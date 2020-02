DHA YURT BÜLTENİ - 18

Yapıştırıcı kokladığı iddia edilen asker, oteli yaktı



MALATYA\'da kaldığı otelin birinci katında uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.Ç. (19), kazayla yangın çıkardı. Kent merkezinde korkuya yol açan otel yangınında alevlerin yükselmesiyle 14 müşteri önce en üst kata çıkarıldı, alevler azalınca tahliye edildi, 2 müşteri ise dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Asker olduğu belirtilen M.Ç., akşam saatlerinde otelin birinci katındaki 105 numaralı odayı tuttu. Otele giriş yaptıktan 2 buçuk saat sonra kaldığı odadan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın artmasıyla alevler büyüyünce otelde kalan diğer 14 müşteri binanın en üst 8\'inci katına çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almasının ardından sonra en üst kata çıkarılan müşteriler tahliye tek tek edildi. Otelden çıkarılan müşterilerden S.A., ile M.E. dumandan etkilendi. Olay sonrası otel çevresindeki esnaflar M.Ç.\'nin oteli yaktığını duyunca dövmeye başladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede çıkan arbedede hafif yaralanan M.Ç. gözaltına alındı. Olay anını anlatan otel işletmecisi Engin Yılmaz, şunları söyledi:

\"Ti...cinin biri işte, askermiş. Odaya gelmiş yerleşmiş. Ti... mi çekmiş başka bir şey mi çekmiş ne çekmiş, çektikten sonrada yanmış. Alev almış otelde. İşte zar zor söndürdük. Kendisi, polislere, emniyet müdürlerine açıklamasında yapıştırıcıyı çekerken, ti... çekerken çakmağımı ne yakmış, o an alev almış ve söndürememiş. Yoğun dumanlardan, çevrede bir an duman bastırdı. Otelde o sıra 14- 15 kişiye yakın insan vardı. Tahliye ettik. İlk çatıya doğru tahliye ettik, sonra da itfaiye ekipleri çatıdan aldılar teker teker.\"

Otelde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil, kaldırımda çiçek satan kadın ve çocuğunun üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çarptıktan sonra trafik ışıklarında çiçek satan Sevgi Gökçe (45) ile oğlu Samet Can\'ın üzerine düştü. Kazada anne Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Karatay İlçesi Büyüksinan Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Güneş idaresindeki Avustralya plakalı HA 592 FL plakalı otomobil Fetih Caddesi\'nden Belh Kavşağı\'na seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, iddiaya göre o sırada kaldırım üzerinde çiçek satan Sevgi Gökçe ve oğlu Samet Can Gökçe’nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olaya yerine gelen sağlık görevlileri, Sevgi Gökçe\'nin öldüğünü belirledi. Gökçe’nin yanında bulunan oğlu Samet Can Gökçe ise ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Takla atan otomobilde yaralanan sürücü Ali Güneş ile eşi Ayşe Güneş de Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ayşe Güneş ile Samet Can Gökçe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sevgi Gökçe\'nin cesedi otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

EŞİ OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen anne ile oğlunun yakınları sinir krizi geçirdi. Sevgi Gökçe\'nin eşi, \"Sevgi kurban olurum, ne olur uyan\" diyerek gözyaşı dökmesi, yürek dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

