DHA YURT BÜLTENİ - 18

(ÖZEL) - Köprüden atladı, polis havada yakaladı



KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde eşiyle tartışan Z.K., 30 metre yükseklikteki köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden polislerin ikna girişimine rağmen kendini boşluğu bırakan Z.K.\'yı polislerden buru elinden diğeri de saçından kaladı. Polislerin elinden kurtulmaya çalışan genç kadın, havada 2 dakika verdiği intihar mücadelesinin sonunda köprüden indirilebildi.

Olay, öğle saatlerinde Andırın-Göksun Karayolu\'nun üzerindeki asma Şehitler Köprüsü\'nde meydana geldi. Eşiyle tartışan Z.K., asma köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Genç kadını köprüde görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimseyi yanına yaklaştırmayan Z.K., yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki köprünün halatlarından tutarak ölmek istediğini söyledi. Yarım saat boyunca kimseyi yanına yaklaştırmayan genç kadın, tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. İsmi açıklanmayan eşi de olay yerine gelerek Z.K.\'yı ikna etmeye çalıştı ancak o da sonuç alamadı.

POLİSLERDEN BİRİ KOLUNDAN, DİĞERİ SAÇINDAN TUTTU

Z.K. daha sonra köprüden sarkarak kendini boşluğa bırakmak istedi. Tam bu sırada bir polis memuru koşarak kadının kolunu havada yakaladı. Bir başka polis de hemen arkadaşının yardımına koşarken, kadın da tamamen kendini boşluğa bıraktı.

2 DAKİKA POLİSTEN KURTULMAK İÇİN MÜCADELE VERDİ

Boşlukta polislere direnen Z.K., bir kolunu polisin elinden kurtardı. Diğer polis ise genç kadının tüm çabalarına karşın elini sıkıca tutarak bırakmadı. Ardından köprüde bulunan polisler ve vatandaşlar Z.K.\'nin kolunu bırakmayan polise destek olarak yaklaşık 2 dakika boyunca atlamakta direnen genç kadını yukarı çektiler. Kurtarılan Z.K., itfaiyenin uzattığı merdivene alınarak indirildi. Z.K., olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Z.K.\'nın köprüde halata tutunması

- Polislerin ikna çabaları

- Köprüde tutunarak beklemesi

- Atlamaya çalışması

- Atlarken polisin kolundan yakalaması

- Diğer polisin yardıma gelmesi

- Kadının bir elini polisten kurtarıp kendini boşluğa bırakması

- Polisin kadını açından yakalaması

- Kurtarma çalışmalarından detay

- İtfaiye merdivenin yukarı köprüye uzatılması

- Kadının indirilmesi

- Ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / ANDIRIN(Kahramanmaraş),(DHA)

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Helikopter ambulans kalp hastası bebek için havalandı

KARABÜK\'te, özel bir hastanede konjenital kalp hastalığı ile dünya gelen bir günlük bebek, ameliyat için helikopter ambulans ile İstanbul’daki özel hastaneye sevk edildi.

Karabük’te özel bir hastanede dün dünyaya gelen konjenital kalp hastalığı bulunan ikiz bebeklerden birinin tedavisi için İstanbul\'daki özel bir hastaneye sevkine karar verildi. Doktorlar, Ferhunde ve Ferdi Demir çiftinin ikiz bebeklerinden biri için Sağlık Bakanlığı\'ndan hava ambulansı istedi. Bebek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen helikopter ambulansa konularak, İstanbul\'a gönderildi. Bebeğin tedavisine İstanbul\'daki özel bir hastanede devam edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pist Alanı

-Ambulans

-Hava Ambulans

-Bebeğin Hava Ambulansına taşınması

Süre: (03.06) - Boyutu: (348 MB)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

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Gaziantep\'te çam ormanı yangını

GAZİANTEP\'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla yaklaşık 50 dönümlük çam ormanı yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanında başladı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından anız yakıldı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 30 araç ve 150 personel ile ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve helikopteriyle müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altıla alınabildi. Yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan bölge

- İtfaiye araçları

- Yangına müdahele edilmesi

- Helikopterin söndürme çalışması

- Yanan çam ağaçları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

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Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı

MALATYA\'nın Kuluncak İlçesi\'nde otlanırken bataklığa saplanan 2 inek, vatandaşlar ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi Sincanlı boğazı mevkiinde kenarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yol kenarındaki boş arazide Ali Şekerci\'ye ait otlanan iki inek, arazi içindeki bataklığa saplandı. Çıkmak için çabalayan inekler giderek daha da derine battı. Ayakları tamamen bataklığa saplanan inekleri, çevrede oturan vatandaşlar gördü ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri bataklığa saplanan inekleri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Çabaları yetersiz kalan itfaiye ekipleri çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla urganla bağlanan inekler, saplandığı yerden çıkarıldı. Uzun süre suyun içerisinde kaldığı düşünülen inekler, ayağa kalkmakta güçlük çekti. Korkudan titreyen hayvanlar, vatandaşlar ve itfaiye sayesinde ölümden döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İneği çıkarma

- Vatandaşların ve itfaiyenin uğraşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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Anız yangını ormana sıçradı (EK)

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş\'ta anız yangının omanlık alana sıçraması sonucu meydana gelen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 200 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve su tankı, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükiehir Beleidyesi\'nin de 10 su tankı ile destek verdiği çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangının 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu ve ağaçların fazla zarar görmeden alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ormandan yükselen dumanlar

- Helikoptrine alevlere müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Tire\'de kayıp bebek alarmı (EK)

ANNEANNE DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ

Torunu Rüya\'yı yanına alıp ortadan kaybolan anneanneye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Damadı Hakan Çelik\'in anlatımına göre, anneannenin 25 yıl önce kızını İzmir Fuarı\'nda bırakıp kayıplara karıştığı, 2015 yılında otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşadığı sırada hakkında yapılan haberin televizyonlarda yayınlanması üzerine çocukları tarafından bulunduğu öğrenildi. Anneannenin, damadı, kızı ve torunlarıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Ailenin geçen yıl kısa süreliğine taşındığı Kars\'ta da yine anneannenin 1 günlüğüne kaybolduğu ve 1 gün sonra bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Rüya\'nın ablası 17 yaşındaki Gülçin Çelik de Facebook sayfasından kardeşinin fotoğrafıyla birlikte \"Arkadaşlar, gören veya benzeten olursa Allah rızası için haber versin\" paylaşımında bulundu.

\"BU DEFA KARDEŞİMİ DE ALIP GİTMİŞ OLABİLİR\"

Küçük Rüya\'nın ablası Gülçin Çelik, \"Kahvaltıdan sonra üzerime bir ağırlık çöktü. Bulunduğum yerde uyumuşum. Gözümü açtığımda anneannem ve küçük kardeşim evde yoktu. Dışarı çıktıklarını düşündüm. Ancak, uzun süre dönmemeleri üzerine durumu anneme ve baba bildirdim. Anneannem gezmeyi seven biri. 2-3 yıl kadar önce de böyle başını alıp, gitmişti. Bu defa kardeşimi de alıp, gitmiş olabilir. Hayatlarından endişe ediyoruz. Annem ve babam sinir krizi geçirdi. Gözleri kapıda, kulaklar çalan telefonlarda gelecek bir haberi bekliyoruz\" dedi.

Jandarmanın Rüzgar ve anneannesi Fatma Yenigün\'ü bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Köyden görüntü

- Arama çalışmalarından görüntü

- Baba ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Faruk ÇARK - Tekin GÜRBULAK /TİRE(İzmir),(DHA)

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Eylül ve Leyla için gökyüzüne siyah balon bıraktılar

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde toplanan vatandaşlar, Ankara\'da öldürülen Eylül Yağlıkara(8) ve Ağrı\'da cesedi bulunan Leyla Aydemir(4) için gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Sosyal medyada örgütlenen bir grup vatandaş, saat 19.30 sıralarında Atatürk Anıtı\'nın önünde toplanarak Ankara\'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi\'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara ve Ağrı\'da Ramazan Bayramı\'nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sora ölü bulunan Leyla Aydemir için eylem yaptı. Grup, Yağlıkara ve Aydemir\'in ölümlerine tepki olarak gökyüzüne siyah balon bıraktı. Grup adına konuşan Gizem Dinçel, bu acılara artık sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, \"Burada toplanan insanlar siyasi ve kurumsal kimliklerinden bağımsız olarak buradalar. Unutulmak üzere olan insanlığımızı hatırlamak için buradalar. Bizler yaşanan bu acılara artık sessiz kalamadık. Bu alçaklığa sesimizi çıkarmak zorundaydık ve çıkardık da. Bugün bu konuları konuşuyor ve üzülüyor olmamız utanç vericidir. Burada tüm annelere ve öğretmenlere seslenmek istiyorum; Çocuklarınızı iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat olsunlar diye yetiştirmeyiniz. Çocuklarınızı gönlü ve ruhu güzel olarak yetiştiriniz. Küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğretin. Adaleti öğretin ve sözlerimi uzatmadan söyleyebileceğim tek şey. Bu bakışları unutmayın Türkiye.\" dedi.

Çocuklar için türküler söylenmesinin ardından eylem sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların Atatürk anıtı önünde toplanması

-Gizem Dinçel’in açıklaması

-Siyah balonların bırakılması

-Leyla şarkısının söylenmesi

Süre: (4.01) Boyut: (734 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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