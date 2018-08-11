DHA YURT BÜLTENİ - 18

(ÖZEL) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (EK)

GÜNEYSU\'DA HEMŞEHRİLERİNİ TEK TEK DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından helikopterle Rize\'nin Güneysu ilçesine geldi. Futbol sahasına inen helikopterden makam aracına geçen Erdoğan, ilçe merkezinde kendisini bekleyen vatandaşların yanında aracını durdurdu. Erdoğan, makam aracının yanına gelen Ballıdere Köyü Muhtarı Oğuzhan Karali\'yi dinledi. Erdoğan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün\'ü yanına çağırarak hastası olan muhtarla ilgilenmelerini istedi. Erdoğan, bariyerlerin arkasından kendisine \'Tayyip dede\' diye seslenen küçük bir kız çocuğunu yanına çağırdı. Erdoğan\'ın yanına gelince ağlamaya başlayan küçük kıza \'Niye ağlıyorsun bakayım\' dedi ve teselli ettikten sonra oyuncak bebek hediye etti. Erdoğan, küçük kızı yanına çağırdığı babasına teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ulaşmak isteyenleri engelleyen korumalarına da müdahale etti, yanına çağırdığı bir korumasını uyardı. Erdoğan, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin isteklerini de geri çevirmedi. Kendisine ulaşanlarla tek tek görüşen Erdoğan, yaklaşık 25 dakika makam aracından vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi\'ndeki evine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Erdoğan\'ın helikopterinin gelişi

Erdoğan\'In konvoyu

Vatandaşlarla sohbet etmesi

Küçük kızın ağlaması ve Erdoğan\'la diyalogu

Vatandaşlarla sohbet detayları

Detaylar

SÜRE: 4.10 DK. - BOYUT: 468 MB.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR - Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA)

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Akçakale\'de toplu arı ölümleri üreticileri endişelendirdi



ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde bal üreticileri, son bir haftada bölgede yapılan zirai ilaçlama nedeniyle yaşanan toplu arı ölümlerinden dolayı endişeli.

Adana\'dan, Akçakale ilçesine gelen bal üreticileri, tarlada kullanılan zirai ilaçlar nedeniyle arıların toplu telef olduğunu ileri sürdü. Arıcı Zekeriya Akduman, zehirlenmeden dolayı oluşan zararlarının çok büyük olduğunu, bunun için durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdiğini söyledi. Bölgede 30 bal üreticisinin 24 bin kovanla arıcılık yaptığını kaydeden Akduman, son bir hafta içerisinde milyonlarca arının telef olduğunu belirtti. Akduman, şunları söyledi:

\"Bizler Adana’dan Akçakale’ye arı üretimi için geldik. Ancak son bir hafta içerisinde tarlada yapılan zirai ilaçlamadan dolayı milyonlarca arımız telef oldu. Zararımız oldukça büyük ve perişan bir haldeyiz. Bu arı ölümlerinin yeniden yaşanmaması için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililerden acil olarak yardım etmelerini bekliyoruz. Bu ölümler böyle devam ederse artık arıcılık yapacak gücümüzün kalmadığını belirtmek isterim. İstihdam konusunda kamu araştırılması yapıldığı takdirde en büyük istihdamı ülkemize arıcılığın sağladığı ortaya çıkacaktır.\"

Öte yandan yaşanan toplu arı ölümleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, kovanlarda telef olan arılardan numune alıp, incelenmeye gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arı kovanları toplu halde

- Aı kovanın önünde ölen arılar

- Yerlerde binlerce arı ölüsü

- Arıcının elinde can veren bir arı detayı

- Arıcıyla röportaj

Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA,(DHA)

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Karabük’te trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

KARABÜK’te, kavşaklarda sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazalar mabede kameralarına yansıdı.

Karabük’te kavşaklarda sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yaşanan kazalar mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Cumapazarı Kavşağı’nda şerit ihlali yaparak dönüş yapmak isteyen sürücünün idaresindeki otomobilin kamyonla çarpışması, Balıklarkayası Kavşağı’nda TIR’ın sürüklediği otomobilin başka bir otomobille çarpması ve son olarak da Bulak Kavşağı’nda 2 kişinin iterek götürdüğü otomobile başka bir otomobilin çarpması yer alıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anları(MOBESE)

Haber: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü



DÜZCE\'de, bisikletiyle gezen 15 yaşındaki Kerem Durmaz, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, Düzce-Yığılca yolunun Çakırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Sadettin Taşlıdere yönetimindeki 81 AAB 268 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle gezen Kerem Durmaz\'a çarptı. Bisikletiyle yol kenarına fırlayan Kerem Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kerem Durmaz\'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cesedin yol kenarında görüntüsü

Polis ekiplerinin görüntüsü

Yolun görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, kaza yapıp öldü



SAMSUN\'da, seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Ali Küçük (54), kalp krizi geçirdikten sonra kaza yaparak hayatını kaybetti.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu Karayolu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Küçük yönetimindeki 61 KB 574 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkıp orta refüje çarptı. Aracın motoru çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre uzağa fırladı. Ali Küçük, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Araç motoru ve araçtan detay

(SÜRE: 1.49 Dk) (BOYUT: 206.16 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN /SAMSUN,(DHA)

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\"Homeros Ödülü\' Prof. Dr. Haluk Şahin\'e verildi



ÇANAKKALE Belediyesi\'nin düzenlediği 55\'inci Uluslararası Troia Festivali’nde, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, Prof. Dr. Haluk Şahin\'e verildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali\'nin resmi açılış töreni, 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri\'nde gerçekleşti. Törene, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı öncesi davetlilere antik kentin simgesi olan tahta atın önünde kokteyl verildi. Ardından 5 bin yıllık Odeon\'daki açılış töreni başladı. Festival kapsamında 2002 yılından itibaren her yıl bir kişiye verilen Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü, bu yıl Prof. Dr. Haluk Şahin\'e takdim edildi. Şahin\'e, Homeros ödülünü Belediye Başkanı Ülgür Gökhan verdi. 55\'inci Uluslararası Troia Afiş Yarışması\'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Biz bugün Korfmann’ın büyük emek verdiği, UNESCO\'nun Dünya Mirası kabul ettiği Troia\'dayız. Vakitlerden de 2018 Troia Yılı\'ndayız. Bu antik kent sadece Çanakkale’nin değil, ülkemizin, hatta dünyanın gözbebeği. Zamanlar üstü bir değer ve tüm insanlığa ait bir hazine. Maziden kalmış ve atiye nakledilecek bir kadim ve bir büyük medeniyet. 2018 Troia Yılı işte bu yücelikler buluşması için eşsiz bir fırsat.Tozlarından arındırılan bu birikim, 2018 Troia Yılıyla daha da ışıldıyor. Bu göz kamaştırıcı güzellik, özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'nde yer alan Troia’dan çıkarılan arkeolojik eserlerin sergileneceği Troia Müzesinin 2018 yılında açılacak olması ile daha bir anlamlı. Her zaman söylediğim bir hususu bu vesilesiyle tekrarlamak isterim ki o da; \'Troia’ya ait olan Troia’da kalmalıdır. \'Troia’nın kayıp hazineleri ait olduğu yere, Troia’ya iade edilmelidir. Bununla birlikte Homeros’un İlyadası 7’den 70’e herkesçe okunmalıdır. 2018 Troia Yılı’nın; bir Anadolu Medeniyeti olan Troia’ya ve tüm Anadolu’ya büyük zenginlikler sunmasını ve Troia’nın dünya çapında kültürel bir cazibe merkezi olmasını diliyorum\" dedi.

Uluslararası Troia Festivali\'nin resmi açılış töreni, \'Homeros Okumaları\' etkinliğiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Truva atı önündeki kokteylden görüntü

-Açılış töreninden genel ve detay görüntü

- Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödül töreninden görüntü

-Ülgür Gökhan konuşma görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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