecek, sonra bunların burada bulunmasını bahane ederek burayı ele geçirmek için saldıracak. Burada biz Astana\'da bu konuyu gündeme getireceğiz ve bu zirvede İdlib ile ilgili özellikle ihlalin engellenmesini ilgili bir karar çıkması için de çaba sarf edeceğiz. Çabalarımızı iki ülke düzeyinde devam ettireceğiz. Ama bu sadece Türkiye\'nin meselesi değil, dünyanın bir meselesidir. Herkesin bu konuda net tavır sergilemesi gerekir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın toplantısından görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Otomobilin çarptığı yaya öldü



BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin çarptığı Hüseyin Kuşlu’ya (66) ağır yaralandı. Şapkası ve gözlüğü otomobilin kırılan camına takılı kalan Kuşlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, Bursa-Yalova karayolu üzerinde İznik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Ali N. (30) yönetimindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kuşlu, yaklaşık 20 metre savrulup orta refüje düştü. Kuşlu’nun gözlüğü ve şapkası otomobilin camında takılı kaldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olan Hüseyin Kuşlu’yu Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kuşlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri,

Yaralıdan görüntü

Vatandaşların müdahalesi,

Aracın görüntüsü,

Ambulansın gelişi,

Yaralıya müdahale ve ambulanstan görüntü

Genel ve detaylar

Haber/Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Balıkesir\'de 4 dakikalık dolu yağışı cami minaresini yıktı



BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan ve 4 dakika süren dolu yağışında, caminin minaresi yıkılırken, araçlar ve tarlalar zarar gördü.

Kepsut’ta akşam saat 19.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı ilçede maddi hasara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezinde bulunan Çınarlatı Camii’nin minaresi yıkıldı. Dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı araçların camları kırıldı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının dalları koparken, bazı kırsal mahallelerde tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi. Kepsut ilçe kaymakamlığı, dolu yağışı nedeniyle oluşan zararın tespiti için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dolu yağışından görüntü

Araçlardaki ve yerlerdeki dolulardan görüntü

İşyerlerinin önündeki dolulardan görüntü

Haber-Kamera: Muzaffer KARAKOYUN /KEPSUT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Edremit\'te 80 çocuk ilk kez gökyüzüyle tanıştı



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, 5\'inci kez düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, uçağa binmemiş 80 çocuk gökyüzüyle buluşturuldu.

Edremit ilçesinde eğitim veren uçuş okullarının eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yaklaşık 2.5 saat süren uçuşlar sonrasında uçağa binen çocukların heyecanlı oldukları gözlendi. Çocukların uçurulmasında yer alan Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Havacılık Akademisi uçuş öğretmeni Sezai Demirseren, etkinliğe birçok havacılık şirketinin katıldığını söyledi. Üniversite olarak, uçuş okulu olarak kendilerinin de etkinliğe katıldıklarını belirten Demirseren, \"Amacımız halkımıza, özellikle geleceğimizin garantisi olan gençlere havacılığı sevdirmek, onlara bu sevgiyi aşılamak ve bu sektörde, bu yolda Türk havacılığının ilerlemesi için elimizden gelen katkıyı yapmak. Bizim burada bulunuş amacımız özellikle özendirmek ve insanların bu sektöre olan ilgisini arttırmak\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Havalanından görüntüler

- Uçağa binen çocuklardan görüntüler

- Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Havacılık Akademisi uçuş öğretmeni Sezai Demirseren açıklamalar.

Haber-Kamera: BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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BAKAN DÖNMEZ, YER ALTINDA MADENCİLERLE YEMEK YEDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak\'ta 17 Mayıs 2010\'da meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği TTK Karadon Müessesi Gelik İşletme Müdürlüğü\'nde maden işçileriyle yer altında yemek yiyip, işçilerle sohbet etti. Bakan Dönmez, \"İki saati aşkın bir süredir aşağıdayız. Biz aslında fiilen çalışmadık. Sadece çalışanları seyrettik. Oradaki işçi kardeşlerimizin sofralarına iştirak ettik. Onlar ekmeğini taştan, kömürden çıkartan kardeşlerimiz. Emeklerinin karşılığını sonuna kadar hak ediyorlar. İnşallah biz de bize düşeni yapacağız. İşgücü eksikliği vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda zaten seçim öncesi bir söz vermişti. Biz o sözün gereğini de en kısa sürede yerine getireceğiz. Böylece iş gücü kaybımızı da eksiltmiş olacağız. Öte yandan özel sektöre devrettiğimiz sahalarda onlar da hazırlıklara hızlıca başlayacaklar. Orada bir taraftan istihdam olacak. Çok kısa sürede inşallah hem üretim hem istihdamı ikiye üçe katlayacağız. 5 yıl içerisinde arkadaşlarımızın bir hedefi var. Üretim miktarını 7 milyon tonun üzerine çıkartacağız. İstihdam da bugünkünün iki katına çıkacağını düşünüyoruz. Kazasız belasız günler diliyoruz. Onlar için gayet normal sıradan bir gün belki çünkü sürekli yerin altında çalışıyorlar. Bizim için önemli bir gün. Hiç şikayet edeni görmedim. Ben şunu da ifade edeyim madenciliğe alışık şehirlerimiz tam tersine bu tip faaliyetlerin bu şehirlerde artmasını istiyor. Madenciliğe uzak şehirlerimizde ise endişeler hakim oluyor zaman zaman. Belki de oradan buraya getirip göstermek lazım. Madencilik şehri nasıl oluyor. Aslında başka bir ifadeyle yerin altı yerin üstünü nasıl şekillendiriyor gelip buraya bir görsünler\" dedi.

Maden ocağı çıkışında bir maden işçisinin eşinin elinde çiçekle karşıladığı Bakan Dönmez, \"Bu hanımefendiyi eşinin çalıştığı yerleri görmesi için müsait bir zamanda yeraltına indirin\" dedi. Bakan Fatih Dönmez\'e maden işçileri tarafından üzerinde büyük bir kömür parçasının bulunduğu heykel hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Dönmez’in yer altından çıkışı ve röportaj

Madenci eşiyle sohbeti

Madencilerin kendisine hediye vermesi

Yer altından yemekten ve çalışmalardan fotoğraflar

SÜRE: (4:32) BOYUT: (508)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN - Aytaç ÖZTÜRK / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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