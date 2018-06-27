DHA YURT BÜLTENİ - 18

CHP\'li Bayır: Yeni küskünler yaratmak ne kadar doğru



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, alınan seçim sonuçlarının ardından parti içinde yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, 9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken onu kenara itip, kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur dedi. Bayır, ittifakın yerel seçimlerde de yapılması gerektiğini savundu.

İzmir\'de uzun yıllar il başkanlığı yaptıktan sonra üç dönemdir Meclise giren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İYİ Parti\'nin seçime girebilmesi için CHP\'den istifa edip bu partiye geçen 15 milletvekili arasında yer aldı. Seçimden önce partisine dönen Bayır, sonuçları analiz ederken HDP?nin oylarındaki artışın partinin çalışmasından değil, CHP\'den giden emanet oylardan kaynaklandığını öne sürerek, şöyle konuştu

HDP, kendi yaptığı reklamlarda bile baraj probleminin olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın yarattığı bir algı vardı. ?HDP baraja takılmalı? diye yaptığı konuşma, sözde gizli çekim ile sosyal medyada paylaşıldı. Millet İttifakı?ndan oy kayması için yapılan bir şeydi. İttifakın oyunun azalması için yapıldı. Çünkü HDP?ye giden oyların hepsi boşa gidiyor. HDP?nin burada çıkaracağı milletvekili sayısı 1?di. 85, 90 bin oya bir milletvekili çıkarıyor. 30, 40 bin oy fazladan aldığı zaman bu oylar çöpe gidiyor, hatta AKP?ye yarıyor. Haziran seçimlerinde öyle oldu. Bizden 25 bin kişi, HDP baraj altında kalmasın diye oy attı. Bizden eksilen 25 bin oy nedeniyle 12 bin oy farkla AKP 1 vekil fazla çıkardı. Kasım seçimlerinde biz bunu fark ettik. Müdahale ettik, kasımda oyları geri aldık ve bir vekil fazla çıkardık.

\'DEMOKRASİ ADINA ÖZVERİDE BULUNMAK, NEDENSE HEP BİZE DÜŞÜYOR\'

HDP?nin reklam filmlerinde ?Barajı aşmak için oya ihtiyacımız var? diyerek algı yarattığını öne süren Tacettin Bayır, CHP?nin Kızılay olmadığını söyledi. Ak Parti?nin de İzmir?de başarılı olmadığını iddia eden Bayır, ?HDP sıkıntıya düşüyor, omuz at. HDP barajı aşsın. Barajı aşıyor, gidiyor AKP?ye yamanıyor. İYİ Parti seçime giremiyor, CHP?den 15 vekil gidiyor. Demokrasi adına hep özveride bulunmak nedense hep bize düşüyor. Ama bunu öbür taraf da anlamıyor. Köprüyü geçene kadar ?Abi, abla?. Köprüyü geçtikten sonra bizi tanımıyorlar. HDP oyunun emanet oy olduğunu düşünüyorum. Bunlar yerel seçimlerde geri gelir. AKP?nin İzmir?de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Seçmen sayısı yükselmesine rağmen AKP başarısız.

\'MHP\'NİN ALDIĞI OYDA MANİPÜLASYON VAR GİBİ\'

CHP?nin İzmir?de aldığı sonuçları da değerlendiren Tacettin Bayır, Biz de çok bir şey yapamamışız. Mevcut oylarımızı korumuşuz dedi. Türkiye genelinde MHP?nin aldığı oy ile İzmir genelinde MHP?nin aldığı oyların kıyaslamasını yapan Bayır, Çok ilginç. MHP?nin Türkiye genelinde aldığı oyda bir manipülasyon var gibi. Herkes sandıklarda ?AKP hile yapar? diye, o partiyi kontrol etmekten kimse MHP?yi kontrol etmeye gerek duymadı diye konuştu. Bayır, İYİ Parti, HDP ve CHP?nin Meclis?te çoğunlukta olduğunu belirtti.

\'YEREL SEÇİMDE DE İTTİFAK DEVAM ETMELİ\'

24 Haziran seçim sonuçlarının yerel seçimleri etkilemeyeceğini kaydeden Tacettin Bayır, yerelde de ittifaka yeşil ışık yakarak, Bazı ilçelerde İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP aynı ittifak ile aday çıkarmalı. Ayrı ayrı aday çıkarmaları durumunda bazı ilçelerde sıkıntı olabilir. Yerelde de ittifak devam etmeli değerlendirmesinde bulundu.

CHP?li Bayır, partisinde seçim sonuçlarına dair başlayan tartışmalara da değinerek, şöyle dedi:

9 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere şimdiden çalışıp iyi bir sonuç almak varken, onu kenara itip kurultay delegasyonunun imzasını toplamak, partiyi kurultaya götürmek, 2 ay burada enerji kaybetmek, yeni küskünlükler yaratmak ne kadar doğru olur Bunu belediye seçimlerinden sonraya mı bırakmak lazım Önce yapılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu, kendi isteği ile bir tercih koyabilir mi \'Benim rahatsızlığım da var\' diyerek ayrılabilir mi, birini işaret edebilir mi Bunlar için henüz erken. Bekleyip görmek lazım.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'ın açıklaması

-CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'dan detay

-Detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

=================================================

UŞAK\'ın AK Partili milletvekilleri mazbatalarını aldı

UŞAK\'ta 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti\'den milletvekili seçilen Mehmet Altay ve İsmail Güneş, düzenlenen törende mazbatalarını aldı.

Uşak Adliyesi\'ndeki törende 27. dönemde milletvekili olarak Uşak\'ı temsil edecek Mehmet Altay ve İsmail Güneş\'e mazbatalarını, Uşak İl Seçim Kurulu Başkanı Şerafettin Sungur ve Uşak İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Kayhan Yıldırım verdi. Mazbata törenine milletvekillerinin yanı sıra AK Partili Belediye başkanları, ilçe başkanları ve bazı partililer de katıldı. Törende mazbatasını aldıktan sonra konuşan Mehmet Altay, \"Demokratik bir seçim oldu. Seçim çalışmalarında destek veren herkese teşekkür ederiz\" dedi.

İsmail Güneş de seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür edip, \"Bu seçimden sonra yapacağımız daha çok iş var. Büyük sorumluluk taşıyoruz. Uşak\'taki 360 bin kişinin milletvekili olacağız\" dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ise, \"Herkes büyük bir kararlılık ve azimle seçimlerde çalıştı. Meclise gönderdiğimiz Mehmet Altay ve İsmail Güneş vekillerimizin Uşak\'ı en iyi şekilde temsil edeceklerinden ve çok güzel hizmetler getireceğinden eminiz. Kendilerini bir kez daha tebrik ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-AK Parti\'den milletvekili seçilen Mehmet Altay ve İsmail Güneş\'in mazbatalarını alması

-AK Parti\'den milletvekili seçilen Mehmet Altay ve İsmail Güneş\'in açıklamaları

-AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)

========================================

AİHM\'in \'yaşam hakkı korunamadı\' kararı verdiği ölen askerin ailesi cumhurbaşkanına seslendi

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2004 yılında Edirne\'de askerlik yaptığı sırada rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede ölen Togay Gültekin\'in yaşam hakkının korunamadığına karar verdi. Baba Metin Gültekin, 14 yıldır süren hukuk mücadelesine rağmen oğlunun şehit sayılmadığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım istedi.

Togay Gültekin, 2003 yılında er olarak Edirne Süloğlu Mekanize Piyade Tugayı\'nda vatani görevini yapmaya başladı. Togay Gültekin,17 Mart 2004\'te rahatsızlanarak önce revire, 5 gün sonrada Trakya Üniversitesi Hastanesi\'ne, oradan da GATA\'ya sevk edildi. 9 aylık asker olan Togay Gültekin yoğun bakıma alınırken, aynı gün hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Togay Gültekin, Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi\'nde toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, aileye Gültekin\'in sarılık ve sonrasında iç organlarında oluşan tahribat sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

AİLE HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Anne Gülten ve baba Metin Gültekin, oğullarının zamanında tedavi edilmediği için hayatını kaybettiği iddiasıyla 28 Eylül 2004\'te Askeri Yüksek 2\'nci İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Mahkeme, askerin ölümünde bir ihmal olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Metin Gültekin, 17 Ocak 2006\'da ise AİHM\'e başvurdu. 1 Şubat 2016\'da gelen kararda, askerin ölümünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi\'nin 2\'nci maddesi olan \'Yaşama Hakkının İhlali\' nin söz konusu olduğu belirtildi. Ayrıca tedavide ailenin iddiası olan 7 günlük gecikme konusunda uzman görüşü alınmadan ailenin açtığı davanın reddedildiği ifade edilen kararda, \"Yaşama hakkının korunmadığı, yaşamın korunmasına ilişkin yükümlülükler yerine getirilmemiştir.\" denildi.

CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM BEKLİYORLAR

Metin Gültekin, AİHM kararıyla birlikte Askeri Yüksek İdare Mahkemesi\'ne tekrar başvuruda bulundu. Geçen 14 yılda oğlunun hala şehit sayılmadığını söyleyen Metin Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan destek beklediğini söyledi. Tek istediğinin oğlunun şehit sayılması olduğunu ifade eden Metin Gültekin, şöyle dedi:

\"Oğlumuzu askere sağlam gönderdik, askerde sarılık mikrobuna yakalanmış. Bana, \'karaciğeri değişecek, bulmamız lazım\' dediler. \'Bir hafta yaşasın, ona göre hareket edelim\' dediler. Çocuğumun tedavisini uygulamak için apar topar zaman içinde hemen evimi sattım. Bir hafta sonra çocuğum vefat etti. Cenazesini aldık toprağa verdik. O günden sonra yargı yoluna gittik. Türkiye\'de mahkemeyi kaybettik ve çocuğumuz haksız bulundu. Sonradan AİHM\'e müracaat ettik. Mahkeme 7-8 senenin ardından 2016\'da sonuçlandı ve kazandık. Bunun ardından ise maddi ve manevi tazminat davası açtık. Devletimiz bizi kabul etti, AİHM\'nin kararına \'tamam\' dedi. Ama aradan geçen 2 sene içinde bize hiçbir şey denilmedi. Evrak gönderilmedi. Biz, çocuğumuza şehitlik mertebesinin verilmesini istiyoruz. Bunu sayın cumhurbaşkanımızdan istiyoruz.\"

Anne Gülten Gültekin de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, \"Oğlum askerde öldü. Şehit sayılmasını istiyorum çocuğumun. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah, kimseye evlat acısı göstermesin. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çocuğum askerken öldü, şehittir. Cumhurbaşkanım \'şehitler benim, gaziler benim, asker benim\' diyordu. Bizimle ilgilenmesini istiyorum. Bizi duymasını istiyorum. Biz ona ulaşamadık o bize ulaşsın.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ailenin toplanması

-Mezar başına gelmeleri

-Mezarın üstündeki otları toplamaları

-Gözyaşlarına boğulmaları

-Baba Metin Gültekin ile röp

-Anne Gülten Gültekin ile röp

SÜRE: (4.24) BOYUT: (812 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

================================================

Seydikemer\'de korkutan yangın

MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi yandı. Alevler yerleşim yerine ulaşmadan havadan ve karadan müdahele ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Seydikemer\'in kırsal İzzettin Mahallesi, Dodurga Yolu Mevkii\'ndeki bir tarım arazisinde bugün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakındaki bozuk orman alanına da sıçradı. Alevlerin yerleşim yerine 2 metre kadar yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter, 7 arazöz, 3 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 6 teknik personel, 5 memur, 47 orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildi. Alevler 2 saatte güçlükle söndürülürken 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangının tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklandığı belirlendi. Jandarma, yangına kimin sebebiyet verdiğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntü

-Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarından görüntü

-Yerleşim yerine yaklaşan alevlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SEYDİKEMER(Muğla),(DHA)

==================================

Kıskançlık tartışmasında 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü (3)

KOCA TUTUKLANDI, ÖLDÜRDÜĞÜ KARISI TOPRAĞA VERİLDİ

Edirne\'de, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü iddiasıyla eşi Melek Sakarbalkanıgeçen\'i aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Sakarbalkanıgeçen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Melek Sakarbalkanıgeçen memleketi Keşan ilçesinde toprağa verildi. Melek Sakarbalkanıgeçen\'in vefat ilanında kızlık soyadı olan \'Pınar\' kullanılırken, katil zanlısı eşinin ismine yer verilmedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde otopsi işlemleri tamamlanan Melek Sakarbalkanıgeçen\'i ailesi tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere memleketi Keşan\'a getirildi. İstasyon Mahallesi Camii\'ndeki cenazede öldürülen kadının ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Melek Sakarbalkanıgeçen\'i oğlu Enis (12) katılırken, kızı Melis Sakarbalkanıgeçen (7) getirilmedi. Melek Sakarbalkanıgeçen\'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Melek Sakarbalkanıgeçen\'in belediyeye verilen vefat ilanında kızlık soyadı olan \'Pınar\' kullanılırken, katil zanlısı eşinin ismine yer verilmedi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI, TUTUKLANDI

Eşi Melek Sakarbalkanıgeçen\'i aralarında çıkan tartışmada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Sakarbalkanıgeçen çıkarıldığı mahkemece \'kasten öldürme\' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Erkan Sakarbalkanıgeçen\'in mahkemede susma hakkını kullandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cenazenin camiye getirilmesi

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Oğlu Enis\'in ön safta namaz kılması

-Cenazenin araca konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL /KEŞAN(Edirne),(DHA)

=========================================

Evde tabancayla intihar etti

SAMSUN\'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve tabancayla intihar eden Mustafa Duru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesi Kadifekale mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Duru(38), evde yalnız olduğu esnada tabancayla kafasına ateş etti. Komşularının sesi duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Duru\'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Duru, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Mustafa Duru, doktoların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili souşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ambulansın gelişi

-Yaralının indirilmesi ve hastaneye girmesi

-Acil servisten detay

-Ölen Mustafa Duru\'nun fotoğrafı

(SÜRE: 01.03 DK) - (BOYUT: 120.40 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN /SAMSUN,(DHA)

=====================================

Pikniğe giden genç, serinlemek için girdiği Van Gölü\'nde boğuldu

VAN\'ın Erciş ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van Gölü sahiline giden Ömer Tuncer (25), serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Tuncer\'in cansız bedeni, kendisiyle birlikte pikniğe gelen kardeşleri tarafından sudan çıkartıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erciş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis-Erciş karayolu üzerindeki Bayramlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için sabah saatlerinde köy yakınındaki Van Gölü sahiline giden Ömer Tuncer, serinlemek için göle girdi. Bir süre gölde yüzen Ömer Tuncer, daha sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden gencin kardeşleri, ağabeylerini kurtarmak için hemen göle atladı. Kardeşlerin büyük çabalar sonucu ulaştığı Ömer Tuncer\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gölden kardeşleri tarafından çıkartılan Tuncer\'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanasi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Barbaros KUL /ERCİŞ(Van),(DHA)

================================