DHA YURT BÜLTENİ - 18

Manavgat\'ta tur midibüs ve otomobil çarpıştı: 21 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 19\'u İsrailli turist, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Manavgat\'tan Antalya\'ya giden Ahmet Çetin\'in kullandığı 07 LG 248 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Gündoğdu Kavşağı\'nda Ahmet Özbaş\'ın kullandığı 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada tur midibüsündeki 19 İsrailli ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3\'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Bursa\'da kına günü damat gözaltına alındı, gelin adliyeye ağladı

BURSA\'da evlilik hazırlığı yapan Yunus Y. (22) ile Elif D.\'nin (21) mutlulukları, polis baskınıyla sona erdi. Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Y., kına gecesine giderken polis tarafından yakalanarak adliyeye götürüldü. Tutuklanan Yunus Y., cezaevine götürülürken dünya evine giremediği Elif D.\'ye sarılarak, çift gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara yansırken, Yunus Y., \"Hiç bir şey yarım kalmadı, 10 gün sonra düğünümüzü yapacağız\" dedi.

Bursa\'nın Osmangazi ilçesinde yarın düğünleri yapılacak Yunus Y. (22) ile Elif D., bu akşam düzenlenen kına gecesine gitmek üzere beraberlerinde yakınlarının oluşturduğu konvoyla yola çıktı. Kına gecesinin düzenleneceği düğün salonuna giden çiftin mutluluğu, polis baskınıyla sona erdi. Konvoyu takip eden polis, hakkında \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçunda yakalama kararı bulunan damat Yunus Y.\'nin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Gelin adayı Elif D.\'nin gözyaşlarına ve konvoyda bulunan yakınlarının müdahalesine rağmen Yunus Y., polis aracına alınarak adliyeye götürüldü. Yakınları da genci yalnız bırakmamak için adliyeye gitti.

GENÇLER BİRBİRLERİNE SARILARAK AĞLADI

Yakınları da genci yalnız bırakmamak için adliyeye gitti. Üzerinde gelinlik bulunan genç kız da adliye koridorunda endişe içerisinde dolaşıp, müstakbel eşinin serbest bırakılması için dua etti. Nöbetçi Mahkeme\'ye çıkarılan Yunus Y. hakkında ise hakim tutuklama kararı verdi. Yunus Y., cezaevine götürülmeden önce, ellerinde kelepçe ile Elif D. ile yakınlarının yanına getirildi. Elif D. ile Yunus Y.\'nin birbirlerine sarılarak ağlamalrı, yakınlarını da hüzünlendirdi. Vedalaşmanın ardından polis ekipleri tarafından cezaevine götürülmek için adliyeden çıkarıltan Yunus Y., \"Hiç bir şey yarım kalmadı, 10 gün sonra çıkacağım ve düğünü yapacağız\" diye Elif D.\'ye seslenerek üzülmemesini istedi.

Taş ocağı kapatılınca sevinçten sokağa döküldüler

KOCAELİ Valiliği\'nin, Gölcük\'te bulunan taşocağının üretimini durdurmasının sevincini yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Yıllardır taşocağının kapatılması için mücadele veren vatandaşlar sevinçten meşaleler yakarken, havai fişekler atıldı.

Kocaeli Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklama ile Gölcük Halıdere\'de bulunan taş ocağını heyelan tehlikesi nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi. Kocaeli Valiliği\'nin kararı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yıllardır taşocağının kapatılması için mücadele eden vatandaşlar, Halıdere Meydanında toplandı. Dualar edilirken, Türk bayrakları açanlar meşaleler yakarken, havai fişekler atıldı. Halıdere halkı adına konuşan Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Mensur Keskin kararın bölgede sevinçle karşılandığını belirterek, \"Halıdere halkı olarak 13 yıldır verdiğimiz mücadeleyi halkımızın desteğiyle kazandık. Halıdere olarak bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük gelir kaynağımız, ülkemizin olduğu gibi köyümüzün de ormanlarıdır. Halıdereliler geçmişten beri bir orman köylüsüdür, ormanın kıymetini çok iyi bilir çünkü halkın büyük bir bölümü tarımın yanında yaşamını orman ürünlerinden sağlamıştır. Onun için biz ormanın büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu biliyoruz. 2005 yılından beri bu şekilde ormanlarımızın yok edilişini üzüntüyle karşıladık. Fakat bugün bu kararla biz oldukça sevindik. Gençlerimizin bu mücadelesini kutluyoruz.\" dedi.

Sivas\'ta nostaljik açık hava sinemasına yoğun ilgi

SİVAS Belediyesi tarafından 15 Temmuz meydanında 15 gün boyunca \'Açık Hava Sinema Günleri\' etkinliği başladı. İlk gün baş rollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray\'ın oynadığı Selvi boylum al yazmalım filmi izleyici ile buluştu.

Sivas Belediyesi tarafından 15 gün sürecek \'Açık Hava Sinema Günleri\' etkinliği başladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan nostaljik açık hava sinemasında her gün Yeşilçam\'ın unutulmaz filmleri gösterime girecek. İlk gün baş rollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray\'ın oynadığı \'Selvi Boylum Al Yazmalım\' filmi izleyici ile buluştu. Vatandaşlar açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi. 15 gün boyunca hafızalarda iz bırakan filmlerin filmlerin gösterime sunulacağı etkinlikte Türk sinemasında etki bırakmış Eşkiya, Babam ve Oğlum ve Züğürt Ağa gibi filmler gösterime sunulacak. Etkinlikte 1960 model sinema makinesi kullanılıyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, etkinlik hakkında bilgi verdi. Başkan Aydın, \"İnsanların geçmişe olan özlemlerini bugün net bir şekilde görüyoruz. Bizim çocukluğumu da gençliğimizde haftada bir, bazen 15 günde bir olan Yeşilçam sinemalarını filmlerini bugün burada Sivas halkıyla buluşturuyoruz. Biz çocukluk dönemlerinde o cumartesi akşamlarını büyük bir özlemle beklerdik. Belki o günün anılarını canlandırmak adına bugün bizim için ayrı bir özel anlam ifade ediyor. Buradaki izleyicilerimiz içinde aynı şeyi ifade ediyor. 15 gün boyunca 15 Temmuz Şehitler Meydanında filmlerimiz devam edecek. Sivaslılar Yeşilçam\'ın çok önemli sanatçılarını burada izleme fırsatı bulacaklar.\" dedi. Vatandaşlar ise açık hava sinemasından memnun olduklarını dile getirerek geçmişteki anılarının tazelendiğini söyledi.

Fazıl Say\'dan, Troia Festivali\'nde piyano resitali

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından bu yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında piyanist ve bestekar Fazıl Say, Çimenlik Kalesi\'nde piyano resitali sundu.

Çanakkale Belediyesi tarafından 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında, \'Truva Sonatı\' piyano resitali için kente gelen piyanist ve bestekar Fazıl Say, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı\'nda bulunan Çimenlik Kalesi\'nde, hayranlarıyla buluştu. Konsere eski eserleriyle başlayan Fazıl Say, daha sonra basına kapalı olarak devam eden konserinde 2018 Troya Yılı nedeniyle 6 ay içinde bestelediği \'Truva Sonatı\' adlı eserini ilk kez seslendirdi. Çimenlik Kalesi\'nde 40 dakikalık 10 bölümlü dev bir piyano resitali sunan Fazıl Say\'ın \'Truva Sonatı\' büyük beğeni topladı.

Konsere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

55\'inci Uluslararası Troia Festivali kapsamında, 10 Ağustos Cuma günü DİNA Ensemble, 11 Ağustos Cumartesi günü EleniKaraindrou-Film Music AndSongs konserler verecek. Dünyaca ünlü pek çok sanatçının performansını sergileyeceği festivalde, Muhteşem Süleyman ve Kösem Sultan operalarıyla sanatçılar Tevfik Akbaşlı ve Aytaç Manizade yönetiminde Troia Efsanesi Operası, Çimenlik Kalesi’nde gösteri sunacak.

Özgürlük Parkı\'nda yapılacak etkinliklerde ise, bugün akşam Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 10 Ağustos Cuma günü Erol Evgin, 11 Ağustos Cumartesi günü Mehmet Erdem, 12 Ağustos Pazar günü Resul Dindar, 13 Ağustos Pazartesi günü Rubat vatandaşlarla buluşacak. Festival boyunca Halk Bahçesi, Yazar Sanatçı Evi ve Seramik Müzesi\'nde söyleşi ve sergiler düzenlenecek, tiyatro oyunları sahnelenecek.

